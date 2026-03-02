Costumul campionului olimpic a fost vândut pentru aproape 200.000 de euro.

16:15

Ca urmare a războiului dintre Rusia și Ucraina, mai mult de 600 000 de hectare de teren deținute de societățile agroalimentare din TOP-100 se află în teritoriile controlate de armata rusă. În general, banca de terenuri a companiilor din TOP-100 este de aproximativ 5,3 milioane de hectare: aceasta reprezintă un sfert din toate suprafețele însămânțate din Ucraina, care sunt estimate la 23 de milioane de hectare. Cele mai mari pierderi au fost suferite de Ukrlandfarming, Agroton și HarvEast.