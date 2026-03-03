Formarea specialiștilor în achiziții publice va fi consolidată prin certificare

18:30

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pregătește un proiect de decret privind introducerea unui regim de licențe pentru importurile de struguri, vin și alcool din Moldova. Această decizie protejează interesele economice ale Ucrainei și este un răspuns la restricționarea de către partea moldovenească a exporturilor de carne de pasăre, subproduse și produse care conțin carne de pasăre ucrainene.