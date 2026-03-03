Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe
ProTV.md, 3 martie 2026 12:20
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
12:30
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz # ProTV.md
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
12:30
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf # ProTV.md
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf
Acum 30 minute
12:20
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului # ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului
12:20
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
12:20
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe # ProTV.md
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe
12:10
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO # ProTV.md
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO
12:10
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # ProTV.md
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus
Acum o oră
12:00
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări # ProTV.md
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări
12:00
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero # ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero
12:00
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO # ProTV.md
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO
11:50
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero # ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero
Acum 2 ore
11:30
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO # ProTV.md
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO
11:10
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO # ProTV.md
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO
10:50
Caz șocant în capitală: O femeie de 70 de ani - omorâtă la o masă de pomenire în urma unui conflict. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Caz șocant în capitală: O femeie de 70 de ani - omorâtă la o masă de pomenire în urma unui conflict. Cum s-a întâmplat totul
10:50
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. # ProTV.md
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos.
10:50
O femeie - transportată în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de o mașină, la Ocnița. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
O femeie - transportată în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de o mașină, la Ocnița. Poliția vine cu detalii - FOTO
Acum 4 ore
10:30
A încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul din Chișinău. Ce sumă avea - FOTO # ProTV.md
A încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul din Chișinău. Ce sumă avea - FOTO
10:30
A urcat băut la volan, iar când a fost stopat de polițiști a refuzat testarea stării de ebrietate. Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A urcat băut la volan, iar când a fost stopat de polițiști a refuzat testarea stării de ebrietate. Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
10:10
Israel autorizează avansarea trupelor în Liban, Hezbollah revendică atacuri cu drone
10:00
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat # ProTV.md
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat
09:50
Se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul delegației UE în țara noastră - VIDEO # ProTV.md
Se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul delegației UE în țara noastră - VIDEO
09:30
Emisarul lui Donald Trump: Iranul s-a „lăudat” că poate produce 11 bombe nucleare
08:50
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei # ProTV.md
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
08:50
Trump: SUA au muniție „nelimitată” și pot lupta „la nesfârșit”. Acuzații dure la adresa lui Biden pentru armamentul trimis lui Zelenski # ProTV.md
Trump: SUA au muniție „nelimitată” și pot lupta „la nesfârșit”. Acuzații dure la adresa lui Biden pentru armamentul trimis lui Zelenski
08:40
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă # ProTV.md
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă
Acum 6 ore
08:30
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:30
Curs valutar BNM pentru 3 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Sediul postului public de televiziune din Teheran, „atacat și distrus”, anunță armata israeliană: Avioanele de vânătoare au aruncat „zeci de bombe” # ProTV.md
Sediul postului public de televiziune din Teheran, „atacat și distrus”, anunță armata israeliană: Avioanele de vânătoare au aruncat „zeci de bombe”
08:20
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Teheranului, anunțată de SUA. Israelul, noi atacuri în Liban și Iran # ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Teheranului, anunțată de SUA. Israelul, noi atacuri în Liban și Iran
08:20
Rusia e facută lașă de către ideologul lui Putin pentru că nu are curaj să acționeze „după aceleași reguli” ca SUA și Israel # ProTV.md
Rusia e facută lașă de către ideologul lui Putin pentru că nu are curaj să acționeze „după aceleași reguli” ca SUA și Israel
08:20
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor în înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor în înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:10
Continuă răzbunarea Iranului pe aliații SUA din Golf: două drone iraniene au atacat marți ambasada americană din Arabia Saudită # ProTV.md
Continuă răzbunarea Iranului pe aliații SUA din Golf: două drone iraniene au atacat marți ambasada americană din Arabia Saudită
08:10
Peste 700 de civili au fost ucişi în Iran de la începutul războiului. Printre victime se numără 176 de copii # ProTV.md
Peste 700 de civili au fost ucişi în Iran de la începutul războiului. Printre victime se numără 176 de copii
08:10
