Cancerul bucal tot mai frecvent la tineri între 30 și 40 de ani: cauze, prevenție și simptome care impun control medical imediat

Ziarul National, 3 martie 2026 00:45

Cazurile de cancer la cap și gât sunt în creștere, în special cele localizate la nivelul cavității bucale, avertizează specialiștii.În India, und...

Acum 30 minute
00:45
Acum 4 ore
22:45
Paramount+ și HBO Max vor fi unite într-o singură platformă de streaming după preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance Ziarul National
În urma veștii surprinzătoare că Netflix și-a retras oferta de a achiziționa Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance a intervenit și a ...
21:45
Tot mai mulți utilizatori renunță la ChatGPT pentru Claude: de ce are loc migrarea și cum îți poți transfera ușor toate datele Ziarul National
Tot mai mulți utilizatori trec la Claude, pe fondul unei serii de controverse legate de ChatGPT și compania sa-mamă, OpenAI. Pentru multi, schim...
21:30
ULTIMA ORĂ // PSRM, pe un butoi de pulbere. Dodon recunoaște că în rândul socialiștilor sunt persoane care îl vor la ÎNCHISOARE Ziarul National
În rândul Partidului Socialiștilor din R. Moldova sunt persoane care își doresc ca liderul formațiunii, Igor Dodon, să fie condamnat la ani gre...
21:30
Maia Sandu, mesaj despre memoria războiului de pe Nistru și responsabilitatea școlii în apărarea adevărului istoric Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”,...
Acum 6 ore
20:30
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău: premierul Munteanu discută cu Kamilla Kolshus extinderea cooperării și sprijinul de 181 milioane euro pentru Moldova Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Discuțiile au viz...
20:30
Vreme mai rece și local ploi în Republica Moldova, marți 03.03.2026 Ziarul National
Marți, 3 martie 2026, Republica Moldova intră într-o zi mai rece, cu temperaturi medii în scădere față de luni cu aproximativ 4–6 grade, în majorit...
19:30
Memoria victimelor regimului sovietic și a războiului din 1992, condamnată la Conferința „Cultura memoriei și recunoștinței” și asumată ca fundament pentru parcursul european al Republicii Moldova Ziarul National
Având în vedere necesitatea onorării memoriei participanților și victimelor Războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii...
Acum 8 ore
18:30
Lovituri aeriene SUA-Israel în Iran, combinate cu atacuri cibernetice și prăbușirea internetului în întreaga țară Ziarul National
În dimineața zilei de sâmbătă, mai multe orașe din Iran, inclusiv capitala Teheran, au fost zguduite de o serie de lovituri aeriene coordonate de S...
18:30
Ministerul Educației lansează la Chișinău Decada „Memoriei și Recunoștinței”, la 34 de ani de la izbucnirea războiului din 1992 Ziarul National
La 34 de ani de la declanșarea Războiului pentru Apărarea Independenței și Integrității Teritoriale a Republicii Moldova, Ministerul Educației și C...
18:30
Hackeri activiști susțin că au spart Departamentul Securității Interne al SUA și au publicat online date despre mii de contracte ICE cu giganți tech și contractorii apărării Ziarul National
Un grup de hackeri activiști care se autointitulează „Department of Peace” susține că a spart sistemele Departamentului pentru Securitate Internă (...
Acum 12 ore
16:30
158,79 milioane lei pentru fermieri: subvenții autorizate în februarie 2026 pentru dezvoltarea agriculturii Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău - În luna februarie au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane le...
15:30
ULTIMA ORĂ // Șoferi, faceți PLINUL. Războiul din Iran provocă SCUMPIREA carburanților în R. Moldova. Această tendință se va păstra, după ce a fost blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trec circa 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial Ziarul National
Evenimentele recente din zona Golfului Persic, inclusiv blocarea Strâmtoarii Ormuz prin trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la niv...
15:00
ULTIMA ORĂ // Mai mulți așa-zisi funcționari și OFICIALI din Transnistria riscă să rămână fără CETĂȚENIA R. Moldova: „Ei trebuie să răspundă în fața Constituției, nu a Kremlinului și a autorităților separatiste” Ziarul National
Așa-zișii funcționari și oficiali din Transnistria, care vor întreprinde acțiuni de subminare a statului, vor rămâne fără cetățenia R. Moldova...
