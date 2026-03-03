A patra zi de război în Orientul Mijlociu: ce zone au fost lovite de atacuri aeriene
Realitatea.md, 3 martie 2026 12:20
Astăzi este a patra zi consecutivă de atacuri ale Statelor Unite și Israel asupra Iranului, iar în acest context Washingtonul a avertizat Teheranul că „ce e mai rău abia urmează". În paralel, Israelul a bombardat capitala Libanului, Beirut, în timp ce Hezbollah a revendicat un raid asupra unei baze aeriene din nordul Israelului. Bombardamentele aeriene […]
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
12:30
A urcat beat la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Un tânăr, trimis din nou după gratii # Realitatea.md
Un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru că a refuzat testarea alcoolscopică efectuată de polițiști. Sentința a fost pronunțată de Procuratura raionului Edineț. Șoferul, aflat la volanul unui Mercedes, conducea cu farurile oprite, în jurul orei 22:00. Fapta a avut loc în luna noiembrie 2025, […]
Acum 30 minute
12:20
A patra zi de război în Orientul Mijlociu: ce zone au fost lovite de atacuri aeriene # Realitatea.md
12:20
VIDEO Au venit după droguri și au dat de poliție. Un tânăr a încercat să scape cu mită la Strășeni # Realitatea.md
Comportamentul suspect al unui grup de tineri a atras atenția polițiștilor aflați în patrulare la Strășeni. Incidentul s-a produs în apropierea zonei de depozitare a deșeurilor, unde un echipaj a observat cinci persoane care și-au schimbat brusc direcția de deplasare la vederea autospecialei. Oamenii legii i-au legitimat și au efectuat verificări. În urma documentării, s-a […]
12:20
MAE anunță câți moldoveni au cerut evacuarea din Orientul Mijlociu. Sute de adresări în 24 de ore # Realitatea.md
Ambasada Moldovei în Israel a recepționat 17 cereri de evacuare a cetățenilor din regiune, iar cea din Emiratele Arabe Unite – 96, precizează diplomația de la Chișinău. Sute de moldoveni au apelat la numerele de urgență sau au expediat mesaje la adresele de e-mail ale reprezentanțelor țării noastre în regiune. La ambasada Moldovei din Israel […]
12:20
Oamenii devin tot mai puțin necesari? BMW testează roboți care lucrează alături de angajați # Realitatea.md
BMW Group a lansat primul proiect pilot din Europa care utilizează roboți umanoizi în fabrica sa din Leipzig, Germania. Acești roboți, bazați pe inteligență artificială fizică („Physical AI"), vor prelua treptat sarcini repetitive și solicitante, lucrând alături de angajați. Robotul AEON este testat pentru asamblarea bateriilor de înaltă tensiune și producția de componente pentru exteriorul […]
12:10
Motorina se va scumpi cu încă 34 de bani! Noile tarife aprobate de ANRE pentru miercuri # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit pentru 4 martie 2026 un preț maxim la motorină de 21,21 lei/litru, în creștere cu 0,34 lei față de ziua precedentă. Este una dintre cele mai mari scumpiri zilnice din ultima perioadă. În același timp, benzina 95 ajunge la 23,97 lei/litru, cu o majorare de 13 […]
12:10
Judecătoarea care examinează dosarul lui Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, pleacă din funcție # Realitatea.md
Judecătoarea Arina Ialanji, care examinează dosarul de trădare de patrie în care este învinuit fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, demisionează. Cererea de demisie a fost aprobată marți, 3 martie, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), transmite IPN. Magistrata nu a fost prezentă la ședință. În cadrul evaluării externe a judecătorilor, Arina Ialanji […]
Acum o oră
12:00
Percheziții și rețineri ca la Primăria Durlești ar putea avea loc și în orașul Codru, afirmă primarul Capitalei Ion Ceban. Edilul acuză partidul de guvernare că ar fi orchestrat acțiunile de urmărire penală. Din spusele lui Ceban, deși PAS are primar la Codru, formațiunea ar vrea să îl înlocuiască. Oficialul mai afirmă că la Durlești […]
11:50
Accident la Ocnița, din cauza poleiului. O femeie a ajuns în reanimare după ce a fost lovită de o mașină # Realitatea.md
