IA schimbă designul hainelor din Belarus
Logos-Press, 3 martie 2026 12:30
Inteligența artificială este utilizată la întreprinderile Concernului Bellegprom, care include peste 60 de întreprinderi din industria ușoară din Belarus. În primul rând, aceasta este utilizată pentru proiectarea produselor.
Acum 10 minute
12:30
Acum 30 minute
12:15
Piețele financiare europene sunt sub presiune, deoarece războiul americano-israelian împotriva Iranului reînnoiește temerile că un șoc energetic ar putea exacerba inflația. Regiunea este aproape în întregime dependentă de importurile de petrol și gaze. Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproape 10 % de vineri, în timp ce prețul gazelor naturale în Europa a crescut cu 50 %.
12:15
Moldova și Polonia anunță un nou concurs pentru proiecte științifice comune cu un buget de 6 milioane de lei # Logos-Press
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) anunță lansarea discuțiilor publice privind cel de-al cincilea apel de proiecte bilaterale moldo-polone în cadrul programului Innoglobo.
Acum o oră
12:00
În contextul crizei internaționale provocate de conflictul militar din Orientul Mijlociu, piețele energetice mondiale sunt supuse unei presiuni directe. În aceste condiții, creșterea prețurilor la carburanți devine inevitabilă. Aceste evoluții se reflectă imediat în sectorul agricol al Republicii Moldova, unde motorina este unul dintre principalele elemente ale costurilor de producție în ajunul lucrărilor agricole de primăvară.
11:45
În cadrul proiectului „Promovarea tranziției verzi incluzive în Republica Moldova”, implementat de PNUD, vor fi construite Centre de colectare voluntară a deșeurilor în Călărași, Ungheni și Leova. Costurile de construcție și punere în funcțiune a centrelor sunt acoperite de Uniunea Europeană. Costul total al investiției este estimat la 1,8 milioane de euro.
Acum 2 ore
11:00
Banca Transilvania din România, care controlează în Moldova JSCB Victoriabank și compania de microfinanțare Microinvest, a încheiat anul 2025 cu un profit net consolidat de 4,66 miliarde de lei românești (18,38 miliarde de lei moldovenești), peste nivelul pieței, ajutat de cea mai bună performanță a ultimului trimestru din ultimii ani și de o extindere accelerată a activităților de creditare.
10:45
Statele Unite ale Americii sunt pregătite să poarte războaie „pentru totdeauna”. Acest lucru a fost declarat de președintele țării, Donald Trump.
Acum 4 ore
10:30
În 2025, salariul mediu cumulat pe economie a fost de 15 472 lei, în creștere cu 9,8% în termeni nominali și cu 1,9% în termeni reali față de 2024.
10:15
Eugenia Gutsu se afla în vacanță în Dubai, Emiratele Arabe Unite, când spațiul aerian a fost închis din cauza tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu.
09:30
Judecătorii din Moldova sunt tot mai des ținta agresiunilor, inclusiv a violenței fizice și a amenințărilor online. Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în august 2025 într-o instanță din capitală, când un inculpat acuzat de violență în familie, nemulțumit de o hotărâre judecătorească, a lovit-o pe judecătoare cu o cheie de gaz. Mai recent, o judecătoare a fost lovită direct în timpul unei ședințe de judecată, ca să nu mai vorbim de amenințările primite pe internet.
09:15
Halterofilul moldovean Ion Badanev a stabilit un record european la smuls la campionatul național desfășurat la Cahul, informează Logos Press.
08:45
Oamenii de știință de la Oregon State University (SUA) au dezvoltat nanoparticule magnetice hipertermice concepute pentru a contribui la distrugerea tumorilor canceroase prin încălzirea localizată a celulelor maligne la +50°C sub influența unui câmp magnetic.
Acum 6 ore
08:15
Moldova a inițiat procedurile de stabilire a relațiilor diplomatice cu Nauru, unul dintre cele mai mici state din lume, mai mic doar decât Vaticanul și Monaco.
