Complex sportiv la Hoginești – investiții în sănătate, dezvoltare și viitorul comunității
NewsUngheni, 2 martie 2026 23:00
Cei peste 1 300 de locuitori ai satului Hoginești, raionul Călărași, beneficiază în prezent de un complex sportiv nou, construit în cadrul ediției a II-a Programului național „Satul European".
Acum 2 ore
23:00
Complex sportiv la Hoginești – investiții în sănătate, dezvoltare și viitorul comunității
Cei peste 1 300 de locuitori ai satului Hoginești, raionul Călărași, beneficiază în prezent de un complex sportiv nou, construit în cadrul ediției a II-a Programului național „Satul European".
Acum 4 ore
22:00
Ionela Moțpan din Seliște (Nisporeni) pe podium la Olimpiada Republicană la Matematică 2026 # NewsUngheni
Ionela Moțpan din Seliște (Nisporeni) pe podium la Olimpiada Republicană la Matematică 2026
21:40
Lista premianților la Olimpiada republicană la matematică 2026
Acum 6 ore
19:00
Vicepremierul pentru reintegrare a participat la comemorarea eroilor căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru în platoul Cocieri # NewsUngheni
Vicepremierul pentru reintegrare a participat la comemorarea eroilor căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru în platoul Cocieri
18:40
Astăzi, marcăm 34 de ani de la începutul războiului moldo-rus de pe Nistru, o zi sfințită prin sacrificiul conaționalilor pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Cu această ocazie, Consiliul raional Călărași, prin intermediul Secției Cultură și Turism, Inspectoratul de Poliție, soborul de preoți de la Mitropolia Basarabiei, în frunte cu Episcopul Vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, au organizat o activitate patriotică, de comemorare, de memorare a filei dramatice, tragice din istoria noastră națională.
Acum 8 ore
16:10
Frontiera Republicii Moldova nu înseamnă doar linia ce desparte teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine. În interiorul țării, de-a lungul acesteia este instituită fâșia de protecție. Fâșia de protecție este prevăzută de lege și este stabilită în scopul întreținerii frontierei de stat, protejării semnelor de frontieră și de asigurării controlului accesului la linia frontierei de stat.
Acum 12 ore
16:00
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din „Valea Trandafirilor” # NewsUngheni
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din „Valea Trandafirilor"
15:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 931.7 mln MDL în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 # NewsUngheni
În perioada 23 februarie - 1 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 931.7 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 120.5%.
15:20
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins începând cu 2 martie 2026
14:30
Astăzi, 2 martie 2026, în orașul Fălești a fost organizat mitingul de comemorare a eroilor cazuți în războiul moldo-rus de la Nistru, din 1991 – 1992. În această zi, pe întregul teritoriu controlat al Republicii Moldova se marchează „Ziua Memoriei și Recunoștinței" - ziua în care sunt comemorații eroii care au luptat contra hoardelor separatiste în 1991 - 1992.
14:10
ANRE monitorizează cu atenție situația din Orient și efectele acesteia asupra pieței carburanților din Europa și Republica Moldova # NewsUngheni
ANRE monitorizează cu atenție situația din Orient și efectele acesteia asupra pieței carburanților din Europa și Republica Moldova
13:50
Astăzi, la Nisporeni, a fost marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței – zi de profundă reflecție și respect, în care comunitatea își pleacă frunțile în fața celor care și-au jertfit viața pentru independența și integritatea Republicii Moldova.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că luna martie 2026 începe cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
13:20
Unghenenii au comemorat eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru din 1991 – 1992 # NewsUngheni
Unghenenii au comemorat eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru din 1991 – 1992
13:00
Situația la Frontieră: peste 56.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Ieri
17:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 – 6 martie 2026 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 - 6 martie 2026
16:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 – 6 martie 2026 # NewsUngheni
În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță a instalațiilor electrice, precum și a posturilor de transformare, S.A. „RED-Nord", anunță întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 2 - 6 martie 2026.
16:40
La 28 februarie 2026, la Sculeni, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat lansarea oficială a Campaniei Naționale de Împădurire „Generația Pădurii - Primăvara 2026".
15:50
A fost semnat contractul de antrepriză pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENI # NewsUngheni
A fost semnat contractul de antrepriză pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENI
15:20
Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră ungheneni și ieșeni # NewsUngheni
Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră ungheneni și ieșeni
15:10
În municipiul UNGHENI a fost lansată noua rețea de transport public urban de pasageri
13:20
2 martie 1992 - Lecția pe care Republica Moldova nu are voie să o uite
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
18:40
Lucrări pe șantierul Podurilor peste Prut de la UNGHENI avansează simultan pe ambele maluri # NewsUngheni
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că lucrări pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la UNGHENI sunt în plină desfășurare și obiectulvul strategic de infrastructură avansează simultan pe ambele maluri ale râului Prut.
