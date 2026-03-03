Incendiu la Consulatul SUA din Dubai provocat de o dronă probabil iraniană
Radio Moldova, 4 martie 2026 00:10
Un incendiu s-a declanșat marți seara la Consulatul SUA din Dubai după ce a fost lovit de o dronă suspectată a fi iraniană, potrivit unei surse din regiune citate de CNN și news.ro.
Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, angajamentul a fost reiterat de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul întrevederii cu noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, în urma scrutinului desfășurat la 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova (USM).
Majoritatea investițiilor străine în R. Moldova vin din UE. Burunciuc: Interesul pentru piața noastră se menține # Radio Moldova
Aproximativ 80% din investițiile străine atrase de Republica Moldova provin din statele Uniunii Europene, iar interesul investitorilor se menține în pofida contextului regional complicat. Directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Burunciuc, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1 că, pentru mediul de afaceri, în special pentru investitorii străini, climatul investițional din Republica Moldova este unul atractiv.
Zeci de moldoveni blocați în Orientul Mijlociu. Cele mai multe solicitări, înregistrate în Emiratele Arabe Unite # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care au solicitat evacuarea din statele afectate de situația tensionată din Orientul Mijlociu sunt în continuare monitorizați de autorități, iar în unele cazuri sunt analizate rute alternative de plecare. Ministerul Afacerilor Externe anunță că, la această etapă, nu mai există solicitări active de evacuare din Israel, în timp ce în alte state cererile sunt în proces de examinare.
Laptele ambalat importat din Ucraina nu va mai fi supus unor controale complexe la frontieră. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că simplifică procedurile stabilite anterior. Totuși, verificările minuțioase sunt menținute pentru laptele în vrac.
41 de zile. Atât muncesc, în medie, femeile din Republica Moldova anual fără să fie remunerate. Decalajul salarial de gen le obligă să depună efort suplimentar pentru a câștiga cât un bărbat. În 2025, diferența salarială a ajuns la un nivel istoric, mai exact, 16,6%. Datele au fost prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, la lansarea Indicelui Inegalității Salariale 2025.
Poșta Moldovei sistează trimiterile către Israel și alte opt state din Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Trimiterile poștale internaționale către nouă țări din Orientul Mijlociu au fost sistate începând de marți, 3 martie, după ce traficul aerian spre aceste destinații a fost suspendat, anunță Î.S. „Poșta Moldovei”.
Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida # Radio Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, relatează news.ro, care citează un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera.
Debut cu stângul pentru reprezentativa de fotbal feminin a Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2027 # Radio Moldova
Reprezentativa Republicii Moldova a debutat cu stângul în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin din anul 2027. Într-o partidă disputată pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, discipolele lui Ghenadie Pușca au pierdut cu 0:1 în fața echipei naționale a României. Prima repriză a fost una echilibrată. Echipa României a avut posesie superioară, însă tricolorele noastre putea lovi pe contraatac prin Claudia Chiper.
Măsuri sporite de protecție în mai multe state europene după avertismentele Iranului # Radio Moldova
Mai multe țări europene își întăresc măsurile de securitate, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Franța și Ungaria, de exemplu, au ridicat nivelul de alertă, îngrijorate fiind de amenințările interne. În Franța s-a ordonat sporirea protecției în jurul sinagogilor și școlilor evreiești, cu prilejul sărbătorii Purim. Nivelul de securitate a fost ridicat și în Ungaria, iar alte state europene monitorizează atent evoluțiile, pregătindu-se să ajusteze măsurile de protecție dacă situația o impune.
Alertă pentru călătorii moldoveni: Perturbări posibile ale zborurilor spre și dinspre Cipru # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt atenționați că în perioada următoare pot apărea perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Avertizarea a fost emisă pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena.
Taras Visoțki: Restricția introdusă de R. Moldovei este „nefondată”, vom aplica licențiere până la sfârșitul lui 2026 # Radio Moldova
Restricțiile la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova ar putea fi examinate la următoarea ședință a Guvernului de la Kiev, iar aplicarea acestora ar putea începe din 5 - 6 martie curent. Anunțul a fost făcut de către viceministrul Economiei, Mediului și Agriculturii, Taras Visoțki, într-un interviu pentru Serviciul ucrainean al Europei Libere.
