Centre de colectare cu aport voluntar vor fi construite la Călărași și Ungheni, cu sprijinul UE

Astăzi, Republica Moldova este mult mai aproape de obiectivul său de aderare la Uniunea Europeană, apreciază experții de la Chișinău. La patru ani de la depunerea cererii de aderare, Republica Moldova a devenit țară candidată la Uniunea Europeană și a început negocierile tehnice pe mai multe capitole. Screeningul s-a încheiat într-un termen record, iar obiectivul de aderare este prevăzut în Constituție, oferind un cadru clar pentru următorii ani.