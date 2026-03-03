Otilia DANDARA – noua Rectoră aleasă a Universității de Stat din Moldova
NewsUngheni, 3 martie 2026 22:50
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al Universității de Stat din Moldova informează comunitatea academică și opinia publică despre rezultatele scrutinului pentru funcția de Rector [...]The post Otilia DANDARA – noua Rectoră aleasă a Universității de Stat din Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
22:50
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (C.D.S.I.) al Universității de Stat din Moldova informează comunitatea academică și opinia publică despre rezultatele scrutinului pentru funcția de Rector [...]The post Otilia DANDARA – noua Rectoră aleasă a Universității de Stat din Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
21:00
Filiala Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie informează că organizează la 13 martie 2026, prima etapă a concursului „Polobocul de Aur” – cel mai bun vin de casă, desfășurat în cadrul Sărbătorii Naționale a Vinului.The post Filiala Ungheni a CCI organizează prima etapă a concursului „Polobocul de Aur” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:50
Filiala Ungheni a CCI organizează la 13 martie prima etapă a concursului „Polobocul de Aur” # NewsUngheni
Filiala Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie informează că organizează la 13 martie 2026, prima etapă a concursului „Polobocul de Aur” – cel mai bun vin de casă, desfășurat în cadrul Sărbătorii Naționale a Vinului.The post Filiala Ungheni a CCI organizează la 13 martie prima etapă a concursului „Polobocul de Aur” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:30
La 4 martie 2026, începând cu ora 10:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se convoacă în cea de-a 8-a ședință din 2026 și în a 17-a ședință de la investirea Cabinetului de miniștri MUNTEANU.The post Ședința Guvernului din 4 martie 2026. Pe ordinea de zi – 17 proiecte de HG first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:20
Ofițer în rezervă - voluntar activ la Sectorul Poliției de Frontieră UngheniThe post Ofițer în rezervă – voluntar activ la Sectorul Poliției de Frontieră Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
Carte de identitate cu „gust” de ciocolată și permis de conducere fals identificate în PTF Leușeni # NewsUngheni
IGPF informează că doi conaționali au pus la îndoială vigilența polițiștilor de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Leușeni, însă s-au ales cu cercetări pentru deținerea unor acte oficiale contrafăcute.The post Carte de identitate cu „gust” de ciocolată și permis de conducere fals identificate în PTF Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Operațiune de socializare comună DR Vest – SSE Nisporeni – IP Nisporeni la Gimnaziul „Ion Creangă” din Soltănești # NewsUngheni
Operațiune de socializare comună DR Vest - SSE Nisporeni - IP Nisporeni la Gimnaziul „Ion Creangă” din SoltăneștiThe post Operațiune de socializare comună DR Vest – SSE Nisporeni – IP Nisporeni la Gimnaziul „Ion Creangă” din Soltănești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în februarie 2026The post Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:20
Patru persoane au fost reținute în flagrant ofițerii CNA și procurori cu mită de 40 mii EURO # NewsUngheni
Patru persoane au fost reținute în flagrant ofițerii CNA și procurori cu mită de 40 mii EUROThe post Patru persoane au fost reținute în flagrant ofițerii CNA și procurori cu mită de 40 mii EURO first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
18:50
UE va finanța construcția la Ungheni și Călărași a două Centre de colectare a deșeurilor cu aport voluntar # NewsUngheni
UE va finanța construcția la Ungheni și Călărași a două Centre de colectare a deșeurilor cu aport voluntarThe post UE va finanța construcția la Ungheni și Călărași a două Centre de colectare a deșeurilor cu aport voluntar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
La 3 martie 2026, se împlinesc 108 ani de la momentul în care Zemstva (Consiliul județean) din Bălți a decis în unanimitate votarea unei scrisori [...]The post La 3 martie 1918 – Zemstva din Bălți a cerut Unirea cu România first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
13:40
Judecătoria Ungheni a condamnat un bărbat de 35 de ani la 9 ani de închisoare pentru violență soldată cu deces # NewsUngheni
Judecătoria Ungheni a condamnat un bărbat de 35 de ani la 9 ani de închisoare pentru violență soldată cu decesThe post Judecătoria Ungheni a condamnat un bărbat de 35 de ani la 9 ani de închisoare pentru violență soldată cu deces first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Caz de contrabandă cu țigări documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate pe ambele maluri ale Prutului # NewsUngheni
Caz de contrabandă cu țigări documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate pe ambele maluri ale PrutuluiThe post Caz de contrabandă cu țigări documentat în urma unei operațiuni complexe desfășurate pe ambele maluri ale Prutului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că luna martie 2026 continuă cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.The post Prețul carburanților la 4 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
23:00
Complex sportiv la Hoginești – investiții în sănătate, dezvoltare și viitorul comunității # NewsUngheni
Cei peste 1 300 de locuitori ai satului Hoginești, raionul Călărași, beneficiază în prezent de un complex sportiv nou, construit în cadrul ediției a II-a Programului național „Satul European”.The post Complex sportiv la Hoginești – investiții în sănătate, dezvoltare și viitorul comunității first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:00
