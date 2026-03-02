Republica Moldova marchează 34 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite
Radio Chisinau, 2 martie 2026 19:05
Republica Moldova marchează astăzi 34 ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite – un moment cu semnificație istorică pentru afirmarea țării noastre ca stat suveran și independent și un prilej de a evidenția parteneriatul solid dintre Republica Moldova și ONU, consolidat de-a lungul a peste trei decenii.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
19:25
CSM: Fortificarea securității judecătorilor este esențială pentru independența justiției # Radio Chisinau
Proiectul de lege care vizează întărirea securității judecătorilor are drept scop apărarea unui principiu fundamental: independența justiției în Republica Moldova, și nu protejarea unor privilegii. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară juridică pentru numiri și imunități.
Acum 30 minute
19:05
Republica Moldova marchează 34 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează astăzi 34 ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite – un moment cu semnificație istorică pentru afirmarea țării noastre ca stat suveran și independent și un prilej de a evidenția parteneriatul solid dintre Republica Moldova și ONU, consolidat de-a lungul a peste trei decenii.
Acum o oră
18:50
Franța anunță un program avansat de descurajare nucleară în Europa. Emmanuel Macron: „Pentru a fi liber, trebuie să fii temut” # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, luni, într-un discurs la Île Longue, că Franța își va crește numărul focoaselor nucleare și le va permite aliaților săi „să participe la exerciții de disuasiune”, potrivit The Guardian.
Acum 2 ore
18:20
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.
18:00
Câștigul salarial mediu lunar brut, în creștere cu circa 9 la sută în trimestrul IV din 2025 # Radio Chisinau
Câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută în trimestrul IV 2025 și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), informează MOLDPRES.
17:55
Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin mesaje despre o pretinsă „taxă de drum restantă” # Radio Chisinau
Agenția de Guvernare Electronică (age) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează cetățenii Republicii Moldova cu privire la o schemă de fraudă care folosește ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO.
17:30
Cooperarea în dezvoltarea infrastructurii de transport și atragerea investițiilor, discutate de Vladimir Bolea cu oficiali greci (FOTO) # Radio Chisinau
Cooperarea în dezvoltarea infrastructurii de transport și logistică, atragerea investițiilor și expertizei tehnice au fost discutate de vicepremierul Vladimir Bolea cu o delegație a Greciei, condusă de Haris Theocharis, Vice-ministru al Afacerilor Externe, însoțită de ambasadorul Nikolaos Krikos și reprezentanți ai companiilor elene din domeniile infrastructurii, energiei și construcțiilor.
Acum 4 ore
17:00
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia” # Radio Chisinau
Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia. Avertizarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în contextul recentului decret prezidențial privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane din stânga Nistrului suspectate de acțiuni de subminare a statului, comunică MOLDPRES.
16:40
ANRE: Tensiunile din Golful Persic influențează cotațiile internaționale ale petrolului # Radio Chisinau
Evenimentele recente din zona Golfului Persic au avut un impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din 2 martie 2026, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:25
Igor Boțan: Pe lângă negocierile de aderare, sarcina Chișinăului este reîntregirea țării # Radio Chisinau
„Astăzi, sarcina Republicii Moldova, pe lângă negocierile de aderare, este să întreprindă măsuri pentru soluționarea problemei transnistrene”. Declarația aparține expertului Igor Boțan și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Reintegrarea țării și integrarea europeană: oportunități și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui, procesul de aderare la Uniunea Europeană trebuie dublat de eforturi concrete pentru restabilirea controlului constituțional asupra întregului teritoriu al statului. Totodată, expertul a remarcat că, în contextul regional actual, UE a demonstrat deschidere față de situații excepționale.
16:10
Încasările la Bugetul public național, în creștere cu 13,2% în primele două luni din 2026 # Radio Chisinau
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au constituit circa 13,3 miliarde de lei în primele două luni ale anului 2026. Suma este cu aproximativ 1,6 miliarde de lei mai mare față de perioada similară a anului precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 13,2%.
