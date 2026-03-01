Investitorii fug de startupurile AI SaaS de suprafață și pariază doar pe soluții cu profunzime, date proprii și control real al workflow-ului

Ziarul National, 1 martie 2026 19:45

Investitorii au turnat miliarde în companii de inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tehnologia continuă să domine Silicon Valley și...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
19:45
Vreme mai blândă și stabilă în Republica Moldova, 2–8 martie 2026 Ziarul National
În Republica Moldova urmează o săptămână de început de primăvară cu nopți ușor sub 0°C, zile între 6–12°C, cer schimbător între noros și senin și p...
19:45
Investitorii fug de startupurile AI SaaS de suprafață și pariază doar pe soluții cu profunzime, date proprii și control real al workflow-ului Ziarul National
Investitorii au turnat miliarde în companii de inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tehnologia continuă să domine Silicon Valley și...
Acum 4 ore
16:45
Băuturile cu electroliți, între modă și necesitate: când sunt utile și când e suficientă apa simplă Ziarul National
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Totuși,...
Acum 6 ore
15:45
Cafeaua și starea de spirit: cât de mult te ajută, de fapt, o ceașcă pe zi? Ziarul National
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „restart...
Acum 8 ore
13:45
Mega-centru de date pentru inteligență artificială la Hurlford: șansă pentru Ayrshire sau amenințare pentru apă, mediu și comunitate? Ziarul National
În prezent este doar o mare întindere discretă de teren agricol în East Ayrshire, însă peste câțiva ani ar putea deveni unul dintre cele mai mari c...
Acum 12 ore
08:45
ULTIMA ORĂ // Teheranul confirmă uciderea ayatolahului Khamenei. Iranul a lansat duminică un nou val de ATACURI. Explozii puternice și în Dubai. Cine a fost Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de aproape patru decenii Ziarul National
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamene...
08:45
Horoscopul zilei 01.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral favorizează decizii rapide și asumate. O discuție tensionată poate duce la un acord avantajos, dacă tonul rămâne ferm, d...
Acum 24 ore
04:45
Curtea Supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica de confidențialitate WhatsApp și partajarea datelor cu Meta Ziarul National
În India se desfășoară o bătălie juridică de referință legată de confidențialitate, controlul datelor și modelul de afaceri al marilor companii tec...
01:45
Paramount, pe cale să preia Warner Bros. Discovery pentru 111 miliarde de dolari, după retragerea Netflix, într-o fuziune care poate rescrie regulile la Hollywood Ziarul National
Industria de streaming și divertisment a asistat recent la unul dintre cele mai importante megadeal-uri din istoria sa, o tranzacție cu mize uriașe...
00:45
Marile companii tech aruncă trilioane în infrastructura AI: mega-contracte, centre de date uriașe și temeri tot mai mari pe Wall Street Ziarul National
Funcționarea unui produs de inteligență artificială necesită o putere de calcul uriașă, iar pe măsură ce industria tehnologică se grăbește să valor...
28 februarie 2026
22:45
ULTIMA ORĂ // Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și aliat al lui Putin, UCIS în loviturile americano-israeliene, anunță un înalt oficial israelian. Trupul său ar fi fost deja găsit Ziarul National
Liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atacurile de sâmbătă, spune un oficial israelian pentru Reuters. Liderul suprem al Iran a fo...
21:30
VIDEO // Un nou RĂZBOI zguduie lume. Filmul celui mai „amplu atac aerian” desfășurat vreodată de Israel, în coordonare cu SUA, împotriva Iranului Ziarul National
IDF a anunțat că peste 200 de aeronave ale Forțelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ținte iraniene sâmbătă, în cel mai amplu atac aerian des...
21:15
Primă zi de primăvară cu soare și încălzire accentuată în Moldova – 01.03.2026 Ziarul National
Duminică, 1 martie 2026, Republica Moldova intră în primăvară cu o încălzire evidentă: după nopți ușor sub zero, la amiază temperaturile urcă frecv...
Ieri
19:45
Sam Altman anunță acordul OpenAI cu Pentagonul pentru AI militară, cu interdicții privind supravegherea în masă și arme autonome Ziarul National
Directorul OpenAI, Sam Altman, a anunțat vineri seara târziu că firma sa a ajuns la un acord prin care Departamentul Apărării va putea utiliza mode...
17:45
Rogobete anunță Registrul Național de Mastocitoză și promite centre de excelență și terapii inovatoare pentru bolile rare Ziarul National
Potrivit ministrului, Registrul Electronic de Mastocitoză reprezintă un instrument ştiinţific esenţial, care oferă date reale despre pacienţi, desp...
