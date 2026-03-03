LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului

ProTV.md, 3 martie 2026 12:20

LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
12:30
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz ProTV.md
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
12:30
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf ProTV.md
Furie și dezmințiri în Qatar și UAE, după ce presa a scris că rămân fără interceptori anti-rachete și drone. Noi informații dezvăluie cât de mare e presiunea pe statele din Golf
Acum 30 minute
12:20
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Iranului, anunțată de SUA. Armata israeliană, „atacuri simultane” asupra Teheranului și Beirutului
12:20
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Ultima oră. Prețul motorinei crește semnificativ. ANRE anunță cât vor achita șoferii pentru carburanți - FOTO
12:20
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe ProTV.md
Germania se așteaptă la un atac al Iranului asupra unei țări NATO. Ce spune ministrul german de externe
12:10
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO ProTV.md
Contrabandă cu țigări transportate ilegal din Moldova în România: trei persoane, printre care un polițist de frontieră, au fost reținute. Câte cutii au fost găsite - VIDEO
12:10
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus ProTV.md
Fostul număr doi din serviciul de informații al Republicii Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus
Acum o oră
12:00
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări ProTV.md
Sunt sau nu moldoveni printre victimele atacurilor din Orientul Mijlociu? MAE vine cu actualizări
12:00
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul va fi reluat de la zero
12:00
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO ProTV.md
Incendiu în capitală: O persoană - salvată de pompieri din locuința mistuită de flăcări. IGSU vine cu detalii – FOTO
11:50
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero ProTV.md
Judecătorul responsabil de examinarea dosarului lui Ion Creangă, a demisionat: Procesul ar putea fi reluat de la zero
Acum 2 ore
11:30
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO ProTV.md
A bătut un bărbat până la moarte. Un adolescent din Anenii Noi - plasat în arest. Momentul când îl agresează a fost filmat - VIDEO
11:10
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO ProTV.md
Incendiu la ministerul Sănătății: Un calculator dintr-un birou a luat foc. IGSU vine cu detalii – FOTO
10:50
Caz șocant în capitală: O femeie de 70 de ani - omorâtă la o masă de pomenire în urma unui conflict. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
Caz șocant în capitală: O femeie de 70 de ani - omorâtă la o masă de pomenire în urma unui conflict. Cum s-a întâmplat totul
10:50
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos. ProTV.md
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard® și primește 10% cashback. Călătorește mai avantajos.
10:50
O femeie - transportată în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de o mașină, la Ocnița. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
O femeie - transportată în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de o mașină, la Ocnița. Poliția vine cu detalii - FOTO
Acum 4 ore
10:30
A încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul din Chișinău. Ce sumă avea - FOTO ProTV.md
A încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. O femeie cu cetățenie străină - documentată pe Aeroportul din Chișinău. Ce sumă avea - FOTO
10:30
A urcat băut la volan, iar când a fost stopat de polițiști a refuzat testarea stării de ebrietate. Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
A urcat băut la volan, iar când a fost stopat de polițiști a refuzat testarea stării de ebrietate. Un tânăr - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
10:10
Israel autorizează avansarea trupelor în Liban, Hezbollah revendică atacuri cu drone ProTV.md
Israel autorizează avansarea trupelor în Liban, Hezbollah revendică atacuri cu drone
10:00
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat ProTV.md
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat
09:50
Se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul delegației UE în țara noastră - VIDEO ProTV.md
