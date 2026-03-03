Pașapoarte noi pentru moldoveni: cip electronic și protecție anti-falsificare
Realitatea.md, 3 martie 2026 15:30
Noi modele de pașapoarte pentru moldoveni vor fi lansate cel târziu până la 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect elaborat de Agenția Servicii Publice cu sprijinul Ministerul Afacerilor Interne. Documentele vor include cipuri electronice fără contact, date personalizate și elemente avansate de securitate, aliniate standardelor internaționale, pentru a preveni falsificarea și a permite utilizarea porților
• • •
Acum 15 minute
15:30
Acum 30 minute
15:20
Dosarul lui Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, va fi reluat de la zero. Din ce motiv? # Realitatea.md
Dosarul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero și redistribuit aleatoriu unui alt judecător, după ce magistrata Arina Ialanji a demisionat, transmite IPN. Expertul în domeniul justiției și dreptului din cadrul comunității WatchDog, Alexandru Bot, a declarat pentru sursa
Acum o oră
15:10
Un nou dosar „kuliok”: CNA a efectuat descinderi într-un dosar privind mită de 40.000 de euro. Ar fi vizat un judecător # Realitatea.md
Ofițerii anticorupție au reținut patru persoane pentru 72 de ore, într-un dosar de trafic de influență și mită de 40.000 de euro. Banii au fost transmiși sub controlul forțelor de ordine. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al Capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor. Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior suma
15:10
VIDEO Bărbat prins la granița cu Moldova după ce s-a deghizat într-o femeie în vârstă # Realitatea.md
Un tânăr ucrainean a încercat să treacă ilegal frontiera spre Republica Moldova, fiind deghizat sub identitatea unei bunici în vârstă de 72 de ani. Potrivit presei ucrainene, incidentul a avut loc ieri, 2 martie, la punctul de trecere „Novie Troiani", situat la granița cu Republica Moldova. În context, polițiștii de frontieră au depistat tentativa după
15:00
Infecțiile respiratorii și gripa sezonieră, în scădere: Două cazuri de COVID-19 raportate în Moldova # Realitatea.md
În perioada 23 februarie – 1 martie 2026, au fost înregistrate 3.789 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, în descreștere cu 8% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă au fost raportate 114 cazuri de gripă sezonieră. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), numărul cazurilor de
14:50
Participarea Iranului la Cupa Mondială din această vară, găzduită de SUA, Canada și Mexic, este pusă sub semnul întrebării, din cauza tensiunilor militare crescute după atacurile comune ale SUA și Israelului asupra unor ținte iraniene. Președintele Federației iraniene, Mehdi Taj, a declarat la televiziunea de stat că decizia de retragere „aparține responsabililor din domeniul sportului".
Acum 2 ore
14:40
ANSA anunță că a redus controlul loturilor de lapte din Ucraina. Vor fi testate consolidat doar importurile în vrac. # Realitatea.md
Controalele loturilor de lapte din Ucraina au fost reduse, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Sunt fi verificate doar importurile în vrac. Conform specialiștilor de la ANSA, importul furajelor combinate din Ucraina a fost suspendat temporar în urma prezenței confirmate a metronidazolului în loturile reținute la frontieră. În context, a fost intensificată și monitorizarea
14:30
Volodimir Zelenski anunță că alegerile din Ucraina vor avea loc doar după sfârșitul războiului # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a schimbat poziția privind organizarea alegerilor, declarând că acestea vor avea loc doar după sfârșitul războiului și nu în timpul armistițiului. Informația provine dintr-un interviu acordat revistei italiene „Corriere della Sera", transmite presa ucraineană. „Ideea principală constă în faptul că putem organiza alegeri. Cu siguranță, acestea vor avea loc după sfârșitul
14:30
Regulament ME: Gluma sau unele expresii faciale pot fi tratate drept hărțuire sexuală # Realitatea.md
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, odată cu aprobarea de către Ministerul Educației și Cercetării a unui Regulament în acest sens. Documentul stabilește standarde comune pentru toate instituțiile de învățământ superior și oferă mecanisme instituționale pentru gestionarea cazurilor de hărțuire sexuală,
14:30
VIDEO Incident violent în Durlești. Un șofer, cu bâta în mână, ar fi agresat un alt conducător auto # Realitatea.md
Un incident violent a avut loc în dimineața zilei de 3 martie pe strada Nicolae Dimo din orașul Durlești, unde un șofer ar fi agresat un alt conducător auto. Potrivit imaginilor video transmise de cititorii Realitatea.md, un bărbat a ieșit cu o bâtă și a blocat accesul unui autobuz aflat în circulație. Martorii oculari au
14:20
Guvernul răspunde îngrijorărilor agricultorilor privind motorina: Urmărim evoluțiile # Realitatea.md
