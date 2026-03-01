Cum va fi vremea în prima săptămână de primăvară
#diez, 1 martie 2026 16:15
A venit primăvara! Pe parcursul săptămânii viitoare vom avea maxime de până la +15 °C. Meteorologii nu au anunțat precipitații, însă în unele locuri ar putea fi înghețuri. Сообщение Cum va fi vremea în prima săptămână de primăvară появились сначала на #diez.
Tinerii lideri și lucrătorii de tineret din Republica Moldova pot aplica la cursul internațional „Train the Trainer’s Lab”, care va avea loc în perioada 19–27 aprilie 2026, la Mama Cozonacilor, Bran, în România. Programul este dedicat celor care își doresc să devină formatori mai încrezători și mai bine pregătiți, aprofundându-și competențele de facilitare și înțelegerea proceselor de grup în educația nonformală. Сообщение Lucrezi cu tinerii? Participă la un curs internațional de formare în România появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
15:15
Nu sunt moldoveni răniți în urma atacurilor din Orientul Mijlociu. Ce recomandări fac autoritățile # #diez
Niciun cetățean al Republica Moldova nu a fost rănit sau afectat de recentele atacuri din Orientul Mijlociu, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE), după verificări efectuate prin intermediul misiunilor diplomatice și al autorităților locale. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Israel, nu au fost raportate victime în rândul moldovenilor. De asemenea, în urma atacurilor din Qatar din 28 februarie, nu au fost înregistrate persoane afectate. Nici în Emiratele Arabe Unite nu sunt cetățeni moldoveni care să fi avut de suferit. Сообщение Nu sunt moldoveni răniți în urma atacurilor din Orientul Mijlociu. Ce recomandări fac autoritățile появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
14:15
Vrei să realizezi un stagiu în cabinetul deputaților europeni? Sugestii care te vor ajuta să obții un loc la Parlamentul European # #diez
Anual, instituțiile europene oferă tinerilor din statele membre, dar și din țările candidate, oportunitatea de a realiza stagii de practică. Ai auzit cel mai probabil despre stagiile Schuman sau despre programul Blue Book al Comisie Europene. Să știi că pe lângă experiența pe care o poți dobândi la aceste instituții, există și posibilitatea de a lucra direct cu deputații europeni din Parlamentul European. Doina Balica, o tânără originară din Republica Moldova a avut această posibilitate în anul 2021. Ea a lucrat timp de patru luni în cabinetul europarlamentarului Eugen Tomac, iar în acest material îți oferă câteva sugestii privind procesul de aplicare dacă îți dorești o experiență similară. Сообщение Vrei să realizezi un stagiu în cabinetul deputaților europeni? Sugestii care te vor ajuta să obții un loc la Parlamentul European появились сначала на #diez.
14:15
Pe 1 martie, în Republica Moldova a fost lansată campania națională de împădurire „Primăvara 2026”, care în acest an capătă o dimensiune fără precedent: acțiunile de plantare vor avea loc simultan în două țări – Republica Moldova și România. Evenimentul de lansare s-a desfășurat în satul Blîndești, comuna Sculeni, raionul Ungheni. Сообщение 11 milioane de puieți vor fi plantați pe ambele maluri ale Prutului появились сначала на #diez.