14:45
Maia Sandu, la Marșul Memoriei: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești și păstrăm vie flacăra libertății” Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Marșul Memoriei, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor d...
14:45
Maia Sandu, de Ziua Memoriei și Recunoștinței: „În războiul de pe Nistru și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia. Cerem retragerea trupelor rusești din Republica Moldova” Ziarul National
Stimați veterani, Doamnelor și domnilor, Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul în fața c...
14:45
MEC pune la dispoziția grădinițelor două seturi noi de proiecte tematice și didactice pentru educația timpurie Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul instituției două seturi de proiecte tematice și didactice destinate instituțiilor de educa...
12:45
Granturi de până la 1 milion USD pentru fermieri: Apelul 5 AGGRI, deschis între 2 martie și 29 mai 2026 Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, începând cu 2 martie 2026, fermierii pot depune dosarele pent...
Acum 24 ore
09:45
09:45
Adjunct al consiliului județean recunoaște că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre relocarea familiilor în nordul Angliei Ziarul National
Adjunctul consiliului județean a recunoscut că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre alte autorități ...
08:15
Ieri
22:45
Maia Sandu a deschis ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” la Chișinău Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la...
20:45
OpenAI își apără acordul grăbit cu Pentagonul: acuzații de risc de supraveghere internă și arme autonome Ziarul National
Directorul executiv Sam Altman a recunoscut chiar el că acordul OpenAI cu Departamentul Apărării a fost „cu siguranță grăbit” și că „optica nu arat...
19:45
Vreme mai blândă și stabilă în Republica Moldova, 2–8 martie 2026 Ziarul National
În Republica Moldova urmează o săptămână de început de primăvară cu nopți ușor sub 0°C, zile între 6–12°C, cer schimbător între noros și senin și p...
19:45
Investitorii fug de startupurile AI SaaS de suprafață și pariază doar pe soluții cu profunzime, date proprii și control real al workflow-ului Ziarul National
Investitorii au turnat miliarde în companii de inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tehnologia continuă să domine Silicon Valley și...
16:45
Băuturile cu electroliți, între modă și necesitate: când sunt utile și când e suficientă apa simplă Ziarul National
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Totuși,...
15:45
Cafeaua și starea de spirit: cât de mult te ajută, de fapt, o ceașcă pe zi? Ziarul National
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „restart...
13:45
Mega-centru de date pentru inteligență artificială la Hurlford: șansă pentru Ayrshire sau amenințare pentru apă, mediu și comunitate? Ziarul National
În prezent este doar o mare întindere discretă de teren agricol în East Ayrshire, însă peste câțiva ani ar putea deveni unul dintre cele mai mari c...
08:45
ULTIMA ORĂ // Teheranul confirmă uciderea ayatolahului Khamenei. Iranul a lansat duminică un nou val de ATACURI. Explozii puternice și în Dubai. Cine a fost Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de aproape patru decenii Ziarul National
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamene...
08:45
Horoscopul zilei 01.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral favorizează decizii rapide și asumate. O discuție tensionată poate duce la un acord avantajos, dacă tonul rămâne ferm, d...
04:45
Curtea Supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica de confidențialitate WhatsApp și partajarea datelor cu Meta Ziarul National
În India se desfășoară o bătălie juridică de referință legată de confidențialitate, controlul datelor și modelul de afaceri al marilor companii tec...
01:45
Paramount, pe cale să preia Warner Bros. Discovery pentru 111 miliarde de dolari, după retragerea Netflix, într-o fuziune care poate rescrie regulile la Hollywood Ziarul National
Industria de streaming și divertisment a asistat recent la unul dintre cele mai importante megadeal-uri din istoria sa, o tranzacție cu mize uriașe...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:45
Marile companii tech aruncă trilioane în infrastructura AI: mega-contracte, centre de date uriașe și temeri tot mai mari pe Wall Street Ziarul National
Funcționarea unui produs de inteligență artificială necesită o putere de calcul uriașă, iar pe măsură ce industria tehnologică se grăbește să valor...
28 februarie 2026
22:45
ULTIMA ORĂ // Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și aliat al lui Putin, UCIS în loviturile americano-israeliene, anunță un înalt oficial israelian. Trupul său ar fi fost deja găsit Ziarul National
Liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atacurile de sâmbătă, spune un oficial israelian pentru Reuters. Liderul suprem al Iran a fo...