O femeie de 58 de ani a ajuns în secția de reanimare după ce a fost lovită, în această dimineața, 3 martie, de o mașină. Accidentul s-a produs pe traseul R-11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Potrivit poliției, o tânără de 32 de ani, aflată la volanul unui Volkswagen Passat, care se deplasa pe un […]
11:40
Cel puțin 157 de turiști moldoveni au rămas blocați în regiunea Orientului Mijlociu. Numărul lor poate fi mult mai mare # Realitatea.md
În Orientul Mijlociul sunt 157 de turiști care au rămas blocați în regiune, din cauza războiului. Datele sunt prezentate de Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova (ANAT), iar responsabilii precizează că numărul lor poate fi mai mare. Reprezentanții Asociației susțin că au prezentat cifra, luând în considerare datele agențiilor de turism care […]
Acum 2 ore
11:30
Al doilea incendiu pentru ziua de astăzi a izbucnit la ora 10:20, într-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, pe strada Nicolae Dimo nr.18. Potrivit primelor informații, în interiorul apartamentului se afla o persoană blocată. La fața locului au fost îndreptate 5 echipe de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au stabilit că […]
11:30
VIDEO Caz șocant în Speia. Un minor ar fi agresat un bărbat, care ulterior a decedat # Realitatea.md
Un minor de 14 ani, suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a murit, a fost reținut de oamenii legii. Fapta s-ar fi produs în luna septembrie 2025, în satul Speia, raionul Anenii Noi. Victima, domiciliată în aceeași localitate, a fost internată inițial la Spitalul Raional Anenii Noi, iar […]
11:20
FOTO A spus că transportă fructe, dar avea mașina burdușită cu țigări. Isprava unui moldovean la Rădăuți # Realitatea.md
Un șofer moldovean a fost oprit în zona de frontieră Rădăuți – Prut, în dimineața de 2 martie. În urma controlului mașinii, în vehicul s-au depistat mii de pachete de țigări. Microbuzul condus de conaționalul care are 35 de ani a fost stopat în jurul orei 5:45. Bărbatul a declarat polițiștilor de frontieră că transportă […]
11:20
Președintele american Donald Trump îl va primi marți, 3 martie, la Casa Albă, pe cancelarul german Friedrich Merz, pentru o rundă de discuții considerate sensibile, care vizează atât situația de securitate din Orientul Mijlociu, cât și tensiunile comerciale dintre Statele Unite și partenerii săi, transmite Reuters. Întâlnirea are loc pe fondul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, […]
11:00
FOTO Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc # Realitatea.md
Peste 300 de participanți au analizat perspectivele investiționale din nordul Bucureștiului, în cadrul primului eveniment de acest tip organizat în Republica Moldova, cu accent pe proiectele rezidențiale din această zonă și pe direcțiile strategice de investiții pentru anul 2026. Pentru prima dată în Republica Moldova, Romanian Real Estate FORUM 2026 a reunit investitori, dezvoltatori, arhitecți, juriști și […]
11:00
O femeie de 67 de ani din Chișinău a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru că a ucis o femeie de 70 de ani în timpul unei dispute izbucnite la o masă de pomenire. Potrivit materialelor dosarului, incidentul a avut loc pe 1 noiembrie 2025, într-un apartament din Chișinău, unde victima participase la […]
10:50
Vetting-ul procurorilor, în dezbateri! Octavian Iachimovschi și Igor Chiriac, sunt invitații emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Igor Chiriac și fostul procuror-șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Demisia membrilor […]
10:50
UE investește 1,8 miliarde € pentru gestionarea deșeurilor în Moldova. Localitățile unde se implementează proiectul # Realitatea.md
UE investește 1,8 milioane de euro pentru sistemul de gestionare a deșeurilor în raioanele Călărași, Ungheni și Leova. Cele trei localități au fost desemnate în urma unui concurs desfăşurat în decembrie 2025, unde au participat 12 localități din întreaga țară. La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), […]
10:40
Pe ce străzi au loc lucrări astăzi în capitală. Primăria a mobilizat peste 30 de echipe # Realitatea.md
