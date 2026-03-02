Costumul campionului olimpic a fost vândut pentru aproape 200.000 de euro.
Logos-Press, 2 martie 2026 20:30
Salopeta sport, în care patinatoarea de viteză olandeză Jutta Leerdam a evoluat la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, s-a vândut pentru suma record de 195 de mii de euro, potrivit Logos Press.
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:15
Reprezentanții mai multor companii mari de energie și construcții din Grecia, în cadrul unei întâlniri cu conducerea Ministerului Energiei din Moldova, și-au exprimat interesul de a investi în Moldova.
Acum 2 ore
19:45
Microsoft o numește pe Gabriela Popescu Country Manager pentru România, Moldova și țările CSI # Logos-Press
Microsoft a numit-o pe Gabriela Popescu manager regional pentru România, Moldova și Comunitatea Statelor Independente (CSI), începând cu 1 martie.
19:45
Operatorii de pe piața cărnii leagă redresarea producției în sectorul de porcine din Moldova de alocarea compensațiilor de stat producătorilor de porcine pentru lichidarea porcilor din cele mai mari două ferme de porcine din țară anul trecut.
19:30
De la al Doilea Război Mondial, între 40 000 și 60 000 de tone de arme chimice au căzut pe fundul Mării Baltice. Alte sute de mii de tone sunt reprezentate de arme convenționale, cum ar fi minele de teren. Ambele arme sunt toxice, dar eliminarea lor poate fi dificilă în temeiul dreptului internațional.
19:15
Începând cu 1 aprilie 2026, MoldSign Desktop Suite (MSDS), o aplicație software de semnătură electronică, nu va mai funcționa pe Windows 7.
19:15
Veniturile la bugetul public național (PNB), administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au crescut cu 13,2 % în primele două luni ale anului 2026. În același timp, creșterea este destul de inegală pentru componentele individuale ale PNB. În timp ce bugetele locale au primit aproape 20 %, fondurile de asigurări sociale au primit jumătate din bani.
Acum 4 ore
18:45
Indicele oficial al activității de afaceri (PMI) pentru sectorul manufacturier din China a rămas sub pragul de 50 pentru a doua lună consecutiv, indicând o contracție continuă a producției pe fondul cererii interne slabe și al investițiilor reduse.
18:30
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pregătește un proiect de decret privind introducerea unui regim de licențe pentru importurile de struguri, vin și alcool din Moldova. Această decizie protejează interesele economice ale Ucrainei și este un răspuns la restricționarea de către partea moldovenească a exporturilor de carne de pasăre, subproduse și produse care conțin carne de pasăre ucrainene.
18:00
Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a declarat că prezența echipei naționale a țării la Cupa Mondială din Statele Unite este „puțin probabilă”. În cazul în care Republica Islamică ar refuza să participe, ar fi creat un precedent pentru prima dată în istoria de aproape 100 de ani a Mondialului.
17:45
De la 1 martie 2026, în Ungheni va fi lansată o rețea de transport urban complet digitalizată. Costul proiectului este estimat la 24 de milioane de lei.
17:30
Producătorii de legume și fructe de pădure pot beneficia acum de subvenții în cadrul programului AGGRI # Logos-Press
Începând cu 2 martie curent, fermierii moldoveni pot aplica pentru participarea la următorul (al cincilea) concurs de granturi din cadrul proiectului AGGRI. La această etapă, alături de crescătorii de animale, sunt invitați să participe la concurs producătorii din anumite segmente ale producției de fructe, precum și procesatorii de materii prime.
17:15
Exporturile de miere din Ucraina în 2025 comparativ cu cifra pentru 2024 (aproximativ 86.000 de tone) au scăzut cu 41,4%, ajungând la 50,3.000 de tone. În termeni financiari, exportul acestui produs din Ucraina în 2025 a scăzut cu 24,9% până la 125,4 milioane de dolari.