13:15
Ce ar trebui să știi despre înscrierea la universitățile din Suedia: unde depui dosarul, de ce acte ai nevoie și cât costă aplicarea # #diez
Pe lista de țări în care tinerii din Republica Moldova preferă să-și facă studiile universitare se regăsesc și cele scandinave. Știm că procesul de înscriere poate părea complicat și plin de provocări, de aceea, Universitatea #diez îți vine în ajutor. Abrar Elmubark, studentă în anul trei la Facultatea de Farmacie a Universității Uppsala, îți spune la ce ar trebui să fii atent(ă) dacă te gândești să înveți în Suedia. Сообщение Ce ar trebui să știi despre înscrierea la universitățile din Suedia: unde depui dosarul, de ce acte ai nevoie și cât costă aplicarea появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
11:15
Cum are loc admiterea la universitățile private din România pentru tinerii originari din Moldova # #diez
În România sunt 35 de universități private. Majoritatea dintre acestea se află la București, Cluj-Napoca și Iași. Aceste instituții de învățământ sunt acreditate conform legislației în vigoare și școlarizează anual aproximativ 15 % dintre absolvenții de liceu din țara vecină. Etnicii români de pretutindeni nu beneficiază de locuri speciale în universitățile private. În continuare îți spunem cum are loc admiterea la aceste universități. Сообщение Cum are loc admiterea la universitățile private din România pentru tinerii originari din Moldova появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
10:15
Programul BRD HUB START vine cu o oportunitate pentru studenții din România implicați activ în organizații studențești: burse de mobilitate în valoare de până la 2.000 de euro. Inițiativa își propune să susțină tinerii care contribuie la dezvoltarea comunităților lor și care își doresc să învețe din experiențe noi, atât în țară, cât și în străinătate. Programul pune accent pe accesul echitabil la oportunități de dezvoltare, în special pentru studenții din afara marilor centre universitare. Сообщение Studenții din România pot obține până la 2.000 de euro pentru mobilități. Cum să aplici появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
17:15
GreenO, un start-up din Moldova, va monitoriza lanțurile de aprovizionare ale unui gigant alimentar din 160 de țări # #diez
GreenO, un start-up din Moldova, a semnat un parteneriat pe cinci ani cu McCain Foods, unul dintre cei mai mari producători de alimente din lume. Contractul acoperă peste 20 de țări pe șase continente și poziționează GreenO drept partenerul global de analiză agricolă al unui gigant cu operațiuni în 160 de tari. Сообщение GreenO, un start-up din Moldova, va monitoriza lanțurile de aprovizionare ale unui gigant alimentar din 160 de țări появились сначала на #diez.
Ieri
16:15
(video) „Prezentați actele, vă rog!” Cum e să fii polițistă de patrulare în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică # #diez
Gabriela Cozma are 20 de ani, iar de aproape doi este polițistă de patrulare. Mai exact, deține funcția de subofițeră superioară în cadrul Secției Patrulare Chișinău, Direcția Patrulare Centru, Inspectoratul Național de Securitate Publică. Tânăra a ales acest domeniu fiind inspirată de tatăl, fratele și unchiul său, toți polițiști, dar și din convingerea că i se potrivește caracterului ei. Сообщение (video) „Prezentați actele, vă rog!” Cum e să fii polițistă de patrulare în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică появились сначала на #diez.
14:15
1.000 de elevi vor veni în excursie la Muzeul Armatei și vor urmări spectacole în contextul comemorării războiului de pe Nistru # #diez
Pe 2 martie, Republica Moldova marchează un moment crucial din istoria sa recentă – războiul de pe Nistru. În acest context, în jur de 1.000 de elevi din toată țara vor veni în excursie la Muzeul Armatei din Chișinău și vor viziona spectacole despre războiul din 1992 la mai multe teatre din Chișinău. Сообщение 1.000 de elevi vor veni în excursie la Muzeul Armatei și vor urmări spectacole în contextul comemorării războiului de pe Nistru появились сначала на #diez.
13:15
Autorii din Moldova care scriu în limba română vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt. # #diez
Autorii din Republica Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare. Сообщение Autorii din Moldova care scriu în limba română vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt. появились сначала на #diez.
12:15
(sondaj) În ce stare se află toaletele școlare din Moldova? Hârtia igienică și săpunul, în multe cazuri, lipsesc # #diez
Doar jumătate dintre elevii Republicii Moldova spun că condițiile de igienă din blocurile sanitare școlare sunt bune, potrivit unui sondaj publicat în acest an de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Cele mai raportate probleme sunt lipsa hârtiei igienice și a săpunului, mirosul urât și apa rece din lavoare. Сообщение (sondaj) În ce stare se află toaletele școlare din Moldova? Hârtia igienică și săpunul, în multe cazuri, lipsesc появились сначала на #diez.
11:15
În dimineața zilei de 28 februarie, Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului. Despre aceasta a anunțat chiar ministrul Apărării din Israel. Conform informațiilor preliminare, au fost atacate aproximativ 30 de ținte în tot Iranul, inclusiv reședința liderului iranian. Donald Trump a confirmat că armata americană a început „operațiuni militare de amploare” în Iran. Сообщение Israelul, în cooperare cu SUA, a atacat Iranul. Recomandările pentru cetățenii moldoveni появились сначала на #diez.
