Cancerul bucal tot mai frecvent la tineri între 30 și 40 de ani: cauze, prevenție și simptome care impun control medical imediat
Ziarul National, 3 martie 2026 00:45
Cazurile de cancer la cap și gât sunt în creștere, în special cele localizate la nivelul cavității bucale, avertizează specialiștii.În India, und...
Acum 30 minute
00:45
Acum 4 ore
22:45
Paramount+ și HBO Max vor fi unite într-o singură platformă de streaming după preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance # Ziarul National
În urma veștii surprinzătoare că Netflix și-a retras oferta de a achiziționa Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance a intervenit și a ...
21:45
Tot mai mulți utilizatori renunță la ChatGPT pentru Claude: de ce are loc migrarea și cum îți poți transfera ușor toate datele # Ziarul National
Tot mai mulți utilizatori trec la Claude, pe fondul unei serii de controverse legate de ChatGPT și compania sa-mamă, OpenAI. Pentru multi, schim...
21:30
ULTIMA ORĂ // PSRM, pe un butoi de pulbere. Dodon recunoaște că în rândul socialiștilor sunt persoane care îl vor la ÎNCHISOARE # Ziarul National
În rândul Partidului Socialiștilor din R. Moldova sunt persoane care își doresc ca liderul formațiunii, Igor Dodon, să fie condamnat la ani gre...
21:30
Maia Sandu, mesaj despre memoria războiului de pe Nistru și responsabilitatea școlii în apărarea adevărului istoric # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”,...
Acum 6 ore
20:30
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău: premierul Munteanu discută cu Kamilla Kolshus extinderea cooperării și sprijinul de 181 milioane euro pentru Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Discuțiile au viz...
20:30
Marți, 3 martie 2026, Republica Moldova intră într-o zi mai rece, cu temperaturi medii în scădere față de luni cu aproximativ 4–6 grade, în majorit...
19:30
Memoria victimelor regimului sovietic și a războiului din 1992, condamnată la Conferința „Cultura memoriei și recunoștinței” și asumată ca fundament pentru parcursul european al Republicii Moldova # Ziarul National
Având în vedere necesitatea onorării memoriei participanților și victimelor Războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii...
Acum 8 ore
18:30
Lovituri aeriene SUA-Israel în Iran, combinate cu atacuri cibernetice și prăbușirea internetului în întreaga țară # Ziarul National
În dimineața zilei de sâmbătă, mai multe orașe din Iran, inclusiv capitala Teheran, au fost zguduite de o serie de lovituri aeriene coordonate de S...
18:30
Ministerul Educației lansează la Chișinău Decada „Memoriei și Recunoștinței”, la 34 de ani de la izbucnirea războiului din 1992 # Ziarul National
La 34 de ani de la declanșarea Războiului pentru Apărarea Independenței și Integrității Teritoriale a Republicii Moldova, Ministerul Educației și C...
18:30
Hackeri activiști susțin că au spart Departamentul Securității Interne al SUA și au publicat online date despre mii de contracte ICE cu giganți tech și contractorii apărării # Ziarul National
Un grup de hackeri activiști care se autointitulează „Department of Peace” susține că a spart sistemele Departamentului pentru Securitate Internă (...
Acum 12 ore
16:30
158,79 milioane lei pentru fermieri: subvenții autorizate în februarie 2026 pentru dezvoltarea agriculturii # Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău - În luna februarie au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane le...
15:30
ULTIMA ORĂ // Șoferi, faceți PLINUL. Războiul din Iran provocă SCUMPIREA carburanților în R. Moldova. Această tendință se va păstra, după ce a fost blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trec circa 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial # Ziarul National
Evenimentele recente din zona Golfului Persic, inclusiv blocarea Strâmtoarii Ormuz prin trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la niv...
15:00
ULTIMA ORĂ // Mai mulți așa-zisi funcționari și OFICIALI din Transnistria riscă să rămână fără CETĂȚENIA R. Moldova: „Ei trebuie să răspundă în fața Constituției, nu a Kremlinului și a autorităților separatiste” # Ziarul National
Așa-zișii funcționari și oficiali din Transnistria, care vor întreprinde acțiuni de subminare a statului, vor rămâne fără cetățenia R. Moldova...
14:45
Maia Sandu, la Marșul Memoriei: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești și păstrăm vie flacăra libertății” # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Marșul Memoriei, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor d...