15:55
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:40
SUA au folosit două noi arme în premieră în ofensiva asupra Iranului: legătura cu războiul Rusia - Ucraina (VIDEO) # Radio Chisinau
În cadrul operațiunii „Epic Fury” forțele armate ale SUA au folosit, în premieră, două noi tipuri de arme, iar una din ele are legătură cu un sistem modern de rachete pe care l-a achiziționat și România.
Acum 6 ore
15:25
Agricultura R. Moldova a crescut cu circa 14% în 2025, pe fondul avansului producției vegetale # Radio Chisinau
Producția agricolă din Republica Moldova a înregistrat anul trecut o creștere de aproximativ 14%. Potrivit Biroului Național de Statistică, evoluția a fost determinată de majorarea producției vegetale cu peste 21%, în timp ce producția animalieră s-a redus.
15:05
Alexandru Munteanu și Igor Grosu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Să ne apărăm în continuare cu demnitate istoria, țara și să cinstim memoria eroilor noștri” (FOTO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje de comemorare la împlinirea a 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru, aducând un omagiu celor care au apărat independența și integritatea Republicii Moldova.
14:40
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan: Va participa la inaugurarea Consulatului onorific la Hamburg # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 3–5 martie o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Germania, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul.
14:25
Gheorghe Bălan: Republica Moldova nu poate adera la UE fără regiunea transnistreană # Radio Chisinau
„Regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova și orice proces de aderare implică întreg teritoriul”. Declarația aparține ex-vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Reintegrarea țării și integrarea europeană: oportunități și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui, procesul de integrare europeană și cel de reintegrare teritorială sunt interconectate și nu pot fi tratate separat. Totodată, expertul în securitate a menționat că 70% din exporturile regiunii sunt orientate spre piața europeană, evidențiind impactul deja vizibil al apropierii de UE asupra malului stâng al Nistrului.
14:10
Un fost senator rus, dat afară din partidul lui Putin, a fost găsit mort într-un hotel din Moscova # Radio Chisinau
Omul de afaceri Umar Djabrailov, fost membru al Consiliului Federației Ruse, s-a sinucis, relatează presa rusă. Potrivit canalului de Telegram Mash, el a fost găsit într-un hotel din Moscova, cu un pistol lângă el.
13:50
Toate produsele alimentare de import sunt verificate la vamă: trei etape obligatorii de control aplicate de ANSA # Radio Chisinau
Toate produsele alimentare introduse în Republica Moldova sunt supuse unor controale stricte la frontieră, menite să asigure siguranța consumatorilor și conformitatea cu normele sanitar-veterinare și fitosanitare. Verificările sunt realizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), prin intermediul posturilor de inspecție la frontieră.
13:40
MAE: Un număr semnificativ de cetățeni ai Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară # Radio Chisinau
Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat în ultimele zile solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni, în contextul situației tensionate din regiune.
13:35
Ziua Memoriei și Recunoștinței | Veteranii războiului de pe Nistru: „Istoria nu trebuie uitată” # Radio Chisinau
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, Rep. Moldova își comemorează eroii căzuți în apărarea independenței sale. Peste 300 de oameni și-au pierdut viața în luptele din 1992, iar astăzi, foștii combatanți și martorii acelor evenimente s-au adunat la Chișinău pentru a le cinsti memoria. Mulți dintre ei spun însă că sacrificiul riscă să fie uitat de manuale, instituții și de generațiile tinere, transmite Radio Chișinău.
Acum 8 ore
13:25
Maia Sandu a adus un omagiu veteranilor care acum 34 de ani au apărat independența R. Moldova. „Libertatea a fost obținută cu un preț greu, plătit prin vieți omenești și prin sacrificiul veteranilor” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a adus un omagiu veteranilor care acum 34 de ani au apărat independența Republica Moldova. La mitingul de comemorare a eroilor, organizat la monumentul „Maica Îndurerată” ea a subliniat că pacea adevărată nu poate exista în prezența trupelor rusești pe teritoriul țării și a cerut din nou retragerea acestora, transmite Radio Chișinău.