Închiderea serviciului 1189 crește apelurile la 112: Cetățenii sunt atenționați să sune doar în cazuri de urgență # Radio Moldova
Folosirea nejustificată a numărului 112 pentru apeluri care nu reprezintă urgențe poate suprasolicita operatorii și întârzia intervențiile în cazurile în care viața, sănătatea sau bunurile cetățenilor sunt în pericol. Avertizarea este făcută în legătură cu o creștere a apelurilor la numărul de urgență semnalată după oprirea de către Moldtelecom a serviciului de informații cu plată 1189, începând cu 1 martie.
Precipitațiile din această iarnă au deteriorat serios drumurile din R. Moldova. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a demarat lucrările de plombare a gropilor cu asfalt rece.
R. Moldova, patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: Etapele care au marcat parcursul european # Radio Moldova
La scurt timp după declanșarea războiului în statul vecin, R. Moldova depunea, pe 3 martie 2022, în aceeași zi cu Georgia și câteva zile mai târziu decât Ucraina, cerere de aderare la Uniunea Europeană (UE). Astăzi, parcursul european al R. Moldova a ajuns la etapa negocierilor tehnice pe primele trei clustere, iar legislația națională este aliniată treptat la normele europene.Principalele evenimente care au marcat parcursul european al R. Moldova pe parcursul celor patru ani:
Trump: Iranul a vrut să negocieze în plin conflict, „le-am spus că este prea târziu” # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a susținut marți că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA și Israelul continuă operațiunea militară împotriva Iranului, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
ADERARE LA UE | 3 martie 2022 - 3 martie 2026: De la depunerea cererii până la negocieri tehnice pe primele trei clustere # Radio Moldova
La scurt timp după declanșarea războiului în statul vecin, R. Moldova depunea, pe 3 martie 2022, în aceeași zi cu Georgia și câteva zile mai târziu decât Ucraina, cerere de aderare la Uniunea Europeană (UE). Astăzi, parcursul european al R. Moldova a ajuns la etapa negocierilor tehnice pe primele trei clustere, iar legislația națională este aliniată treptat la normele europene.
Zimbru Chișinău și Milsami Orhei sunt ca și calificate în semifinalele Cupei Moldovei la fotbal. „Galben-verzii” au surclasat formația Politehnica-UTM Chișinău cu 5:0 în prima manșă a sferturilor de finală, jucată pe teren propriu. Milsami s-a impus în fața echipei Spartanii-Sportul Selemet cu același scor.
Standarde comune pentru siguranța studenților: Cadru unic de prevenire a hărțuirii sexuale în universitățile din R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării instituie un cadru unic de prevenire a hărțuirii sexuale în universități. Regulamentul aprobat recent uniformizează modul în care instituțiile de învățământ superior gestionează incidentele de hărțuire, stabilind responsabilități instituționale precise și mecanisme de sesizare accesibile.
Patru bărbați, reținuți după ce au primit 40 de mii de euro ca să influențeze o decizie de judecată # Radio Moldova
Patru bărbați au fost reținuți în flagrant delict în timp ce primeau o mită de 40 de mii de euro. Banii urmau să fie folosiți pentru a influența o decizie a instanței de judecată într-un dosar penal.
INTERVIU | Pe parcursul unui secol, în zona R. Moldova se produc două-trei cutremure cu magnitudinea mai mare sau egală cu 7 # Radio Moldova
Seismologii din R. Moldova au înregistrat cinci cutremure produse de la începutul anului curent, cu magnitudinea între 3.1 și 3.7. Cel mai puternic a fost înregistrat pe 1 februarie, la ora 14:14. Totuși, un seism înregistrat pe 23 ianuarie ridică semne de întrebare – este singurul cu epicentrul localizat pe teritoriul R. Moldova.
Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul amical cu Lituania, programat să se dispute pe 26 martie pe stadionul Zimbru din capitală. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul variază între 100 și 700 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre. Accesul gratuit fără bilet este permis pentru un singur copil cu vârsta de până la 6 ani, care va fi ținut în brațe de către adultul însoțitor cu bilet.
3 martie 2022 - 3 martie 2026: Evoluția Republicii Moldova în procesul de aderare la UE # Radio Moldova
La patru ani de la semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova continuă procesul formal de integrare, aflat în prezent în etapa negocierilor. Documentul depus la 3 martie 2022 a marcat inițierea oficială a procedurii de aderare, care presupune evaluări, condiționalități și alinierea treptată a legislației naționale la normele europene.
