Mai puține oportunități, salarii mai mici: realitatea femeilor pe piața muncii

Federația Moldovenească de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru meciul amical cu Lituania, programat să se dispute pe 26 martie pe stadionul Zimbru din capitală. Acestea pot fi cumpărate online, iar prețul variază între 100 și 700 de lei. Achiziționarea tichetelor se va face în baza codului personal de 13 cifre. Accesul gratuit fără bilet este permis pentru un singur copil cu vârsta de până la 6 ani, care va fi ținut în brațe de către adultul însoțitor cu bilet.