Guvernul urmărește evoluțiile de pe piețele energetice internaționale, susține purtătoarea de cuvânt a cabinetului de miniștri, Daniela Crudu, după ce fermierii au cerut prețuri angro la motorină. Declarațiile sunt făcute pe fundalul războiului din Orientul Mijlociu și creșterii prețurilor la carburanți. Reprezentanții executivului susțin că înțeleg „foarte bine îngrijorările exprimate de fermieri". Potrivit lor, agricultura
14:00
VIDEO Zeci de oameni, inclusiv militari și soția unui erou decedat, înșelați de „clarvăzătoare” în Ucraina # Realitatea.md
Poliția Națională a Ucrainei a destructurat un grup de escroci format din membri a trei familii, care se dădeau drept ghicitoare și, prin manipulare psihologică, convingeau oamenii că vor urma nenorociri dacă nu plătesc pentru ritualuri false. Printre victime se numără militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei, dar și soția unui apărător decedat, care a
13:50
VIDEO Protestul de pe 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # Realitatea.md
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată. „Inamic al României" și „idiot
Acum 4 ore
13:40
Fiscul anunță controale inopinate în martie. HoReCa, taxiurile și comerțul online – printre domeniile vizate # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță controale operative în luna martie, cu accent pe domeniile unde riscul de neconformare fiscală este ridicat. În vizor intră, în special, activitățile din HoReCa, serviciile cosmetologice și de frumusețe, transportul rutier de pasageri, inclusiv taxiurile, precum și comerțul și serviciile ilicite desfășurate prin platforme online. De asemenea, vor fi verificate
13:30
Peste 300 de români revin acasă din Orientul Mijlociu, în timp ce elevi și profesori rămân blocați în Dubai # Realitatea.md
Peste 300 de români au revenit acasă din Orientul Mijlociu în noaptea de 2 spre 3 martie, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri speciale operate de TAROM, informează HotNews. „Sunt pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu
13:30
Urmează să fie aprobat un nou regim juridic pentru Portul Giurgiulești. Principalele prevederi # Realitatea.md
Guvernul urmează să aprobe un proiect referitor la schimbarea regimului juridic al Portului Internațional Liber „Giurgiulești". Va fi extinsă perioada de funcționare și se vor stabili noi reguli privind terenurile, regimul fiscal și garanțiile oferite investitorului general și rezidenților. Reglementările prevăd că terenurile portului în suprafață de peste 55 de hectare vor rămâne proprietate publică
13:10
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Comunicare prin „draft", o metodă veche, adaptată digital
13:10
Femeile din Moldova trebuie să muncească 41 de zile în plus pentru același salariu anual ca al bărbaților # Realitatea.md
În Republica Moldova, o femeie trebuie să muncească cu 41 de zile mai mult decât un bărbat pentru a obține același salariu anual. În 2025, inegalitatea salarială a ajuns la 16,6%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, transmite IPN. Aceasta înseamnă că, în medie, o femeie a pierdut aproximativ 34 de mii de lei,
13:00
Tânăr din China, depistat fără drept de ședere la Dondușeni. Instanța a decis expulzarea și interdicție de intrare # Realitatea.md
Un cetățean al Republicii Populare Chineze, în vârstă de 28 de ani, a fost depistat fără drept de ședere în raionul Dondușeni. Cazul a ieșit la iveală pe 10 februarie 2026, în urma verificărilor făcute de ofițerii Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, scrie tvn.md. Potrivit autorităților, tânărul nu a putut explica de
13:00
VIDEO Se destramă PSRM? Dodon dezvăluie că membrii partidului nu se pot înțelege cum trebuie să fie parcursul european # Realitatea.md
În cadrul PSRM există opinii diferite, iar formațiunea trebuie să schimbe ceva, susține Igor Dodon, vorbind despre posibile tensiune în partid. Socialistul a spus că membri partidului nu se iau la bătaie, în pofida părerilor diferite despre relațiile bilaterale cu UE și Rusia. Dodon susține că nu există șanse să fie condamnat. Conform lui, există
12:50
În seara zilei de 2 martie, armata rusă a lansat atacuri asupra regiunilor din Ucraina. Poliția Națională din țară a raportat că Rusia a efectuat peste 1.400 de bombardamente asupra liniei frontului și a sectorului rezidențial din regiunea Donețk, soldate cu șase morți și 19 răniți. La Kramatorsk, raidurile au vizat gospodăriile oamenilor, fiind folosită
12:30
A urcat beat la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Un tânăr, trimis din nou după gratii # Realitatea.md
Un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru că a refuzat testarea alcoolscopică efectuată de polițiști. Sentința a fost pronunțată de Procuratura raionului Edineț. Șoferul, aflat la volanul unui Mercedes, conducea cu farurile oprite, în jurul orei 22:00. Fapta a avut loc în luna noiembrie 2025,
12:20
A patra zi de război în Orientul Mijlociu: ce zone au fost lovite de atacuri aeriene # Realitatea.md
