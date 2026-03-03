ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac

ProTV.md, 3 martie 2026 18:20

ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
18:40
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român ProTV.md
Activitatea pe aeroporturile din Dubai şi Abu Dhabi s-a reluat doar parţial. Recomandările MAE român
Acum 30 minute
18:30
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
18:30
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO ProTV.md
WatchDog.MD: Rețea de pagini Facebook anonime promovează activitatea Primăriei Chișinău și imaginea politică a lui Ion Ceban înainte de alegerile din 2027 - VIDEO
Acum o oră
18:20
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac ProTV.md
ANSA reduce controalele la importurile de lapte din Ucraina și menține testarea consolidată doar pentru laptele în vrac
18:10
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026 ProTV.md
ANTA lansează noua metodologie de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane: reguli clare și transparență până la 1 iunie 2026
18:00
Cristiano Ronaldo ar fi fugit din calea războiului: avionul său privat a decolat din Arabia Saudită în toiul nopții spre capitala Spaniei ProTV.md
Cristiano Ronaldo ar fi fugit din calea războiului: avionul său privat a decolat din Arabia Saudită în toiul nopții spre capitala Spaniei
18:00
Poșta Moldovei suspendă temporar trimiterile internaționale către mai multe țări din Orientul Mijlociu ProTV.md
Poșta Moldovei suspendă temporar trimiterile internaționale către mai multe țări din Orientul Mijlociu
Acum 2 ore
17:40
De 8 Martie, surprinde femeile dragi cu daruri speciale de la Centrul Comercial UNIC, locul unde primăvara începe cu emoție și culoare - VIDEO ProTV.md
De 8 Martie, surprinde femeile dragi cu daruri speciale de la Centrul Comercial UNIC, locul unde primăvara începe cu emoție și culoare - VIDEO
17:20
Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament - VIDEO ProTV.md
Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament - VIDEO
17:20
Donald Trump spune că Iranul a cerut reluarea negocierilor, însă este „prea târziu” ProTV.md
Donald Trump spune că Iranul a cerut reluarea negocierilor, însă este „prea târziu”
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.03.2026
17:10
Campionul mondial Usik își vede viitorul în politică și transmite un mesaj clar: „Mai jos de președinte nu merg” ProTV.md
Campionul mondial Usik își vede viitorul în politică și transmite un mesaj clar: „Mai jos de președinte nu merg”
17:00
„Unii speră să fiu închis”: Igor Dodon vorbește despre tensiuni în interiorul PSRM și tentative de schimbare a conducerii ProTV.md
„Unii speră să fiu închis”: Igor Dodon vorbește despre tensiuni în interiorul PSRM și tentative de schimbare a conducerii
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 02.03.2026
Acum 4 ore
16:50
Peste 2.400 de șoferi, sancționați pentru utilizarea telefonului la volan în doar trei săptămâni ProTV.md
Peste 2.400 de șoferi, sancționați pentru utilizarea telefonului la volan în doar trei săptămâni
16:30
Fum negru și dens la Bălți: un microbuz a luat foc în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO ProTV.md
Fum negru și dens la Bălți: un microbuz a luat foc în plină stradă. Momentul când arde ca o torță - VIDEO
16:20
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare - VIDEO ProTV.md
Alertă de fraudă în Republica Moldova: escrocii folosesc ilegal identitatea MPay și EVO pentru a trimite SMS-uri false despre „taxe de drum restante” și a fura date bancare - VIDEO
16:20
Polonia anunță că vrea o autonomie cât mai mare posibil în domeniul armelor nucleare ProTV.md
Polonia anunță că vrea o autonomie cât mai mare posibil în domeniul armelor nucleare
16:20
Momentul reținerii celor patru persoane care au luat mită 40 de mii de euro - publicat de CNA - VIDEO ProTV.md
Momentul reținerii celor patru persoane care au luat mită 40 de mii de euro - publicat de CNA - VIDEO
16:10
Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări în mai multe domenii. Precizările instituției ProTV.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță verificări în mai multe domenii. Precizările instituției
16:00
Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani ProTV.md
Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani
15:50
Șoc pe Santiago Bernabeu acolo unde Real Madrid a pierdut surpinzător cu Getafe: lupta pentru titlu de campionă în Spania devine tot mai acerbă - VIDEO ProTV.md
Șoc pe Santiago Bernabeu acolo unde Real Madrid a pierdut surpinzător cu Getafe: lupta pentru titlu de campionă în Spania devine tot mai acerbă - VIDEO
15:40
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO ProTV.md
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în plin conflict în Orientul Mijlociu - VIDEO
15:30
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război” ProTV.md
Iranul avertizează ţările europene împotriva oricărei implicări în conflict: „Ar fi un act de război”
15:20
Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit” ProTV.md
Netanyahu spune că războiul din Iran „nu va dura ani”: „Nu va fi fără sfârșit”
15:20
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi ProTV.md
Un politician din SUA vrea să îi lase locul din Congres fratelui său geamăn și spune că lumea oricum nu îi poate deosebi