Alarmă privind starea Nistrului: râurile mici, „foarte poluate”, iar albia se colmatează # Radio Moldova
Problemele râului Nistru revin în prim-planul dezbaterilor publice, pe fondul presiunilor tot mai mari generate de poluarea agricolă, urbană și industrială, dar și de schimbările climatice. Participanții la o dezbatere publică au atras atenția că starea rețelei hidrografice este, pe alocuri, alarmantă, iar ecosistemul râului are de suferit. În același timp, autoritățile susțin că sunt în desfășurare acțiuni pentru îmbunătățirea managementului durabil al acestei resurse vitale.
„Garanția stabilității și păcii”: Republica Moldova, la patru ani de parcurs european # Radio Moldova
Apartenența la o familie puternică, întemeiată pe solidaritate și sprijin reciproc, reprezintă o garanție a stabilității și păcii pentru Republica Moldova. Astăzi, la patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, țara se bucură de sprijinul celor 27 de state membre și al instituțiilor europene și s-a afirmat drept un partener capabil să implementeze reforme și să își respecte angajamentele. Declarațiile aparțin viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.
R. Moldova își consolidează rolul energetic regional: capacitate record rezervată pe Coridorul Vertical # Radio Moldova
Republica Moldova își consolidează poziția pe harta energetică regională prin implicarea activă în Coridorul Sudic de Gaze, iar pentru luna martie a fost rezervată o capacitate record de transport al gazelor naturale pe Coridorul Vertical, echivalentă cu 2,4 milioane metri cubi pe zi. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la cea de-a 12-a reuniune ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, desfășurată la Baku.
„Dacă ne vor bloca piața asta, vom avea probleme”: Producătorii de struguri din R. Moldova solicită Guvernului să ajungă la o înțelegere cu Ucraina # Radio Moldova
Vinificatorii și exportatorii de struguri din Republica Moldova privesc cu îngrijorare intenția Guvernului de la Kiev de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din țara noastră. Măsura, analizată în prezent la nivel guvernamental în statul vecin, ar veni ca reacție la suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina, decisă anterior de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după depistarea antibioticului metronidazol.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu dă asigurări că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma în „război fără sfârșit”, într-un interviu la postul american Fox News, relatează AFP.
Criza petrolieră aduce prețuri mai mari la combustibili: Rezervele de stat sunt „suficiente” pentru eventuale provocări, spun autoritățile # Radio Moldova
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu are repercusiuni și în Republica Moldova. Deși autoritățile dau asigurări că rezervele statului sunt suficiente pentru a face față unor eventuale perturbări, iar stocurile comerciale acoperă necesarul de consum pe termen scurt, creșterile de preț la carburanți sunt deja vizibile.
Șoselele din Republica Moldova au rămas ciuruite de gropi după această iarnă. Autoritățile dau vina pe condițiile meteo nefavorabile, dar explicația ridică semne de întrebare. Dincolo de Prut, în România, unde vremea a fost aproape identică, drumurile au trecut testul iernii fără pagube majore.
Procesul lui Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, va fi reluat după demisia judecătoarei Arina Ialanji # Radio Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demisia judecătoarei Arina Ialanji, de la Judecătoria Chișinău, începând cu 4 martie. Astfel, procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi pornit de la zero.
Prețul gazelor naturale din Europa a crescut, pe 2 martie, cu peste 50% în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului, ceea ce a determinat deja gigantul QatarEnergy să oprească producția de gaze naturale lichefiate (GNL).
Fermierii cer sprijinul Guvernului pentru a atenua consecințele scumpirii carburanților # Radio Moldova
Impactul crizei internaționale generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu se resimte și în Republica Moldova, în special în sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție.
Fotbalistul american Weston McKennie și-a prelungit contractul cu clubul italian Juventus Torino. Mijlocașul și-a pus semnătura pe documentul oficial care îi oferă posibilitatea să joace pentru „Bătrâna Doamnă” până în iunie 2030.
Zelenski despre alegerile prezidențiale: „Nu sunt sigur că voi candida, voi vedea ce își doresc ucrainenii” # Radio Moldova
Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu precizări după declarațiile acestuia privind organizarea alegerilor prezidențiale doar după încheierea războiului, transmite BBC News. Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, Zelenski a răspuns la o întrebare despre alegerile prezidențiale. Presa ucraineană i-a citat declarația astfel: alegerile vor avea loc nu în timpul unui armistițiu temporar, ci după încheierea războiului.