Astăzi este a patra zi consecutivă de atacuri ale Statelor Unite și Israel asupra Iranului, iar în acest context Washingtonul a avertizat Teheranul că „ce e mai rău abia urmează". În paralel, Israelul a bombardat capitala Libanului, Beirut, în timp ce Hezbollah a revendicat un raid asupra unei baze aeriene din nordul Israelului. Bombardamentele aeriene
12:20
VIDEO Au venit după droguri și au dat de poliție. Un tânăr a încercat să scape cu mită la Strășeni # Realitatea.md
Comportamentul suspect al unui grup de tineri a atras atenția polițiștilor aflați în patrulare la Strășeni. Incidentul s-a produs în apropierea zonei de depozitare a deșeurilor, unde un echipaj a observat cinci persoane care și-au schimbat brusc direcția de deplasare la vederea autospecialei. Oamenii legii i-au legitimat și au efectuat verificări. În urma documentării, s-a
12:20
MAE anunță câți moldoveni au cerut evacuarea din Orientul Mijlociu. Sute de adresări în 24 de ore # Realitatea.md
Ambasada Moldovei în Israel a recepționat 17 cereri de evacuare a cetățenilor din regiune, iar cea din Emiratele Arabe Unite – 96, precizează diplomația de la Chișinău. Sute de moldoveni au apelat la numerele de urgență sau au expediat mesaje la adresele de e-mail ale reprezentanțelor țării noastre în regiune. La ambasada Moldovei din Israel
12:20
Oamenii devin tot mai puțin necesari? BMW testează roboți care lucrează alături de angajați # Realitatea.md
BMW Group a lansat primul proiect pilot din Europa care utilizează roboți umanoizi în fabrica sa din Leipzig, Germania. Acești roboți, bazați pe inteligență artificială fizică („Physical AI"), vor prelua treptat sarcini repetitive și solicitante, lucrând alături de angajați. Robotul AEON este testat pentru asamblarea bateriilor de înaltă tensiune și producția de componente pentru exteriorul
12:10
Motorina se va scumpi cu încă 34 de bani! Noile tarife aprobate de ANRE pentru miercuri # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru 4 martie 2026 un preț maxim la motorină de 21,21 lei/litru, în creștere cu 0,34 lei față de ziua precedentă. Este una dintre cele mai mari scumpiri zilnice din ultima perioadă. În același timp, benzina 95 ajunge la 23,97 lei/litru, cu o majorare de 13
12:10
Judecătoarea care examinează dosarul lui Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, pleacă din funcție # Realitatea.md
Judecătoarea Arina Ialanji, care examinează dosarul de trădare de patrie în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, demisionează. Cererea de demisie a fost aprobată marți, 3 martie, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), transmite IPN. Magistrata nu a fost prezentă la ședință. În cadrul evaluării externe a judecătorilor, Arina Ialanji
12:00
Percheziții și rețineri ca la Primăria Durlești ar putea avea loc și în orașul
11:50
Accident la Ocnița, din cauza poleiului. O femeie a ajuns în reanimare după ce a fost lovită de o mașină # Realitatea.md
O femeie de 58 de ani a ajuns în secția de reanimare după ce a fost lovită, în această dimineața, 3 martie, de o mașină. Accidentul s-a produs pe traseul R-11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Potrivit poliției, o tânără de 32 de ani, aflată la volanul unui Volkswagen Passat, care se deplasa pe un […] Articolul Accident la Ocnița, din cauza poleiului. O femeie a ajuns în reanimare după ce a fost lovită de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:40
Cel puțin 157 de turiști moldoveni au rămas blocați în regiunea Orientului Mijlociu. Numărul lor poate fi mult mai mare # Realitatea.md
În Orientul Mijlociul sunt 157 de turiști care au rămas blocați în regiune, din cauza războiului. Datele sunt prezentate de Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova (ANAT), iar responsabilii precizează că numărul lor poate fi mai mare. Reprezentanții Asociației susțin că au prezentat cifra, luând în considerare datele agențiilor de turism care […] Articolul Cel puțin 157 de turiști moldoveni au rămas blocați în regiunea Orientului Mijlociu. Numărul lor poate fi mult mai mare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Al doilea incendiu pentru ziua de astăzi a izbucnit la ora 10:20, într-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, pe strada Nicolae Dimo nr.18. Potrivit primelor informații, în interiorul apartamentului se afla o persoană blocată. La fața locului au fost îndreptate 5 echipe de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au stabilit că […] Articolul Încă un incendiu în Chișinău. O persoană salvată de pompieri dintr-un apartament apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Caz șocant în Speia. Un minor ar fi agresat un bărbat, care ulterior a decedat # Realitatea.md
Un minor de 14 ani, suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a murit, a fost reținut de oamenii legii. Fapta s-ar fi produs în luna septembrie 2025, în satul Speia, raionul Anenii Noi. Victima, domiciliată în aceeași localitate, a fost internată inițial la Spitalul Raional Anenii Noi, iar […] Articolul VIDEO Caz șocant în Speia. Un minor ar fi agresat un bărbat, care ulterior a decedat apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
