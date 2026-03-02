Cafeaua și starea de spirit: cât de mult te ajută, de fapt, o ceașcă pe zi?
Ziarul National, 2 martie 2026 09:45
Mulți oameni observă că se simt mai binedispuși după o ceașcă de cafea. Atunci când te simți epuizat, cafeaua poate funcționa ca un fel de „rest...
Acum 15 minute
09:45
09:45
Adjunct al consiliului județean recunoaște că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre relocarea familiilor în nordul Angliei # Ziarul National
Adjunctul consiliului județean a recunoscut că a folosit o fotografie generată cu inteligență artificială într-o postare despre alte autorități ...
Acum 2 ore
08:15
♈️ BerbecUn val de energie impulsionează inițiativele profesionale, iar o decizie rapidă poate deschide o ușă neașteptată. Comunicarea directă adu...
Acum 12 ore
22:45
Maia Sandu a deschis ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” la Chișinău # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la...
Acum 24 ore
20:45
OpenAI își apără acordul grăbit cu Pentagonul: acuzații de risc de supraveghere internă și arme autonome # Ziarul National
Directorul executiv Sam Altman a recunoscut chiar el că acordul OpenAI cu Departamentul Apărării a fost „cu siguranță grăbit” și că „optica nu arat...
19:45
În Republica Moldova urmează o săptămână de început de primăvară cu nopți ușor sub 0°C, zile între 6–12°C, cer schimbător între noros și senin și p...
19:45
Investitorii fug de startupurile AI SaaS de suprafață și pariază doar pe soluții cu profunzime, date proprii și control real al workflow-ului # Ziarul National
Investitorii au turnat miliarde în companii de inteligență artificială în ultimii ani, pe măsură ce tehnologia continuă să domine Silicon Valley și...
16:45
Băuturile cu electroliți, între modă și necesitate: când sunt utile și când e suficientă apa simplă # Ziarul National
Rețelele sociale sunt pline de influenceri care testează suplimente cu electroliți sau le explică urmăritorilor cum să și le prepare acasă. Totuși,...
15:45
13:45
Mega-centru de date pentru inteligență artificială la Hurlford: șansă pentru Ayrshire sau amenințare pentru apă, mediu și comunitate? # Ziarul National
În prezent este doar o mare întindere discretă de teren agricol în East Ayrshire, însă peste câțiva ani ar putea deveni unul dintre cele mai mari c...
Ieri
08:45
ULTIMA ORĂ // Teheranul confirmă uciderea ayatolahului Khamenei. Iranul a lansat duminică un nou val de ATACURI. Explozii puternice și în Dubai. Cine a fost Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de aproape patru decenii # Ziarul National
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamene...
08:45
♈️ BerbecContextul astral favorizează decizii rapide și asumate. O discuție tensionată poate duce la un acord avantajos, dacă tonul rămâne ferm, d...
04:45
Curtea Supremă a Indiei pune sub semnul întrebării politica de confidențialitate WhatsApp și partajarea datelor cu Meta # Ziarul National
În India se desfășoară o bătălie juridică de referință legată de confidențialitate, controlul datelor și modelul de afaceri al marilor companii tec...
01:45
Paramount, pe cale să preia Warner Bros. Discovery pentru 111 miliarde de dolari, după retragerea Netflix, într-o fuziune care poate rescrie regulile la Hollywood # Ziarul National
Industria de streaming și divertisment a asistat recent la unul dintre cele mai importante megadeal-uri din istoria sa, o tranzacție cu mize uriașe...
00:45
Marile companii tech aruncă trilioane în infrastructura AI: mega-contracte, centre de date uriașe și temeri tot mai mari pe Wall Street # Ziarul National
Funcționarea unui produs de inteligență artificială necesită o putere de calcul uriașă, iar pe măsură ce industria tehnologică se grăbește să valor...
28 februarie 2026
22:45
ULTIMA ORĂ // Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și aliat al lui Putin, UCIS în loviturile americano-israeliene, anunță un înalt oficial israelian. Trupul său ar fi fost deja găsit # Ziarul National
Liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atacurile de sâmbătă, spune un oficial israelian pentru Reuters. Liderul suprem al Iran a fo...