13:05
MAE: 15 cetățeni ai Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară # Radio Chisinau
Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat în ultimele zile 15 solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni, în contextul situației tensionate din regiune.
12:50
Galerie FOTO | 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru. Republica Moldova marchează Ziua Memoriei și Recunoștinței # Radio Chisinau
At[zi, 2 martie 2026, Republica Moldova comemorează eroismul ostașilor care au căzut în războiul de pe Nistru, declanșat în urmcă cu Ceremonie consacrată Zilei Memoriei și Recunoștinței, cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru.
12:35
Șase bărbați arestați după destructurarea unei rețele care exploata sexual minore și tinere # Radio Chisinau
Șase bărbați, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost reținuți cu sprijinul angajaților „Fulger” și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au exploatat sexual minore și tinere. Doi dintre suspecți fuseseră deja reținuți în noiembrie 2025, iar în ultimele zile au fost arestați și ceilalți patru.
12:20
MAE: Nicio victimă printre cetățenii moldoveni în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele afectate de conflictele din Orientul Mijlociu. Instituția anunță că Celula de Criză activează permanent, monitorizând evoluțiile de securitate în regiune, unde atacurile cu rachete și drone și închiderea sau restricțiile asupra spațiului aerian fac situația extrem de volatile.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 3 martie.
11:55
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații stomatologice gratuite copiilor din raionul Hâncești.
11:35
Expert: „Războiul de pe Nistru izbucnit la 2 martie 1992 nu a fost un conflict spontan sau unul etnic, ci provocat de Federația Rusă” # Radio Chisinau
Războiul de pe Nistru izbucnit la 2 martie 1992 nu a fost un conflict spontan sau unul etnic, ci rezultatul eforturilor Federației Ruse de a-și menține influența asupra fostelor republici sovietice. Regiunea transnistreană a fost transformată într-un instrument de presiune politică, menit să împiedice consolidarea statului moldovean independent și orientarea sa spre Europa sau spre o eventuală reunificare cu România.
Acum 12 ore
11:20
Certificatul de concediu medical devine exclusiv digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie # Radio Chisinau
Certificatul de concediu medical va fi eliberat exclusiv în format digital în Republica Moldova, începând cu data de 1 martie 2026. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, odată cu lansarea Sistemului Informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM).
11:05
Agenția Servicii Publice (ASP) a recepționat circa 309 mii de cereri de perfectare a noii cărți de identitate, lansate în aprilie 2025, care urmează să înlocuiască treptat actualul buletin de identitate.
10:50
Recent s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei militare la scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022. Este, fără îndoială, cel mai mare război din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial și un conflict care a reașezat brutal temeliile securității continentale. Unii vorbesc chiar despre începutul unui al treilea război mondial, având în vedere amploarea confruntării, implicațiile geopolitice și polarizarea globală pe care o produce.
10:35
Persoanele obligate să declare averea și interesele personale mai au la dispoziție o lună pentru a depune declarațiile anuale, termenul-limită fiind 31 martie inclusiv.
10:20
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a declarat luni dimineață că republica islamică nu va negocia cu SUA, după ce în spațiul public apăruseră unele informații care păreau să indice o anumită disponibilitate a Teheranului pentru discuții cu Washingtonul.
10:05
LIVE | Ziua Memoriei și Recunoștinței. Ceremonie de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru # Radio Chisinau
Ceremonie consacrată Zilei Memoriei și Recunoștinței, cu prilejul comemorării eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru
09:55
Situația la frontieră: 15 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56.243 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 12.740 de traversări. Totodată, 15 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
09:35
Prețul petrolului a trecut de 80 de dolari per baril, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Cotația țițeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat și el o creștere de două cifre.
