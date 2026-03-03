Corespondență Dan Alexe | Strâmtoarea Ormuz și economia lumii printr-o pâlnie

21:10

Atacurile Rusiei asupra Ucrainei nu contenesc. Doi oameni au decedat și șapte au fost răniți după ce un tren de pasageri a fost lovit de drone lansate de armata Moscovei. Printre victime este și un copil de zece ani. Iar orașul Sumî a fost bombardat de două ori în numai câteva ore. Între timp, președintele Volodimir Zelenski s-a arătat încrezător că negocierile de pace programate să aibă loc în următoarele zile în Emiratele Arabe nu vor fi anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.