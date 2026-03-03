Risc de scumpiri în R. Moldova, după blocarea uneia dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Ion Preașcă: Vom plăti prețuri mult mai mari dacă vom cumpăra acum gaz la bursă
Radio Chisinau, 3 martie 2026 13:45
Criza din Orientul Mijlociu ar putea avea impact direct și asupra Republicii Moldova. Blocarea Strâmtorii Ormuz, pe fondul operațiunii militare a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, a paralizat una din cele mai importante rute energetice ale lumii și a declanșat un șoc pe piețele internaționale — prețul gazelor naturale a crescut cu peste 50%, iar petrolul s-a scumpit cu peste 10%. Este de așteptat ca această situație să genereze scumpiri și în Republica Moldova, avertizează jurnalistul economic, Ion Preașcă, transmite Radio Chișinău.
Acum 5 minute
14:05
VIDEO | Polițist de frontieră și funcționar vamal, reținuți într-un dosar de contrabandă cu peste 500 mii de țigarete # Radio Chisinau
Un polițist de frontieră și un funcționar vamal au fost reținuți pentru 72 de ore, după ce ar fi autorizat trecerea unui microbuz care transporta ilegal produse din tutun. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei operațiuni complexe realizate pe teritoriul Republicii Moldova și al României, fiind vizată o schemă de transportare ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut.
Acum 30 minute
13:45
Acum o oră
13:30
Reintegrarea regiunii transnistrene ar presupune un efort financiar estimat la aproximativ jumătate de miliard de euro pe an. O spune ex-vicepremierul pentru reintegrare Alexandru Flenchea, director al asociației Inițiativa pentru Pace. Expertul a explicat cum a fost calculată această primă estimare și ce presupune, în termeni concreți, reintegrarea economică și socială a regiunii.
13:15
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz # Radio Chisinau
Iranul va „arde” toate navele străine care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, a declarat consilierul comandantului Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), Ibrahim Jabari. „Nu vom permite ca niciun strop de petrol să părăsească această regiune”, a subliniat el, adăugând că Teheranul este gata să „lovească toate conductele de petrol din regiune” pentru a opri exportul de petrol din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
13:00
„Sunt unii care speră să fiu închis”. Dodon denunță o tentativă de preluare a conducerii PSRM # Radio Chisinau
Igor Dodon acuză o tentativă de preluare a conducerii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), afirmând că mai multe persoane din interiorul formațiunii își doresc condamnarea sa la închisoare.
12:40
Carburanții auto se scumpesc semnificativ. Motorina trece pragul de 21 lei per litru # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 4 martie.
12:30
Cristina Gherasimov, la patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „Sprijinul tuturor celor 27 de state membre ale UE confirmă că R. Moldova este un partener serios” # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a transmis un mesaj astăzi, 3 martie, la împlinirea a patru ani de la depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în care a evidențiat progresele realizate și determinarea autorităților de a continua parcursul european.
Acum 4 ore
12:05
Fostul număr doi din serviciul de informații al R. Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # Radio Chisinau
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România.
11:50
Peste 150 de turiști din R. Moldova, blocați în mai multe state din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Peste 150 de turiști moldoveni sunt blocați în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Israel, Maldive, Tanzania și alte state din regiune, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, numărul real al turiștilor moldoveni afectați ar putea fi mai mare, având în vedere că sunt incluși doar turiștii agențiilor membre.
11:30
Peste 2.300 de certificate medicale digitale au fost emise chiar în prima zi de la lansare # Radio Chisinau
Noul sistem digital de eliberare a concediilor medicale a înregistrat peste 2.300 de certificate emise în doar 24 de ore de la lansare. Începând cu 1 martie 2026, documentul este eliberat exclusiv în format electronic și gestionat integral online, comunică MOLDPRES.
11:15
Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziții strategice suplimentare în Liban” # Radio Chisinau
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunțat marți că a autorizat armata să „ia sub control” noi poziții în Liban, în paralel cu campania de lovituri aeriene executată de luni împotriva mișcării pro-iraniene Hezbollah.
11:00
Incendiu într-un birou al Ministerului Sănătății din Chișinău. Pompierii au intervenit de urgență (FOTO) # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un birou al clădirii Ministerul Sănătății din Chișinău de pe strada Vasile Alecsandri nr. 2 din Chișinău, după ce un calculator a fost cuprins de flăcări, iar încăperea s-a umplut de fum.