Acum 24 ore
20:30
Salopeta sport, în care patinatoarea de viteză olandeză Jutta Leerdam a evoluat la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, s-a vândut pentru suma record de 195 de mii de euro, potrivit Logos Press.
20:15
Reprezentanții mai multor companii mari de energie și construcții din Grecia, în cadrul unei întâlniri cu conducerea Ministerului Energiei din Moldova, și-au exprimat interesul de a investi în Moldova.
19:45
Microsoft o numește pe Gabriela Popescu Country Manager pentru România, Moldova și țările CSI # Logos-Press
Microsoft a numit-o pe Gabriela Popescu manager regional pentru România, Moldova și Comunitatea Statelor Independente (CSI), începând cu 1 martie.
19:45
Operatorii de pe piața cărnii leagă redresarea producției în sectorul de porcine din Moldova de alocarea compensațiilor de stat producătorilor de porcine pentru lichidarea porcilor din cele mai mari două ferme de porcine din țară anul trecut.
19:30
De la al Doilea Război Mondial, între 40 000 și 60 000 de tone de arme chimice au căzut pe fundul Mării Baltice. Alte sute de mii de tone sunt reprezentate de arme convenționale, cum ar fi minele de teren. Ambele arme sunt toxice, dar eliminarea lor poate fi dificilă în temeiul dreptului internațional.
19:15
Începând cu 1 aprilie 2026, MoldSign Desktop Suite (MSDS), o aplicație software de semnătură electronică, nu va mai funcționa pe Windows 7.
19:15
Veniturile la bugetul public național (PNB), administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au crescut cu 13,2 % în primele două luni ale anului 2026. În același timp, creșterea este destul de inegală pentru componentele individuale ale PNB. În timp ce bugetele locale au primit aproape 20 %, fondurile de asigurări sociale au primit jumătate din bani.
18:45
Indicele oficial al activității de afaceri (PMI) pentru sectorul manufacturier din China a rămas sub pragul de 50 pentru a doua lună consecutiv, indicând o contracție continuă a producției pe fondul cererii interne slabe și al investițiilor reduse.
18:30
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pregătește un proiect de decret privind introducerea unui regim de licențe pentru importurile de struguri, vin și alcool din Moldova. Această decizie protejează interesele economice ale Ucrainei și este un răspuns la restricționarea de către partea moldovenească a exporturilor de carne de pasăre, subproduse și produse care conțin carne de pasăre ucrainene.
18:00
Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a declarat că prezența echipei naționale a țării la Cupa Mondială din Statele Unite este „puțin probabilă”. În cazul în care Republica Islamică ar refuza să participe, ar fi creat un precedent pentru prima dată în istoria de aproape 100 de ani a Mondialului.
17:45
De la 1 martie 2026, în Ungheni va fi lansată o rețea de transport urban complet digitalizată. Costul proiectului este estimat la 24 de milioane de lei.
17:30
Producătorii de legume și fructe de pădure pot beneficia acum de subvenții în cadrul programului AGGRI # Logos-Press
Începând cu 2 martie curent, fermierii moldoveni pot aplica pentru participarea la următorul (al cincilea) concurs de granturi din cadrul proiectului AGGRI. La această etapă, alături de crescătorii de animale, sunt invitați să participe la concurs producătorii din anumite segmente ale producției de fructe, precum și procesatorii de materii prime.
17:15
Exporturile de miere din Ucraina în 2025 comparativ cu cifra pentru 2024 (aproximativ 86.000 de tone) au scăzut cu 41,4%, ajungând la 50,3.000 de tone. În termeni financiari, exportul acestui produs din Ucraina în 2025 a scăzut cu 24,9% până la 125,4 milioane de dolari.
17:00
Prețul gazelor din Europa crește vertiginos, cel mai mare furnizor de GNL din lume își suspendă operațiunile # Logos-Press
Prețurile gazelor în Europa s-au accelerat brusc luni după-amiază, crescând cu până la 32%, la peste 515 dolari pe mia de metri cubi. Principalul motiv – cel mai mare furnizor de gaze din lume, compania energetică de stat din Qatar, QatarEnergy, a anunțat că va opri producția de gaze naturale lichefiate (GNL) la toate instalațiile sale din cauza atacurilor cu drone asupra instalațiilor sale.