27 februarie 2026
20:00
28 de cercetătoare au fost premiate cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință. Cine sunt acestea # #diez
23 de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au fost premiate de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, pentru implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum și pentru participarea în rețele și consorții științifice internaționale. Сообщение 28 de cercetătoare au fost premiate cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință. Cine sunt acestea появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Profesorii din Republica Moldova pot lucra de la distanță în perioada vacanțelor pentru elevi. Noua prevedere face parte din modificările aprobate la Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Profesorii din Moldova vor putea lucra la distanță în perioada vacanțelor pentru elevi появились сначала на #diez.
15:00
Scriitoarea Paula Erizanu din Moldova a devenit finalista Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2026 # #diez
Scriitoarea din Republica Moldova Paula Erizanu este una dintre finaliștii Premiului Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL) 2026. Consorțiul premiului a anunțat astăzi, 27 februarie, cele 14 volume selectate pentru etapa finală a ediției 2026, câte unul pentru fiecare țară participantă. Paula Erizanu a fost nominalizată pentru cartea „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”. Сообщение Scriitoarea Paula Erizanu din Moldova a devenit finalista Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2026 появились сначала на #diez.
15:00
Orange Systems lansează „RPA Business Analysis Academy 2026”, investind în competențele care susțin transformarea digitală # #diez
Orange Systems Academy anunță lansarea ediției 2026 a programului „RPA Business Analysis Academy”, un program dedicat celor care își doresc să își dezvolte competențele în analiza de business și automatizarea robotizată a proceselor. Сообщение Orange Systems lansează „RPA Business Analysis Academy 2026”, investind în competențele care susțin transformarea digitală появились сначала на #diez.
15:00
Cercetătorii USM au participat la workshopul moldo-german privind istoria conceptuală și construcția discursivă # #diez
Diplomația culturală și transferul de cunoștințe sunt piloni esențiali ai ecosistemului de inovare al Universității de Stat din Moldova. În acest context, în perioada 24-27 februarie 2026, rectorul prof. univ., dr., Igor Șarov, cercetători și profesori ai USM au participat la workshop-ul „Istoria conceptuală și construcția discursivă: spații, crize și identități în Republica Moldova”, organizat de Moldova-Institut Leipzig, în parteneriat cu Universitatea Leipzig și Universitatea de Stat din Moldova. Сообщение Cercetătorii USM au participat la workshopul moldo-german privind istoria conceptuală și construcția discursivă появились сначала на #diez.
14:00
(video) Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: metode de economisire și rolul educației tinerilor # #diez
Facturile la utilități și impactul lor asupra bugetului de familie reprezintă o preocupare majoră pentru locuitorii capitalei. În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu cetățenii din Chișinău despre costurile suportate în sezonul rece și modalitățile prin care adoptă un consum mai responsabil. Сообщение (video) Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: metode de economisire și rolul educației tinerilor появились сначала на #diez.
14:00
(video) Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă # #diez
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu locuitorii municipiului Chișinău despre consumul de energie în perioada de iarnă și metodele de eficientizare aplicate în gospodărie. Întrebați despre costurile suportate, cetățenii au raportat cheltuieli care variază între 300 și 800 de lei, consumul ajungând, în unele cazuri, până la 1000-1200 kW pe sezonul rece. Сообщение (video) Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă появились сначала на #diez.
14:00
Comisia Europeană premiază cu 20.000 de euro proiectele care schimbă pozitiv viața cetățenilor din Moldova. Cum te poți înscrie # #diez
Comisia Europeană lansează înscrierile pentru mai multe premii care celebrează inovația și creativitatea inspirate de Premiul New European Bauhaus (NEB). Instituția invită tinerii inovatori din întreaga Europă să prezinte proiecte sustenabile și incluzive, cu potențialul de a aduce schimbări pozitive în viața cetățenilor și de a stimula inovația și participarea. La cea de-a șasea ediție a evenimentului vor fi premiați 13 câștigători și vor primi recompense de până la 20.000 de euro pentru proiectele lor. Сообщение Comisia Europeană premiază cu 20.000 de euro proiectele care schimbă pozitiv viața cetățenilor din Moldova. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
14:00
SALTO – o inițiativă care a transformat modul în care antreprenorii din regiunile Moldovei accesează consultanța în afaceri # #diez
Pe 24 februarie la Chișinău a avut loc evenimentul oficial de închidere a inițiativei SALTO – Strengthening the Business Development Services Market in Moldova. Evenimentul a marcat finalul inițiativei desfășurate în perioada martie 2025 – februarie 2026, de consolidare a pieței serviciilor de consultanță în afaceri din Moldova, aducând la aceeași masă reprezentanți ai instituțiilor publice, parteneri de dezvoltare, consultanți certificați și antreprenori din cinci regiuni ale țării. Сообщение SALTO – o inițiativă care a transformat modul în care antreprenorii din regiunile Moldovei accesează consultanța în afaceri появились сначала на #diez.