17:45
China se distanțează în cursa globală a roboților umanoizi: viteză de inovare, producție de masă și sprijin de stat Ziarul National
Roboții umanoizi ai Chinei au atras atenția la nivel mondial cu demonstrațiile spectaculoase de kung-fu și acrobații prezentate la Gala Festivalulu...
17:45
Zgomotul rutier nocturn peste 50 dB crește colesterolul și riscul de boli cardiovasculare, arată un amplu studiu european Ziarul National
Locuitul în apropierea traficului intens ar putea avea efecte serioase asupra sănătății inimii. Un studiu european publicat în revista Environmenta...
17:45
Bălți devine Capitala Tineretului 2026: buget de 4 milioane de lei și an plin de proiecte pentru tineri Ziarul National
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a țării, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățămân...
16:45
Alexandru Rogobete: În timp ce unii fac circ în Parlament, Ministerul Sănătăţii ridică 22 de spitale noi în România Ziarul National
Prezent, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală, unde are loc şi o dezbatere pe tema fondurilor europene, ministrul Să...
14:45
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este, de fapt, riscul pentru sănătate? Ziarul National
Există tot mai multe dovezi că produsele dentare pot elibera microplastice, iar specialiștii explică ce riscuri pot apărea. Microplasticele sunt ap...
12:45
Ora de vară 2026: Vom dormi mai puțin. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează trecerea la noul program Ziarul National
Ora de vară 2026 are o dată oficială stabilită conform regulilor aplicate în Uniunea Europeană. Schimbarea nu influențează doar ceasurile, ci și...
12:00
Tur feroviar maraton: patru prieteni autiști au vizitat 70 de stații din West Midlands în doar 12 ore Ziarul National
Un grup de prieteni și-au propus provocarea de a vizita 70 de stații de cale ferată din West Midlands în 12 ore și au rămas „absolut încântați” dup...
09:00
Horoscopul zilei 28.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce impulsul de a lua decizii rapide în carieră, însă prudența rămâne esențială. O conversație directă poate clarifica un con...
00:00
Sam Altman se aliniază cu rivalii de la Anthropic în disputa cu Pentagonul privind limitele utilizării inteligenței artificiale Ziarul National
Șeful OpenAI, Sam Altman, a intervenit în conflictul tot mai tensionat dintre Departamentul Apărării al SUA și compania rivală de inteligență artif...
27 februarie 2026
23:00
Elon Musk acuză OpenAI de periclitarea siguranței utilizatorilor și laudă Grok în depoziția din procesul intentat companiei Ziarul National
Într-o depoziție recent făcută publică în procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI, omul de afaceri critică dur istoricul de siguranță al Op...
22:00
Apple și Netflix își unesc forțele pentru transmiterea în direct a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1 Ziarul National
Apple și Netflix au anunțat un parteneriat major pentru coproducerea și difuzarea concomitentă a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1, după cum a...
22:00
Anthropic se opune Pentagonului: bătălia pentru controlul inteligenței artificiale militare și al supravegherii în masă Ziarul National
Ultimele două săptămâni au fost marcate de un conflict tot mai dur între CEO‑ul Anthropic, Dario Amodei, și secretarul Apărării, Pete Hegseth, în t...
21:00
Angajați Google și OpenAI se aliază cu Anthropic împotriva presiunilor Pentagonului pentru acces nelimitat la AI Ziarul National
Anthropic a ajuns la un impas cu Departamentul de Război al Statelor Unite în disputa privind cererea armatei de a obține acces nelimitat la tehnol...
21:00
Moldova se încălzește sâmbătă, 28 februarie 2026 Ziarul National
Sâmbătă, 28 februarie, Republica Moldova intră într-o fază evident mai blândă, cu un salt termic de peste 5–7 grade față de ziua precedentă. După n...
20:00
Haos la vârful CISA: directorul interimar Madhu Gottumukkala, schimbat după un an de scandaluri, erori de securitate și concedieri masive Ziarul National
Agenția americană pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură (CISA) se află într-o situație critică după un an de reduceri bugetare, concedier...
20:00
Perplexity lansează Computer, un super‑agent AI cu 19 modele, pariat pe utilizatori „multi‑model” și abonamente scumpe Ziarul National
Începând din această săptămână, abonații Perplexity vor avea la dispoziție un nou instrument „agentic”. Perplexity Computer, după cum afirmă compan...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Cercetătoarele din Republica Moldova, premiate de Ministerul Educației și Cercetării pentru excelență în știință și promovarea egalității de gen Ziarul National
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au fost distinse cu diplome de onoare din partea M...
