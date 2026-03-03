Risc de scumpiri în R. Moldova, după blocarea uneia dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Ion Preașcă: Vom plăti prețuri mult mai mari dacă vom cumpăra acum gaz la bursă

14:25

„Regiunea transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova și orice proces de aderare implică întreg teritoriul”. Declarația aparține ex-vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice: „Reintegrarea țării și integrarea europeană: oportunități și capacități”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit lui, procesul de integrare europeană și cel de reintegrare teritorială sunt interconectate și nu pot fi tratate separat. Totodată, expertul în securitate a menționat că 70% din exporturile regiunii sunt orientate spre piața europeană, evidențiind impactul deja vizibil al apropierii de UE asupra malului stâng al Nistrului.