Se împlinesc 4 ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul delegației UE în țara noastră - VIDEO
09:30
Emisarul lui Donald Trump: Iranul s-a „lăudat” că poate produce 11 bombe nucleare ProTV.md
Emisarul lui Donald Trump: Iranul s-a „lăudat” că poate produce 11 bombe nucleare
08:50
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei ProTV.md
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
08:50
Trump: SUA au muniție „nelimitată” și pot lupta „la nesfârșit”. Acuzații dure la adresa lui Biden pentru armamentul trimis lui Zelenski ProTV.md
Trump: SUA au muniție „nelimitată” și pot lupta „la nesfârșit”. Acuzații dure la adresa lui Biden pentru armamentul trimis lui Zelenski
08:40
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă ProTV.md
Cum ar putea profita Rusia de războiul cu Iranul. Avertismentul lui Zelenski şi o problemă matematică de eficienţă
Acum 6 ore
08:30
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:30
Curs valutar BNM pentru 3 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 3 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Sediul postului public de televiziune din Teheran, „atacat și distrus”, anunță armata israeliană: Avioanele de vânătoare au aruncat „zeci de bombe” ProTV.md
Sediul postului public de televiziune din Teheran, „atacat și distrus”, anunță armata israeliană: Avioanele de vânătoare au aruncat „zeci de bombe”
08:20
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Teheranului, anunțată de SUA. Israelul, noi atacuri în Liban și Iran ProTV.md
LIVE TEXT. A patra zi de război. Lovitură masivă împotriva capacităților de apărare și atac ale Teheranului, anunțată de SUA. Israelul, noi atacuri în Liban și Iran
08:20
Rusia e facută lașă de către ideologul lui Putin pentru că nu are curaj să acționeze „după aceleași reguli” ca SUA și Israel ProTV.md
Rusia e facută lașă de către ideologul lui Putin pentru că nu are curaj să acționeze „după aceleași reguli” ca SUA și Israel
08:20
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor în înregistra în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil și maxime de 11 grade în capitală. Ce temperaturi se vor în înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:10
Continuă răzbunarea Iranului pe aliații SUA din Golf: două drone iraniene au atacat marți ambasada americană din Arabia Saudită ProTV.md
Continuă răzbunarea Iranului pe aliații SUA din Golf: două drone iraniene au atacat marți ambasada americană din Arabia Saudită
08:10
Peste 700 de civili au fost ucişi în Iran de la începutul războiului. Printre victime se numără 176 de copii ProTV.md
Peste 700 de civili au fost ucişi în Iran de la începutul războiului. Printre victime se numără 176 de copii
08:10
Mai multe companii aeriene din aceeași țară anunță reluarea limitată a zborurilor din Orientul Mijlociu ProTV.md
Mai multe companii aeriene din aceeași țară anunță reluarea limitată a zborurilor din Orientul Mijlociu
Acum 24 ore
22:50
Spectacol total în Serie A: AS Roma și Juventus Torino au oferit un meci cu șase goluri, iar ambele echipe își păstrează speranțele pentru un loc în Liga Campionilor - VIDEO ProTV.md
Spectacol total în Serie A: AS Roma și Juventus Torino au oferit un meci cu șase goluri, iar ambele echipe își păstrează speranțele pentru un loc în Liga Campionilor - VIDEO
22:50
Dezastru pentru frații Marquez în prima etapă a sezonului MotoGP: Marc abandonează din cauza unei pene, iar Alex cade, iar italianul Marco Bezecchi obține victoria - VIDEO ProTV.md
Dezastru pentru frații Marquez în prima etapă a sezonului MotoGP: Marc abandonează din cauza unei pene, iar Alex cade, iar italianul Marco Bezecchi obține victoria - VIDEO
22:40
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat ProTV.md
Revoluție digitală la Aeroportul Internațional Chișinău: noua platformă inteligentă va conecta pasagerii, companiile aeriene și serviciile comerciale într-un ecosistem modern și complet securizat
22:40
Arsenal visează tot mai mult la primul titlu din Premier League după 22 de ani, recâștigând avansul de cinci puncte asupra lui Manchester City printr-o victorie muncită în fața rivalei Chelsea - VIDEO ProTV.md
Arsenal visează tot mai mult la primul titlu din Premier League după 22 de ani, recâștigând avansul de cinci puncte asupra lui Manchester City printr-o victorie muncită în fața rivalei Chelsea - VIDEO
