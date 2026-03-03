Cristina Gherasimov, la patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „Sprijinul tuturor celor 27 de state membre ale UE confirmă că R. Moldova este un partener serios”

09:15

Două curse operate de compania TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat în această noapte pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, având la bord 318 români repatriați din Orientul Mijlociu, după ce rămăseseră blocați în regiunea devastată de război. Repatrierea este coordonată împreună cu autoritățile române și egiptene, precum și cu Consulatul României la Cairo. Pasagerii și-au exprimat nemulțumirea față de sprijinul oferit de autorități, reproșând faptul că au achitat singuri costurile repatrierii și lipsa de comunicare cu reprezentanții autorităților.