Lucrări de plombare a carosabilului au loc astăzi pe mai multe străzi din Chișinău, unde peste 30 de echipe specializate și sute de muncitori intervin pe artere principale și secundare ale orașului. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, intervențiile vizează cu prioritate porțiunile de drum cu degradări accentuate, pentru a asigura condiții mai sigure de circulație. Astăzi […]
Acum 4 ore
10:30
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat pe rețelele de socializare că ambasada Statelor Unite din capitala Riad a fost lovită de două drone, potrivit evaluărilor inițiale. În urma impactului, a izbucnit un incendiu de amploare, fiind înregistrate și pagube materiale la o clădire. Explozia a fost auzită la distanță și a fost surprinsă în imagini […]
10:20
Un incendiu a izbucnit astăzi într-un birou de la Ministerul Sănătății, iar în zonă se observă fum dens. Contactată de IPN, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat că la fața locului au fost trimise mai multe echipaje. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. […]
10:20
Fermierii vor să cumpere motorină la preț angro, pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți. Adresarea către Guvern # Realitatea.md
Fermierii vor să cumpere motorină angro, pe fundalul creșterii prețurilor la carburanți, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Agricultorii s-au adresat cabinetului de miniștri și solicită intervenții urgente. Conform lor, o nouă majorare a prețului la motorină poate compromite grav activitatea agricultorilor deja afectați de secetă, înghețuri și alte intemperii din ultimii ani. „În lipsa […]
10:10
Chișinău: O femeie s-ar fi aruncat de la etajul 11 al unui bloc de locuit de pe Calea Orheiului # Realitatea.md
O femeie a decedat, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul 11 al unui bloc de locuințe. Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 07:12, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani al capitalei, scrie pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi o femeie de aproximativ 40 de ani. […]
10:00
Drumarii intervin pe mai multe trasee din țară. Prioritate au sectoarele cu risc sporit pentru șoferi # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele de intervenție desfășoară lucrări de întreținere curentă pe întreaga rețea de drumuri naționale, în contextul degradărilor apărute după topirea zăpezii și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț. Lucrările sunt executate cu mixtură asfaltică rece, o tehnologie care permite intervenții operative, în regim de urgență. AND precizează că intervențiile au […]
10:00
Fost vicepremier: Reintegrarea Transnistriei poate costa până la jumătate de miliard de euro anual # Realitatea.md
Reintegrarea Transnistriei poate costa până la jumătate de miliard de euro anual, afirmă fostul vicepremier pentru Reintegrare Alexandru Flenchea. Ex-oficialul susține că este vorba despre evaluare inițială, care include furnizarea gazului natural, achitarea pensiilor, asigurărilor medicale și finanțarea sistemului educațional. Flenchea afirmă că imediat ce agenții economici din stânga Nistrului vor activa într-un cadru legal și […]
09:50
Explozie urmată de incendiu la București: o persoană a murit după prăbușirea unei locuințe # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 3 martie într-o locuință din București, tragedia soldându-se cu moartea unei persoane, după ce casa în care aceasta se afla s-a prăbușit în urma unei explozii, scrie Antena 3 CNN. „În această dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la […]
09:30
Criză de judecători la Curtea Supremă de Justiție: Aproape jumătate din posturi, vacante # Realitatea.md
Nouă posturi de judecător sunt vacante în prezent la Curtea Supremă de Justiție, unde activează doar 11 magistrați din cei 20 prevăzuți în schema instituțională. Dintre cei 11 judecători aflați în funcție, șase sunt permanenți și au promovat evaluarea Comisiei de pre-vetting, fiind numiți după plecarea în masă a magistraților din 2023. Potrivit IPN, instanța […]
09:20
Lucrările la stația de transfer a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului. Ceban: „Un proiect exemplu pentru țară” # Realitatea.md
Lucrările la stația de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din Chișinău se desfășoară conform graficului, anunță primarul capitalei, Ion Ceban. Edil