14:45
Maia Sandu, de Ziua Memoriei și Recunoștinței: „În războiul de pe Nistru și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia. Cerem retragerea trupelor rusești din Republica Moldova” # Ziarul National
Stimați veterani, Doamnelor și domnilor, Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul în fața c...
14:45
MEC pune la dispoziția grădinițelor două seturi noi de proiecte tematice și didactice pentru educația timpurie # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul instituției două seturi de proiecte tematice și didactice destinate instituțiilor de educa...
12:45
Granturi de până la 1 milion USD pentru fermieri: Apelul 5 AGGRI, deschis între 2 martie și 29 mai 2026 # Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, începând cu 2 martie 2026, fermierii pot depune dosarele pent...
Acum 24 ore
09:45
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „rest...
09:45
Adjunct al consiliului județean recunoaște că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre relocarea familiilor în nordul Angliei # Ziarul National
Adjunctul consiliului județean a recunoscut că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre alte autorități ...
08:15
♈️ BerbecUn val de energie impulsionează inițiativele profesionale, iar o decizie rapidă poate deschide o ușă neașteptată. Comunicarea directă adu...
Ieri
22:45
Maia Sandu a deschis ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” la Chișinău # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la...
20:45
OpenAI își apără acordul grăbit cu Pentagonul: acuzații de risc de supraveghere internă și arme autonome # Ziarul National
Directorul executiv Sam Altman a recunoscut chiar el că acordul OpenAI cu Departamentul Apărării a fost „cu siguranță grăbit” și că „optica nu arat...
19:45
În Republica Moldova urmează o săptămână de început de primăvară cu nopți ușor sub 0°C, zile între 6–12°C, cer schimbător între noros și senin și p...
19:45
Investitorii fug de startupurile AI SaaS de suprafață și pariază doar pe soluții cu profunzime, date proprii și control real al workflow-ului # Ziarul National
Investitorii au turnat miliarde în companii de inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tehnologia continuă să domine Silicon Valley și...
16:45
Băuturile cu electroliți, între modă și necesitate: când sunt utile și când e suficientă apa simplă # Ziarul National
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Totuși,...
15:45
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „restart...
13:45
Mega-centru de date pentru inteligență artificială la Hurlford: șansă pentru Ayrshire sau amenințare pentru apă, mediu și comunitate? # Ziarul National
În prezent este doar o mare întindere discretă de teren agricol în East Ayrshire, însă peste câțiva ani ar putea deveni unul dintre cele mai mari c...
08:45
ULTIMA ORĂ // Teheranul confirmă uciderea ayatolahului Khamenei. Iranul a lansat duminică un nou val de ATACURI. Explozii puternice și în Dubai. Cine a fost Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de aproape patru decenii # Ziarul National
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamene...
08:45
♈️ BerbecContextul astral favorizează decizii rapide și asumate. O discuție tensionată poate duce la un acord avantajos, dacă tonul rămâne ferm, d...
04:45
Curtea Supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica de confidențialitate WhatsApp și partajarea datelor cu Meta # Ziarul National
În India se desfășoară o bătălie juridică de referință legată de confidențialitate, controlul datelor și modelul de afaceri al marilor companii tec...
01:45
Paramount, pe cale să preia Warner Bros. Discovery pentru 111 miliarde de dolari, după retragerea Netflix, într-o fuziune care poate rescrie regulile la Hollywood # Ziarul National
Industria de streaming și divertisment a asistat recent la unul dintre cele mai importante megadeal-uri din istoria sa, o tranzacție cu mize uriașe...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:45
Marile companii tech aruncă trilioane în infrastructura AI: mega-contracte, centre de date uriașe și temeri tot mai mari pe Wall Street # Ziarul National
Funcționarea unui produs de inteligență artificială necesită o putere de calcul uriașă, iar pe măsură ce industria tehnologică se grăbește să valor...
28 februarie 2026
22:45
ULTIMA ORĂ // Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și aliat al lui Putin, UCIS în loviturile americano-israeliene, anunță un înalt oficial israelian. Trupul său ar fi fost deja găsit # Ziarul National
Liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atacurile de sâmbătă, spune un oficial israelian pentru Reuters. Liderul suprem al Iran a fo...