13:00
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # #diez
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. Сообщение Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” появились сначала на #diez.
13:00
Patru luni în Parlamentul European, prin prisma unei tinere din Moldova. Doina Balica, despre stagiul în cabinetul unui europarlamentar # #diez
Curiozitatea Doinei Balica pentru politicile europene și dorința de a înțelege ce se întâmplă dincolo de ușile instituțiilor de la Bruxelles au prins contur încă în anii de liceu. A devenit Tânără Ambasadoare Europeană, iar datorită programului a mers într-o vizită de studiu în capitala Uniunii Europene. Întrevederile de la Comisie, Parlament, Consiliu și discuțiile cu oficialii europeni au inspirat-o să se gândească la o eventuală oportunitate de a ajunge acolo, mai devreme sau mai târziu. S-a și întâmplat. În anul 3 de facultate, Doina a devenit stagiară în cabinetul europarlamentarului român Eugen Tomac. Tânăra ne-a povestit cum i-a reușit să lucreze alături de echipa deputatului, despre principalele sarcini de care a fost responsabilă, dar și despre experiența care, spune ea, a fost cu adevărat fără cusur. Сообщение Patru luni în Parlamentul European, prin prisma unei tinere din Moldova. Doina Balica, despre stagiul în cabinetul unui europarlamentar появились сначала на #diez.
13:00
„Actualități în stomatologia pediatrică” este denumirea conferinței științifico-practice, ce a reunit studenți, medici rezidenți și specialiști dedicați promovării sănătății orale în vederea schimbului de bune practici și asimilării celor mai recente abordări diagnostice și terapeutice din domeniu. Сообщение USMF a organizat o conferință științifico-practică despre stomatologia pediatrică появились сначала на #diez.
13:00
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a desfășurat auditul extern privind implementarea cerințelor Standardului Internațional ISO 37001 anti-mită, stadiul 2 – certificare inițială. Misiunea de audit extern a avut loc în zilele de 23 și 24 februarie 2026, fiind efectuată de Alina Stoian, auditor-șef, Daniela Cara, auditor – A1, și Vlad Gheorghița, auditor – A2 din cadrul Companiei de certificare „Certind” din București, România. Сообщение La USMF a avut loc misiune de audit privind implementarea standardului anti-mită появились сначала на #diez.
12:00
200 de elevi alolingvi s-au înscris la examenul de evaluare a nivelului de cunoaștere a limbii române. Când vor avea loc probele # #diez
Peste 900 de persoane din Republica Moldova s-au înscris pentru a susține examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română. În premieră, testul va fi organizat pe 28 februarie și 1 martie. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), examenul va conține două probe: scrisă și orală. Сообщение 200 de elevi alolingvi s-au înscris la examenul de evaluare a nivelului de cunoaștere a limbii române. Când vor avea loc probele появились сначала на #diez.
12:00
Unde poți raporta abuzul și hărțuirea din mediul școlar dacă ești elev(ă), cadru didactic sau părinte # #diez
Dacă ești victima sau martorul unui abuz ori al unui caz de hărțuire, la școală sau în afara ei, nu îți fie teamă să vorbești și să ceri ajutor. Există mai multe modalități prin care poți raporta astfel de cazuri, inclusiv opțiuni anonime, care îți oferă siguranță și confidențialitate. Сообщение Unde poți raporta abuzul și hărțuirea din mediul școlar dacă ești elev(ă), cadru didactic sau părinte появились сначала на #diez.
10:00
(video) Trei filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău # #diez
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate pe 5 martie. Сообщение (video) Trei filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău появились сначала на #diez.
26 februarie 2026
19:00
Ce vor învăța elevii la Limba și literatura rusă? Autoritățile lansează consultări publice asupra noii concepții a disciplinei # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat consultări publice asupra Concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă” din învățământul general. Autoritățile invită profesorii, managerii instituțiilor de învățământ și specialiștii din domeniu să participe la discuții și să transmită propuneri pe acest subiect. Сообщение Ce vor învăța elevii la Limba și literatura rusă? Autoritățile lansează consultări publice asupra noii concepții a disciplinei появились сначала на #diez.