16:30
Musk a stabilit condițiile pentru Germania: extinderea Tesla este pusă sub semnul întrebării din cauza sindicatelor # Logos-Press
Ilon Musk, CEO-ul Tesla, a avertizat angajații de la fabrica Tesla din Giga Berlin cu privire la o posibilă înghețare a expansiunii companiei dacă influența sindicatelor crește. Declarația a fost făcută pe fondul alegerilor pentru comitetul de întreprindere și a devenit unul dintre cele mai rezonante semnale corporative ale săptămânii în Europa.
16:30
Costurile contribuțiilor la organizațiile internaționale sunt în creștere din cauza fluctuațiilor cursului de schimb # Logos-Press
În acest an, bugetul de stat prevede 56,4 milioane de lei pentru plata cotizațiilor de membru ale Moldovei la organizațiile internaționale. Aceasta este cu 2,4 milioane de lei (4,4%) mai mult decât suma aprobată pentru 2025 și cu 5,4 milioane de lei (10,7%) mai mult decât cheltuielile reale din anul precedent.
16:15
Acțiunile companiilor rusești au crescut din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Logos-Press
Creșterea bruscă a tensiunii geopolitice în lume după începerea operațiunii militare israeliene și americane împotriva Iranului a afectat o creștere notabilă a cotațiilor companiilor petroliere și aurifere la Bursa de la Moscova.
16:15
Moldova și Ucraina se pregătesc pentru ratificarea Acordului privind repatrierea copiilor neînsoțiți # Logos-Press
Moldova și Ucraina stabilesc un cadru juridic pentru returnarea reciprocă a copiilor neînsoțiți într-un mediu sigur și familiar.
16:00
În timpul meciului retur din 1/16 de finală ale Europa League, fanii clubului de fotbal Steaua Roșie din Belgrad au organizat un spectacol prin desfășurarea unei icoane a Sfântului Simeon din Myrotochivoy, venerat în Serbia.
15:45
China a elaborat standarde pentru robotica umanoidă și inteligența artificială încorporată # Logos-Press
China a făcut un pas important în reglementarea industriei sale de robotică umanoidă, aflată în creștere rapidă, prin promulgarea primului sistem național de standarde. Acestea acoperă întregul lanț de producție și ciclul de viață al roboților umanoizi și al inteligenței artificiale încorporate (AI).
15:45
În 2025, Christie’s a depășit cu încredere pragul de 1 miliard de dolari în vânzări de lux (excluzând tranzacțiile private), demonstrând una dintre cele mai dinamice perioade din ultimii ani. Principalul motor al creșterii a fost reprezentat de colecționarii tineri, precum și de consolidarea notabilă a canalelor de vânzare digitale.
15:30
În raportul final privind țara în urma misiunii experților, Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat angajamentul BNM față de principiile de credibilitate și transparență instituțională. Experții au recunoscut metodele utilizate ca fiind în conformitate cu practicile internaționale moderne, permițând băncii centrale naționale să conducă o politică monetară eficientă și să contribuie la stabilitatea sistemului financiar al țării.
15:15
Barcelona, Spania, va găzdui cea de-a 20-a ediție a Mobile World Congress 2026 între 2 și 5 martie. Deja la începutul evenimentului, industria a primit o serie de premiere senzaționale care promit să schimbe percepția smartphone-urilor, a tabletelor și, în general, interacțiunea umană cu inteligența artificială.
15:15
Autorizarea proiectelor TEN-T (Rețeaua transeuropeană de transport) în Moldova va fi accelerată pentru crearea infrastructurii rutiere, feroviare, de apă și aeriene, care face parte din Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).
14:45
În contextul geopolitic actual, este necesară o nouă abordare a procesului de reintegrare a țării, au declarat participanții la masa rotundă „Perspectivele de reintegrare a Moldovei”, dedicată problemei transnistrene.