21:30
VIDEO // Un nou RĂZBOI zguduie lume. Filmul celui mai „amplu atac aerian” desfășurat vreodată de Israel, în coordonare cu SUA, împotriva Iranului # Ziarul National
IDF a anunțat că peste 200 de aeronave ale Forțelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ținte iraniene sâmbătă, în cel mai amplu atac aerian des...
21:15
Duminică, 1 martie 2026, Republica Moldova intră în primăvară cu o încălzire evidentă: după nopți ușor sub zero, la amiază temperaturile urcă frecv...
19:45
Sam Altman anunță acordul OpenAI cu Pentagonul pentru AI militară, cu interdicții privind supravegherea în masă și arme autonome # Ziarul National
Directorul OpenAI, Sam Altman, a anunțat vineri seara târziu că firma sa a ajuns la un acord prin care Departamentul Apărării va putea utiliza mode...
17:45
Rogobete anunță Registrul Național de Mastocitoză și promite centre de excelență și terapii inovatoare pentru bolile rare # Ziarul National
Potrivit ministrului, Registrul Electronic de Mastocitoză reprezintă un instrument ştiinţific esenţial, care oferă date reale despre pacienţi, desp...
17:45
China se distanțează în cursa globală a roboților umanoizi: viteză de inovare, producție de masă și sprijin de stat # Ziarul National
Roboții umanoizi ai Chinei au atras atenția la nivel mondial cu demonstrațiile spectaculoase de kung-fu și acrobații prezentate la Gala Festivalulu...
17:45
Zgomotul rutier nocturn peste 50 dB crește colesterolul și riscul de boli cardiovasculare, arată un amplu studiu european # Ziarul National
Locuitul în apropierea traficului intens ar putea avea efecte serioase asupra sănătății inimii. Un studiu european publicat în revista Environmenta...
17:45
Bălți devine Capitala Tineretului 2026: buget de 4 milioane de lei și an plin de proiecte pentru tineri # Ziarul National
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a țării, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățămân...
16:45
Alexandru Rogobete: În timp ce unii fac circ în Parlament, Ministerul Sănătăţii ridică 22 de spitale noi în România # Ziarul National
Prezent, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală, unde are loc şi o dezbatere pe tema fondurilor europene, ministrul Să...
14:45
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este, de fapt, riscul pentru sănătate? # Ziarul National
Există tot mai multe dovezi că produsele dentare pot elibera microplastice, iar specialiștii explică ce riscuri pot apărea. Microplasticele sunt ap...
12:45
Ora de vară 2026: Vom dormi mai puțin. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează trecerea la noul program # Ziarul National
Ora de vară 2026 are o dată oficială stabilită conform regulilor aplicate în Uniunea Europeană. Schimbarea nu influențează doar ceasurile, ci și...
12:00
Tur feroviar maraton: patru prieteni autiști au vizitat 70 de stații din West Midlands în doar 12 ore # Ziarul National
Un grup de prieteni și-au propus provocarea de a vizita 70 de stații de cale ferată din West Midlands în 12 ore și au rămas „absolut încântați” dup...
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce impulsul de a lua decizii rapide în carieră, însă prudența rămâne esențială. O conversație directă poate clarifica un con...
00:00
Sam Altman se aliniază cu rivalii de la Anthropic în disputa cu Pentagonul privind limitele utilizării inteligenței artificiale # Ziarul National
Șeful OpenAI, Sam Altman, a intervenit în conflictul tot mai tensionat dintre Departamentul Apărării al SUA și compania rivală de inteligență artif...
27 februarie 2026
23:00
Elon Musk acuză OpenAI de periclitarea siguranței utilizatorilor și laudă Grok în depoziția din procesul intentat companiei # Ziarul National
Într-o depoziție recent făcută publică în procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI, omul de afaceri critică dur istoricul de siguranță al Op...
22:00
Apple și Netflix își unesc forțele pentru transmiterea în direct a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1 # Ziarul National
Apple și Netflix au anunțat un parteneriat major pentru coproducerea și difuzarea concomitentă a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1, după cum a...
22:00
Anthropic se opune Pentagonului: bătălia pentru controlul inteligenței artificiale militare și al supravegherii în masă # Ziarul National
Ultimele două săptămâni au fost marcate de un conflict tot mai dur între CEO‑ul Anthropic, Dario Amodei, și secretarul Apărării, Pete Hegseth, în t...