16:45
Maib a reunit cei mai remarcabili oameni și echipe în cadrul unei noi ediții a evenimentului maib rockstars, sărbătorind performanțele semestrului II din 2025 și contribuțiile lor esențiale la succesul băncii. Сообщение Maib rockstars 2026: a fost recunoscută excelența oamenilor și a echipelor de top появились сначала на #diez.
16:45
(video) În Moldova va fi lansat primul serial educativ dedicat adolescenților. Trailerul deja este online # #diez
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. Se numește „Generația ALPHA” și este o producție autohtonă care abordează subiecte precum bullyingul și discriminarea în școli. Сообщение (video) În Moldova va fi lansat primul serial educativ dedicat adolescenților. Trailerul deja este online появились сначала на #diez.
15:45
Cum regimul de la Tiraspol presează școlile române din regiune: gaz mai scump și acuzații de „fascism” # #diez
Școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană se confruntă cu dificultăți serioase din cauza presiunilor exercitate de autoritățile de la Tiraspol. Despre acest lucru informează organizația pentru drepturile omului Promo-LEX în raportul său pentru anul 2025, scrie ru.diez. Сообщение Cum regimul de la Tiraspol presează școlile române din regiune: gaz mai scump și acuzații de „fascism” появились сначала на #diez.
15:45
Samsung Electronics a prezentat seria Galaxy S26, alimentată de cele mai proactive și adaptabile experiențe Galaxy AI de până acum și concepută pentru a simplifica sarcinile pe care oamenii le efectuează zilnic pe telefoanele lor. De la gestionarea planurilor și găsirea informațiilor până la captarea și rafinarea conținutului, Galaxy S26 reduce efortul și numărul de pași necesari pentru a realiza lucrurile. Fiind cea de-a treia generație de telefoane AI ale Samsung, Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra gestionează sarcini complexe în fundal, permițând utilizatorilor să se concentreze pe rezultate, mai degrabă decât pe modul în care funcționează tehnologia. Сообщение Samsung lansează seria Galaxy S26: cel mai intuitiv telefon Galaxy AI de până acum появились сначала на #diez.
14:45
Parlamentul a aprobat în lectură finală mai multe modificări la Codul educației. Acestea au vizat reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV‑a, reorganizarea școlilor cu puțini elevi, autonomie financiară pentru școlile mari, extinderea sprijinului pentru copiii din diaspora și cei cu dizabilități și altele. Сообщение Codul educației a fost modificat. Deputații au propus 30 de amendamente появились сначала на #diez.
12:45
Te deranjează pupicii în număr exagerat de mare oferiți copilului tău de către cei dragi, dar nu știi cum să impui limite? Sau poate deja ai zis „nu”, dar te simți vinovat(ă)? Am discutat cu psihologa și psihoterapeuta integrativă Ana Niculăeș despre importanța impunerii granițelor atunci când simți (sau nu) că vrei să o faci, despre felul în care le poți explica celor apropiați că respectul pentru corpul copilului înseamnă grijă și, desigur, despre sentimentul de vinovăție, care apare atunci când crezi că nu ar trebui. Сообщение Aleg ca nimeni să nu-mi sărute copilul. Cum să le explic celor dragi появились сначала на #diez.
12:45
Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi o declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucraina de către Federația Rusă. Documentul a fost susținut de aproape două treimi dintre deputați, inclusiv de unii parlamentari din opoziție. Сообщение (doc) 65 de deputați au condamnat războiul din Ucraina. Cine s-a abținut de la vot появились сначала на #diez.
11:45
Ritmul zilnic cere mai mult decât pauze scurte. Centrul comercial Convel propune soluții pentru casă și grădină, care pot transforma spațiul personal într-un proiect creativ. Сообщение Convel transformă rutina într-un proiect personal появились сначала на #diez.
11:45
Condițiile meteorologice din ultimele săptămâni au „spălat” o porțiune din asfaltul de pe strada Alexei Șciusev. Sub stratul de asfalt, din câte se pare, se află o nouă porțiune de caldarâm. Сообщение (foto) Un caldarâm nou, descoperit la Chișinău din cauza ploii? Unde se află acesta появились сначала на #diez.