10:45
„Uniunea Europeană stă ferm alături de Republica Moldova”. Mesajul Delegației UE la Chișinău, la împlinirea a 4 ani de la depunerea cererii de aderare la blocul comunitar (VIDEO) # Radio Chisinau
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a transmis un mesaj astăzi, 3 martie, când se împlinesc 4 ani de la depunerea de către R. Moldova a cererii de aderare la Uniunea Europeană.
10:20
Agenția Servicii Publice lansează trei servicii digitale gratuite pentru freelanceri # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea a trei servicii digitale noi, destinate antreprenorilor individuali (freelancerilor) înregistrați, care pot fi accesate gratuit, exclusiv online, în baza unei semnături electronice valide. Noile servicii permit actualizarea datelor, încetarea activității sau reînregistrarea activității de freelancer, fără deplasarea la ghișeu.
Acum 6 ore
10:05
Astăzi se împlinesc patru ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la UE # Radio Chisinau
În urmă cu 4 ani, la data de 3 martie 2022, președinta Maia Sandu a semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Trei luni mai târziu, pe 17 iunie 2022, Comisia Europeană a emis avizul privind cererea.
09:50
La Curtea Supremă de Justiție activează în prezent 11 judecători din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre aceștia, șase sunt judecători permanenți, care au promovat evaluarea Comisiei de pre-vetting. Conform informațiilor publicate pe site-ul instanței, toți cei șase au fost numiți în funcție după plecarea în masă a magistraților din anul 2023.
09:35
Presa scrie despre schimbarea de paradigmă în reglementarea transnistreană și totodată atenționează că acest conflict înghețat din Transnistria și presiunile Rusiei pun în pericol parcursul european al R. Moldova. Experții atrag atenția și la situația drepturilor omului în regiune, la trei decenii distanță, cei care au luptat în război sunt în continuare persecutați de regimul de la Tiraspol.
09:15
Peste 300 de români au fost repatriați prin Egipt, cu două avioane TAROM, din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Două curse operate de compania TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat în această noapte pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, având la bord 318 români repatriați din Orientul Mijlociu, după ce rămăseseră blocați în regiunea devastată de război. Repatrierea este coordonată împreună cu autoritățile române și egiptene, precum și cu Consulatul României la Cairo. Pasagerii și-au exprimat nemulțumirea față de sprijinul oferit de autorități, reproșând faptul că au achitat singuri costurile repatrierii și lipsa de comunicare cu reprezentanții autorităților.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 3 martie, un curs valutar de 20 lei și 22 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 23 bani.
08:45
Maia Sandu: „Memoria războiului de pe Nistru este o lecție despre fragilitatea păcii” (FOTO) # Radio Chisinau
„Memoria războiului de pe Nistru este o lecție despre fragilitatea păcii. Ea ne arată cât de ușor poate fi atacată ordinea constituțională a unui stat, cât de repede poate fi încercat un scurtcircuit al parcursului democratic”, a declarat președinta Maia Sandu la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”, organizată în cadrul „Decadei memoriei și recunoștinței”. Șefa statului a subliniat importanța cultivării unei memorii colective bazate pe adevăr și responsabilitate.
08:30
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova, Mihai Mîțu, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare ministrei române de Externe, Oana Țoiu # Radio Chisinau
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare ministrei Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării relațiilor bilaterale moldo-române.
Acum 8 ore
08:05
METEO | Cer variabil și maxime de până la 12 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru marți # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 3 martie, cer variabil, izolat se pot semnala ploi slabe, cu caracter local și de scurtă durată.
Acum 24 ore
23:10
Un cântăreț american care a compus o mulțime de șlagăre.
21:05
Aeroportul Internațional Chișinău lansează un proiect strategic de digitalizare: platformă online integrată, conectată direct la sistemele operaționale # Radio Chisinau
Întreprinderea de stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a inițiat un amplu proiect de transformare digitală care vizează dezvoltarea unei platforme online integrate, menită să modernizeze infrastructura digitală a aeroportului și să îmbunătățească interacțiunea cu pasagerii, partenerii comerciali și companiile aeriene, transmite MOLDPRES.
20:45
CEC: Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt înscriși în Registrul de Stat al alegătorilor # Radio Chisinau
Un număr de 3 297 960 de alegători de cetățeni sunt înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale 2,7 milioane sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
20:25
Primele zile ale lunii martie vor aduce temperaturi blânde și vreme predominant însorită. Marți sunt prognozate ploi slabe, iar pe alocuri, noaptea și dimineața, va fi ceață. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul zilei, temperaturile vor ajunge până la +13 grade Celsius în sudul țării.