21:30
VIDEO // Un nou RĂZBOI zguduie lume. Filmul celui mai „amplu atac aerian” desfășurat vreodată de Israel, în coordonare cu SUA, împotriva Iranului # Ziarul National
IDF a anunțat că peste 200 de aeronave ale Forțelor Aeriene Israeliene au lovit 500 de ținte iraniene sâmbătă, în cel mai amplu atac aerian des...
21:15
Duminică, 1 martie 2026, Republica Moldova intră în primăvară cu o încălzire evidentă: după nopți ușor sub zero, la amiază temperaturile urcă frecv...
19:45
Sam Altman anunță acordul OpenAI cu Pentagonul pentru AI militară, cu interdicții privind supravegherea în masă și arme autonome # Ziarul National
Directorul OpenAI, Sam Altman, a anunțat vineri seara târziu că firma sa a ajuns la un acord prin care Departamentul Apărării va putea utiliza mode...
17:45
Rogobete anunță Registrul Național de Mastocitoză și promite centre de excelență și terapii inovatoare pentru bolile rare # Ziarul National
Potrivit ministrului, Registrul Electronic de Mastocitoză reprezintă un instrument ştiinţific esenţial, care oferă date reale despre pacienţi, desp...
17:45
China se distanțează în cursa globală a roboților umanoizi: viteză de inovare, producție de masă și sprijin de stat # Ziarul National
Roboții umanoizi ai Chinei au atras atenția la nivel mondial cu demonstrațiile spectaculoase de kung-fu și acrobații prezentate la Gala Festivalulu...
17:45
Zgomotul rutier nocturn peste 50 dB crește colesterolul și riscul de boli cardiovasculare, arată un amplu studiu european # Ziarul National
Locuitul în apropierea traficului intens ar putea avea efecte serioase asupra sănătății inimii. Un studiu european publicat în revista Environmenta...
17:45
Bălți devine Capitala Tineretului 2026: buget de 4 milioane de lei și an plin de proiecte pentru tineri # Ziarul National
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a țării, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățămân...
16:45
Alexandru Rogobete: În timp ce unii fac circ în Parlament, Ministerul Sănătăţii ridică 22 de spitale noi în România # Ziarul National
Prezent, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală, unde are loc şi o dezbatere pe tema fondurilor europene, ministrul Să...
14:45
Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este, de fapt, riscul pentru sănătate? # Ziarul National
Există tot mai multe dovezi că produsele dentare pot elibera microplastice, iar specialiștii explică ce riscuri pot apărea. Microplasticele sunt ap...
12:45
Ora de vară 2026: Vom dormi mai puțin. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează trecerea la noul program # Ziarul National
Ora de vară 2026 are o dată oficială stabilită conform regulilor aplicate în Uniunea Europeană. Schimbarea nu influențează doar ceasurile, ci și...
12:00
Tur feroviar maraton: patru prieteni autiști au vizitat 70 de stații din West Midlands în doar 12 ore # Ziarul National
Un grup de prieteni și-au propus provocarea de a vizita 70 de stații de cale ferată din West Midlands în 12 ore și au rămas „absolut încântați” dup...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
♈️ BerbecDimineața aduce impulsul de a lua decizii rapide în carieră, însă prudența rămâne esențială. O conversație directă poate clarifica un con...
00:00
Sam Altman se aliniază cu rivalii de la Anthropic în disputa cu Pentagonul privind limitele utilizării inteligenței artificiale # Ziarul National
Șeful OpenAI, Sam Altman, a intervenit în conflictul tot mai tensionat dintre Departamentul Apărării al SUA și compania rivală de inteligență artif...
27 februarie 2026
23:00
Elon Musk acuză OpenAI de periclitarea siguranței utilizatorilor și laudă Grok în depoziția din procesul intentat companiei # Ziarul National
Într-o depoziție recent făcută publică în procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI, omul de afaceri critică dur istoricul de siguranță al Op...
22:00
Apple și Netflix își unesc forțele pentru transmiterea în direct a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1 # Ziarul National
Apple și Netflix au anunțat un parteneriat major pentru coproducerea și difuzarea concomitentă a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1, după cum a...
22:00
Anthropic se opune Pentagonului: bătălia pentru controlul inteligenței artificiale militare și al supravegherii în masă # Ziarul National
Ultimele două săptămâni au fost marcate de un conflict tot mai dur între CEO‑ul Anthropic, Dario Amodei, și secretarul Apărării, Pete Hegseth, în t...