08:50
3 martie – zi istorică! 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană # Realitatea.md
Astăzi se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Delegația UE în Republica Moldova a transmis un mesaj public cu această ocazie unde a precizat că țara noastră face „pași hotărâți” pe drumul integrării europene, iar parcursul său a fost consolidat în iunie 2022, când Consiliul European […] Articolul 3 martie – zi istorică! 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
„Peter Pan” revine pe scena Teatrului „Eugène Ionesco”. Spectacolul pentru toate vârstele se joacă pe 7 martie # Realitatea.md
Spectacolul „Peter Pan”, regizat de Sergiu Chiriac după celebra poveste a lui James Matthew Barrie, va fi pus în scenă sâmbătă, 7 martie, de la ora 18:30, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”. Producția este anunțată drept un spectacol pentru toate vârstele, care îi invită pe cei mici să intre în acțiunea poveștii și „să zboare […] Articolul „Peter Pan” revine pe scena Teatrului „Eugène Ionesco”. Spectacolul pentru toate vârstele se joacă pe 7 martie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:20
Dubai nu le mai este pe plac. Super-bogații plătesc până la 350 de mii de dolari pentru a fugi din Orientul Mijlociu # Realitatea.md
Pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, cei mai bogați oameni ai lumii plătesc sume uriașe pentru a părăsi regiunea cu avioane private. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, costul unui zbor privat din Riyadh spre Europa a ajuns la 350.000 de dolari, scrie tabloidul britanic Daily Mail. În weekendul trecut, rachete și drone iraniene […] Articolul Dubai nu le mai este pe plac. Super-bogații plătesc până la 350 de mii de dolari pentru a fugi din Orientul Mijlociu apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie # Realitatea.md
Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să fii însoțitor de bord și cum arată o zi din viața celor care zboară printre nori, Wizz Air îți oferă acum oportunitatea să afli. Compania aeriană, lider pe piața aviatică din Moldova, recrutează noi însoțitori de bord pentru echipa sa din Republica Moldova. Viața unui însoțitor de bord […] Articolul Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Incendiu la Ambasada SUA din Riad în urma unui atac cu drone. Trump amenință că Statele Unite vor răspunde „în curând” # Realitatea.md
Un incendiu „limitat” a izbucnit în noaptea de luni spre marți la Ambasada Statelor Unite din Riad, după un atac cu drone, a anunțat Ministerul Apărării al Arabiei Saudite, citat de AFP. „Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat și pagube materiale minore clădirii”, a declarat un purtător […] Articolul Incendiu la Ambasada SUA din Riad în urma unui atac cu drone. Trump amenință că Statele Unite vor răspunde „în curând” apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Cine sunt cei trei candidați # Realitatea.md
Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Astfel, pentru funcția data candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi. Votarea va avea loc doar astăzi, între […] Articolul Universitatea de Stat din Moldova își va alege astăzi rectorul. Cine sunt cei trei candidați apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Mașina potrivită nu mai trebuie să aștepte – alege un credit auto simplu și accesibil # Realitatea.md
Există o mare diferență între cum priveau oamenii din Moldova mașina cu 50 de ani în urmă și cum o privesc acum. Nu doar situația economică s-a schimbat, dar și diversitatea modelelor disponibile, oportunitățile de finanțare, modul în care un automobil schimbă viața familiei sau persoanei ce-l achiziționează. Când mobilitatea devine o necesitate Pentru mulți […] Articolul Mașina potrivită nu mai trebuie să aștepte – alege un credit auto simplu și accesibil apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 3 martie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 22 bani. Dolarul american costă 17 lei și 23 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 96 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 3 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică: atacuri la Teheran și sute de drone interceptate în statele din Golf # Realitatea.md