20:10
Fondul Monetar Internațional reconfirmă rolul BNM ca instituție credibilă, cu politici prudente și eficiente # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a salutat concluziile Consiliului Executiv al Fondul Monetar Internațional, publicate la finalul săptămânii trecute în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova. Evaluarea reconfirmă rolul BNM ca instituție credibilă, cu politici prudente și eficiente, într-un context economic și geopolitic marcat de incertitudine.
19:45
Dor de izvor | Veta Ghimpu Munteanu: „Biblioteca, arhiva lui Andrei Tamazlâcaru pe care o digitalizez, e o comoară, un patrimoniu pus la dispoziția noastră” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:25
CSM: Fortificarea securității judecătorilor este esențială pentru independența justiției # Radio Chisinau
Proiectul de lege care vizează întărirea securității judecătorilor are drept scop apărarea unui principiu fundamental: independența justiției în Republica Moldova, și nu protejarea unor privilegii. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară juridică pentru numiri și imunități.
19:05
Republica Moldova marchează 34 de ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează astăzi 34 ani de la aderarea la Organizația Națiunilor Unite – un moment cu semnificație istorică pentru afirmarea țării noastre ca stat suveran și independent și un prilej de a evidenția parteneriatul solid dintre Republica Moldova și ONU, consolidat de-a lungul a peste trei decenii.
18:50
Franța anunță un program avansat de descurajare nucleară în Europa. Emmanuel Macron: „Pentru a fi liber, trebuie să fii temut” # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, luni, într-un discurs la Île Longue, că Franța își va crește numărul focoaselor nucleare și le va permite aliaților săi „să participe la exerciții de disuasiune”, potrivit The Guardian.
18:20
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai.
18:00
Câștigul salarial mediu lunar brut, în creștere cu circa 9 la sută în trimestrul IV din 2025 # Radio Chisinau
Câștigul salarial mediu lunar brut a crescut cu 8,9 la sută în trimestrul IV 2025 și a constituit 16355,1 lei în unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și în toate instituțiile bugetare. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de Statistică (BNS), informează MOLDPRES.
17:55
Fraudă online în numele MPay și EVO. Cetățenii, vizați prin mesaje despre o pretinsă „taxă de drum restantă” # Radio Chisinau
Agenția de Guvernare Electronică (age) și Agenția pentru Securitate Cibernetică avertizează cetățenii Republicii Moldova cu privire la o schemă de fraudă care folosește ilegal identitatea platformelor guvernamentale MPay și EVO.
17:30
Cooperarea în dezvoltarea infrastructurii de transport și atragerea investițiilor, discutate de Vladimir Bolea cu oficiali greci (FOTO) # Radio Chisinau
Cooperarea în dezvoltarea infrastructurii de transport și logistică, atragerea investițiilor și expertizei tehnice au fost discutate de vicepremierul Vladimir Bolea cu o delegație a Greciei, condusă de Haris Theocharis, Vice-ministru al Afacerilor Externe, însoțită de ambasadorul Nikolaos Krikos și reprezentanți ai companiilor elene din domeniile infrastructurii, energiei și construcțiilor.
17:00
Președintele Parlamentului avertizează: „Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia” # Radio Chisinau
Cei care sfidează autoritățile Republicii Moldova pot pierde cetățenia. Avertizarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în contextul recentului decret prezidențial privind retragerea cetățeniei pentru nouă persoane din stânga Nistrului suspectate de acțiuni de subminare a statului, comunică MOLDPRES.
16:40
ANRE: Tensiunile din Golful Persic influențează cotațiile internaționale ale petrolului # Radio Chisinau
Evenimentele recente din zona Golfului Persic au avut un impact direct asupra cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, odată cu deschiderea burselor internaționale din 2 martie 2026, informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:25
Igor Boțan: Pe lângă negocierile de aderare, sarcina Chișinăului este reîntregirea țării # Radio Chisinau
„Astăzi, sarcina Republicii Moldova, pe lângă negocierile de aderare, este să întreprindă măsuri pentru soluționarea problemei transnistrene”. Declarația aparține expertului Igor Boțan și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Reintegrarea țării și integrarea europeană: oportunități și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui, procesul de aderare la Uniunea Europeană trebuie dublat de eforturi concrete pentru restabilirea controlului constituțional asupra întregului teritoriu al statului. Totodată, expertul a remarcat că, în contextul regional actual, UE a demonstrat deschidere față de situații excepționale.
