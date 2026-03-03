ULTIMA ORĂ | Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări
HotNews, 3 martie 2026 07:30
Departamentul de Stat al SUA i-a îndemnat pe cetăţenii americani să „plece imediat” din 14 ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, informează Reuters. Mora Namdar, secretara adjunctă a Departamentului de Stat pentru afaceri consulare, a scris că cetățenii americani ar trebui să […] The post ULTIMA ORĂ | Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
07:30
ULTIMA ORĂ | Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări # HotNews
Departamentul de Stat al SUA i-a îndemnat pe cetăţenii americani să „plece imediat” din 14 ţări din Orientul Mijlociu, inclusiv din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (EAU), în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, informează Reuters. Mora Namdar, secretara adjunctă a Departamentului de Stat pentru afaceri consulare, a scris că cetățenii americani ar trebui să […] The post ULTIMA ORĂ | Apel de ultim moment pentru americanii din Orientul Mijlociu: Li se cere să părăsească „IMEDIAT” 14 țări first appeared on HotNews.md.
Acum 2 ore
06:50
Horoscop 3 martie – Lună Plină, cu vești de tot felul. Avem multe de spus și de făcut, o să încercăm să mulțumim pe toată lumea, dar o să fie loc și de mai bine. PEȘTI Se rezolvă probleme mai vechi și o să puteți face progrese, să dezvoltați proiecte pe care le aveți de […] The post Horoscop 3 martie – pentru o zodie se anunță o recompensă în bani first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
17:50
Irina Vlah avertizează: Soarta a 800 de biserici poate provoca tensiuni majore în societate # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „800 de parohii din întreaga Moldovă pot ajunge în centrul unei redistribuiri periculoase. Dacă instanța va lăsa bisericile în administrarea statului, există un risc real ca soarta lor să fie decisă fără a ține cont de opinia credincioșilor, fiind transferate către o altă mitropolie”. Irina Vlah […] The post Irina Vlah avertizează: Soarta a 800 de biserici poate provoca tensiuni majore în societate first appeared on HotNews.md.
16:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță prezentarea, în această săptămână, a mai multor proiecte strategice dedicate dezvoltării sistemului educațional din Capitală, cu accent pe extinderea rețelei școlare și consolidarea programului cu orar prelungit. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația locală va prezenta, pe parcursul acestei săptămâni, mai multe […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță proiecte strategice unice la nivel național și chiar european first appeared on HotNews.md.
16:20
VIDEO | Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în orașele Moldovei de către membrii Partidului Nostru # HotNews
Primarii, consilierii Partidului Nostru, alături de veterani și membrii familiilor lor, împreună cu numeroși cetățeni, au participat la solemnitățile dedicate Zilei Memoriei și Recunoștinței. La Bălți, primarul municipiului Alexandr Petkov și consilierii Partidului Nostru au adus un omagiu celor care și-au pierdut viața pentru apărarea țării. Depunerea de flori a avut loc la Monumentul domnitorului […] The post VIDEO | Ziua Memoriei și Recunoștinței, marcată în orașele Moldovei de către membrii Partidului Nostru first appeared on HotNews.md.
16:10
VIDEO | Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” # HotNews
Ramiz Ansarov, pasionat de judo și promotor al modului de viață sănătos, a organizat un masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul civic a declarat că activitatea a fost un adevărat succes. „Orhei poate totul! Ideea cu masterclass-ul pentru copii a stârnit un entuziasm real – atât de mult interes, atât de mult sprijin […] The post VIDEO | Masterclass gratuit de judo pentru copiii din Orhei. Activistul Ramiz Ansarov: „Acum cel mai important este să nu ne oprim” first appeared on HotNews.md.
16:00
VIDEO | „Familia înaintea politicienilor”: mesajul Victoriei Furtună la comemorarea tragediei din 1992 # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a transmis un mesaj la împlinirea a 34 de ani de la conflictul armat de pe Nistru din 1992, subliniind că tragedia rămâne o rană deschisă pentru numeroase familii și că reluarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol trebuie să producă rezultate concrete pentru cetățeni. La 34 de ani de […] The post VIDEO | „Familia înaintea politicienilor”: mesajul Victoriei Furtună la comemorarea tragediei din 1992 first appeared on HotNews.md.
