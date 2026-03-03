Curtea Supremă a Indiei declanșează consecințe legale după ce o judecătoare a folosit hotărâri false generate de inteligență artificială în soluționarea unui litigiu imobiliar

Ziarul National, 3 martie 2026 15:30

Curtea Supremă a Indiei a avertizat că vor urma consecințe legale după ce s-a descoperit că o judecătoare a soluționat un litigiu imobiliar folo...

Acum 15 minute
15:30
Studiu Institutul Pasteur: expunerea controlată la microbi ar putea preveni alergiile respiratorii și astmul prin „memorie” imunitară în plămâni Ziarul National
15:30
Bacalaureat 2026: 781 de candidați vor susține examenul în regim de externat, cu centre specializate stabilite de CNE Ziarul National
Comisia Națională de Examene (CNE) a aprobat listele nominale ale Comisiilor Raionale și Municipale de Examene, ale centrelor pentru susținerea ...
15:30
Curtea Supremă a Indiei declanșează consecințe legale după ce o judecătoare a folosit hotărâri false generate de inteligență artificială în soluționarea unui litigiu imobiliar Ziarul National
15:30
Toată planeta așteaptă vestea din Iran. CNN a scris despre decizia care va schimba totul pentru SUA Ziarul National
SUA și Iranul se află în plin război cu trei luni înainte de „fluierul de start” al Cupei Mondiale, iar acum tot mapamondul așteaptă vești în a...
Acum o oră
14:45
Cine ar vrea haos pe 25 martie? Culisele unui protest ,,apolitic" ticsit de personaje controversate și interese obscure Ziarul National
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să...
14:45
MAME 2, noul proiect pentru modernizarea agriculturii și integrarea fermierilor moldoveni pe piețele UE Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japo...
Acum 2 ore
14:00
Ministerul Educației impune universităților un regulament unic pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale Ziarul National
Universitățile din Republica Moldova vor avea la dispoziție un cadru unitar pentru prevenirea, raportarea și intervenția în cazurile de hărțuire se...
14:00
Euroguidance formează 25 de specialiști pentru a integra instrumentele europene în consilierea în carieră din învățământul profesional tehnic Ziarul National
25 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară au participat la sesiunea de formare „Dimensiunea e...
Acum 4 ore
12:00
Femeie de 67 de ani din Chișinău, condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor la o masă de pomenire Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de omor intenționat, având ca victimă o femeie de 70 d...
12:00
Șofer de 23 de ani din Edineț, fără permis și băut la volanul unui Mercedes, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare după ce a refuzat testarea alcoolscopică Ziarul National
Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea la 2 ani și jumătate de închisoare a unui șofer aflat în stare de ebriet...
Acum 6 ore
10:30
OPORTUNITATE, FOTO // Romanian Real Estate Forum 2026 deschide noi perspective de investiții pentru capitalul moldovenesc Ziarul National
Peste 300 de participanți au analizat perspectivele investiționale din nordul Bucureștiului, în cadrul primului eveniment de acest tip organizat...
10:00
Programul FCA alocă 340 milioane lei pentru 358 de afaceri agricole micro și mici, cu credite în lei la dobândă fixă de 5,1% anual Ziarul National
3 martie 2026, Chișinău – În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost susținut...
10:00
Inteligența artificială, concurența și restructurarea Ocado: 1.000 de locuri de muncă tăiate în numele eficienței Ziarul National
Compania de livrări online Ocado a anunțat săptămâna trecută că va elimina 1.000 de locuri de muncă dintr-un total de aproximativ 20.000 de angajaț...
Acum 8 ore
09:00
Horoscopul zilei 03.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce dinamism și ocazia de a demonstra inițiativă la locul de muncă. O discuție directă clarifică o neînțelegere mai veche, ia...
Acum 12 ore
04:00
Stripe lansează un nou instrument de billing care transformă costurile cu modelele de AI în sursă de profit pentru startup-uri Ziarul National
Stripe a prezentat luni o previzualizare a unei noi funcționalități care ar putea ajuta startup-urile de inteligență artificială (și alte companii)...
04:00
Americanii dezinstalează în masă ChatGPT după acordul cu Departamentul Apărării, rivalii de la Claude urcă pe primul loc în App Store Ziarul National
Dezinstalările aplicației mobile ChatGPT în Statele Unite au crescut cu 295% de la o zi la alta, sâmbătă, 28 februarie, pe fondul reacției consumat...