Ionela Moțpan din Seliște (Nisporeni) pe podium la Olimpiada Republicană la Matematică 2026 # NewsUngheni
Ionela Moțpan din Seliște (Nisporeni) pe podium la Olimpiada Republicană la Matematică 2026The post Ionela Moțpan din Seliște (Nisporeni) pe podium la Olimpiada Republicană la Matematică 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:40
Lista premianților la Olimpiada republicană la matematică 2026The post Lista premianților la Olimpiada republicană la matematică 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:00
Vicepremierul pentru reintegrare a participat la comemorarea eroilor căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru în platoul Cocieri # NewsUngheni
Vicepremierul pentru reintegrare a participat la comemorarea eroilor căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru în platoul CocieriThe post Vicepremierul pentru reintegrare a participat la comemorarea eroilor căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru în platoul Cocieri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Astăzi, marcăm 34 de ani de la începutul războiului moldo-rus de pe Nistru, o zi sfințită prin sacrificiul conaționalilor pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Cu această ocazie, Consiliul raional Călărași, prin intermediul Secției Cultură și Turism, Inspectoratul de Poliție, soborul de preoți de la Mitropolia Basarabiei, în frunte cu Episcopul Vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, au organizat o activitate patriotică, de comemorare, de memorare a filei dramatice, tragice din istoria noastră națională.The post Eroii războiului moldo-rus din 1991-1992 de la Nistru comemorați la Călărași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Frontiera Republicii Moldova nu înseamnă doar linia ce desparte teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine. În interiorul țării, de-a lungul acesteia este instituită fâșia de protecție. Fâșia de protecție este prevăzută de lege și este stabilită în scopul întreținerii frontierei de stat, protejării semnelor de frontieră și de asigurării controlului accesului la linia frontierei de stat.The post Ce reprezinta fâșia de protecție a frontierei de stat? first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din „Valea Trandafirilor” # NewsUngheni
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din „Valea Trandafirilor”The post Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din „Valea Trandafirilor” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 931.7 mln MDL în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 # NewsUngheni
În perioada 23 februarie - 1 martie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 931.7 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 120.5%.The post Serviciul Vamal raportează încasări de 931.7 mln MDL în perioada 23 februarie – 1 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins începând cu 2 martie 2026The post Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost extins începând cu 2 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Astăzi, 2 martie 2026, în orașul Fălești a fost organizat mitingul de comemorare a eroilor cazuți în războiul moldo-rus de la Nistru, din 1991 – 1992. În această zi, pe întregul teritoriu controlat al Republicii Moldova se marchează „Ziua Memoriei și Recunoștinței” - ziua în care sunt comemorații eroii care au luptat contra hoardelor separatiste în 1991 - 1992.The post Locuitorii din Fălești au comemorat eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
ANRE monitorizează cu atenție situația din Orient și efectele acesteia asupra pieței carburanților din Europa și Republica Moldova # NewsUngheni
ANRE monitorizează cu atenție situația din Orient și efectele acesteia asupra pieței carburanților din Europa și Republica MoldovaThe post ANRE monitorizează cu atenție situația din Orient și efectele acesteia asupra pieței carburanților din Europa și Republica Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Astăzi, la Nisporeni, a fost marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței – zi de profundă reflecție și respect, în care comunitatea își pleacă frunțile în fața celor care și-au jertfit viața pentru independența și integritatea Republicii Moldova.The post Eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru comemorați la Nisporeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că luna martie 2026 începe cu scumpirea prețului de comercializare a benzinei și motorinei.The post Prețul carburanților la 3 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Unghenenii au comemorat eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru din 1991 – 1992 # NewsUngheni
Unghenenii au comemorat eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru din 1991 – 1992The post Unghenenii au comemorat eroii căzuți în războiul moldo-rus de la Nistru din 1991 – 1992 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Situația la Frontieră: peste 56.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 56.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 – 6 martie 2026 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 - 6 martie 2026The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 – 6 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 – 6 martie 2026 # NewsUngheni
În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță a instalațiilor electrice, precum și a posturilor de transformare, S.A. „RED-Nord”, anunță întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 2 - 6 martie 2026.The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 2 – 6 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:40