22:40
Derby de foc în Ligue 1: Olympique Lyon a condus de două ori pe terenul marii rivale Marseille, dar a pierdut dramatica confruntare în prelungiri - VIDEO ProTV.md
Derby de foc în Ligue 1: Olympique Lyon a condus de două ori pe terenul marii rivale Marseille, dar a pierdut dramatica confruntare în prelungiri - VIDEO
22:30
Piloții din MotoGP se distrează pe tuk-tuk-uri în Thailanda înainte de startul sezonului, transformând taxiurile pe trei roți într-o cursă plină de umor și momente memorabile - VIDEO ProTV.md
Piloții din MotoGP se distrează pe tuk-tuk-uri în Thailanda înainte de startul sezonului, transformând taxiurile pe trei roți într-o cursă plină de umor și momente memorabile - VIDEO
22:30
Magic Messi în acțiune: starul argentinian înscrie de două ori, inclusiv un gol direct din lovitură liberă, și aduce prima victorie echipei sale Inter Miami în MLS - VIDEO ProTV.md
Magic Messi în acțiune: starul argentinian înscrie de două ori, inclusiv un gol direct din lovitură liberă, și aduce prima victorie echipei sale Inter Miami în MLS - VIDEO
22:30
Catastrofă totală la FCSB: campioana României în exercițiu ratează calificarea în play-off și nu va putea apăra titlul în sezonul actual - VIDEO ProTV.md
Catastrofă totală la FCSB: campioana României în exercițiu ratează calificarea în play-off și nu va putea apăra titlul în sezonul actual - VIDEO
22:20
A treia zi de ofensivă: Israel lovește ținte strategice din Teheran, inclusiv locuința liderului interimar și sisteme de apărare antiaeriană - VIDEO ProTV.md
A treia zi de ofensivă: Israel lovește ținte strategice din Teheran, inclusiv locuința liderului interimar și sisteme de apărare antiaeriană - VIDEO
22:10
Tentativă inedită de trecere ilegală a frontierei: un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina deghizat în femeie de 71 de ani - VIDEO ProTV.md
Tentativă inedită de trecere ilegală a frontierei: un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina deghizat în femeie de 71 de ani - VIDEO
22:00
Caz revoltător la Bălți: un maidanez, atacat de un câine din rasa Bull Terrier chiar sub privirile stăpânului, martorii susțin că bărbatul ar fi dat intenționat comanda - VIDEO ProTV.md
Caz revoltător la Bălți: un maidanez, atacat de un câine din rasa Bull Terrier chiar sub privirile stăpânului, martorii susțin că bărbatul ar fi dat intenționat comanda - VIDEO
21:50
Trump anunță că operațiunile militare în Iran vor continua „cu forță maximă” până la îndeplinirea tuturor obiectivelor, avertizând că „ar putea urma mai multe pierderi umane” - VIDEO ProTV.md
Trump anunță că operațiunile militare în Iran vor continua „cu forță maximă” până la îndeplinirea tuturor obiectivelor, avertizând că „ar putea urma mai multe pierderi umane” - VIDEO
21:40
„Acolo nu te-ai dus singur, acolo te-a chemat țara”: veteranii războiului de pe Nistru, cu lacrimi în ochi, rememorează frontul și sacrificiul făcut pentru independența Republicii Moldova - VIDEO ProTV.md
„Acolo nu te-ai dus singur, acolo te-a chemat țara”: veteranii războiului de pe Nistru, cu lacrimi în ochi, rememorează frontul și sacrificiul făcut pentru independența Republicii Moldova - VIDEO
21:40
Franța își declară disponibilitatea de a apăra statele din Golful Persic, Germania analizează implicarea, iar Regatul Unit oferă sprijin defensiv în conflictul cu Iranul - VIDEO ProTV.md
Franța își declară disponibilitatea de a apăra statele din Golful Persic, Germania analizează implicarea, iar Regatul Unit oferă sprijin defensiv în conflictul cu Iranul - VIDEO
21:30
Al zecelea val de rachete iraniene asupra Israelului provoacă distrugeri, morți și teroare: familii decimate, blocuri distruse și orașe sub sirene și explozii - VIDEO ProTV.md
Al zecelea val de rachete iraniene asupra Israelului provoacă distrugeri, morți și teroare: familii decimate, blocuri distruse și orașe sub sirene și explozii - VIDEO
21:20
Au ignorat avertizările salvamarilor și au căzut în apă: Două fetițe - salvate de la înec, după ce gheața unui lac din capitală s-a spart. IGSU vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Au ignorat avertizările salvamarilor și au căzut în apă: Două fetițe - salvate de la înec, după ce gheața unui lac din capitală s-a spart. IGSU vine cu detalii - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.