09:20
Presa de la Chișinău scrie cine sunt militarii de rang înalt în armata rusă și susținători ai separatismului, originari din teritoriul actual al R. Moldova, implicați în războiul rus din Ucraina. Un alt subiect analizat este cel al încercărilor Chișinăului de a soluționa problema transnistreană, inclusiv prin crearea unui fond de reintegrare, pe modelul german.
09:05
Parlamentari britanici, la Chișinău: securitatea și cooperarea, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Consolidarea securității și aprofundarea cooperării bilaterale se află pe agenda discuțiilor dintre deputați de la Chișinău și o delegație de parlamentari din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată în vizită oficială în Republica Moldova în perioada 1–3 martie.
08:50
Meteorologii anunță pentru astăzi, 2 martie, un cer predominant senin și condiții stabile ale vremii, fără precipitații, iar presiunea atmosferică va fi normală.
08:45
Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova: 34 de ani de la Războiul de pe Nistru # Radio Chisinau
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. La Chișinău se va desfășura un Marș al Memoriei și un miting la Complexul Memorial „Eternitate”.
08:35
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu: „Sprijinul României pentru dreptul iranienilor de a-și alege viitorul este clar” # Radio Chisinau
Sprijinul României pentru dreptul iranienilor de a-și alege viitorul este clar, a declarat, duminică seara, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
08:20
Mihai Popșoi a reacționat la tensiunile din Orientul Mijlociu: „Condamnăm ferm atacurile Iranului” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a reacționat la evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, condamnând atacurile Iranului asupra mai multor state din regiune.
08:05
Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în Republica Moldova: 34 de ani de la Răzbiul de pe Nistru # Radio Chisinau
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței. În această zi, în localitățile din țară se desfășoară manifestări de comemorare a eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Teritorială din 1992. La Chișinău se va desfășura un Marș al Memoriei și un miting la Complexul Memorial „Eternitate”.
Acum 24 ore
23:45
O formație care merită ascultată!
Ieri
17:45
O formație care merită ascultată!
17:05
Ambasadorul Alexandr Roitman: Cetățenii R. Moldova din Israel sunt îndemnați să rămână în adăposturi și să evite deplasările # Radio Chisinau
Situația de securitate în Statul Israel rămâne complexă, iar cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul acestui stat sunt îndemnați să manifeste maximă prudență. Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a reiterat apelul către conaționali să respecte cu strictețe măsurile de precauție impuse de autoritățile locale, transmite MOLDPRES.
16:40
Circulație sistată pe șoseaua Muncești în zilele următoare. Ruta de autobuz nr. 18, redirecționată # Radio Chisinau
Începând de luni, 2 martie, și până vineri, 6 martie, circulația rutieră pe șoseaua Muncești va fi sistată integral în perimetrul străzilor Grădina Botanică și Băcioii Noi, în legătură cu lucrările de reabilitare a părții carosabile, informează Primăria Chișinău.
16:15
VIDEO | Riposta Iranului: nouă oameni au murit duminică în Israel într-un atac cu rachetă. Trei oameni uciși în UAE și unul în Kuwait. Zeci de răniți, sute de rachete și drone lansate # Radio Chisinau
Răspunsul Iranului la atacurile lansate de SUA și Israel a început să facă victime, în Israel și în statele arabe din regiune, potrivit datelor oficiale citate de Reuters și de publicațiile israeliene.
15:50
OAMENII CETĂȚII | Prorectorul USM, Otilia Dandara: „Tot ce se întâmplă în jurul nostru contribuie la formarea personalității” (Audio) # Radio Chisinau
Otilia Dandara este persoana care și-a dedicat întreaga viață domeniului educației și continuă, cu aceeași pasiune, să contribuie la formarea noilor generații. Activează în sistemul educațional de mai bine de trei decenii, iar în prezent este prorector la Universitatea de Stat din Moldova, unde se implică activ în dezvoltarea programelor academice și în promovarea calității în învățământul superior.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.