13:50
Victoria Furtună acuză lipsa unei poziții a Chișinăului privind conflictul din Orientul Mijlociu: „Moldova tace” # HotNews
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, critică lipsa unei poziții publice a autorităților de la Chișinău în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu. Aceasta susține că, în perioade de criză internațională, cetățenii trebuie să cunoască principiile care ghidează politica externă a statului. „Nu alegem tabere, dar trebuie să avem o poziție” Fostul procuror anticorupție a […] The post Victoria Furtună acuză lipsa unei poziții a Chișinăului privind conflictul din Orientul Mijlociu: „Moldova tace” first appeared on HotNews.md.
11:50
VIDEO: Ion Ceban acuză un „atac raider” asupra Primăriei Durlești și implicarea PAS în schimbarea conducerii # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că situația de la Primăria Durlești reprezintă un „atac raider” orchestrat politic pentru schimbarea conducerii administrației locale. Edilul acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de presiuni asupra primarilor prin intermediul instituțiilor de drept, acuzații care nu au fost deocamdată comentate de formațiune. Ceban: „Justiția să-și facă treaba, dar […] The post VIDEO: Ion Ceban acuză un „atac raider” asupra Primăriei Durlești și implicarea PAS în schimbarea conducerii first appeared on HotNews.md.
11:40
Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre relațiile Chișinău-Comrat: „Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară” # HotNews
Fiodor Gagauz, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2014-2025, afirmă că, din păcate, de la an la an situația legată de Autonomia Găgăuză degradează tot mai mult. „Centrul, prin declarațiile și acțiunile unor persoane asociate actualei conduceri a Moldovei, cheamă deschis la demontarea competențelor, la lichidarea atribuțiilor autonome ale Găgăuziei. Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea […] The post Ex-deputatul Fiodor Gagauz, despre relațiile Chișinău-Comrat: „Chiar acum, autoritățile centrale blochează organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară” first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:10
Horoscop 2 martie – VĂRSĂTOR – o să vi se propună diverse colaborări și o să aveți de unde să alegeți # HotNews
Horoscop 2 martie – o zi cu sare și piper. O să ne revizuim atitudinea ca să fim corecți, înțelegători față de cei care nu mai au răbdare cu noi și credem și că au dreptate. PEȘTI O să primiți niște atenționări că n-ați completat niște acte, că nu v-ați fi prezentat la o ședință, […] The post Horoscop 2 martie – VĂRSĂTOR – o să vi se propună diverse colaborări și o să aveți de unde să alegeți first appeared on HotNews.md.
1 martie 2026
16:50
Prima reacție a Chinei după moartea ayatollahul Ali Khamenei: „o încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului” # HotNews
China a „condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată „oprirea imediată a acţiunilor militare”, relatează AFP şi Reuters. Moartea lui Khamenei constituie „o încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului, o ignorare a obiectivelor şi a principiilor Cartei Naţiunilor Unite şi […] The post Prima reacție a Chinei după moartea ayatollahul Ali Khamenei: „o încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului” first appeared on HotNews.md.
16:20
VIDEO | Ion Ceban l-a comemorat pe Eugen Doga: „Muzica lui a dus numele Chișinăului în lume” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat astăzi, 1 martie, la comemorarea marelui compozitor Eugen Doga, anunțând totodată mai multe proiecte municipale dedicate păstrării și promovării operei Maestrului. Astăzi, 1 martie, reprezentanții municipalității, alături de familia compozitorului și colegi, s-au reunit pentru a-l comemora pe Eugen Doga, personalitate emblematică a culturii naționale. Potrivit […] The post VIDEO | Ion Ceban l-a comemorat pe Eugen Doga: „Muzica lui a dus numele Chișinăului în lume” first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Horoscop 1 martie – e sărbătoarea primăverii și avem o stare bună, avem un gând bun, un gest de dragoste, de prietenie, de omenie față de cei din jurul nostru, să întâmpinăm cu bucurie acest anotimp. PEȘTI O să vă dați întâlnire cu rude și prieteni ca să trageți un chef de ziua voastră, de […] The post Horoscop 1 martie – SCORPION – o surpriză plăcută din partea cuiva first appeared on HotNews.md.
