IA schimbă designul hainelor din Belarus

11:15

Contractele futures la petrol au crescut brusc cu peste 8% în primele ședințe de tranzacționare de luni, atingând un maxim al mai multor luni. În primele tranzacții după atacurile asupra Iranului, petrolul Brent, referința internațională, a crescut cu 13%, ajungând la 82,37 dolari pe baril. Cu toate acestea, ulterior s-a corectat ușor și a crescut cu încă 7 % la Londra.