Mai multe companii aeriene din aceeași țară anunță reluarea limitată a zborurilor din Orientul Mijlociu # ProTV.md
Mai multe companii aeriene din aceeași țară anunță reluarea limitată a zborurilor din Orientul Mijlociu
Acum 24 ore
22:50
Spectacol total în Serie A: AS Roma și Juventus Torino au oferit un meci cu șase goluri, iar ambele echipe își păstrează speranțele pentru un loc în Liga Campionilor - VIDEO # ProTV.md
Spectacol total în Serie A: AS Roma și Juventus Torino au oferit un meci cu șase goluri, iar ambele echipe își păstrează speranțele pentru un loc în Liga Campionilor - VIDEO
22:50
Dezastru pentru frații Marquez în prima etapă a sezonului MotoGP: Marc abandonează din cauza unei pene, iar Alex cade, iar italianul Marco Bezecchi obține victoria - VIDEO # ProTV.md
Dezastru pentru frații Marquez în prima etapă a sezonului MotoGP: Marc abandonează din cauza unei pene, iar Alex cade, iar italianul Marco Bezecchi obține victoria - VIDEO
22:40
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat # ProTV.md
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat
22:40
Arsenal visează tot mai mult la primul titlu din Premier League după 22 de ani, recâștigând avansul de cinci puncte asupra lui Manchester City printr-o victorie muncită în fața rivalei Chelsea - VIDEO # ProTV.md
Arsenal visează tot mai mult la primul titlu din Premier League după 22 de ani, recâștigând avansul de cinci puncte asupra lui Manchester City printr-o victorie muncită în fața rivalei Chelsea - VIDEO
22:40
Derby de foc în Ligue 1: Olympique Lyon a condus de două ori pe terenul marii rivale Marseille, dar a pierdut dramatica confruntare în prelungiri - VIDEO # ProTV.md
Derby de foc în Ligue 1: Olympique Lyon a condus de două ori pe terenul marii rivale Marseille, dar a pierdut dramatica confruntare în prelungiri - VIDEO
22:30
Piloții din MotoGP se distrează pe tuk-tuk-uri în Thailanda înainte de startul sezonului, transformând taxiurile pe trei roți într-o cursă plină de umor și momente memorabile - VIDEO # ProTV.md
Piloții din MotoGP se distrează pe tuk-tuk-uri în Thailanda înainte de startul sezonului, transformând taxiurile pe trei roți într-o cursă plină de umor și momente memorabile - VIDEO
22:30
Magic Messi în acțiune: starul argentinian înscrie de două ori, inclusiv un gol direct din lovitură liberă, și aduce prima victorie echipei sale Inter Miami în MLS - VIDEO # ProTV.md
Magic Messi în acțiune: starul argentinian înscrie de două ori, inclusiv un gol direct din lovitură liberă, și aduce prima victorie echipei sale Inter Miami în MLS - VIDEO
22:30
Catastrofă totală la FCSB: campioana României în exercițiu ratează calificarea în play-off și nu va putea apăra titlul în sezonul actual - VIDEO # ProTV.md
Catastrofă totală la FCSB: campioana României în exercițiu ratează calificarea în play-off și nu va putea apăra titlul în sezonul actual - VIDEO
22:20
A treia zi de ofensivă: Israel lovește ținte strategice din Teheran, inclusiv locuința liderului interimar și sisteme de apărare antiaeriană - VIDEO # ProTV.md
A treia zi de ofensivă: Israel lovește ținte strategice din Teheran, inclusiv locuința liderului interimar și sisteme de apărare antiaeriană - VIDEO
22:10
Tentativă inedită de trecere ilegală a frontierei: un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina deghizat în femeie de 71 de ani - VIDEO # ProTV.md
Tentativă inedită de trecere ilegală a frontierei: un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina deghizat în femeie de 71 de ani - VIDEO
22:00
Caz revoltător la Bălți: un maidanez, atacat de un câine din rasa Bull Terrier chiar sub privirile stăpânului, martorii susțin că bărbatul ar fi dat intenționat comanda - VIDEO # ProTV.md
Caz revoltător la Bălți: un maidanez, atacat de un câine din rasa Bull Terrier chiar sub privirile stăpânului, martorii susțin că bărbatul ar fi dat intenționat comanda - VIDEO
21:50
Trump anunță că operațiunile militare în Iran vor continua „cu forță maximă” până la îndeplinirea tuturor obiectivelor, avertizând că „ar putea urma mai multe pierderi umane” - VIDEO # ProTV.md
Trump anunță că operațiunile militare în Iran vor continua „cu forță maximă” până la îndeplinirea tuturor obiectivelor, avertizând că „ar putea urma mai multe pierderi umane” - VIDEO
21:40
„Acolo nu te-ai dus singur, acolo te-a chemat țara”: veteranii războiului de pe Nistru, cu lacrimi în ochi, rememorează frontul și sacrificiul făcut pentru independența Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
„Acolo nu te-ai dus singur, acolo te-a chemat țara”: veteranii războiului de pe Nistru, cu lacrimi în ochi, rememorează frontul și sacrificiul făcut pentru independența Republicii Moldova - VIDEO
21:40
Franța își declară disponibilitatea de a apăra statele din Golful Persic, Germania analizează implicarea, iar Regatul Unit oferă sprijin defensiv în conflictul cu Iranul - VIDEO # ProTV.md
Franța își declară disponibilitatea de a apăra statele din Golful Persic, Germania analizează implicarea, iar Regatul Unit oferă sprijin defensiv în conflictul cu Iranul - VIDEO
21:30
Al zecelea val de rachete iraniene asupra Israelului provoacă distrugeri, morți și teroare: familii decimate, blocuri distruse și orașe sub sirene și explozii - VIDEO # ProTV.md
Al zecelea val de rachete iraniene asupra Israelului provoacă distrugeri, morți și teroare: familii decimate, blocuri distruse și orașe sub sirene și explozii - VIDEO
21:20
Au ignorat avertizările salvamarilor și au căzut în apă: Două fetițe - salvate de la înec, după ce gheața unui lac din capitală s-a spart. IGSU vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Au ignorat avertizările salvamarilor și au căzut în apă: Două fetițe - salvate de la înec, după ce gheața unui lac din capitală s-a spart. IGSU vine cu detalii - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.