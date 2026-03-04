Piața imobiliară din EAU înregistrează anulări masive de rezervări
Logos-Press, 4 martie 2026 18:00
Emiratele Arabe au înregistrat o creștere a anulării rezervărilor de cazare pe termen scurt în urma conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran, potrivit Logos Press.
• • •
Acum 10 minute
18:15
Slăbirea dolarului a crescut datoria de stat a Moldovei cu aproape 60 de milioane de dolari # Logos-Press
Numai din cauza deprecierii monedei americane, în care este calculată datoria publică externă a țării, valoarea împrumuturilor externe a crescut semnificativ, ajungând la 4,862 miliarde de dolari în ianuarie.
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:45
Para-judoka Ion Basoc a fost recunoscut drept cel mai bun paralimpic al anului 2025 pentru al doilea an consecutiv, s-a anunțat la Gala Comitetului Paralimpic din Moldova (PCM), informează Logos Press.
Acum 2 ore
17:15
Piața mondială a cerealelor a ieșit din tendința multianuală de scădere a prețurilor la grâu. În consecință, agricultorii din țările de la Marea Neagră, inclusiv Moldova, se vor confrunta cu întrebarea – să vândă sau să nu vândă grâu la prețurile actuale sau să „ia o pauză” în speranța unui salt semnificativ al prețurilor în viitorul apropiat?
16:45
În inima Berlinului, unul dintre cele mai emblematice cinematografe din epoca Războiului Rece, legendarul Kino International, a fost reiluminat. După un an și jumătate de restaurare, cinematograful istoric, situat pe Karl-Marx-Allee, și-a deschis oficial porțile pe 26 februarie 2026, combinând estetica modernismului socialist cu tehnologia de vârf a secolului XXI.
16:30
O nouă fabrică a companiei „Brodecchi” S.R.L., unul dintre cei mai importanți producători de produse de panificație din Moldova, va fi construită pe locul celei vechi, după modelul producției sale modernizate din orașul Orhei. Se planifică dotarea unității de producție cu echipament modern, precum și extinderea spațiilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Acum 4 ore
16:15
În 2000, Robert Mugabe, fostul dictator din Zimbabwe, a câștigat premiul cel mare la loteria națională a țării. A câștigat pentru un motiv simplu: pentru că a putut. Odată ce ai distrus instituțiile care îți limitează puterea (în timpul celor 37 de ani în care Mugabe a fost la putere, a reușit), poți conduce pentru îmbogățire personală, măreție personală sau doar pentru divertisment personal. Ce modalitate mai bună de a-ți demonstra puterea nelimitată decât prin transformarea demonstrativă a sistemului de reguli existent într-o farsă? Daunele pe care astfel de acțiuni le pot face normelor și instituțiilor fac parte din intenție.
15:45
MWC-2026: cele mai bune gadgeturi ale anului care surprind și stabilesc tendințele industriei # Logos-Press
La Mobile World Congress, cea mai mare expoziție anuală de tehnologie mobilă desfășurată în perioada 2-5 martie la Barcelona, cele mai importante mărci din lume nu prezintă doar un alt flagship, ci dispozitive care arată tendințele definitorii în dezvoltarea industriei și care pretind deja că sunt cele mai importante produse ale anului.
15:00
În Moldova, pachetul minim accesibil de servicii (internet + minute) costă mai puțin de 10 USD, ceea ce face ca țara să dețină al patrulea cel mai accesibil plan mobil din regiune. În ceea ce privește raportul preț/calitate (indicele valorii datelor, costul de 1 Mbps), țara ocupă locul nouă, înaintea Danemarcei și a multor țări din Europa de Vest.
15:00
Ca urmare a ieșirii din CSI, bugetul de stat al Moldovei va economisi aproximativ 3,1 milioane de lei în contribuții anuale. Moldova va plăti aproape aceeași sumă în acest an Convenției privind regimul navigației pe Dunăre (Comisia Dunării).
