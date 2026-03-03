VIDEO | Ion Ceban: Stația de sortare a deșeurilor din Chișinău, realizată conform graficului. Investiții de 26 milioane de euro

07:00

Horoscop 26 februarie – o zi cu retușuri. O să avem prilejul să reparăm niște greșeli, cu ajutorul lui Mercur, pentru că este retrograd până pe 3 martie. O să primim o a doua șansă. PEȘTI Vă dați întâlnire cu niște oameni care vă propun de multă vreme ceva, dar n-ați avut timp, n-ați fost […] The post Horoscop 26 februarie – LEU – se poate să fiți în negocieri pentru un business first appeared on HotNews.md.