18:00
Funcționarii postului vamal de frontieră Sculeni, în conlucrare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații IGPF, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), documentează o tentativă de scoatere ilicită din Republica Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun.
16:10
Primarul Vitalie Vrabie a răspuns la cele mai frecvente întrebări privind noul transport public urban de pasageri din UNGHENI # NewsUngheni
Primarul Vitalie Vrabie a răspuns la cele mai frecvente întrebări privind noul transport public urban de pasageri din UNGHENI
14:40
Danemarca a donat salvatorilor IGSU un lot de echipamente în valoare de 600 mii EURO
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că luna februarie 2026 se finalizează cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.
11:40
[În MEMORIAM] A fost război pe Nistru. Ecoul lui și-acum mai este viu
11:20
CNA desfășoară percheziții la Primăria Durlești. Prejudiciul estimat – peste 15 mln MDL # NewsUngheni
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității.
11:00
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în vizită de lucru la școlile cu predare în limba română din Tiraspol și Tighina # NewsUngheni
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în vizită de lucru la școlile cu predare în limba română din Tiraspol și Tighina
10:40
Presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova # NewsUngheni
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova.
10:30
Serviciul Fiscal anunță acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din domeniul prestării serviciilor cosmetologice și de frumusețe # NewsUngheni
Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei naționale cu un risc sporit de neconformare fiscală. Unul dintre domeniile identificate cu risc major [...]
09:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 43 573 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 471 traversări.
01:20
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă.
26 februarie 2026
23:20
La data de 26 februarie 2026, la sediul din orașul Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova, stânga Nistrului, a avut o nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului şi Tiraspolului după o pauză de peste 15 luni.
23:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" informează despre un grav incident petrecut pe segmentul de cale ferată Florești - Bălți al liniei Bălți - Mateuți / Râbnița.
22:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" informează despre un grav incident petrecut pe segmentul de cale ferată Florești - Bălți al liniei Bălți - Mateuți / Râbnița.
22:00
Începând cu 1 martie 2026, mobilitatea urbană din municipiul Ungheni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Lansarea noii rețele de transport public urban de mpasageri în Poarta de Vest a Republicii Moldova nu este doar un eveniment administrativ, local, sau regional.
21:00
Vicepremierul Vladimir Bolea va participa la ceremonia de lansare a noii rețele de transport public urban din mun. Ungheni # NewsUngheni
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că Vladimir Bolea, Viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regional, va participa la ceremonia oficială de lansare a noii rețele de transport public urban de pasageri din municipiul Ungheni.
20:00
Cutremur cu magnitudinea ml 4.4 pe scara Richter la 170 km de mun. Ungheni
19:10
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. The post Parlamentul reconfirmă sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Vizita de lucru a Premierului Munteanu la Nisporeni a început în localitatea Iurceni
18:50
Condiții mai bune pentru elevii din UTA Găgăuzia. Guvernul investește peste 3.4 mln MDL în modernizarea LT „Mihai Eminescu” din Comrat # NewsUngheni
Condiții mai bune pentru elevii din UTA Găgăuzia. Guvernul investește peste 3.4 mln MDL în modernizarea LT „Mihai Eminescu" din Comrat
18:40
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu antreprenorii din Nisporeni
18:20
Programul oficial al manifestărilor consacrate zilei de 2 martie – Ziua Memoriei și Recunoștinței # NewsUngheni
Programul oficial al manifestărilor consacrate zilei de 2 martie - Ziua Memoriei și Recunoștinței
15:50
Începând cu 1 martie 2026, mobilitatea urbană din municipiul Ungheni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Lansarea noii rețele de transport public urban de mpasageri în Poarta de Vest a Republicii Moldova nu este doar un eveniment administrativ, local, sau regional.The post Sfârșitul erei „marșutșilor” la Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Ungheni-Gaz începe procesul de colectare a indicațiilor contoarelor pentru gazele naturale consumate în februarie 2026 # NewsUngheni
Ungheni-Gaz începe procesul de colectare a indicațiilor contoarelor pentru gazele naturale consumate în februarie 2026
14:50
Vicepremierul Vladimir Bolea va participa la ceremonia de lansare a noii rețele de transport public urban din mun. Ungheni # NewsUngheni
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că Vladimir Bolea, Viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regional, va participa la ceremonia oficială de lansare a noii rețele de transport public urban de pasageri din municipiul Ungheni.
14:20
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni.
