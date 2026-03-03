China pregătește un salt tehnologic: detaliile noului plan cincinal

13:45

Modelul actualizat BYD Denza Z9 GT a stabilit un nou punct de referință în segmentul mașinilor electrice, susținând o autonomie CLTC record de până la 1.036 de kilometri. Producătorul subliniază că aceasta este una dintre cele mai mari cifre dintre mașinile electrice de serie de pe piața chineză. Modelul este echipat cu bateria proprietară Blade de 122,496 kWh, care oferă un rezultat atât de impresionant.