Conflictul dintre Israel și Iran continuă să escaladeze, în a patra zi de confruntări marcate de atacuri asupra Teheranului, interceptări masive de rachete și drone în statele din Golf și declarații ferme din partea liderilor politici și militari. Israelul a anunțat marți că a atacat sediul radioteleviziunii publice din Teheran. Capitala iraniană a fost zguduită […] Articolul Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică: atacuri la Teheran și sute de drone interceptate în statele din Golf apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:30
Prognoza meteo pentru 3 martie: se așteaptă precipitații slabe și maxime de până la 12 grade # Realitatea.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru data de 3 martie vreme variabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi specifice începutului de primăvară. Potrivit meteorologilor, pe timpul zilei, izolat, vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. În primele ore ale dimineții, pe alocuri, se va forma ceață, fenomen care ar putea reduce temporar […] Articolul Prognoza meteo pentru 3 martie: se așteaptă precipitații slabe și maxime de până la 12 grade apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Analist CNN, după declarațiile lui Dughin: „Dacă Rusia hotărăște să intervină în războiul cu Iran se schimbă contextul” # Realitatea.md
Analistul militar al CNN, generalul în rezervă Cedric Leighton, a declarat, într-o intervenție în exclusivitate la Antena 3 CNN, că în acest moment probabilitatea ca Statele Unite să atace Rusia „este zero”, însă dacă Moscova decide să intervină în războiul cu Iran atunci „se schimbă contextul”. Precizările generalului în rezervă din Forțele Aeriene ale SUA […] Articolul Analist CNN, după declarațiile lui Dughin: „Dacă Rusia hotărăște să intervină în războiul cu Iran se schimbă contextul” apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Oligarh rus, împușcat mortal într-un hotel din Moscova. Umar Djabrailov, s-ar fi sinucis # Realitatea.md
Un controversat om de afaceri rus, care a candidat în martie 2000 la alegerile prezidenţiale ce l-au adus pe Vladimir Putin la putere, Umar Djabrailov, s-a sinucis cu o armă de foc, a relatat luni presa locală citată de agenţia EFE, transmite antena3.ro. În vârstă de 67 de ani, Djabrailov a fost găsit grav rănit […] Articolul Oligarh rus, împușcat mortal într-un hotel din Moscova. Umar Djabrailov, s-ar fi sinucis apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Jenika Guțu, blocată în Dubai din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, plătește 7 mii € pentru un drum spre casă # Realitatea.md
Clipe dificile pentru influencerița Jenika Guțu. Aflată în vacanță în Dubai, tânăra trebuia să revină astăzi în Republica Moldova, însă zborul i-a fost anulat din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Împreună cu mama sa, Jenika a decis să călătorească către Muscat, Oman, de unde va încerca să prindă un alt zbor spre casă. Schimbarea traseului […] Articolul Jenika Guțu, blocată în Dubai din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, plătește 7 mii € pentru un drum spre casă apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
VIDEO Prânz ostășesc „ca pe vremuri” pentru veterani, în locul tradiționalei mese de pomenire # Realitatea.md
Tradiționalul prânz pentru veteranii războiului de pe Nistru din raionul Căușeni a fost înlocuit anul acesta cu un prânz ostășesc „ca pe vremuri”. Consiliul Raional a transformat stadionul orășenesc într-un loc de întâlnire și amintire, transmite Studio-L Căușeni. Cu suportul Direcției Regionale pentru Situații Excepționale Căușeni, pe stadion a fost amenajată o bucătărie de câmp, […] Articolul VIDEO Prânz ostășesc „ca pe vremuri” pentru veterani, în locul tradiționalei mese de pomenire apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul # Realitatea.md
Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul. Premierul țării, Pedro Sanchez, condamnă explicit „acțiunea militară unilaterală” a SUA și Israelului împotriva Iranului, scrie adevărul.ro. Potrivit The Guardian, premierul socialist al Spaniei a avertizat că această acțiune militară contribuie la „o ordine internațională mai ostilă și mai incertă”. Criticile […] Articolul Spania refuză să permită SUA să folosească bazele militare operate în comun pentru a ataca Iranul apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record # Realitatea.md
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, notează antena3.ro. Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea după deschiderea […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu scumpeşte şi aurul. Preţul de luni se apropie de cotaţii-record apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Prim-ministrul Republicii Moldova și șefa Ambasadei Norvegiei: relații bilaterale întărite și fonduri asigurate # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Kamilla Kolshus, șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, discuțiile concentrându-se pe extinderea cooperării bilaterale și pe pregătirile pentru transformarea Oficiului în Ambasada Norvegiei în această toamnă. În cadrul convorbirii, cei doi oficiali au evidențiat dinamica pozitivă a relațiilor moldo-norvegiene și modul în care deschiderea Ambasadei va […] Articolul Prim-ministrul Republicii Moldova și șefa Ambasadei Norvegiei: relații bilaterale întărite și fonduri asigurate apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
FOTO Nouă persoane sancționate pentru braconaj pe Nistru: care este suma prejudiciului # Realitatea.md
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a intervenit pe fluviul Nistru, în apropierea orașului Vadul lui Vodă și a satului Pârâta din raionul Dubăsari, pentru a combate braconajul piscicol desfășurat ilegal. Acțiunile au vizat în mod special folosirea „jupuitorului”, unelte strict interzise în apele naturale datorită efectelor devastatoare asupra resurselor piscicole și echilibrului ecosistemelor acvatice. „Am depistat […] Articolul FOTO Nouă persoane sancționate pentru braconaj pe Nistru: care este suma prejudiciului apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Moldova a înaintat Ucrainei condiții dure pentru reluarea importului de carne de pui, pe care producătorii ucraineni le numesc disproporționate și neconstructive, citează bani.md. Despre acest lucru informează RBC-UcrainaRBC-Ucraina, cu referire la scrisoarea „Uniunii Crescătorilor de Păsări din Ucraina” către Ministerul Economiei și Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor, aflată în posesia […] Articolul Crescătorii de păsări din Ucraina critică noile condiții impuse de Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
VIDEO Droguri confiscate în mai multe sectoare din Chișinău: zeci de persoane reținute de poliție # Realitatea.md
Poliția din Chișinău a desfășurat, în ultima săptămână, o serie de acțiuni ample pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în toate sectoarele orașului. În cadrul operațiunilor, forțele de ordine au descins la mai multe persoane aflate în posesia substanțelor interzise. Astfel, în sectorul Ciocana, trei indivizi au fost reținuți, iar polițiștii au […] Articolul VIDEO Droguri confiscate în mai multe sectoare din Chișinău: zeci de persoane reținute de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că 61 de elevi au fost premiați luni, 2 martie, în cadrul Olimpiadei Republicane la Matematică. Competiția s-a desfășurat în perioada 28 februarie – 2 martie și a reunit 216 participanți în incinta Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău. Elevii care au obținut locuri distinse provin din diverse raioane […] Articolul Performanță națională: 61 de elevi premiați la Olimpiada Republicană de Matematică apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat despre reluarea limitată a operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Dubai după atacul cu rachete al Iranului. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, începând cu seara zilei de 2 martie, un număr restrâns de zboruri vor opera de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central […] Articolul ULTIMA ORĂ! Dubaiul reia parțial zborurile după atacul cu rachete al Iranului apare prima dată în Realitatea.md.
