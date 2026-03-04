Moldova devansează Ucraina pe piața poloneză de concentrat de mere

16:15

În 2000, Robert Mugabe, fostul dictator din Zimbabwe, a câștigat premiul cel mare la loteria națională a țării. A câștigat pentru un motiv simplu: pentru că a putut. Odată ce ai distrus instituțiile care îți limitează puterea (în timpul celor 37 de ani în care Mugabe a fost la putere, a reușit), poți conduce pentru îmbogățire personală, măreție personală sau doar pentru divertisment personal. Ce modalitate mai bună de a-ți demonstra puterea nelimitată decât prin transformarea demonstrativă a sistemului de reguli existent într-o farsă? Daunele pe care astfel de acțiuni le pot face normelor și instituțiilor fac parte din intenție.