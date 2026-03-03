Pe ce străzi au loc lucrări astăzi în capitală. Primăria a mobilizat peste 30 de echipe

16:20

Copiii din Orhei au avut parte de un master class gratuit de judo. Lecția a fost organizată de Ramiz Ansarov, un om de afaceri și activistul civic. Ansarov spune că ideea cu master class-ul a stârnit un entuziasm și interes, atât din partea copiilor, cât și din partea locuitorilor orașului. ”Când investești efort și vezi […] Articolul Copiii din Orhei au avut parte de un master class gratuit de judo. Ansarov: ”Important este să nu ne oprim” apare prima dată în Realitatea.md.