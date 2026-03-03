Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026

ProTV.md, 3 martie 2026 17:00

Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.03.2026
17:10
Campionul mondial Usik își vede viitorul în politică și transmite un mesaj clar: „Mai jos de președinte nu merg” ProTV.md
Campionul mondial Usik își vede viitorul în politică și transmite un mesaj clar: „Mai jos de președinte nu merg”
Acum 30 minute
17:00
„Unii speră să fiu închis”: Igor Dodon vorbește despre tensiuni în interiorul PSRM și tentative de schimbare a conducerii ProTV.md
„Unii speră să fiu închis”: Igor Dodon vorbește despre tensiuni în interiorul PSRM și tentative de schimbare a conducerii
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026
16:50
Peste 2.400 de șoferi, sancționați pentru utilizarea telefonului la volan în doar trei săptămâni ProTV.md
Peste 2.400 de șoferi, sancționați pentru utilizarea telefonului la volan în doar trei săptămâni
Acum o oră
16:30
Fum negru și dens la Bălți: un microbuz a luat foc în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO ProTV.md
Fum negru și dens la Bălți: un microbuz a luat foc în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO
16:20
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare - VIDEO ProTV.md
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare - VIDEO
16:20
Polonia anunță că vrea o autonomie cât mai mare posibil în domeniul armelor nucleare ProTV.md
Polonia anunță că vrea o autonomie cât mai mare posibil în domeniul armelor nucleare
16:20
Momentul reținerii celor patru persoane care au luat mită 40 de mii de euro - publicat de CNA - VIDEO ProTV.md
Momentul reținerii celor patru persoane care au luat mită 40 de mii de euro - publicat de CNA - VIDEO
Acum 2 ore
16:10
Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări în mai multe domenii. Precizările instituției ProTV.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări în mai multe domenii. Precizările instituției
16:00
Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani ProTV.md
Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani
15:50
Șoc pe Santiago Bernabeu acolo unde Real Madrid a pierdut surpinzător cu Getafe: lupta pentru titlu de campionă în Spania devine tot mai acerbă - VIDEO ProTV.md
Șoc pe Santiago Bernabeu acolo unde Real Madrid a pierdut surpinzător cu Getafe: lupta pentru titlu de campionă în Spania devine tot mai acerbă - VIDEO
15:40
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO ProTV.md
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO
15:30
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război” ProTV.md
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război”
15:20
Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit” ProTV.md
Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit”
15:20
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi ProTV.md
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi
15:20
Țările cele mai afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, „artera de petrol” a lumii ProTV.md
Țările cele mai afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, „artera de petrol” a lumii
15:20
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce cursele Qatar Airways rămân suspendate. Ultimele noutăți în materie de zbor ProTV.md
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce cursele Qatar Airways rămân suspendate. Ultimele noutăți în materie de zbor
Acum 4 ore
15:10
Tensiunile din Orientul Mijlociu scumpesc carburanții. Experții: „Majorările prețului petrolului vor avea și alte consecințe” - VIDEO ProTV.md
Tensiunile din Orientul Mijlociu scumpesc carburanții. Experții: „Majorările prețului petrolului vor avea și alte consecințe” - VIDEO
15:10
Armata SUA a anunțat că marina Iranului a „pierdut” toate navele în Golful Oman: „Nu mai are niciuna” ProTV.md
Armata SUA a anunțat că marina Iranului a „pierdut” toate navele în Golful Oman: „Nu mai are niciuna”
15:10
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - FOTO ProTV.md
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - FOTO
15:00
Ce spun experții despre scumpirile semnificative la carburanți și care este motivul: „Aceste majorări la petrol vor veni și cu alte consecințe” - VIDEO ProTV.md
Ce spun experții despre scumpirile semnificative la carburanți și care este motivul: „Aceste majorări la petrol vor veni și cu alte consecințe” - VIDEO
15:00
Un bărbat - suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Ce au găsit polițiștii în locuința sa din capitală - VIDEO ProTV.md
Un bărbat - suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Ce au găsit polițiștii în locuința sa din capitală - VIDEO
14:50
Cinci persoane - prinse în timp ce preluau pachețele cu narcotice, la Strășeni: Una dintre acestia a încercat să mituiască polițiștii - VIDEO ProTV.md
Cinci persoane - prinse în timp ce preluau pachețele cu narcotice, la Strășeni: Una dintre acestia a încercat să mituiască polițiștii - VIDEO
14:50
„Urmează Cuba. Vor cădea. Această dictatură comunistă, zilele lor sunt numărate”, spune un aliat al lui Trump ProTV.md
„Urmează Cuba. Vor cădea. Această dictatură comunistă, zilele lor sunt numărate”, spune un aliat al lui Trump
14:40
LIVE TEXT. A patra zi de război. Noi atacuri în forță: Israel lovește puternic în Teheran și Beirut, în timp ce Iranul ripostează în Golf ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Noi atacuri în forță: Israel lovește puternic în Teheran și Beirut, în timp ce Iranul ripostează în Golf
14:40
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem” ProTV.md
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem”
14:40
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski ProTV.md
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski
14:30
„Învățăm din mers și demonstrăm zi de zi o voință fermă”. Mesajul Cristinei Gherasimov la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a Moldovei la UE ProTV.md
„Învățăm din mers și demonstrăm zi de zi o voință fermă”. Mesajul Cristinei Gherasimov la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a Moldovei la UE
14:30
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele” -VIDEO ProTV.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele” -VIDEO
14:20
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii – FOTO ProTV.md
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii – FOTO
14:10
Fostul director adjunct al SIS, spionaj prin „căsuțe draft”: Procurorii români dezvăluiesc cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus ProTV.md
Fostul director adjunct al SIS, spionaj prin „căsuțe draft”: Procurorii români dezvăluiesc cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus
14:10
Bătaie în plină stradă, la Durlești. Momentul când un șofer îl lovește pe altul cu o bâtă. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
Bătaie în plină stradă, la Durlești. Momentul când un șofer îl lovește pe altul cu o bâtă. Ce spune poliția - VIDEO
14:10
Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni ProTV.md
Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni
13:30
Singura țară din Europa de Est care intră sub „umbrela nucleară” a Franței. „Partenerii noștri sunt pregătiți” ProTV.md
Singura țară din Europa de Est care intră sub „umbrela nucleară” a Franței. „Partenerii noștri sunt pregătiți”
Acum 6 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.03.2026
12:40
Câți cetățeni moldoveni solicită evacuarea din Orientul Mijlociu? Autoritățile vin cu detalii ProTV.md
Câți cetățeni moldoveni solicită evacuarea din Orientul Mijlociu? Autoritățile vin cu detalii
12:30
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz ProTV.md
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
12:30
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf ProTV.md
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf
12:20
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului
12:20
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
12:20
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe ProTV.md
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe
12:10
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO ProTV.md
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO
12:10
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus ProTV.md
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus
12:00
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări ProTV.md
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări
12:00
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero
12:00
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO ProTV.md
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO
11:50
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero
11:30
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO ProTV.md
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO
Acum 8 ore
11:10
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO ProTV.md
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.