Pe ce străzi au loc lucrări astăzi în capitală. Primăria a mobilizat peste 30 de echipe

Realitatea.md, 3 martie 2026 10:40
Lucrări de plombare a carosabilului au loc astăzi pe mai multe străzi din Chișinău, unde peste 30 de echipe specializate și sute de muncitori intervin pe artere principale și secundare ale orașului. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, intervențiile vizează cu prioritate porțiunile de drum cu degradări accentuate, pentru a asigura condiții mai sigure de circulație. Astăzi […]
• • •
Acum 5 minute
11:00
FOTO Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc # Realitatea.md
Peste 300 de participanți au analizat perspectivele investiționale din nordul Bucureștiului, în cadrul primului eveniment de acest tip organizat în Republica Moldova, cu accent pe proiectele rezidențiale din această zonă și pe direcțiile strategice de investiții pentru anul 2026. Pentru prima dată în Republica Moldova, Romanian Real Estate FORUM 2026 a reunit investitori, dezvoltatori, arhitecți, juriști și […]
11:00
O femeie de 67 de ani din Chișinău a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru că a ucis o femeie de 70 de ani în timpul unei dispute izbucnite la o masă de pomenire. Potrivit materialelor dosarului, incidentul a avut loc pe 1 noiembrie 2025, într-un apartament din Chișinău, unde victima participase la […]
Acum 15 minute
10:50
Vetting-ul procurorilor, în dezbateri! Octavian Iachimovschi și Igor Chiriac, sunt invitații emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Igor Chiriac și fostul procuror-șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Demisia membrilor […]
10:50
UE investește 1,8 miliarde € pentru gestionarea deșeurilor în Moldova. Localitățile unde se implementează proiectul # Realitatea.md
UE investește 1,8 milioane de euro pentru sistemul de gestionare a deșeurilor în raioanele Călărași, Ungheni și Leova. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfăşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară. La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), […]
Acum 30 minute
10:40
Pe ce străzi au loc lucrări astăzi în capitală. Primăria a mobilizat peste 30 de echipe # Realitatea.md
Lucrări de plombare a carosabilului au loc astăzi pe mai multe străzi din Chișinău, unde peste 30 de echipe specializate și sute de muncitori intervin pe artere principale și secundare ale orașului. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, intervențiile vizează cu prioritate porțiunile de drum cu degradări accentuate, pentru a asigura condiții mai sigure de circulație. Astăzi […]
Acum o oră
10:30
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat pe rețelele de socializare că ambasada Statelor Unite din capitala Riad a fost lovită de două drone, potrivit evaluărilor inițiale. În urma impactului, a izbucnit un incendiu de amploare, fiind înregistrate și pagube materiale la o clădire. Explozia a fost auzită la distanță și a fost surprinsă în imagini […]
10:20
Un incendiu a izbucnit astăzi într-un birou de la Ministerul Sănătății, iar în zonă se observă fum dens. Contactată de IPN, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului au fost trimise mai multe echipaje. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. […]
10:20
Fermierii vor să cumpere motorină la preț angro, pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți. Adresarea către Guvern # Realitatea.md
Fermierii vor să cumpere motorină angro, pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agricultorii s-au adresat cabinetului de miniștri și solicită intervenții urgente. Conform lor, o nouă majorare a prețului la motorină poate compromite grav activitatea agricultorilor deja afectați de secetă, înghețuri și alte intemperii din ultimii ani. „În lipsa […]
10:10
Chișinău: O femeie s-ar fi aruncat de la etajul 11 al unui bloc de locuit de pe Calea Orheiului # Realitatea.md
O femeie a decedat, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul 11 al unui bloc de locuințe. Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 07:12, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani al capitalei, scrie pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi o femeie de aproximativ 40 de ani. […]
Acum 2 ore
10:00
Drumarii intervin pe mai multe trasee din țară. Prioritate au sectoarele cu risc sporit pentru șoferi # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele de intervenție desfășoară lucrări de întreținere curentă pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul degradărilor apărute după topirea zăpezii și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț. Lucrările sunt executate cu mixtură asfaltică rece, o tehnologie care permite intervenții operative, în regim de urgență. AND precizează că intervențiile au […]
10:00
Fost vicepremier: Reintegrarea Transnistriei poate costa până la jumătate de miliard de euro anual # Realitatea.md