14:45
Directorul companiei românești Transgaz, Ion Sterian, a dat asigurări că România nu are în prezent probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale, în ciuda escaladării războiului din Orientul Mijlociu. Șeful Transgaz a precizat că consumul este acoperit de producția internă și de instalațiile de înmagazinare, în timp ce tranzitul de gaze către Ucraina și Republica Moldova continuă ca de obicei.
14:30
Există o lipsă acută de judecători în instanțele moldovenești, cauzată de demisiile în masă. Acest lucru îngreunează grav soluționarea cazurilor de insolvență.
Acum 6 ore
14:15
Vămile moldovenești și române au discutat despre coordonarea controalelor la frontieră # Logos-Press
Autoritățile vamale din Republica Moldova și România intenționează să dezvolte cooperarea în vederea optimizării traficului transfrontalier și asigurării securității frontierei comune. Accentul va fi pus pe punerea în aplicare a controalelor coordonate la punctele de trecere a frontierei, precum și pe implementarea sistemului informatizat NCTS în noile condiții aplicabile Republicii Moldova.
14:00
Osmochescu despre posibila licențiere a exporturilor de vin către Ucraina: „Căutăm soluții” # Logos-Press
Autoritățile moldovenești susțin că situația exporturilor de vin către Ucraina este sub control, nu vor exista încălcări și se caută „soluții pentru deblocare”.
13:45
Microcipurile, biotehnologia, robotica și inteligența artificială vor fi excluse de pe lista „sectoarelor strategice” care vor fi achiziționate (parțial) de la producătorii europeni. Rămân doar bunurile industriale grele, cum ar fi oțelul moale și cimentul, aluminiul și materialele plastice utilizate în sectoarele construcțiilor și automobilelor. Aceste bunuri vor fi favorizate pentru contractele guvernamentale.
13:45
În cadrul unei ședințe de guvern de astăzi, Iuliana Albu a fost numită director general al Agenției pentru Medicamente și Dispozitive Medicale.
13:15
Statul intenționează să majoreze cuantumul alocațiilor zilnice plătite copiilor rămași fără îngrijire părintească. Creșterea se va ridica la 2 lei – până la 27 de lei în zilele obișnuite. La zilele de naștere și de sărbătoare ale copiilor, creșterea este mai generoasă. Până la 218 lei (de la 204 lei) de ziua de naștere și până la 155 lei (de la 145 lei) de sărbători.
13:00
Cea mai mare lucrare a lui Salvador Dalí ajunge pe piață: cât valorează suprarealismul XXL # Logos-Press
Pe 26 martie, casa de licitații Bonhams Cornette de Saint Cyr va scoate la licitație cea mai mare lucrare creată vreodată de Salvador Dalí. Este vorba despre decorul grandios pentru baletul „Bacchanale” („Bacanale”) – o lucrare care combină pictura, teatrul și manifestul suprarealist într-un singur proiect monumental.
Acum 8 ore
12:00
Prin acest program, se acordă sprijin financiar pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor. Acesta poate acoperi până la 50% din investiție, dar nu mai mult de 200 de mii de lei. Sprijinul este acordat în cadrul noii runde a programului de stat „Casa Verde”, care are un buget de aproximativ 200 de milioane de lei. Rezultatul va fi confortul în casă, economii reale de energie și facturi mai mici la energie.
11:45
Bitcoin își revine la nivelul de 70.000 de dolari pe fondul intrărilor de 1,45 miliarde de dolari în ETF-uri în cinci zile # Logos-Press
Revenirea Bitcoin la pragul de 70.000 de dolari (era tranzacționat la 68.000 de dolari la prânz în Hong Kong) a părut să fie determinată mai mult de repoziționare decât de convingere, potrivit creatorului de piață Enflux, care a declarat că mișcarea a reflectat în principal închiderea pozițiilor scurte după ce comercianții s-au pregătit pentru o piață în scădere pe fondul știrilor geopolitice.