18:00
Profesorii vor putea lucra de acasă în vacanțele elevilor, cel mult două zile pe săptămână la școală Ziarul National
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățămân...
17:00
Ministerul Energiei caută firme pentru investiții majore în modernizarea sistemelor de termoficare din Chișinău și Bălți Ziarul National
Ministerul Energiei al Republicii Moldova invită agenții economici locali și internaționali să participe la licitațiile și procedurile de achiziții...
17:00
Coreea de Sud relaxează restricțiile și permite Google Maps să funcționeze complet, sub reguli stricte de securitate Ziarul National
După ani de contestații și apeluri, Google a primit în sfârșit o aprobare condiționată pentru a exporta din Coreea de Sud informații geografice de ...
17:00
OpenAI atrage 110 miliarde de dolari de la Amazon, Nvidia și SoftBank, în una dintre cele mai mari finanțări private din istorie Ziarul National
OpenAI a anunțat vineri dimineață că a atras finanțări private în valoare totală de 110 miliarde de dolari, demarând astfel una dintre cele mai mar...
16:00
MEC lansează consultări publice asupra noii Concepții a disciplinei „Limba rusă” în școlile cu predare în limba română Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
15:00
Autoritățile de la Chișinău infirmă existența unui embargo ucrainean asupra vinurilor moldovenești Ziarul National
27 februarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, la această dată, nu este instituit niciun embargo asupra ...
14:00
Bărbat de 39 de ani, trimis în judecată pentru omor după o beție la Narcologie, în Codru Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea...
13:00
Tânără dependentă de Instagram și YouTube își acuză în instanță copilăria „răpită” de rețelele sociale în primul proces major contra Meta și Google Ziarul National
O tânără care a intentat proces împotriva companiilor Meta și Google, invocând natura lor presupus adictivă, le-a spus juraților că anii copilăriei...
13:00
Experiența Republicii Moldova în remedierea la matematică, model de bune practici prezentat la un workshop strategic la Iași Ziarul National
Programul național de remediere la matematică și campania „Matematica de la egal la egal” din Republica Moldova au fost prezentate în România, în c...
12:00
INVESTIGAȚIE // Rețeaua FSB în politica de la Chișinău: Cum coordona un locotenent-colonel rus acțiunile a doi moldoveni pentru a influența alegerile Ziarul National
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Rep...
11:15
Polonia pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani și amenzi pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor Ziarul National
Polonia intenţionează să introducă o nouă legislaţie care să interzică accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale şi să facă platformele respo...
11:15
Interes sporit pentru certificarea competențelor de comunicare în limba română: peste 900 de candidați înscriși la examenul din februarie–martie 2026 Ziarul National
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, în zilele de 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a co...
10:15
Părinți îngroziți de un „război al școlilor” în Northampton promovat pe rețelele sociale Ziarul National
Părinții și-au exprimat îngrijorarea după ce un poster distribuit online i-a îndemnat pe elevii din școlile din Northamptonshire să participe la vi...
10:15
Sculptură 3D și inteligență artificială: elevii din Coventry și Warwickshire învață altfel la școală Ziarul National
Un proiect-pilot care utilizează tehnologia pentru a ajuta elevii să creeze artă 3D a adus artiști rezidenți în trei școli din Coventry și Warwicks...
10:15
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, judecat pentru deversarea apelor uzate neepurate în râul Bâc, cu prejudiciu de peste 1,3 milioane lei Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, anunță că a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuit...
09:15
Horoscopul zilei 27.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDebutul de zi anunță decizii rapide și reacții ferme. O discuție tensionată poate fi tranșată elegant, dacă se păstrează calmul. Oportuni...
07:15
Dacă ai aceste linii pe unghii, este un semn clar că… Vezi mai mult Ziarul National
Un semn aparent banal, observat chiar la vârfurile degetelor, poate fi un indicator timpuriu al unor afecțiuni pulmonare serioase. Medicul brita...
05:30
Șeful Anthropic sfidează Pentagonul și refuză să renunțe la garanțiile de siguranță pentru AI Ziarul National
Compania Anthropic a anunțat că nu va ceda în disputa cu Departamentul Apărării al Statelor Unite (DoD) privind modul în care este utilizată tehnol...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.