Reintegrarea Transnistriei poate costa până la jumătate de miliard de euro anual, afirmă fostul vicepremier pentru Reintegrare Alexandru Flenchea. Ex-oficialul susține că este vorba despre evaluare inițială, care include furnizarea gazului natural, achitarea pensiilor, asigurărilor medicale și finanțarea sistemului educațional. Flenchea afirmă că imediat ce agenții economici din stânga Nistrului vor activa într-un cadru legal și […]
09:50
Explozie urmată de incendiu la București: o persoană a murit după prăbușirea unei locuințe # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 3 martie într-o locuință din București, tragedia soldându-se cu moartea unei persoane, după ce casa în care aceasta se afla s-a prăbușit în urma unei explozii, scrie Antena 3 CNN. „În această dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la […]
09:30
Criză de judecători la Curtea Supremă de Justiție: Aproape jumătate din posturi, vacante # Realitatea.md
Nouă posturi de judecător sunt vacante în prezent la Curtea Supremă de Justiție, unde activează doar 11 magistrați din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre cei 11 judecători aflați în funcție, șase sunt permanenți și au promovat evaluarea Comisiei de pre-vetting, fiind numiți după plecarea în masă a magistraților din 2023. Potrivit IPN, instanța […]
09:20
Lucrările la stația de transfer a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului. Ceban: „Un proiect exemplu pentru țară” # Realitatea.md
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului, anunță primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul califică proiectul drept „un exemplu pentru țară", realizat de Primăria Chișinău. Potrivit acestuia, la etapa actuală au fost finalizate lucrările de betonare pentru atelierul de reparații și spălătoria auto, care vor deservi […]
Acum 4 ore
08:50
3 martie – zi istorică! 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană # Realitatea.md
Astăzi se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Delegația UE în Republica Moldova a transmis un mesaj public cu această ocazie unde a precizat că țara noastră face „pași hotărâți" pe drumul integrării europene, iar parcursul său a fost consolidat în iunie 2022, când Consiliul European […]
08:40
„Peter Pan” revine pe scena Teatrului „Eugène Ionesco”. Spectacolul pentru toate vârstele se joacă pe 7 martie # Realitatea.md
Spectacolul „Peter Pan", regizat de Sergiu Chiriac după celebra poveste a lui James Matthew Barrie, va fi pus în scenă sâmbătă, 7 martie, de la ora 18:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco". Producția este anunțată drept un spectacol pentru toate vârstele, care îi invită pe cei mici să intre în acțiunea poveștii și „să zboare […]
08:20
Dubai nu le mai este pe plac. Super-bogații plătesc până la 350 de mii de dolari pentru a fugi din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, cei mai bogați oameni ai lumii plătesc sume uriașe pentru a părăsi regiunea cu avioane private. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, costul unui zbor privat din Riyadh spre Europa a ajuns la 350.000 de dolari, scrie tabloidul britanic Daily Mail. În weekendul trecut, rachete și drone iraniene […]
08:20
Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie # Realitatea.md
Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să fii însoțitor de bord și cum arată o zi din viața celor care zboară printre nori, Wizz Air îți oferă acum oportunitatea să afli. Compania aeriană, lider pe piața aviatică din Moldova, recrutează noi însoțitori de bord pentru echipa sa din Republica Moldova. Viața unui însoțitor de bord […]
08:00
Incendiu la Ambasada SUA din Riad în urma unui atac cu drone. Trump amenință că Statele Unite vor răspunde „în curând” # Realitatea.md
Un incendiu „limitat" a izbucnit în noaptea de luni spre marți la Ambasada Statelor Unite din Riad, după un atac cu drone, a anunțat Ministerul Apărării al Arabiei Saudite, citat de AFP. „Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat și pagube materiale minore clădirii", a declarat un purtător […]
07:40
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Cine sunt cei trei candidați # Realitatea.md
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Astfel, pentru funcția data candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi. Votarea va avea loc doar astăzi, între […]
07:30
Mașina potrivită nu mai trebuie să aștepte – alege un credit auto simplu și accesibil # Realitatea.md
Există o mare diferență între cum priveau oamenii din Moldova mașina cu 50 de ani în urmă și cum o privesc acum. Nu doar situația economică s-a schimbat, dar și diversitatea modelelor disponibile, oportunitățile de finanțare, modul în care un automobil schimbă viața familiei sau persoanei ce-l achiziționează. Când mobilitatea devine o necesitate Pentru mulți […]
07:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 3 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 22 bani. Dolarul american costă 17 lei și 23 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 96 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […]
Acum 6 ore
07:00
Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică: atacuri la Teheran și sute de drone interceptate în statele din Golf # Realitatea.md
Conflictul dintre Israel și Iran continuă să escaladeze, în a patra zi de confruntări marcate de atacuri asupra Teheranului, interceptări masive de rachete și drone în statele din Golf și declarații ferme din partea liderilor politici și militari. Israelul a anunțat marți că a atacat sediul radioteleviziunii publice din Teheran. Capitala iraniană a fost zguduită […]
06:30
Prognoza meteo pentru 3 martie: se așteaptă precipitații slabe și maxime de până la 12 grade # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru data de 3 martie vreme variabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi specifice începutului de primăvară. Potrivit meteorologilor, pe timpul zilei, izolat, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. În primele ore ale dimineții, pe alocuri, se va forma ceață, fenomen care ar putea reduce temporar […]
Acum 12 ore
23:10
Analist CNN, după declarațiile lui Dughin: „Dacă Rusia hotărăște să intervină în războiul cu Iran se schimbă contextul” # Realitatea.md
Analistul militar al CNN, generalul în rezervă Cedric Leighton, a declarat, într-o intervenție în exclusivitate la Antena 3 CNN, că în acest moment probabilitatea ca Statele Unite să atace Rusia „este zero", însă dacă Moscova decide să intervină în războiul cu Iran atunci „se schimbă contextul". Precizările generalului în rezervă din Forțele Aeriene ale SUA […]
22:50
Oligarh rus, împușcat mortal într-un hotel din Moscova. Umar Djabrailov, s-ar fi sinucis # Realitatea.md
Un controversat om de afaceri rus, care a candidat în martie 2000 la alegerile prezidenţiale ce l-au adus pe Vladimir Putin la putere, Umar Djabrailov, s-a sinucis cu o armă de foc, a relatat luni presa locală citată de agenţia EFE, transmite antena3.ro. În vârstă de 67 de ani, Djabrailov a fost găsit grav rănit […]
22:30
Jenika Guțu, blocată în Dubai din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, plătește 7 mii € pentru un drum spre casă # Realitatea.md
Clipe dificile pentru influencerița Jenika Guțu. Aflată în vacanță în Dubai, tânăra trebuia să revină astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Împreună cu mama sa, Jenika a decis să călătorească către Muscat, Oman, de unde va încerca să prindă un alt zbor spre casă. Schimbarea traseului […]
Acum 24 ore
22:00
VIDEO Prânz ostășesc „ca pe vremuri” pentru veterani, în locul tradiționalei mese de pomenire # Realitatea.md
Tradiționalul prânz pentru veteranii războiului de pe Nistru din raionul Căușeni a fost înlocuit anul acesta cu un prânz ostășesc
21:30
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul # Realitatea.md
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Premierul țării, Pedro Sanchez, condamnă explicit „acțiunea militară unilaterală” a SUA și Israelului împotriva Iranului, scrie adevărul.ro. Potrivit The Guardian, premierul socialist al Spaniei a avertizat că această acțiune militară contribuie la „o ordine internațională mai ostilă și mai incertă”. Criticile […] Articolul Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record # Realitatea.md
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, notează antena3.ro. Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea după deschiderea […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Prim-ministrul Republicii Moldova și șefa Ambasadei Norvegiei: relații bilaterale întărite și fonduri asigurate # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Kamilla Kolshus, șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, discuțiile concentrându-se pe extinderea cooperării bilaterale și pe pregătirile pentru transformarea Oficiului în Ambasada Norvegiei în această toamnă. În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au evidențiat dinamica pozitivă a relațiilor moldo-norvegiene și modul în care deschiderea Ambasadei va […] Articolul Prim-ministrul Republicii Moldova și șefa Ambasadei Norvegiei: relații bilaterale întărite și fonduri asigurate apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
FOTO Nouă persoane sancționate pentru braconaj pe Nistru: care este suma prejudiciului # Realitatea.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a intervenit pe fluviul Nistru, în apropierea orașului Vadul lui Vodă și a satului Pârâta din raionul Dubăsari, pentru a combate braconajul piscicol desfășurat ilegal. Acțiunile au vizat în mod special folosirea „jupuitorului”, unelte strict interzise în apele naturale datorită efectelor devastatoare asupra resurselor piscicole și echilibrului ecosistemelor acvatice. „Am depistat […] Articolul FOTO Nouă persoane sancționate pentru braconaj pe Nistru: care este suma prejudiciului apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Moldova a înaintat Ucrainei condiții dure pentru reluarea importului de carne de pui, pe care producătorii ucraineni le numesc disproporționate și neconstructive, citează bani.md. Despre acest lucru informează RBC-UcrainaRBC-Ucraina, cu referire la scrisoarea „Uniunii Crescătorilor de Păsări din Ucraina” către Ministerul Economiei și Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, aflată în posesia […] Articolul Crescătorii de păsări din Ucraina critică noile condiții impuse de Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
