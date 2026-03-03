Cel puțin 157 de turiști moldoveni au rămas blocați în regiunea Orientului Mijlociu. Numărul lor poate fi mult mai mare

17:00

Veteranii angajați sau care au afaceri ar putea beneficia de bilete gratuite la sanatoriu. Deputații PAS Marina Morozova și Veronica Cupcea propun modificarea respectivă a prevederilor legale. Actualmente, conform Legii cu privire la veterani, veteranii pot primi bilete pentru tratament balneosanatorial, cu excepția celor care sunt angajați sau care desfășoară activități de antreprenoriat, se arată […] Articolul Propunere în Parlament: Veteranii angajați sau care au afaceri ar putea beneficia de bilete gratuite la sanatoriu apare prima dată în Realitatea.md.