FOTO A spus că transportă fructe, dar avea mașina burdușită cu țigări. Isprava unui moldovean la Rădăuți # Realitatea.md
Un șofer moldovean a fost oprit în zona de frontieră Rădăuți – Prut, în dimineața de 2 martie. În urma controlului mașinii, în vehicul s-au depistat mii de pachete de țigări. Microbuzul condus de conaționalul care are 35 de ani a fost stopat în jurul orei 5:45. Bărbatul a declarat polițiștilor de frontieră că transportă […] Articolul FOTO A spus că transportă fructe, dar avea mașina burdușită cu țigări. Isprava unui moldovean la Rădăuți apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Președintele american Donald Trump îl va primi marți, 3 martie, la Casa Albă, pe cancelarul german Friedrich Merz, pentru o rundă de discuții considerate sensibile, care vizează atât situația de securitate din Orientul Mijlociu, cât și tensiunile comerciale dintre Statele Unite și partenerii săi, transmite Reuters. Întâlnirea are loc pe fondul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, […] Articolul Întâlnire Trump–Merz, marcată de criza din Iran și de relațiile transatlantice apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
FOTO Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc # Realitatea.md
Peste 300 de participanți au analizat perspectivele investiționale din nordul Bucureștiului, în cadrul primului eveniment de acest tip organizat în Republica Moldova, cu accent pe proiectele rezidențiale din această zonă și pe direcțiile strategice de investiții pentru anul 2026. Pentru prima dată în Republica Moldova, Romanian Real Estate FORUM 2026 a reunit investitori, dezvoltatori, arhitecți, juriști și […] Articolul FOTO Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
O femeie de 67 de ani din Chișinău a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru că a ucis o femeie de 70 de ani în timpul unei dispute izbucnite la o masă de pomenire. Potrivit materialelor dosarului, incidentul a avut loc pe 1 noiembrie 2025, într-un apartament din Chișinău, unde victima participase la […] Articolul Omor la o masă de pomenire în Chișinău: Femeia vinovată, condamnată la 13 ani apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Vetting-ul procurorilor, în dezbateri! Octavian Iachimovschi și Igor Chiriac, sunt invitații emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Igor Chiriac și fostul procuror-șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Demisia membrilor […] Articolul Vetting-ul procurorilor, în dezbateri! Octavian Iachimovschi și Igor Chiriac, sunt invitații emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
UE investește 1,8 miliarde € pentru gestionarea deșeurilor în Moldova. Localitățile unde se implementează proiectul # Realitatea.md
UE investește 1,8 milioane de euro pentru sistemul de gestionare a deșeurilor în raioanele Călărași, Ungheni și Leova. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfăşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară. La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), […] Articolul UE investește 1,8 miliarde € pentru gestionarea deșeurilor în Moldova. Localitățile unde se implementează proiectul apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Pe ce străzi au loc lucrări astăzi în capitală. Primăria a mobilizat peste 30 de echipe # Realitatea.md
Lucrări de plombare a carosabilului au loc astăzi pe mai multe străzi din Chișinău, unde peste 30 de echipe specializate și sute de muncitori intervin pe artere principale și secundare ale orașului. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, intervențiile vizează cu prioritate porțiunile de drum cu degradări accentuate, pentru a asigura condiții mai sigure de circulație. Astăzi […] Articolul Pe ce străzi au loc lucrări astăzi în capitală. Primăria a mobilizat peste 30 de echipe apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat pe rețelele de socializare că ambasada Statelor Unite din capitala Riad a fost lovită de două drone, potrivit evaluărilor inițiale. În urma impactului, a izbucnit un incendiu de amploare, fiind înregistrate și pagube materiale la o clădire. Explozia a fost auzită la distanță și a fost surprinsă în imagini […] Articolul VIDEO Atac iranian asupra Ambasadei SUA din capitala Arabia Saudită apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un incendiu a izbucnit astăzi într-un birou de la Ministerul Sănătății, iar în zonă se observă fum dens. Contactată de IPN, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului au fost trimise mai multe echipaje. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. […] Articolul Incendiu la Ministerul Sănătății! IGSU spune că a luat foc un calculator apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Fermierii vor să cumpere motorină la preț angro, pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți. Adresarea către Guvern # Realitatea.md