11:30
La inițiativa Centrului național de gestionare a crizelor și în urma unei solicitări din partea Ministerului Energiei și a Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, guvernul a impus un regim de alertă ridicată de 60 de zile în sectorul energetic.
11:15
Trump a amenințat că va întrerupe schimburile comerciale cu Spania din cauza poziției față de Iran # Logos-Press
Președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul intenționează să întrerupă complet relațiile comerciale cu Spania după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale pentru lovituri împotriva Iranului și nu a fost de acord să crească cheltuielile militare la 5 % din PIB.
10:45
Prețul carburanților crește în Moldova. Dar acest lucru nu are nimic de-a face cu evenimentele din Orientul Mijlociu.
Acum 12 ore
10:15
Fizicienii de la Universitatea Charles din Republica Cehă au detectat semnale radio de joasă frecvență în înregistrări de pe Marte – fluierături atmosferice care apar în timpul descărcărilor electrice, informează Logos Press.
09:45
Vorbitorii din „Triunghiul Odessei” s-au pronunțat în favoarea consolidării sancțiunilor împotriva Rusiei # Logos-Press
Șefii parlamentelor statelor din „Triunghiul Odessei”, care include Moldova, România și Ucraina, s-au pronunțat în favoarea consolidării în continuare a presiunii sancțiunilor asupra Rusiei, în special în ceea ce privește „flota sa fantomă”.
09:15
Călătorii străini care se află în Qatar în timpul închiderii spațiului aerian din Orientul Mijlociu își pot prelungi gratuit șederea la hotel.
08:45
Moldova va fi subiectul unei reuniuni informative speciale privind extinderea Uniunii Europene, care va avea loc la Berlin miercuri, 4 martie. Reuniunea se va axa pe progresul negocierilor de aderare a țării la UE și pe reformele după alegerile parlamentare din 2025.
08:15
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: Conflictul din Orientul Mijlociu nu este un „obstacol” # Logos-Press
Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) nu intenționează să amâne cea de-a 14-a ediție a Jocurilor Paralimpice de Iarnă, care vor avea loc la Milano și Cortina d’Ampezzo, în nordul Italiei, în perioada 6-15 martie, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:45
Anul trecut, Moldova a stabilit un record pentru punerea în funcțiune a centralelor solare, aducând capacitatea totală la 710 MW.
19:45
Cercetătorii de la Universitatea din Witwatersrand, Africa de Sud, împreună cu colegii din Barcelona, Spania, au obținut fotoni structurați – particule de lumină modelate în funcție de sarcina pe care o îndeplinesc, informează Logos Press.
19:00
Este vorba despre lucrările la stația de transbordare cu linie de sortare a deșeurilor. În această etapă, a fost finalizată betonarea atelierului de reparații și a spălătoriei auto, care va deservi vehiculele specializate și camioanele. Se execută lucrări suplimentare de betonare și se montează structura metalică.
18:45
Beijingul oficial a trecut la o fază de presiune diplomatică activă, cerând părților implicate în conflictul din Orientul Mijlociu să asigure imediat siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz.
18:30
Procedura implică două etape. În primul rând, aceștia vor participa la Programul de calificare parțială „Achiziții publice/sectoriale” și apoi vor susține un examen de competență. Măsura se înscrie în cadrul reformei sistemului de achiziții publice.
Ieri
18:15
Cincisprezece întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova au analizat activitățile companiilor lor din punct de vedere al nivelului real și necesar de digitalizare.
18:00
Ilon Musk va plăti datorii de 17,5 miliarde de dolari înainte de IPO-ul istoric al SpaceX # Logos-Press
Ilon Musk a inițiat cea mai mare restructurare financiară din istoria imperiului său de afaceri. Companiile sale X (fostul Twitter) și startup-ul xAI se pregătesc să ramburseze integral datoria lor combinată de 17,5 miliarde de dolari.
