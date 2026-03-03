Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război”
ProTV.md, 3 martie 2026 15:30
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
15:40
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO # ProTV.md
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO
Acum 30 minute
15:30
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război” # ProTV.md
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război”
15:20
Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit”
15:20
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi # ProTV.md
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi
15:20
Țările cele mai afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, „artera de petrol” a lumii
15:20
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce cursele Qatar Airways rămân suspendate. Ultimele noutăți în materie de zbor # ProTV.md
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce cursele Qatar Airways rămân suspendate. Ultimele noutăți în materie de zbor
Acum o oră
15:10
Tensiunile din Orientul Mijlociu scumpesc carburanții. Experții: „Majorările prețului petrolului vor avea și alte consecințe” - VIDEO # ProTV.md
Tensiunile din Orientul Mijlociu scumpesc carburanții. Experții: „Majorările prețului petrolului vor avea și alte consecințe” - VIDEO
15:10
Armata SUA a anunțat că marina Iranului a „pierdut” toate navele în Golful Oman: „Nu mai are niciuna” # ProTV.md
Armata SUA a anunțat că marina Iranului a „pierdut” toate navele în Golful Oman: „Nu mai are niciuna”
15:10
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - FOTO # ProTV.md
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - FOTO
15:00
Ce spun experții despre scumpirile semnificative la carburanți și care este motivul: „Aceste majorări la petrol vor veni și cu alte consecințe” - VIDEO # ProTV.md
Ce spun experții despre scumpirile semnificative la carburanți și care este motivul: „Aceste majorări la petrol vor veni și cu alte consecințe” - VIDEO
15:00
Un bărbat - suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Ce au găsit polițiștii în locuința sa din capitală - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Ce au găsit polițiștii în locuința sa din capitală - VIDEO
14:50
Cinci persoane - prinse în timp ce preluau pachețele cu narcotice, la Strășeni: Una dintre acestia a încercat să mituiască polițiștii - VIDEO # ProTV.md
Cinci persoane - prinse în timp ce preluau pachețele cu narcotice, la Strășeni: Una dintre acestia a încercat să mituiască polițiștii - VIDEO
14:50
„Urmează Cuba. Vor cădea. Această dictatură comunistă, zilele lor sunt numărate”, spune un aliat al lui Trump # ProTV.md
„Urmează Cuba. Vor cădea. Această dictatură comunistă, zilele lor sunt numărate”, spune un aliat al lui Trump
Acum 2 ore
14:40
LIVE TEXT. A patra zi de război. Noi atacuri în forță: Israel lovește puternic în Teheran și Beirut, în timp ce Iranul ripostează în Golf # ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Noi atacuri în forță: Israel lovește puternic în Teheran și Beirut, în timp ce Iranul ripostează în Golf
14:40
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem” # ProTV.md
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem”
14:40
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski # ProTV.md
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski
14:30
„Învățăm din mers și demonstrăm zi de zi o voință fermă”. Mesajul Cristinei Gherasimov la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a Moldovei la UE # ProTV.md
„Învățăm din mers și demonstrăm zi de zi o voință fermă”. Mesajul Cristinei Gherasimov la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a Moldovei la UE
14:30
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele” -VIDEO # ProTV.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele” -VIDEO
14:20
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii – FOTO # ProTV.md
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii – FOTO
14:10
Fostul director adjunct al SIS, spionaj prin „căsuțe draft”: Procurorii români dezvăluiesc cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # ProTV.md
Fostul director adjunct al SIS, spionaj prin „căsuțe draft”: Procurorii români dezvăluiesc cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus
14:10
Bătaie în plină stradă, la Durlești. Momentul când un șofer îl lovește pe altul cu o bâtă. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Bătaie în plină stradă, la Durlești. Momentul când un șofer îl lovește pe altul cu o bâtă. Ce spune poliția - VIDEO
14:10
Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni
Acum 4 ore
13:30
Singura țară din Europa de Est care intră sub „umbrela nucleară” a Franței. „Partenerii noștri sunt pregătiți” # ProTV.md
Singura țară din Europa de Est care intră sub „umbrela nucleară” a Franței. „Partenerii noștri sunt pregătiți”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.03.2026
12:40
Câți cetățeni moldoveni solicită evacuarea din Orientul Mijlociu? Autoritățile vin cu detalii # ProTV.md
Câți cetățeni moldoveni solicită evacuarea din Orientul Mijlociu? Autoritățile vin cu detalii
12:30
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz # ProTV.md
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
12:30
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf # ProTV.md
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf
12:20
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului # ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului
12:20
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
12:20
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe # ProTV.md
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe
12:10
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO # ProTV.md
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO
12:10
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # ProTV.md
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus
12:00
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări # ProTV.md
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări
12:00
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero # ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero
12:00
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO # ProTV.md
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO
11:50
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero # ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero
Acum 6 ore
11:30
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO # ProTV.md
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO
11:10
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO # ProTV.md
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO
10:50
Caz șocant în capitală: O femeie de 70 de ani - omorâtă la o masă de pomenire în urma unui conflict. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Caz șocant în capitală: O femeie de 70 de ani - omorâtă la o masă de pomenire în urma unui conflict. Cum s-a întâmplat totul
10:50
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. # ProTV.md
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos.
10:50
O femeie - transportată în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de o mașină, la Ocnița. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
O femeie - transportată în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de o mașină, la Ocnița. Poliția vine cu detalii - FOTO
10:30
A încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul din Chișinău. Ce sumă avea - FOTO # ProTV.md
A încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul din Chișinău. Ce sumă avea - FOTO
10:30
A urcat băut la volan, iar când a fost stopat de polițiști a refuzat testarea stării de ebrietate. Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A urcat băut la volan, iar când a fost stopat de polițiști a refuzat testarea stării de ebrietate. Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
10:10
Israel autorizează avansarea trupelor în Liban, Hezbollah revendică atacuri cu drone
10:00
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat # ProTV.md
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat
09:50
Se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul delegației UE în țara noastră - VIDEO # ProTV.md
Se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul delegației UE în țara noastră - VIDEO
Acum 8 ore
09:30
Emisarul lui Donald Trump: Iranul s-a „lăudat” că poate produce 11 bombe nucleare
08:50
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei # ProTV.md
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
08:50
Trump: SUA au muniție „nelimitată” și pot lupta „la nesfârșit”. Acuzații dure la adresa lui Biden pentru armamentul trimis lui Zelenski # ProTV.md
Trump: SUA au muniție „nelimitată” și pot lupta „la nesfârșit”. Acuzații dure la adresa lui Biden pentru armamentul trimis lui Zelenski
08:40
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă # ProTV.md
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.