17:00
Prețul gazelor din Europa crește vertiginos, cel mai mare furnizor de GNL din lume își suspendă operațiunile # Logos-Press
Prețurile gazelor în Europa s-au accelerat brusc luni după-amiază, crescând cu până la 32%, la peste 515 dolari pe mia de metri cubi. Principalul motiv – cel mai mare furnizor de gaze din lume, compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunțat că va opri producția de gaze naturale lichefiate (GNL) la toate instalațiile sale din cauza atacurilor cu drone asupra instalațiilor sale.
Acum 6 ore
16:30
Musk a stabilit condițiile pentru Germania: extinderea Tesla este pusă sub semnul întrebării din cauza sindicatelor # Logos-Press
Ilon Musk, CEO-ul Tesla, a avertizat angajații de la fabrica Tesla din Giga Berlin cu privire la o posibilă înghețare a expansiunii companiei dacă influența sindicatelor crește. Declarația a fost făcută pe fondul alegerilor pentru comitetul de întreprindere și a devenit unul dintre cele mai rezonante semnale corporative ale săptămânii în Europa.
16:30
Costurile contribuțiilor la organizațiile internaționale sunt în creștere din cauza fluctuațiilor cursului de schimb # Logos-Press
În acest an, bugetul de stat prevede 56,4 milioane de lei pentru plata cotizațiilor de membru ale Moldovei la organizațiile internaționale. Aceasta este cu 2,4 milioane de lei (4,4%) mai mult decât suma aprobată pentru 2025 și cu 5,4 milioane de lei (10,7%) mai mult decât cheltuielile reale din anul precedent.
16:15
Acțiunile companiilor rusești au crescut din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Logos-Press
Creșterea bruscă a tensiunii geopolitice în lume după începerea operațiunii militare israeliene și americane împotriva Iranului a afectat o creștere notabilă a cotațiilor companiilor petroliere și aurifere la Bursa de la Moscova.
16:15
Moldova și Ucraina se pregătesc pentru ratificarea Acordului privind repatrierea copiilor neînsoțiți # Logos-Press
Moldova și Ucraina stabilesc un cadru juridic pentru returnarea reciprocă a copiilor neînsoțiți într-un mediu sigur și familiar.
16:00
În timpul meciului retur din 1/16 de finală ale Europa League, fanii clubului de fotbal Steaua Roșie din Belgrad au organizat un spectacol prin desfășurarea unei icoane a Sfântului Simeon din Myrotochivoy, venerat în Serbia.
15:45
China a elaborat standarde pentru robotica umanoidă și inteligența artificială încorporată # Logos-Press
China a făcut un pas important în reglementarea industriei sale de robotică umanoidă, aflată în creștere rapidă, prin promulgarea primului sistem național de standarde. Acestea acoperă întregul lanț de producție și ciclul de viață al roboților umanoizi și al inteligenței artificiale încorporate (AI).
15:45
În 2025, Christie’s a depășit cu încredere pragul de 1 miliard de dolari în vânzări de lux (excluzând tranzacțiile private), demonstrând una dintre cele mai dinamice perioade din ultimii ani. Principalul motor al creșterii a fost reprezentat de colecționarii tineri, precum și de consolidarea notabilă a canalelor de vânzare digitale.
15:30
În raportul final privind țara în urma misiunii experților, Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat angajamentul BNM față de principiile de credibilitate și transparență instituțională. Experții au recunoscut metodele utilizate ca fiind în conformitate cu practicile internaționale moderne, permițând băncii centrale naționale să conducă o politică monetară eficientă și să contribuie la stabilitatea sistemului financiar al țării.
15:15
Barcelona, Spania, va găzdui cea de-a 20-a ediție a Mobile World Congress 2026 între 2 și 5 martie. Deja la începutul evenimentului, industria a primit o serie de premiere senzaționale care promit să schimbe percepția smartphone-urilor, a tabletelor și, în general, interacțiunea umană cu inteligența artificială.
15:15
Autorizarea proiectelor TEN-T (Rețeaua transeuropeană de transport) în Moldova va fi accelerată pentru crearea infrastructurii rutiere, feroviare, de apă și aeriene, care face parte din Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).