17:45
Uniunea Europeană anulează importurile scutite de taxe vamale de bunuri în valoare de până la 150 de euro, ceea ce va afecta direct coletele de pe piețele asiatice, inclusiv AliExpress, Temu și Shein, potrivit Logos Press.
17:45
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) relaxează controalele privind transporturile de lapte ambalat din Ucraina către Moldova. Doar laptele ucrainean importat în vrac rămâne sub control integral (consolidat).
17:30
Cristina Buxha, născută la Chișinău și care joacă pentru Spania, a devenit câștigătoarea turneului „Merida Open” desfășurat în Mexic sub egida Asociației Mondiale de Tenis (WTA), atât la simplu, cât și la dublu, informează Logos Press.
17:15
Brandurile globale își reduc urgent prezența în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării puternice a conflictului dintre Iran, Israel și SUA. Marii comercianți cu amănuntul și casele de lux închid temporar magazinele sau le supun unui program de funcționare limitat în Golf, în încercarea de a minimiza riscurile pentru angajați și întreprinderi.
17:00
Începând cu 2026, în legislația fiscală moldovenească a fost introdus un nou beneficiu pentru persoanele fizice care sunt cetățeni. La plata impozitului pe venit în acest an, acestea pot deduce cheltuielile pentru educația personală și/sau dezvoltarea profesională.
17:00
La Mobile World Congress, SK Telecom din Coreea a prezentat o strategie de creștere „centrată pe inteligența artificială” # Logos-Press
SK Telecom, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Coreea de Sud, a dezvăluit la Mobile World Congress (MWC 2026) din Barcelona modul în care își remodelează operațiunile în jurul inteligenței artificiale, de la nucleul rețelei sale la serviciile de asistență pentru clienți.
16:45
În contextul războiului din Iran, Turcia depune eforturi intense prin diplomația sa orientată spre pace „pentru a găsi soluții juste și echitabile la probleme prin dialog și negocieri”.
16:30
Cel mai popular fotbalist din lume, portughezul Cristiano Ronaldo, a părăsit Arabia Saudită cu avionul său privat după atacul cu drone asupra ambasadei SUA din Riad și a zburat la Madrid.
16:15
Aproximativ 55% dintre participanții la un sondaj online anonim pe canalul telegramă al „Ministerului de Finanțe”, la care au participat 1762 de locuitori ai Ucrainei, sunt pregătiți să ia în considerare opțiunea de a se muta din oraș la țară.
16:00
Există o iritare prost ascunsă în cadrul administrației Trump, pe fondul epuizării rachetelor de apărare aeriană și al sentimentului negativ al publicului cu privire la războiul cu Iranul.
15:45
Piețele imobiliare din Orientul Mijlociu, care au cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani, au fost supuse presiunii conflictului militar. Deși distrugerile din țările Golfului sunt minime, „ecoul războiului” afectează deja activitatea comercială a investitorilor, relatează Logos Press.
15:30
În luna februarie a acestui an, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) a autorizat cereri de subvenții la plată în valoare de 158,79 milioane LE.
15:00
Procesul de pregătire a proiectului „Modernizarea mașinilor agricole și a echipamentelor post-recoltare” (MAME 2) a fost discutat de Ludmila Katlabuga, șefa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al MAIA, cu delegația Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA).
14:30
Amazon și-a închis centrul de date din Emiratele Arabe Unite din cauza atacurilor cu drone # Logos-Press
Gigantul comerțului electronic Amazon și-a închis centrul de execuție din Abu Dhabi, a suspendat livrările în întreaga regiune și le-a cerut angajaților săi din Arabia Saudită și Iordania să rămână acasă.
14:15
Ministerul Finanțelor intenționează să modifice criteriile după care întreprinderile sunt clasificate ca „micro”, „mici”, „mijlocii” și „mari”.