Fermierii vor să cumpere motorină angro, pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agricultorii s-au adresat cabinetului de miniștri și solicită intervenții urgente. Conform lor, o nouă majorare a prețului la motorină poate compromite grav activitatea agricultorilor deja afectați de secetă, înghețuri și alte intemperii din ultimii ani. „În lipsa […] Articolul Fermierii vor să cumpere motorină la preț angro, pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți. Adresarea către Guvern apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Chișinău: O femeie s-ar fi aruncat de la etajul 11 al unui bloc de locuit de pe Calea Orheiului # Realitatea.md
O femeie a decedat, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul 11 al unui bloc de locuințe. Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 07:12, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani al capitalei, scrie pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi o femeie de aproximativ 40 de ani. […] Articolul Chișinău: O femeie s-ar fi aruncat de la etajul 11 al unui bloc de locuit de pe Calea Orheiului apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Drumarii intervin pe mai multe trasee din țară. Prioritate au sectoarele cu risc sporit pentru șoferi # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele de intervenție desfășoară lucrări de întreținere curentă pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul degradărilor apărute după topirea zăpezii și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț. Lucrările sunt executate cu mixtură asfaltică rece, o tehnologie care permite intervenții operative, în regim de urgență. AND precizează că intervențiile au […] Articolul Drumarii intervin pe mai multe trasee din țară. Prioritate au sectoarele cu risc sporit pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Fost vicepremier: Reintegrarea Transnistriei poate costa până la jumătate de miliard de euro anual # Realitatea.md
Reintegrarea Transnistriei poate costa până la jumătate de miliard de euro anual, afirmă fostul vicepremier pentru Reintegrare Alexandru Flenchea. Ex-oficialul susține că este vorba despre evaluare inițială, care include furnizarea gazului natural, achitarea pensiilor, asigurărilor medicale și finanțarea sistemului educațional. Flenchea afirmă că imediat ce agenții economici din stânga Nistrului vor activa într-un cadru legal și […] Articolul Fost vicepremier: Reintegrarea Transnistriei poate costa până la jumătate de miliard de euro anual apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Explozie urmată de incendiu la București: o persoană a murit după prăbușirea unei locuințe # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 3 martie într-o locuință din București, tragedia soldându-se cu moartea unei persoane, după ce casa în care aceasta se afla s-a prăbușit în urma unei explozii, scrie Antena 3 CNN. „În această dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la […] Articolul Explozie urmată de incendiu la București: o persoană a murit după prăbușirea unei locuințe apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:30
Criză de judecători la Curtea Supremă de Justiție: Aproape jumătate din posturi, vacante # Realitatea.md
Nouă posturi de judecător sunt vacante în prezent la Curtea Supremă de Justiție, unde activează doar 11 magistrați din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre cei 11 judecători aflați în funcție, șase sunt permanenți și au promovat evaluarea Comisiei de pre-vetting, fiind numiți după plecarea în masă a magistraților din 2023. Potrivit IPN, instanța […] Articolul Criză de judecători la Curtea Supremă de Justiție: Aproape jumătate din posturi, vacante apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Lucrările la stația de transfer a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului. Ceban: „Un proiect exemplu pentru țară” # Realitatea.md
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului, anunță primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul califică proiectul drept „un exemplu pentru țară”, realizat de Primăria Chișinău. Potrivit acestuia, la etapa actuală au fost finalizate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi […] Articolul Lucrările la stația de transfer a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului. Ceban: „Un proiect exemplu pentru țară” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
3 martie – zi istorică! 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană # Realitatea.md
Astăzi se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Delegația UE în Republica Moldova a transmis un mesaj public cu această ocazie unde a precizat că țara noastră face „pași hotărâți” pe drumul integrării europene, iar parcursul său a fost consolidat în iunie 2022, când Consiliul European […] Articolul 3 martie – zi istorică! 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană apare prima dată în Realitatea.md.