VIDEO Droguri confiscate în mai multe sectoare din Chișinău: zeci de persoane reținute de poliție # Realitatea.md
Poliția din Chișinău a desfășurat, în ultima săptămână, o serie de acțiuni ample pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în toate sectoarele orașului. În cadrul operațiunilor, forțele de ordine au descins la mai multe persoane aflate în posesia substanțelor interzise. Astfel, în sectorul Ciocana, trei indivizi au fost reținuți, iar polițiștii au […] Articolul VIDEO Droguri confiscate în mai multe sectoare din Chișinău: zeci de persoane reținute de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că 61 de elevi au fost premiați luni, 2 martie, în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică. Competiția s-a desfășurat în perioada 28 februarie – 2 martie și a reunit 216 participanți în incinta Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău. Elevii care au obținut locuri distinse provin din diverse raioane […] Articolul Performanță națională: 61 de elevi premiați la Olimpiada Republicană de Matematică apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat despre reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai după atacul cu rachete al Iranului. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central […] Articolul ULTIMA ORĂ! Dubaiul reia parțial zborurile după atacul cu rachete al Iranului apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
De la 10 000 la 100 000 de euro va crește plafonul pentru unele operațiuni valutare pe care moldovenii le vor putea efectua fără autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind reglementarea valutară, examinat de secretarii de stat în ședința din 2 martie, transmite Bani.md […] Articolul Moldovenii scapă de autorizarea BNM dacă împrumută până la 100.000 de euro apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Presa iraniană: soția liderului suprem, Ali Khamenei, a murit după ce a fost în comă din cauza atacurilor # Realitatea.md
Soția liderului suprem al Iranului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, a murit duminică, 2 martie, după ce a intrat în comă în urma atacurilor americano-israeliene care au vizat locuința sa, potrivit relatărilor din presa iraniană, citate Antena 3 CNN. Femeia avea 78 de ani și a fost singura soție a liderului suprem iranian, Ali Khamenei. Cei doi […] Articolul Presa iraniană: soția liderului suprem, Ali Khamenei, a murit după ce a fost în comă din cauza atacurilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Amintiri cutremurătoare despre atrocitățile războiului din 1992: Fetiță de 6 ani ucisă și femeie aruncată în fântână # Realitatea.md
În martie 1992, militarii ruși comiteau atrocități în satele Moldovei, relatează fostul comisar al secției de poliție Bender, generalul-maior în rezervă Victor Gusleacov. Ofițerul își amintește cum soldații circulau prin localități cu blindatele și deschideau focul. Gusleacov a relatat pentru Realitatea despre o fetiță de 6 ani, care a fost rănită și a murit în […] Articolul Amintiri cutremurătoare despre atrocitățile războiului din 1992: Fetiță de 6 ani ucisă și femeie aruncată în fântână apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Trei morți și 14 răniți într-un bar din Texas: autoritățile vorbesc despre un act de terorism # Realitatea.md
Autoritățile federale din Statele Unite investighează posibile legături cu terorismul în cazul unui atac armat în masă produs în dimineața zilei de 1 martie, în orașul Austin din Texas, soldat cu cel puțin trei morți și 14 răniți, potrivit informațiilor transmise de Reuters, citate de stirileprotv.ro. Oamenii legii spun că, suspectul a fost împușcat mortal […] Articolul Trei morți și 14 răniți într-un bar din Texas: autoritățile vorbesc despre un act de terorism apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
NU dați click! Linkuri false care folosesc MPay și EVO încearcă să fure datele cetățenilor # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova avertizează asupra unei scheme de fraudă care utilizează ilegal identitatea MPay și EVO. Cetățenii care primesc mesaje privind o presupusă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnați să acceseze linkuri precum conveniencemd.sbs/md trebuie să știe că acestea nu aparțin Guvernului și reprezintă tentative de phishing, având scopul de a colecta fraudulos date […] Articolul NU dați click! Linkuri false care folosesc MPay și EVO încearcă să fure datele cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Propunere în Parlament: Veteranii angajați sau care au afaceri ar putea beneficia de bilete gratuite la sanatoriu # Realitatea.md