16:10
Încasările la Bugetul public național, în creștere cu 13,2% în primele două luni din 2026 # Radio Chisinau
Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au constituit circa 13,3 miliarde de lei în primele două luni ale anului 2026. Suma este cu aproximativ 1,6 miliarde de lei mai mare față de perioada similară a anului precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 13,2%.
15:55
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:40
SUA au folosit două noi arme în premieră în ofensiva asupra Iranului: legătura cu războiul Rusia - Ucraina (VIDEO) # Radio Chisinau
În cadrul operațiunii „Epic Fury” forțele armate ale SUA au folosit, în premieră, două noi tipuri de arme, iar una din ele are legătură cu un sistem modern de rachete pe care l-a achiziționat și România.
15:25
Agricultura R. Moldova a crescut cu circa 14% în 2025, pe fondul avansului producției vegetale # Radio Chisinau
Producția agricolă din Republica Moldova a înregistrat anul trecut o creștere de aproximativ 14%. Potrivit Biroului Național de Statistică, evoluția a fost determinată de majorarea producției vegetale cu peste 21%, în timp ce producția animalieră s-a redus.
15:05
Alexandru Munteanu și Igor Grosu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Să ne apărăm în continuare cu demnitate istoria, țara și să cinstim memoria eroilor noștri” (FOTO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje de comemorare la împlinirea a 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru, aducând un omagiu celor care au apărat independența și integritatea Republicii Moldova.
14:40
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Germania și Azerbaidjan: Va participa la inaugurarea Consulatului onorific la Hamburg # Radio Chisinau
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează în perioada 3–5 martie o vizită de lucru la Hamburg și Berlin, Germania, la invitația ministrului federal de externe al Germaniei, Johann Wandephul.
14:25
Gheorghe Bălan: Republica Moldova nu poate adera la UE fără regiunea transnistreană # Radio Chisinau
„Regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova și orice proces de aderare implică întreg teritoriul”. Declarația aparține ex-vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Reintegrarea țării și integrarea europeană: oportunități și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui, procesul de integrare europeană și cel de reintegrare teritorială sunt interconectate și nu pot fi tratate separat. Totodată, expertul în securitate a menționat că 70% din exporturile regiunii sunt orientate spre piața europeană, evidențiind impactul deja vizibil al apropierii de UE asupra malului stâng al Nistrului.
Ieri
14:10
Un fost senator rus, dat afară din partidul lui Putin, a fost găsit mort într-un hotel din Moscova # Radio Chisinau
Omul de afaceri Umar Djabrailov, fost membru al Consiliului Federației Ruse, s-a sinucis, relatează presa rusă. Potrivit canalului de Telegram Mash, el a fost găsit într-un hotel din Moscova, cu un pistol lângă el.
13:50
Toate produsele alimentare de import sunt verificate la vamă: trei etape obligatorii de control aplicate de ANSA # Radio Chisinau
Toate produsele alimentare introduse în Republica Moldova sunt supuse unor controale stricte la frontieră, menite să asigure siguranța consumatorilor și conformitatea cu normele sanitar-veterinare și fitosanitare. Verificările sunt realizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), prin intermediul posturilor de inspecție la frontieră.
13:40
MAE: Un număr semnificativ de cetățeni ai Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au apelat la misiunile diplomatice pentru asistență consulară # Radio Chisinau
Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Orientul Mijlociu au recepționat în ultimele zile solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni, în contextul situației tensionate din regiune.
13:35
Ziua Memoriei și Recunoștinței | Veteranii războiului de pe Nistru: „Istoria nu trebuie uitată” # Radio Chisinau
La 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru, Rep. Moldova își comemorează eroii căzuți în apărarea independenței sale. Peste 300 de oameni și-au pierdut viața în luptele din 1992, iar astăzi, foștii combatanți și martorii acelor evenimente s-au adunat la Chișinău pentru a le cinsti memoria. Mulți dintre ei spun însă că sacrificiul riscă să fie uitat de manuale, instituții și de generațiile tinere, transmite Radio Chișinău.
13:25
Maia Sandu a adus un omagiu veteranilor care acum 34 de ani au apărat independența R. Moldova. „Libertatea a fost obținută cu un preț greu, plătit prin vieți omenești și prin sacrificiul veteranilor” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a adus un omagiu veteranilor care acum 34 de ani au apărat independența Republica Moldova. La mitingul de comemorare a eroilor, organizat la monumentul „Maica Îndurerată” ea a subliniat că pacea adevărată nu poate exista în prezența trupelor rusești pe teritoriul țării și a cerut din nou retragerea acestora, transmite Radio Chișinău.
