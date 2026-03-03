Bacalaureat 2026: 781 de candidați vor susține examenul în regim de externat, cu centre specializate stabilite de CNE
Ziarul National, 3 martie 2026 15:30
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale și Municipale de Examene, ale centrelor pentru susținerea ...
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
15:30
Studiu Institutul Pasteur: expunerea controlată la microbi ar putea preveni alergiile respiratorii și astmul prin „memorie” imunitară în plămâni # Ziarul National
Alergiile respiratorii şi astmul ar putea fi prevenite printr-o expunere controlată la microbi, datorită activării unei memorii imunitare de lungă ...
15:30
15:30
Curtea Supremă a Indiei declanșează consecințe legale după ce o judecătoare a folosit hotărâri false generate de inteligență artificială în soluționarea unui litigiu imobiliar # Ziarul National
Curtea Supremă a Indiei a avertizat că vor urma consecințe legale după ce s-a descoperit că o judecătoare a soluționat un litigiu imobiliar folo...
15:30
Toată planeta așteaptă vestea din Iran. CNN a scris despre decizia care va schimba totul pentru SUA # Ziarul National
SUA și Iranul se află în plin război cu trei luni înainte de „fluierul de start” al Cupei Mondiale, iar acum tot mapamondul așteaptă vești în a...
Acum o oră
14:45
Cine ar vrea haos pe 25 martie? Culisele unui protest ,,apolitic" ticsit de personaje controversate și interese obscure # Ziarul National
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să...
14:45
MAME 2, noul proiect pentru modernizarea agriculturii și integrarea fermierilor moldoveni pe piețele UE # Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japo...
Acum 2 ore
14:00
Ministerul Educației impune universităților un regulament unic pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale # Ziarul National
Universitățile din Republica Moldova vor avea la dispoziție un cadru unitar pentru prevenirea, raportarea și intervenția în cazurile de hărțuire se...
14:00
Euroguidance formează 25 de specialiști pentru a integra instrumentele europene în consilierea în carieră din învățământul profesional tehnic # Ziarul National
25 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară au participat la sesiunea de formare „Dimensiunea e...
Acum 4 ore
12:00
Femeie de 67 de ani din Chișinău, condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor la o masă de pomenire # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, având ca victimă o femeie de 70 d...
12:00
Șofer de 23 de ani din Edineț, fără permis și băut la volanul unui Mercedes, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare după ce a refuzat testarea alcoolscopică # Ziarul National
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer aflat în stare de ebriet...
Acum 6 ore
10:30
OPORTUNITATE, FOTO // Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc # Ziarul National
Peste 300 de participanți au analizat perspectivele investiționale din nordul Bucureștiului, în cadrul primului eveniment de acest tip organizat...
10:00
Programul FCA alocă 340 milioane lei pentru 358 de afaceri agricole micro și mici, cu credite în lei la dobândă fixă de 5,1% anual # Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău – În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost susținut...
10:00
Inteligența artificială, concurența și restructurarea Ocado: 1.000 de locuri de muncă tăiate în numele eficienței # Ziarul National
Compania de livrări online Ocado a anunțat săptămâna trecută că va elimina 1.000 de locuri de muncă dintr-un total de aproximativ 20.000 de angajaț...
Acum 8 ore
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și ocazia de a demonstra inițiativă la locul de muncă. O discuție directă clarifică o neînțelegere mai veche, ia...
Acum 12 ore
04:00
Stripe lansează un nou instrument de billing care transformă costurile cu modelele de AI în sursă de profit pentru startup-uri # Ziarul National
Stripe a prezentat luni o previzualizare a unei noi funcționalități care ar putea ajuta startup-urile de inteligență artificială (și alte companii)...
04:00
Americanii dezinstalează în masă ChatGPT după acordul cu Departamentul Apărării, rivalii de la Claude urcă pe primul loc în App Store # Ziarul National
Dezinstalările aplicației mobile ChatGPT în Statele Unite au crescut cu 295% de la o zi la alta, sâmbătă, 28 februarie, pe fondul reacției consumat...