21:30
VIDEO // Un nou RĂZBOI zguduie lume. Filmul celui mai „amplu atac aerian” desfășurat vreodată de Israel, în coordonare cu SUA, împotriva Iranului Ziarul National
IDF a anunțat că peste 200 de aeronave ale Forțelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ținte iraniene sâmbătă, în cel mai amplu atac aerian des...
21:15
Primă zi de primăvară cu soare și încălzire accentuată în Moldova – 01.03.2026 Ziarul National
Duminică, 1 martie 2026, Republica Moldova intră în primăvară cu o încălzire evidentă: după nopți ușor sub zero, la amiază temperaturile urcă frecv...
19:45
Sam Altman anunță acordul OpenAI cu Pentagonul pentru AI militară, cu interdicții privind supravegherea în masă și arme autonome Ziarul National
Directorul OpenAI, Sam Altman, a anunțat vineri seara târziu că firma sa a ajuns la un acord prin care Departamentul Apărării va putea utiliza mode...
17:45
Rogobete anunță Registrul Național de Mastocitoză și promite centre de excelență și terapii inovatoare pentru bolile rare Ziarul National
Potrivit ministrului, Registrul Electronic de Mastocitoză reprezintă un instrument ştiinţific esenţial, care oferă date reale despre pacienţi, desp...
17:45
China se distanțează în cursa globală a roboților umanoizi: viteză de inovare, producție de masă și sprijin de stat Ziarul National
Roboții umanoizi ai Chinei au atras atenția la nivel mondial cu demonstrațiile spectaculoase de kung-fu și acrobații prezentate la Gala Festivalulu...
17:45
Zgomotul rutier nocturn peste 50 dB crește colesterolul și riscul de boli cardiovasculare, arată un amplu studiu european Ziarul National
Locuitul în apropierea traficului intens ar putea avea efecte serioase asupra sănătății inimii. Un studiu european publicat în revista Environmenta...
17:45
Bălți devine Capitala Tineretului 2026: buget de 4 milioane de lei și an plin de proiecte pentru tineri Ziarul National
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a țării, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățămân...
16:45
Alexandru Rogobete: În timp ce unii fac circ în Parlament, Ministerul Sănătăţii ridică 22 de spitale noi în România Ziarul National
Prezent, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală, unde are loc şi o dezbatere pe tema fondurilor europene, ministrul Să...
14:45
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este, de fapt, riscul pentru sănătate? Ziarul National
Există tot mai multe dovezi că produsele dentare pot elibera microplastice, iar specialiștii explică ce riscuri pot apărea. Microplasticele sunt ap...
12:45
Ora de vară 2026: Vom dormi mai puțin. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează trecerea la noul program Ziarul National
Ora de vară 2026 are o dată oficială stabilită conform regulilor aplicate în Uniunea Europeană. Schimbarea nu influențează doar ceasurile, ci și...
12:00
Tur feroviar maraton: patru prieteni autiști au vizitat 70 de stații din West Midlands în doar 12 ore Ziarul National
Un grup de prieteni și-au propus provocarea de a vizita 70 de stații de cale ferată din West Midlands în 12 ore și au rămas „absolut încântați” dup...
09:00
Horoscopul zilei 28.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce impulsul de a lua decizii rapide în carieră, însă prudența rămâne esențială. O conversație directă poate clarifica un con...
00:00
Sam Altman se aliniază cu rivalii de la Anthropic în disputa cu Pentagonul privind limitele utilizării inteligenței artificiale Ziarul National
Șeful OpenAI, Sam Altman, a intervenit în conflictul tot mai tensionat dintre Departamentul Apărării al SUA și compania rivală de inteligență artif...
27 februarie 2026
23:00
Elon Musk acuză OpenAI de periclitarea siguranței utilizatorilor și laudă Grok în depoziția din procesul intentat companiei Ziarul National
Într-o depoziție recent făcută publică în procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI, omul de afaceri critică dur istoricul de siguranță al Op...
22:00
Apple și Netflix își unesc forțele pentru transmiterea în direct a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1 Ziarul National
Apple și Netflix au anunțat un parteneriat major pentru coproducerea și difuzarea concomitentă a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1, după cum a...
22:00
Anthropic se opune Pentagonului: bătălia pentru controlul inteligenței artificiale militare și al supravegherii în masă Ziarul National
Ultimele două săptămâni au fost marcate de un conflict tot mai dur între CEO‑ul Anthropic, Dario Amodei, și secretarul Apărării, Pete Hegseth, în t...