02:45
Instagram, acuzat că a urmărit creșterea timpului petrecut în aplicație și a vizat intenționat adolescenții, deși știa de milioanele de copii sub 13 ani Ziarul National
Instagram a monitorizat timpul petrecut de utilizatori în aplicație, iar conducerea companiei a marcat periodic „repere” atinse de aceasta de la un...
02:45
OpenAI, prinsă între Pentagon, Anthropic și jocurile politice de la Washington în lupta pentru controlul asupra inteligenței artificiale Ziarul National
Sam Altman a descoperit sâmbătă seara cât de complicat este, în acest moment, să colaborezi cu guvernul Statelor Unite. În jurul orei 19:00, direct...
Acum 24 ore
00:45
Cancerul bucal tot mai frecvent la tineri între 30 și 40 de ani: cauze, prevenție și simptome care impun control medical imediat Ziarul National
Cazurile de cancer la cap și gât sunt în creștere, în special cele localizate la nivelul cavității bucale, avertizează specialiștii.În India, und...
2 martie 2026
22:45
Paramount+ și HBO Max vor fi unite într-o singură platformă de streaming după preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance Ziarul National
În urma veștii surprinzătoare că Netflix și-a retras oferta de a achiziționa Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Skydance a intervenit și a ...
21:45
Tot mai mulți utilizatori renunță la ChatGPT pentru Claude: de ce are loc migrarea și cum îți poți transfera ușor toate datele Ziarul National
Tot mai mulți utilizatori trec la Claude, pe fondul unei serii de controverse legate de ChatGPT și compania sa-mamă, OpenAI. Pentru multi, schim...
21:30
ULTIMA ORĂ // PSRM, pe un butoi de pulbere. Dodon recunoaște că în rândul socialiștilor sunt persoane care îl vor la ÎNCHISOARE Ziarul National
În rândul Partidului Socialiștilor din R. Moldova sunt persoane care își doresc ca liderul formațiunii, Igor Dodon, să fie condamnat la ani gre...
21:30
Maia Sandu, mesaj despre memoria războiului de pe Nistru și responsabilitatea școlii în apărarea adevărului istoric Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la conferința științifică națională „Cultura memoriei și recunoștinței: moștenire, prezent, viitor”,...
20:30
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău: premierul Munteanu discută cu Kamilla Kolshus extinderea cooperării și sprijinul de 181 milioane euro pentru Moldova Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău, Kamilla Kolshus. Discuțiile au viz...
20:30
Vreme mai rece și local ploi în Republica Moldova, marți 03.03.2026 Ziarul National
Marți, 3 martie 2026, Republica Moldova intră într-o zi mai rece, cu temperaturi medii în scădere față de luni cu aproximativ 4–6 grade, în majorit...
19:30
Memoria victimelor regimului sovietic și a războiului din 1992, condamnată la Conferința „Cultura memoriei și recunoștinței” și asumată ca fundament pentru parcursul european al Republicii Moldova Ziarul National
Având în vedere necesitatea onorării memoriei participanților și victimelor Războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii...
18:30
Lovituri aeriene SUA-Israel în Iran, combinate cu atacuri cibernetice și prăbușirea internetului în întreaga țară Ziarul National
În dimineața zilei de sâmbătă, mai multe orașe din Iran, inclusiv capitala Teheran, au fost zguduite de o serie de lovituri aeriene coordonate de S...
18:30
Ministerul Educației lansează la Chișinău Decada „Memoriei și Recunoștinței”, la 34 de ani de la izbucnirea războiului din 1992 Ziarul National
La 34 de ani de la declanșarea Războiului pentru Apărarea Independenței și Integrității Teritoriale a Republicii Moldova, Ministerul Educației și C...
18:30
Hackeri activiști susțin că au spart Departamentul Securității Interne al SUA și au publicat online date despre mii de contracte ICE cu giganți tech și contractorii apărării Ziarul National
Un grup de hackeri activiști care se autointitulează „Department of Peace” susține că a spart sistemele Departamentului pentru Securitate Internă (...
16:30
158,79 milioane lei pentru fermieri: subvenții autorizate în februarie 2026 pentru dezvoltarea agriculturii Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău - În luna februarie au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane le...
Ieri
15:30
ULTIMA ORĂ // Șoferi, faceți PLINUL. Războiul din Iran provocă SCUMPIREA carburanților în R. Moldova. Această tendință se va păstra, după ce a fost blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trec circa 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial Ziarul National
Evenimentele recente din zona Golfului Persic, inclusiv blocarea Strâmtoarii Ormuz prin trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la niv...