Acum 24 ore
02:45
Instagram, acuzat că a urmărit creșterea timpului petrecut în aplicație și a vizat intenționat adolescenții, deși știa de milioanele de copii sub 13 ani # Ziarul National
Instagram a monitorizat timpul petrecut de utilizatori în aplicație, iar conducerea companiei a marcat periodic „repere” atinse de aceasta de la un...
02:45
OpenAI, prinsă între Pentagon, Anthropic și jocurile politice de la Washington în lupta pentru controlul asupra inteligenței artificiale # Ziarul National
Sam Altman a descoperit sâmbătă seara cât de complicat este, în acest moment, să colaborezi cu guvernul Statelor Unite. În jurul orei 19:00, direct...
00:45
Cancerul bucal tot mai frecvent la tineri între 30 și 40 de ani: cauze, prevenție și simptome care impun control medical imediat # Ziarul National
Cazurile de cancer la cap și gât sunt în creștere, în special cele localizate la nivelul cavității bucale, avertizează specialiștii.În India, und...
2 martie 2026
22:45
Paramount+ și HBO Max vor fi unite într-o singură platformă de streaming după preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance # Ziarul National
În urma veștii surprinzătoare că Netflix și-a retras oferta de a achiziționa Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance a intervenit și a ...
21:45
Tot mai mulți utilizatori renunță la ChatGPT pentru Claude: de ce are loc migrarea și cum îți poți transfera ușor toate datele # Ziarul National
Tot mai mulți utilizatori trec la Claude, pe fondul unei serii de controverse legate de ChatGPT și compania sa-mamă, OpenAI. Pentru multi, schim...
21:30
ULTIMA ORĂ // PSRM, pe un butoi de pulbere. Dodon recunoaște că în rândul socialiștilor sunt persoane care îl vor la ÎNCHISOARE # Ziarul National
În rândul Partidului Socialiștilor din R. Moldova sunt persoane care își doresc ca liderul formațiunii, Igor Dodon, să fie condamnat la ani gre...
21:30
Maia Sandu, mesaj despre memoria războiului de pe Nistru și responsabilitatea școlii în apărarea adevărului istoric # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”,...
20:30
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău: premierul Munteanu discută cu Kamilla Kolshus extinderea cooperării și sprijinul de 181 milioane euro pentru Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Discuțiile au viz...
20:30
Marți, 3 martie 2026, Republica Moldova intră într-o zi mai rece, cu temperaturi medii în scădere față de luni cu aproximativ 4–6 grade, în majorit...
19:30
Memoria victimelor regimului sovietic și a războiului din 1992, condamnată la Conferința „Cultura memoriei și recunoștinței” și asumată ca fundament pentru parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Având în vedere necesitatea onorării memoriei participanților și victimelor Războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii...
18:30
Lovituri aeriene SUA-Israel în Iran, combinate cu atacuri cibernetice și prăbușirea internetului în întreaga țară # Ziarul National
În dimineața zilei de sâmbătă, mai multe orașe din Iran, inclusiv capitala Teheran, au fost zguduite de o serie de lovituri aeriene coordonate de S...
18:30
Ministerul Educației lansează la Chișinău Decada „Memoriei și Recunoștinței”, la 34 de ani de la izbucnirea războiului din 1992 # Ziarul National
La 34 de ani de la declanșarea Războiului pentru Apărarea Independenței și Integrității Teritoriale a Republicii Moldova, Ministerul Educației și C...
18:30
Hackeri activiști susțin că au spart Departamentul Securității Interne al SUA și au publicat online date despre mii de contracte ICE cu giganți tech și contractorii apărării # Ziarul National
Un grup de hackeri activiști care se autointitulează „Department of Peace” susține că a spart sistemele Departamentului pentru Securitate Internă (...
16:30
158,79 milioane lei pentru fermieri: subvenții autorizate în februarie 2026 pentru dezvoltarea agriculturii # Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău - În luna februarie au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane le...
Ieri
15:30
ULTIMA ORĂ // Șoferi, faceți PLINUL. Războiul din Iran provocă SCUMPIREA carburanților în R. Moldova. Această tendință se va păstra, după ce a fost blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trec circa 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial # Ziarul National
Evenimentele recente din zona Golfului Persic, inclusiv blocarea Strâmtoarii Ormuz prin trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la niv...