11:45
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică # #diez
Din 19 februarie 2026, maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică. Până la 12 martie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 10.000 de obligațiuni, în valoare totală de 200.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,80% , formată din rata de referință (5,80 %) + marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %). Сообщение Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică появились сначала на #diez.
10:45
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine partener principal al echipei țării și partener oficial FMF # #diez
Kaufland Moldova devine partener principal al echipei țării și partener oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață activ în Republica Moldova. Сообщение Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine partener principal al echipei țării și partener oficial FMF появились сначала на #diez.
10:45
Autorii manualelor școlare din Republica Moldova sunt invitați la instruiri. Ce clase vor avea prioritate # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a invitat autorii și potențialii autori de manuale școlare la o serie de sesiuni de formare. Instruirile au loc în contextul reformei curriculare planificate pentru anul 2026, iar doritorii se pot înscrie la ele până pe 6 martie 2026. Сообщение Autorii manualelor școlare din Republica Moldova sunt invitați la instruiri. Ce clase vor avea prioritate появились сначала на #diez.
25 februarie 2026
16:45
Inga Corlăteanu: „Superputerea mea este convingerea profundă că viitorul meu, viitorul țării noastre este acum în sala de clasă” # #diez
Care este diferența dintre o școală obișnuită și o școală care schimbă destine? Am aflat răspunsul într-o zi de februarie, la Școala Internațională Heritage, unde Inga Corlăteanu, profesoară de limba engleză, coordonatoarea Comisiei Metodice de Limbi Străine și Curriculumul Internațional pentru Învățământ Primar (IPC), îi învață pe copii nu doar să vorbească o limbă străină, ci să privească lumea cu alți ochi. Сообщение Inga Corlăteanu: „Superputerea mea este convingerea profundă că viitorul meu, viitorul țării noastre este acum în sala de clasă” появились сначала на #diez.
16:45
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită comunitatea educațională și factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate concepției disciplinei școlare „Limba și literatura română” în școala națională din învățământul general. Сообщение MEC anunță consultări publice pentru disciplina „Limba și literatura română” появились сначала на #diez.
15:45
Studenții de la USM pot studia la o universitate din Spania prin programul Erasmus+. Bursa este de 850 de euro lunar # #diez
Universitatea de Stat din Moldova (USM), în parteneriat cu Universitatea din Santiago de Compostela, Spania, anunță concurs de selectare a beneficiarilor pentru semestrul I al anului academic 2026/2027, în cadrul programului Erasmus+ KA171. Сообщение Studenții de la USM pot studia la o universitate din Spania prin programul Erasmus+. Bursa este de 850 de euro lunar появились сначала на #diez.
13:45
Dacă ai vârsta între 16 și 35 de ani și îți plac quiz-urile, competiția, distracția și lucrul în echipă, atunci participă pe 28 februarie la concursul „Night Quiz” și vei avea șansa să câștigi cu echipa ta 1.000 de lei. Сообщение Tinerii sunt invitați să participe la „Night Quiz” și să câștige 1.000 de lei появились сначала на #diez.
13:45
Moldmediacard – 25 de ani de profesionalism și inovație. Compania fiică a maib a celebrat succesele și parteneriatele # #diez
Sunt zile în care cifrele capătă sens, iar performanța devine emoție. Într-o astfel de zi, compania fiică a maib, moldmediacard, a celebrat 25 de ani de activitate. Сообщение Moldmediacard – 25 de ani de profesionalism și inovație. Compania fiică a maib a celebrat succesele și parteneriatele появились сначала на #diez.
11:45
În anul 2026, Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima zi de duminică din luna martie, adică în noaptea de 28 spre 29 martie, când vom da, din nou, ceasurile înainte cu 60 de minute. Astfel, ultima zi de duminică din luna martie va avea doar 23 de ore. Сообщение Când vom trece la ora de vară în anul 2026 появились сначала на #diez.
11:45
Evoluția plăților digitale marchează un nou pas pentru micii comercianți și afacerile mobile din Republica Moldova. Maib anunță extinderea funcționalităților soluției Smart POS, care include acum și opțiunea de plată prin QR MIA. Prin această actualizare, un smartphone Android cu tehnologie NFC devine un instrument complet de acceptare a plăților: atât prin card contactless, cât și prin scanarea unui cod QR. Сообщение Integrarea funcționalității QR MIA în soluția Smart POS de la maib появились сначала на #diez.