Veteranii angajați sau care au afaceri ar putea beneficia de bilete gratuite la sanatoriu. Deputații PAS Marina Morozova și Veronica Cupcea propun modificarea respectivă a prevederilor legale. Actualmente, conform Legii cu privire la veterani, veteranii pot primi bilete pentru tratament balneosanatorial, cu excepția celor care sunt angajați sau care desfășoară activități de antreprenoriat, se arată […] Articolul Propunere în Parlament: Veteranii angajați sau care au afaceri ar putea beneficia de bilete gratuite la sanatoriu apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Guvernul Ucrainei a pregătit un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și alcool din Republica Moldova, ca reacție la măsurile comerciale adoptate anterior de Chișinău cu privire la interdicția cărnii de pasăre, transmite Bani.md Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul vizează aplicarea unor măsuri considerate […] Articolul Kievul confirmă că intenționează să introducă embargo asupra vinurilor moldovenești apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Sfârșitul iernii aduce un val de căldură în Europa: Maxime de circa 30 de grade Celsius în Franța și Spania # Realitatea.md
Sfârșitul iernii a adus temperaturi neobișnuit de ridicate în majoritatea regiunilor Europei, în special în nordul Spaniei și în sud-vestul Franței, unde numeroase recorduri pentru luna februarie au fost depășite. Orașe din regiunea Nouvelle-Aquitaine și Țara Bascilor, precum Bordeaux, Bilbao și San Sebastián, au egalat sau au depășit recordurile istorice de temperatură pentru luna februarie. […] Articolul Sfârșitul iernii aduce un val de căldură în Europa: Maxime de circa 30 de grade Celsius în Franța și Spania apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Bucureștiul pregătește evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Mai mulți pelerini au rămas blocați în Israel # Realitatea.md
Bucureștiul pregătește curse aeriene, pentru a evacua cetățeni români blocați în Orientul Mijlociu, potrivit șefei diplomației române, Oana Țoiu. Oficiala a precizat că zborurile urmau să fie efectuate în această noaptea, însă s-au contramandat, deoarece piloții aveau un număr prea mare de ore lucrate și trebuiau să se odihnească. Se estimează că aceste curse vor […] Articolul Bucureștiul pregătește evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Mai mulți pelerini au rămas blocați în Israel apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Copiii din Orhei au avut parte de un master class gratuit de judo. Ansarov: ”Important este să nu ne oprim” # Realitatea.md
Copiii din Orhei au avut parte de un master class gratuit de judo. Lecția a fost organizată de Ramiz Ansarov, un om de afaceri și activistul civic. Ansarov spune că ideea cu master class-ul a stârnit un entuziasm și interes, atât din partea copiilor, cât și din partea locuitorilor orașului. ”Când investești efort și vezi […] Articolul Copiii din Orhei au avut parte de un master class gratuit de judo. Ansarov: ”Important este să nu ne oprim” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Un destin schimbat de un bilet: o femeie din Chișinău a devenit milionară peste noapte # Realitatea.md
Uneori, marile schimbări în viață se strecoară spontan, într-o zi obișnuită și îți rescriu destinul în câteva secunde. Așa s-a întâmplat și în cazul Iuliei Buzu din Chișinău, care a câștigat 1 000 000 de lei cu un bilet al Loteriei Naționale, notează Ziua.md. Vestea a luat-o prin surprindere, dar nu complet nepregătită. Iulia spune […] Articolul Un destin schimbat de un bilet: o femeie din Chișinău a devenit milionară peste noapte apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Cum va fi vremea în martie 2026: Temperaturile se mențin normale, iar ploile vor fi reduse # Realitatea.md
Luna martie 2026 va aduce în Republica Moldova temperaturi medii normale, între +2 și +4°C, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cantitatea de precipitații va fi sub media multianuală, prognozându-se între 25 și 40 mm pentru întreaga lună. Pentru ziua de marți, cerul va fi parțial noros, cu alternanță de soare și nori. Izolat se vor […] Articolul Cum va fi vremea în martie 2026: Temperaturile se mențin normale, iar ploile vor fi reduse apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Urmează construcția celui de-al doilea # Realitatea.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele”. Proiectul a început în 2007, însă peste opt ani a fost declarată insolvența. Deși în anul 2016 a fost aprobat […] Articolul VIDEO Primul bloc din complexul Palmieri și Stele a fost dat în exploatare: Urmează construcția celui de-al doilea apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Aproape 600 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) se află în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la sfârșitul lunii martie. Directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelinic, a declarat că decizia a fost luată din cauza faptului că volumul mărfurilor transportate nu a atins nivelul planificat, transmite IPN. Totodată, Cotelnic a […] Articolul CFM prelungește concediul forțat pentru aproape 600 de angajați. Până când? apare prima dată în Realitatea.md.