21:00
Angajați Google și OpenAI se aliază cu Anthropic împotriva presiunilor Pentagonului pentru acces nelimitat la AI # Ziarul National
Anthropic a ajuns la un impas cu Departamentul de Război al Statelor Unite în disputa privind cererea armatei de a obține acces nelimitat la tehnol...
21:00
Sâmbătă, 28 februarie, Republica Moldova intră într-o fază evident mai blândă, cu un salt termic de peste 5–7 grade față de ziua precedentă. După n...
20:00
Haos la vârful CISA: directorul interimar Madhu Gottumukkala, schimbat după un an de scandaluri, erori de securitate și concedieri masive # Ziarul National
Agenția americană pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură (CISA) se află într-o situație critică după un an de reduceri bugetare, concedier...
20:00
Perplexity lansează Computer, un super‑agent AI cu 19 modele, pariat pe utilizatori „multi‑model” și abonamente scumpe # Ziarul National
Începând din această săptămână, abonații Perplexity vor avea la dispoziție un nou instrument „agentic”. Perplexity Computer, după cum afirmă compan...
19:00
Cercetătoarele din Republica Moldova, premiate de Ministerul Educației și Cercetării pentru excelență în știință și promovarea egalității de gen # Ziarul National
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au fost distinse cu diplome de onoare din partea M...
18:00
Profesorii vor putea lucra de acasă în vacanțele elevilor, cel mult două zile pe săptămână la școală # Ziarul National
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățămân...
17:00
Ministerul Energiei caută firme pentru investiții majore în modernizarea sistemelor de termoficare din Chișinău și Bălți # Ziarul National
Ministerul Energiei al Republicii Moldova invită agenții economici locali și internaționali să participe la licitațiile și procedurile de achiziții...
17:00
Coreea de Sud relaxează restricțiile și permite Google Maps să funcționeze complet, sub reguli stricte de securitate # Ziarul National
După ani de contestații și apeluri, Google a primit în sfârșit o aprobare condiționată pentru a exporta din Coreea de Sud informații geografice de ...
17:00
OpenAI atrage 110 miliarde de dolari de la Amazon, Nvidia și SoftBank, în una dintre cele mai mari finanțări private din istorie # Ziarul National
OpenAI a anunțat vineri dimineață că a atras finanțări private în valoare totală de 110 miliarde de dolari, demarând astfel una dintre cele mai mar...
16:00
MEC lansează consultări publice asupra noii Concepții a disciplinei „Limba rusă” în școlile cu predare în limba română # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
15:00
Autoritățile de la Chișinău infirmă existența unui embargo ucrainean asupra vinurilor moldovenești # Ziarul National
27 februarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, la această dată, nu este instituit niciun embargo asupra ...
14:00
Bărbat de 39 de ani, trimis în judecată pentru omor după o beție la Narcologie, în Codru # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea...
13:00
Tânără dependentă de Instagram și YouTube își acuză în instanță copilăria „răpită” de rețelele sociale în primul proces major contra Meta și Google # Ziarul National
O tânără care a intentat proces împotriva companiilor Meta și Google, invocând natura lor presupus adictivă, le-a spus juraților că anii copilăriei...
13:00
Experiența Republicii Moldova în remedierea la matematică, model de bune practici prezentat la un workshop strategic la Iași # Ziarul National
Programul național de remediere la matematică și campania „Matematica de la egal la egal” din Republica Moldova au fost prezentate în România, în c...
12:00
INVESTIGAȚIE // Rețeaua FSB în politica de la Chișinău: Cum coordona un locotenent-colonel rus acțiunile a doi moldoveni pentru a influența alegerile # Ziarul National
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Rep...
11:15
Polonia pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani și amenzi pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor # Ziarul National
Polonia intenţionează să introducă o nouă legislaţie care să interzică accesul copiilor sub 15 ani la reţelele sociale şi să facă platformele respo...
11:15
Interes sporit pentru certificarea competențelor de comunicare în limba română: peste 900 de candidați înscriși la examenul din februarie–martie 2026 # Ziarul National
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, în zilele de 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a co...
10:15
Părinți îngroziți de un „război al școlilor” în Northampton promovat pe rețelele sociale # Ziarul National
Părinții și-au exprimat îngrijorarea după ce un poster distribuit online i-a îndemnat pe elevii din școlile din Northamptonshire să participe la vi...