Acum 8 ore
14:45
În contextul geopolitic actual, este necesară o nouă abordare a procesului de reintegrare a țării, au declarat participanții la masa rotundă „Perspectivele de reintegrare a Moldovei”, dedicată problemei transnistrene.
14:30
Ambasadorul moldovean în Israel: Securitatea moldovenilor depinde de respectarea măsurilor de protecție # Logos-Press
Ambasadorul moldovean în Israel, Alex Roitman, a declarat că siguranța moldovenilor din țara aflată în conflict depinde de respectarea măsurilor de protecție, iar una dintre cele mai importante este rămânerea în adăposturi în timpul atacurilor cu rachete sau drone.
13:45
Modelul actualizat BYD Denza Z9 GT a stabilit un nou punct de referință în segmentul mașinilor electrice, susținând o autonomie CLTC record de până la 1.036 de kilometri. Producătorul subliniază că aceasta este una dintre cele mai mari cifre dintre mașinile electrice de serie de pe piața chineză. Modelul este echipat cu bateria proprietară Blade de 122,496 kWh, care oferă un rezultat atât de impresionant.
13:30
Pe termen scurt, creșterea cotațiilor de schimb pentru grâu va continua. Prețurile cerealelor sunt întotdeauna strâns legate de prețurile petrolului și de cursul de schimb al dolarului american. Atacurile asupra Iranului au fost deja convertite de creșterea prețului petrolului și de întărirea dolarului. În acest context, este inevitabilă o creștere a prețurilor mărfurilor agroalimentare tranzacționate rapid.
13:00
Începând de astăzi, 2 martie 2026, sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat pentru transferuri Business to Business (B2B) între persoane juridice. Taxa este de 0,7% din valoarea transferului, dar nu depășește 40 de lei pe tranzacție, asigurând costuri clare și previzibile pentru companii.
Acum 12 ore
12:30
Jurnalul pilotului de la bombardamentul de la Hiroshima, evaluat la 950 de mii de dolari. # Logos-Press
De vânzare în California (SUA) este jurnalul lui Robert Lewis, unul dintre piloții bombardierului B-29 „Enola Gay” care a lansat bomba atomică asupra Hiroshimei (Japonia) la 6 august 1945.
12:15
Oamenii de știință moldoveni au făcut progrese importante în domeniul nanotehnologiei. Potrivit lui Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, nanotehnologiile sunt acum utilizate literalmente peste tot – de la smartphone-uri la creme cosmetice anti-îmbătrânire. Dar acestea sunt deosebit de importante pentru îngrijirea sănătății.
12:00
Premier Energy Group a raportat o creștere operațională și financiară puternică în 2025, pe fondul extinderii capacității de producție a energiei regenerabile, al creșterii aprovizionării cu energie și al continuării investițiilor în rețelele de distribuție din România și Republica Moldova.
11:45
În 2025, investițiile în proprietăți rezidențiale în Moldova rămân o prioritate, în ciuda semnalelor contradictorii ale pieței. Populația încă vede aceste investiții ca un instrument de protecție a capitalului pe termen lung, deși piața se îndreaptă spre transformare din cauza capacității limitate a gospodăriilor de a finanța achizițiile.
11:30
Bitcoin a revenit la 66 700 de dolari în timp ce piețele tradiționale s-au deschis cu prima ocazie de a reacționa la escaladarea militară din weekend, petrolul urcând la 77 de dolari, iar acțiunile asiatice scăzând cu 1,4 %.
11:15
Contractele futures la petrol au crescut brusc cu peste 8% în primele ședințe de tranzacționare de luni, atingând un maxim al mai multor luni. În primele tranzacții după atacurile asupra Iranului, petrolul Brent, referința internațională, a crescut cu 13%, ajungând la 82,37 dolari pe baril. Cu toate acestea, ulterior s-a corectat ușor și a crescut cu încă 7 % la Londra.