15:00
ULTIMA ORĂ // Mai mulți așa-zisi funcționari și OFICIALI din Transnistria riscă să rămână fără CETĂȚENIA R. Moldova: „Ei trebuie să răspundă în fața Constituției, nu a Kremlinului și a autorităților separatiste” Ziarul National
Așa-zișii funcționari și oficiali din Transnistria, care vor întreprinde acțiuni de subminare a statului, vor rămâne fără cetățenia R. Moldova...
14:45
Maia Sandu, la Marșul Memoriei: „Cerem cu fermitate retragerea trupelor rusești și păstrăm vie flacăra libertății” Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Marșul Memoriei, alături de veterani, demnitari și angajați ai instituțiilor d...
14:45
Maia Sandu, de Ziua Memoriei și Recunoștinței: „În războiul de pe Nistru și astăzi în Ucraina, agresorul este Rusia. Cerem retragerea trupelor rusești din Republica Moldova” Ziarul National
Stimați veterani, Doamnelor și domnilor, Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul în fața c...
14:45
MEC pune la dispoziția grădinițelor două seturi noi de proiecte tematice și didactice pentru educația timpurie Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul instituției două seturi de proiecte tematice și didactice destinate instituțiilor de educa...
12:45
Granturi de până la 1 milion USD pentru fermieri: Apelul 5 AGGRI, deschis între 2 martie și 29 mai 2026 Ziarul National
2 martie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, începând cu 2 martie 2026, fermierii pot depune dosarele pent...
09:45
Cafeaua și starea de spirit: cât de mult te ajută, de fapt, o ceașcă pe zi? Ziarul National
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „rest...
09:45
Adjunct al consiliului județean recunoaște că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre relocarea familiilor în nordul Angliei Ziarul National
Adjunctul consiliului județean a recunoscut că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre alte autorități ...
08:15
Horoscopul zilei 02.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecUn val de energie impulsionează inițiativele profesionale, iar o decizie rapidă poate deschide o ușă neașteptată. Comunicarea directă adu...
1 martie 2026
22:45
Maia Sandu a deschis ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” la Chișinău Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la...
20:45
OpenAI își apără acordul grăbit cu Pentagonul: acuzații de risc de supraveghere internă și arme autonome Ziarul National
Directorul executiv Sam Altman a recunoscut chiar el că acordul OpenAI cu Departamentul Apărării a fost „cu siguranță grăbit” și că „optica nu arat...
19:45
Vreme mai blândă și stabilă în Republica Moldova, 2–8 martie 2026 Ziarul National
În Republica Moldova urmează o săptămână de început de primăvară cu nopți ușor sub 0°C, zile între 6–12°C, cer schimbător între noros și senin și p...
19:45
Investitorii fug de startupurile AI SaaS de suprafață și pariază doar pe soluții cu profunzime, date proprii și control real al workflow-ului Ziarul National
Investitorii au turnat miliarde în companii de inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tehnologia continuă să domine Silicon Valley și...
16:45
Băuturile cu electroliți, între modă și necesitate: când sunt utile și când e suficientă apa simplă Ziarul National
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Totuși,...
15:45
Cafeaua și starea de spirit: cât de mult te ajută, de fapt, o ceașcă pe zi? Ziarul National
Mai mult de 2 zile în urmă
13:45
Mega-centru de date pentru inteligență artificială la Hurlford: șansă pentru Ayrshire sau amenințare pentru apă, mediu și comunitate? Ziarul National
În prezent este doar o mare întindere discretă de teren agricol în East Ayrshire, însă peste câțiva ani ar putea deveni unul dintre cele mai mari c...
08:45
ULTIMA ORĂ // Teheranul confirmă uciderea ayatolahului Khamenei. Iranul a lansat duminică un nou val de ATACURI. Explozii puternice și în Dubai. Cine a fost Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de aproape patru decenii Ziarul National
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamene...
08:45
Horoscopul zilei 01.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral favorizează decizii rapide și asumate. O discuție tensionată poate duce la un acord avantajos, dacă tonul rămâne ferm, d...
04:45
Curtea Supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica de confidențialitate WhatsApp și partajarea datelor cu Meta Ziarul National
În India se desfășoară o bătălie juridică de referință legată de confidențialitate, controlul datelor și modelul de afaceri al marilor companii tec...
01:45
Paramount, pe cale să preia Warner Bros. Discovery pentru 111 miliarde de dolari, după retragerea Netflix, într-o fuziune care poate rescrie regulile la Hollywood Ziarul National
Industria de streaming și divertisment a asistat recent la unul dintre cele mai importante megadeal-uri din istoria sa, o tranzacție cu mize uriașe...
