A patra zi de război în Orientul Mijlociu: ce zone au fost lovite de atacuri aeriene

În Orientul Mijlociul sunt 157 de turiști care au rămas blocați în regiune, din cauza războiului. Datele sunt prezentate de Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova (ANAT), iar responsabilii precizează că numărul lor poate fi mai mare. Reprezentanții Asociației susțin că au prezentat cifra, luând în considerare datele agențiilor de turism care […]