10:30
Donald Trump a declarat pentru Daily Mail că este deschis la noi discuții cu Iranul, dar nu a putut spune dacă acestea vor avea loc „cât de curând”. Președintele SUA s-a adresat poporului american pentru a doua oară în 48 de ore.
09:45
Piețele financiare din EAU și-au suspendat temporar operațiunile, pe fondul deteriorării accentuate a situației din regiune. Decizia a fost luată pentru a proteja investitorii și a stabiliza sistemul financiar.
09:15
La 1 martie, a intrat în vigoare o hotărâre de guvern privind o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de călători pe rute regulate în comunicațiile interdistrictuale și districtuale.
08:45
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, susține că Coridorul Vertical ar putea aduce companiilor românești profituri suplimentare de până la 250 de milioane de euro pe an.
08:15
Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care modifică și completează o serie de reglementări pentru prevenirea și combaterea atacurilor asupra sistemelor informatice.
Ieri
19:15
Echipa feminină a Moldovei a cucerit medaliile de aur la Campionatul European de Tir cu Arcul în Sală, care s-a încheiat la Plovdiv (Bulgaria), informează Logos Press.
19:00
Azerbaidjanul a devenit un important centru regional de evacuare umanitară pentru cetățenii străini și misiunile diplomatice care părăsesc Iranul. Printre cei evacuați predomină cetățenii chinezi.
18:30
Helsinki reduce semnificativ numărul de preparate din carne în școli și grădinițe. Consiliul municipal a decis să reducă la jumătate utilizarea cărnii și a produselor lactate în serviciile alimentare din capitală până în 2030.
18:00
Atunci când lansează avertismente cu privire la „dispariția civilizației occidentale”, președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance fac adesea referire la Regatul Unit, și în special la Londra, pentru a-și susține opiniile.
17:15
Sistemele internaționale de plată Visa și Mastercard, care domină piața cardurilor bancare, s-ar putea confrunta cu o nouă problemă. Este vorba despre AI-agenți autonomi – asistenți digitali capabili să selecteze în mod independent bunuri, să compare prețuri și să plătească achizițiile fără intervenție umană, potrivit Logos Press.
16:45
După noile lovituri militare ale SUA și Israelului pe teritoriul Iranului, dolarul american va primi sprijin pe termen scurt. Acest lucru a fost declarat de analiștii marilor bănci, informează Logos Press.
16:15
Ca urmare a războiului dintre Rusia și Ucraina, mai mult de 600 000 de hectare de teren deținute de societățile agroalimentare din TOP-100 se află în teritoriile controlate de armata rusă. În general, banca de terenuri a companiilor din TOP-100 este de aproximativ 5,3 milioane de hectare: aceasta reprezintă un sfert din toate suprafețele însămânțate din Ucraina, care sunt estimate la 23 de milioane de hectare. Cele mai mari pierderi au fost suferite de Ukrlandfarming, Agroton și HarvEast.
16:00
Sectorul energetic mondial se pregătește pentru cea mai importantă perturbare din ultimii patru ani. Pe măsură ce conflictul din Iran se intensifică, Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă arteră de transport din lume pentru gazele naturale lichefiate (GNL), este practic blocată. Iranul a declarat că această cale navigabilă este „practic închisă”, blocând efectiv 20 % din aprovizionarea mondială cu GNL.
15:30
Ilon Musk pregătește SpaceX pentru IPO: capitalizarea companiei ar putea ajunge la 1,7 trilioane de dolari # Logos-Press
SpaceX a început pregătirile pentru o depunere confidențială la U.S. Securities and Exchange Commission pentru o ofertă publică inițială.
15:00
Preferințele pentru metodele de plată în țările UE variază semnificativ în funcție de regiune. Plățile în numerar rămân cea mai populară metodă în Germania și Austria, unde sunt preferate de aproape două treimi dintre respondenți. Cardurile bancare domină în țările scandinave (Suedia, Danemarca, Norvegia).