La 28 februarie 2026, la Sculeni, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat lansarea oficială a Campaniei Naționale de Împădurire „Generația Pădurii - Primăvara 2026”.The post Generația Pădurii trece Prutul first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
A fost semnat contractul de antrepriză pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENI # NewsUngheni
A fost semnat contractul de antrepriză pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENIThe post A fost semnat contractul de antrepriză pentru modernizarea Parcului Francez din mun. UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră ungheneni și ieșeni # NewsUngheni
Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră ungheneni și ieșeniThe post Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră ungheneni și ieșeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
În municipiul UNGHENI a fost lansată noua rețea de transport public urban de pasageriThe post În municipiul UNGHENI a fost lansată noua rețea de transport public urban de pasageri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
2 martie 1992 - Lecția pe care Republica Moldova nu are voie să o uiteThe post 2 martie 1992 – Lecția pe care Republica Moldova nu are voie să o uite first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
27 februarie 2026
19:10
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.The post MAE a emis alertă de călătorie în Israel first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Lucrări pe șantierul Podurilor peste Prut de la UNGHENI avansează simultan pe ambele maluri # NewsUngheni
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că lucrări pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la UNGHENI sunt în plină desfășurare și obiectulvul strategic de infrastructură avansează simultan pe ambele maluri ale râului Prut.The post Lucrări pe șantierul Podurilor peste Prut de la UNGHENI avansează simultan pe ambele maluri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:00
Funcționarii postului vamal de frontieră Sculeni, în conlucrare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații IGPF, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), documentează o tentativă de scoatere ilicită din Republica Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun.The post Captură semnificativă de țigări de contrabandă în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Primarul Vitalie Vrabie a răspuns la cele mai frecvente întrebări privind noul transport public urban de pasageri din UNGHENI # NewsUngheni
Primarul Vitalie Vrabie a răspuns la cele mai frecvente întrebări privind noul transport public urban de pasageri din UNGHENIThe post Primarul Vitalie Vrabie a răspuns la cele mai frecvente întrebări privind noul transport public urban de pasageri din UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Danemarca a donat salvatorilor IGSU un lot de echipamente în valoare de 600 mii EUROThe post Danemarca a donat salvatorilor IGSU un lot de echipamente în valoare de 600 mii EURO first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că luna februarie 2026 se finalizează cu scumpirea nesemnificativă a prețului de comercializare a benzinei și motorinei.The post Prețul carburanților în perioada 28 februarie – 2 martie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
[În MEMORIAM] A fost război pe Nistru. Ecoul lui și-acum mai este viuThe post [În MEMORIAM] A fost război pe Nistru. Ecoul lui și-acum mai este viu first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
CNA desfășoară percheziții la Primăria Durlești. Prejudiciul estimat – peste 15 mln MDL # NewsUngheni
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității.The post CNA desfășoară percheziții la Primăria Durlești. Prejudiciul estimat – peste 15 mln MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:00
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în vizită de lucru la școlile cu predare în limba română din Tiraspol și Tighina # NewsUngheni
Viceprim-ministrul pentru reintegrare în vizită de lucru la școlile cu predare în limba română din Tiraspol și TighinaThe post Viceprim-ministrul pentru reintegrare în vizită de lucru la școlile cu predare în limba română din Tiraspol și Tighina first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova # NewsUngheni
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova.The post Presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Serviciul Fiscal anunță acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din domeniul prestării serviciilor cosmetologice și de frumusețe # NewsUngheni
Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei naționale cu un risc sporit de neconformare fiscală. Unul dintre domeniile identificate cu risc major [...]The post Serviciul Fiscal anunță acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din domeniul prestării serviciilor cosmetologice și de frumusețe first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 43 573 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 471 traversări.The post Situația la Frontieră: peste 43.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:20
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. The post Parlamentul reconfirmă sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
26 februarie 2026
23:20
La data de 26 februarie 2026, la sediul din orașul Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova, stânga Nistrului, a avut o nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului şi Tiraspolului după o pauză de peste 15 luni.The post [REINTEGRARE] În Tiraspol a avut loc prima reuniune în formatul „1+1” din 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.