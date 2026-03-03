„Dacă ne vor bloca piața asta, vom avea probleme”: Producătorii de struguri din R. Moldova solicită Guvernului să ajungă la o înțelegere cu Ucraina

21:30

Amprente și fotografii în locul ștampilei în pașaport. Reguli noi sunt aplicate la toate punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova în România. Acestea sunt aplicate doar călătorilor care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, iar datele sunt stocate pe o perioadă de trei ani. Scopul acestui sistem este de a detecta automat persoanele care depășesc perioada legală de ședere și de a combate aglomerația în vămi.