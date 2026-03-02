Semnătura electronică nu va fi disponibilă pe Windows 7 de la 1 aprilie

17:00

Prețurile gazelor în Europa s-au accelerat brusc luni după-amiază, crescând cu până la 32%, la peste 515 dolari pe mia de metri cubi. Principalul motiv – cel mai mare furnizor de gaze din lume, compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunțat că va opri producția de gaze naturale lichefiate (GNL) la toate instalațiile sale din cauza atacurilor cu drone asupra instalațiilor sale.