14:30
Ambasadorul moldovean în Israel: Securitatea moldovenilor depinde de respectarea măsurilor de protecție # Logos-Press
Ambasadorul moldovean în Israel, Alex Roitman, a declarat că siguranța moldovenilor din țara aflată în conflict depinde de respectarea măsurilor de protecție, iar una dintre cele mai importante este rămânerea în adăposturi în timpul atacurilor cu rachete sau drone.
13:45
Modelul actualizat BYD Denza Z9 GT a stabilit un nou punct de referință în segmentul mașinilor electrice, susținând o autonomie CLTC record de până la 1.036 de kilometri. Producătorul subliniază că aceasta este una dintre cele mai mari cifre dintre mașinile electrice de serie de pe piața chineză. Modelul este echipat cu bateria proprietară Blade de 122,496 kWh, care oferă un rezultat atât de impresionant.
13:30
Pe termen scurt, creșterea cotațiilor de schimb pentru grâu va continua. Prețurile cerealelor sunt întotdeauna strâns legate de prețurile petrolului și de cursul de schimb al dolarului american. Atacurile asupra Iranului au fost deja convertite de creșterea prețului petrolului și de întărirea dolarului. În acest context, este inevitabilă o creștere a prețurilor mărfurilor agroalimentare tranzacționate rapid.
13:00
Începând de astăzi, 2 martie 2026, sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat pentru transferuri Business to Business (B2B) între persoane juridice. Taxa este de 0,7% din valoarea transferului, dar nu depășește 40 de lei pe tranzacție, asigurând costuri clare și previzibile pentru companii.
Ieri
12:30
Jurnalul pilotului de la bombardamentul de la Hiroshima, evaluat la 950 de mii de dolari. # Logos-Press
De vânzare în California (SUA) este jurnalul lui Robert Lewis, unul dintre piloții bombardierului B-29 „Enola Gay” care a lansat bomba atomică asupra Hiroshimei (Japonia) la 6 august 1945.
12:15
Oamenii de știință moldoveni au făcut progrese importante în domeniul nanotehnologiei. Potrivit lui Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, nanotehnologiile sunt acum utilizate literalmente peste tot – de la smartphone-uri la creme cosmetice anti-îmbătrânire. Dar acestea sunt deosebit de importante pentru îngrijirea sănătății.
12:00
Premier Energy Group a raportat o creștere operațională și financiară puternică în 2025, pe fondul extinderii capacității de producție a energiei regenerabile, al creșterii aprovizionării cu energie și al continuării investițiilor în rețelele de distribuție din România și Republica Moldova.
11:45
În 2025, investițiile în proprietăți rezidențiale în Moldova rămân o prioritate, în ciuda semnalelor contradictorii ale pieței. Populația încă vede aceste investiții ca un instrument de protecție a capitalului pe termen lung, deși piața se îndreaptă spre transformare din cauza capacității limitate a gospodăriilor de a finanța achizițiile.
11:30
Bitcoin a revenit la 66 700 de dolari în timp ce piețele tradiționale s-au deschis cu prima ocazie de a reacționa la escaladarea militară din weekend, petrolul urcând la 77 de dolari, iar acțiunile asiatice scăzând cu 1,4 %.
11:15
Contractele futures la petrol au crescut brusc cu peste 8% în primele ședințe de tranzacționare de luni, atingând un maxim al mai multor luni. În primele tranzacții după atacurile asupra Iranului, petrolul Brent, referința internațională, a crescut cu 13%, ajungând la 82,37 dolari pe baril. Cu toate acestea, ulterior s-a corectat ușor și a crescut cu încă 7 % la Londra.
10:30
Donald Trump a declarat pentru Daily Mail că este deschis la noi discuții cu Iranul, dar nu a putut spune dacă acestea vor avea loc „cât de curând”. Președintele SUA s-a adresat poporului american pentru a doua oară în 48 de ore.
09:45
Piețele financiare din EAU și-au suspendat temporar operațiunile, pe fondul deteriorării accentuate a situației din regiune. Decizia a fost luată pentru a proteja investitorii și a stabiliza sistemul financiar.
