Berlinul va evalua perspectivele de integrare europeană ale Moldovei

De la al Doilea Război Mondial, între 40 000 și 60 000 de tone de arme chimice au căzut pe fundul Mării Baltice. Alte sute de mii de tone sunt reprezentate de arme convenționale, cum ar fi minele de teren. Ambele arme sunt toxice, dar eliminarea lor poate fi dificilă în temeiul dreptului internațional.