15:00
ULTIMA ORĂ // Mai mulți așa-zisi funcționari și OFICIALI din Transnistria riscă să rămână fără CETĂȚENIA R. Moldova: „Ei trebuie să răspundă în fața Constituției, nu a Kremlinului și a autorităților separatiste” # Ziarul National
Așa-zișii funcționari și oficiali din Transnistria, care vor întreprinde acțiuni de subminare a statului, vor rămâne fără cetățenia R. Moldova...
14:45
Maia Sandu, la Marșul Memoriei: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești și păstrăm vie flacăra libertății” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Marșul Memoriei, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor d...
14:45
Maia Sandu, de Ziua Memoriei și Recunoștinței: „În războiul de pe Nistru și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia. Cerem retragerea trupelor rusești din Republica Moldova” # Ziarul National
Stimați veterani, Doamnelor și domnilor, Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul în fața c...
14:45
MEC pune la dispoziția grădinițelor două seturi noi de proiecte tematice și didactice pentru educația timpurie # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul instituției două seturi de proiecte tematice și didactice destinate instituțiilor de educa...
12:45
Granturi de până la 1 milion USD pentru fermieri: Apelul 5 AGGRI, deschis între 2 martie și 29 mai 2026 # Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, începând cu 2 martie 2026, fermierii pot depune dosarele pent...
09:45
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „rest...
09:45
Adjunct al consiliului județean recunoaște că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre relocarea familiilor în nordul Angliei # Ziarul National
Adjunctul consiliului județean a recunoscut că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre alte autorități ...
08:15
♈️ BerbecUn val de energie impulsionează inițiativele profesionale, iar o decizie rapidă poate deschide o ușă neașteptată. Comunicarea directă adu...
1 martie 2026
22:45
Maia Sandu a deschis ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” la Chișinău # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la...
20:45
OpenAI își apără acordul grăbit cu Pentagonul: acuzații de risc de supraveghere internă și arme autonome # Ziarul National
Directorul executiv Sam Altman a recunoscut chiar el că acordul OpenAI cu Departamentul Apărării a fost „cu siguranță grăbit” și că „optica nu arat...
19:45
În Republica Moldova urmează o săptămână de început de primăvară cu nopți ușor sub 0°C, zile între 6–12°C, cer schimbător între noros și senin și p...
19:45
Investitorii fug de startupurile AI SaaS de suprafață și pariază doar pe soluții cu profunzime, date proprii și control real al workflow-ului # Ziarul National
Investitorii au turnat miliarde în companii de inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tehnologia continuă să domine Silicon Valley și...
16:45
Băuturile cu electroliți, între modă și necesitate: când sunt utile și când e suficientă apa simplă # Ziarul National
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Totuși,...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:45
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „restart...
13:45
Mega-centru de date pentru inteligență artificială la Hurlford: șansă pentru Ayrshire sau amenințare pentru apă, mediu și comunitate? # Ziarul National
În prezent este doar o mare întindere discretă de teren agricol în East Ayrshire, însă peste câțiva ani ar putea deveni unul dintre cele mai mari c...
08:45
ULTIMA ORĂ // Teheranul confirmă uciderea ayatolahului Khamenei. Iranul a lansat duminică un nou val de ATACURI. Explozii puternice și în Dubai. Cine a fost Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de aproape patru decenii # Ziarul National
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamene...
08:45
♈️ BerbecContextul astral favorizează decizii rapide și asumate. O discuție tensionată poate duce la un acord avantajos, dacă tonul rămâne ferm, d...
04:45
Curtea Supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica de confidențialitate WhatsApp și partajarea datelor cu Meta # Ziarul National
În India se desfășoară o bătălie juridică de referință legată de confidențialitate, controlul datelor și modelul de afaceri al marilor companii tec...
01:45
Paramount, pe cale să preia Warner Bros. Discovery pentru 111 miliarde de dolari, după retragerea Netflix, într-o fuziune care poate rescrie regulile la Hollywood # Ziarul National
Industria de streaming și divertisment a asistat recent la unul dintre cele mai importante megadeal-uri din istoria sa, o tranzacție cu mize uriașe...