Platforma Consiliului Europei semnalează o deteriorare semnificativă a libertății presei la nivel european în 2025 # Radio Moldova
Libertatea presei în Europa a fost supusă unei presiuni continue pe parcursul anului 2025. Organizațiile partenere ale Platformei Consiliului Europei pentru protecția jurnalismului au înregistrat 344 de alerte grave, cu 29% mai multe decât în 2024, într-un context marcat de atacuri fizice, legislații restrictive, încercări de limitare a libertății presei și de represiune transnațională. Constatările fac parte din raportul „On the Tipping Point: Press Freedom 2025”, publicat la Strasbourg pe 3 martie.
Ambasadele R. Moldova din Israel și Emiratele Arabe Unite au recepționat zeci de solicitări de evacuare de la cetățeni moldoveni # Radio Moldova
Peste 160 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice cu solicitări de sprijin pentru evacuare, asistență consulară sau informații privind situația din regiune.
Formația italiană Fiorentina Firenze rămâne sub pericolul retrogradării din Serie A, prima divizie italiană de fotbal. Gruparea „viola” a pierdut meciul din deplasare cu Udinese Calcio, scor 0:3, și este în continuare pe locul 16 în clasament.
ANAT: Peste 150 de moldoveni rămân blocați în EAU, Qatar și Israel din cauza restricțiilor de zbor # Radio Moldova
Aproape 160 de turiști moldoveni sunt blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu și din regiune, pe fondul escaladării situației de securitate și al suspendării sau restricționării zborurilor comerciale, informează Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova (ANAT). Organizația precizează că monitorizează permanent situația și solicită autorităților de la Chișinău identificarea unor soluții rapide pentru repatrierea cetățenilor.
A urcat băut și fără permis de conducere la volanul unui Mercedes: Tânăr din nordul R. Moldova, condamnat la pușcărie # Radio Moldova
Deși avea permisul de conducere suspendat, a urcat totuși la volan și nu oricum, ci în stare de ebrietate. Când a fost prins de oamenii legii, tânărul de 23 de ani din nordul R. Moldova a refuzat să fie supus testării alcoolscopice.
Revista presei internaționale | Conflictul din Orientul Mijlociu afectează Europa și Ucraina; Rusia profită de creșterea prețului la petrol # Radio Moldova
Atenția presei internaționale rămâne concentrată asupra conflictului din Orientul Mijlociu, unde forțele americane și israeliene continuă operațiunile militare împotriva Iranului. Publicațiile occidentale descriu efectele conflictului asupra prețurilor la energie, care afectează în special Europa. Agențiile internaționale de presă atrag atenția și asupra impactului pe care l-ar putea avea situația din Orientul Mijlociu asupra negocierilor de încheiere a războiului ruso-ucrainean.
Bloomberg: Zelenski sugerează un armistițiu de o lună în războiul cu Rusia pentru a ajuta Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus liderilor din Orientul Mijlociu sprijin în interceptarea dronelor iraniene, în schimbul unui armistițiu în războiul cu Rusia, relatează BBC News.
Socialiștii propun statului să cumpere Portul Internațional Giurgiulești: „Proiect strategic pentru economie” # Radio Moldova
Deputații socialiști înregistrează o inițiativă legislativă prin care propun statului să răscumpere pachetul majoritar al Portului Internațional Giurgiulești. Potrivit autorilor, investiția, estimată la 1 miliard de lei, ar permite Republicii Moldova să-și „stabilizeze situația economică și fluxurile comerciale cu statele vecine”.
Real Madrid se află în cădere liberă. „Los Blancos" au suferit a doua înfrângere consecutivă în prima divizie spaniolă de fotbal. După ce etapa trecută pierduseră cu 1:2 pe terenul Osasunei Pamplona, acum au cedat cu 0:1 acasă în fața echipei suburbiilor madrilene FC Getafe. Meciul etapei a 26-a din La Liga, disputat pe stadionul Santiago Bernabeu a început după coordonatele obișnuite.
Kievul acuză restricții „disproporționate” la sistarea importurilor de carne de pasăre și anunță măsuri comerciale împotriva R. Moldova # Radio Moldova
Guvernul de la Kiev pregătește introducerea unui regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova, ca măsură de răspuns la suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina. Ministerul Economiei al Ucrainei califică restricțiile impuse de Chișinău drept „disproporționate” și invocă protejarea intereselor economice în conformitate cu normele comerțului internațional.
