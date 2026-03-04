ÎN CONTEXT | Iulian Groza: „Calendarul de aderare la UE este ambițios. În 2026 trebuie să închidem negocierile pe primele capitole”

15:30

Vinificatorii și exportatorii de struguri din Republica Moldova privesc cu îngrijorare intenția Guvernului de la Kiev de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din țara noastră. Măsura, analizată în prezent la nivel guvernamental în statul vecin, ar veni ca reacție la suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina, decisă anterior de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după depistarea antibioticului metronidazol.