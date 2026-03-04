O mie de familii vor putea să își izoleze locuințele în cadrul programului Casa Verde

09:30

Judecătorii din Moldova sunt tot mai des ținta agresiunilor, inclusiv a violenței fizice și a amenințărilor online. Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în august 2025 într-o instanță din capitală, când un inculpat acuzat de violență în familie, nemulțumit de o hotărâre judecătorească, a lovit-o pe judecătoare cu o cheie de gaz. Mai recent, o judecătoare a fost lovită direct în timpul unei ședințe de judecată, ca să nu mai vorbim de amenințările primite pe internet.