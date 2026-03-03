Ion Ceban: „Scenariul de la Durlești ar putea fi repetat la Codru”

07:10

Horoscop 2 martie – o zi cu sare și piper. O să ne revizuim atitudinea ca să fim corecți, înțelegători față de cei care nu mai au răbdare cu noi și credem și că au dreptate. PEȘTI O să primiți niște atenționări că n-ați completat niște acte, că nu v-ați fi prezentat la o ședință, […]