15:20
Țările cele mai afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, „artera de petrol” a lumii ProTV.md
Țările cele mai afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, „artera de petrol” a lumii
15:20
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce cursele Qatar Airways rămân suspendate. Ultimele noutăți în materie de zbor ProTV.md
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce cursele Qatar Airways rămân suspendate. Ultimele noutăți în materie de zbor
15:10
Tensiunile din Orientul Mijlociu scumpesc carburanții. Experții: „Majorările prețului petrolului vor avea și alte consecințe” - VIDEO ProTV.md
Tensiunile din Orientul Mijlociu scumpesc carburanții. Experții: „Majorările prețului petrolului vor avea și alte consecințe” - VIDEO
15:10
Armata SUA a anunțat că marina Iranului a „pierdut” toate navele în Golful Oman: „Nu mai are niciuna” ProTV.md
Armata SUA a anunțat că marina Iranului a „pierdut” toate navele în Golful Oman: „Nu mai are niciuna”
15:10
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - FOTO ProTV.md
Patru persoane - reținute în flagrant de CNA și procurori în timp ce primeau mită 40.000 de euro. Ce urmau să facă - FOTO
15:00
Ce spun experții despre scumpirile semnificative la carburanți și care este motivul: „Aceste majorări la petrol vor veni și cu alte consecințe” - VIDEO ProTV.md
Ce spun experții despre scumpirile semnificative la carburanți și care este motivul: „Aceste majorări la petrol vor veni și cu alte consecințe” - VIDEO
15:00
Un bărbat - suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Ce au găsit polițiștii în locuința sa din capitală - VIDEO ProTV.md
Un bărbat - suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci pentru consumul de droguri. Ce au găsit polițiștii în locuința sa din capitală - VIDEO
Acum 6 ore
14:50
Cinci persoane - prinse în timp ce preluau pachețele cu narcotice, la Strășeni: Una dintre acestia a încercat să mituiască polițiștii - VIDEO ProTV.md
Cinci persoane - prinse în timp ce preluau pachețele cu narcotice, la Strășeni: Una dintre acestia a încercat să mituiască polițiștii - VIDEO
14:50
„Urmează Cuba. Vor cădea. Această dictatură comunistă, zilele lor sunt numărate”, spune un aliat al lui Trump ProTV.md
„Urmează Cuba. Vor cădea. Această dictatură comunistă, zilele lor sunt numărate”, spune un aliat al lui Trump
14:40
LIVE TEXT. A patra zi de război. Noi atacuri în forță: Israel lovește puternic în Teheran și Beirut, în timp ce Iranul ripostează în Golf ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Noi atacuri în forță: Israel lovește puternic în Teheran și Beirut, în timp ce Iranul ripostează în Golf
14:40
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem” ProTV.md
Cum este pus la încercare statutul Dubaiului de „refugiu sigur” în Orientul Mijlociu de atacurile Iranului: „Oamenii se tem”
14:40
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski ProTV.md
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski
14:30
„Învățăm din mers și demonstrăm zi de zi o voință fermă”. Mesajul Cristinei Gherasimov la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a Moldovei la UE ProTV.md
„Învățăm din mers și demonstrăm zi de zi o voință fermă”. Mesajul Cristinei Gherasimov la 4 ani de la depunerea cererii de aderare a Moldovei la UE
14:30
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele” -VIDEO ProTV.md
Un proiect imobiliar, care a durat aproape 15 ani, a fost dus la bun sfârșit în februarie 2026. Vorbim despre Complexul de pe strada Ginta Latină din Chișinău, anterior cunoscut sub denumirea „Palmieri și Stele” -VIDEO
14:20
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii – FOTO ProTV.md
Au urcat drogați la volan: Doi tineri din capitală - documentați. Poliția vine cu detalii – FOTO
14:10
Fostul director adjunct al SIS, spionaj prin „căsuțe draft”: Procurorii români dezvăluiesc cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus ProTV.md
Fostul director adjunct al SIS, spionaj prin „căsuțe draft”: Procurorii români dezvăluiesc cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus
14:10
Bătaie în plină stradă, la Durlești. Momentul când un șofer îl lovește pe altul cu o bâtă. Ce spune poliția - VIDEO ProTV.md
Bătaie în plină stradă, la Durlești. Momentul când un șofer îl lovește pe altul cu o bâtă. Ce spune poliția - VIDEO
14:10
Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni ProTV.md
Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și în Ungheni
13:30
Singura țară din Europa de Est care intră sub „umbrela nucleară” a Franței. „Partenerii noștri sunt pregătiți” ProTV.md
Singura țară din Europa de Est care intră sub „umbrela nucleară” a Franței. „Partenerii noștri sunt pregătiți”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.03.2026
Acum 8 ore
12:40
Câți cetățeni moldoveni solicită evacuarea din Orientul Mijlociu? Autoritățile vin cu detalii ProTV.md
Câți cetățeni moldoveni solicită evacuarea din Orientul Mijlociu? Autoritățile vin cu detalii
12:30
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz ProTV.md
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
12:30
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf ProTV.md
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf
12:20
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.