28 februarie 2026
16:40
VIDEO | Ion Ceban a prezentat retrospectiva principalelor: drumuri reparate, grădinițe modernizate și noi proiecte de parcare # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva principalelor acțiuni și proiecte derulate în această săptămână de administrația locală, care vizează modernizarea infrastructurii, extinderea parcărilor, investiții în educație și consolidarea cooperării externe. Retrospectiva săptămânii: 1. Reparația drumurilor în toate sectoarele Capitalei Sute de muncitori intervin zilnic în toate sectoarele Chișinău pentru repararea drumurilor […] The post VIDEO | Ion Ceban a prezentat retrospectiva principalelor: drumuri reparate, grădinițe modernizate și noi proiecte de parcare first appeared on HotNews.md.
08:50
Victoria Furtună salută reluarea dialogului Chișinău–Tiraspol și face apel la implicarea partenerilor internaționali: „Orice dialog este util dacă produce rezultate” # HotNews
Președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a salutat reluarea dialogului direct dintre Chișinău și Tiraspol, după o pauză de peste un an, subliniind că discuțiile sunt binevenite doar dacă sunt orientate spre rezultate concrete și interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a declarat că reluarea […] The post Victoria Furtună salută reluarea dialogului Chișinău–Tiraspol și face apel la implicarea partenerilor internaționali: „Orice dialog este util dacă produce rezultate” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 28 februarie – o zi cu surprize plăcute. O să știm cum să ne luăm porția de fericire chiar din lucrurile mărunte și o să-i facem și pe cei din jurul nostru să se bucure de starea de bine. PEȘTI O să vă bucurați de prezența unor oameni de care v-a fost dor și […] The post Horoscop 28 februarie – CAPRICORN – noutăți pe mai multe planuri la voi first appeared on HotNews.md.
27 februarie 2026
11:30
VIDEO | Constantin Cuiumju: Există riscul ca datoria Moldovagaz față de Gazprom să fie pusă din nou pe seama consumatorilor # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, membru al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Constantin Cuiumju, a declarat că în jurul auditului datoriei SA „Moldovagaz” față de „Gazprom” persistă numeroase semne de întrebare. La postul de televiziune Exclusiv TV, acesta și-a exprimat îngrijorarea că deciziile financiare adoptate ar putea fi, în final, puse din nou pe umerii cetățenilor. […] The post VIDEO | Constantin Cuiumju: Există riscul ca datoria Moldovagaz față de Gazprom să fie pusă din nou pe seama consumatorilor first appeared on HotNews.md.
11:10
VIDEO | Irina Vlah avertizează: „Importul forței de muncă poate genera riscuri majore dacă nu este reglementat” # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „în Republica Moldova vin tot mai mulți muncitori străini. Mediul de afaceri obține anumite beneficii, însă societatea se poate confrunta și cu riscuri serioase”. Astfel, ea s-a adresat conducerii țării cu apelul de a elabora reguli clare și de a asigura reglementarea de stat a acestui […] The post VIDEO | Irina Vlah avertizează: „Importul forței de muncă poate genera riscuri majore dacă nu este reglementat” first appeared on HotNews.md.
11:00
Primăria Chișinău invită locuitorii la Târguri de „Mărțișor” și iarmaroace tematice în sectoarele Capitalei # HotNews
Primăria Chișinău informează că în weekendul 28 februarie – 1 martie, în sectoarele Capitalei vor fi organizate iarmaroace și târguri cu produse autohtone, menite să susțină producătorii locali și să promoveze mărfurile tradiționale în contextul sărbătorilor de primăvară. Târguri de primăvară în perioada 10 februarie – 10 martie În perioada 10 februarie – 10 martie, […] The post Primăria Chișinău invită locuitorii la Târguri de „Mărțișor” și iarmaroace tematice în sectoarele Capitalei first appeared on HotNews.md.
08:50
BREAKING NEWS | Fondul Proprietatea contestă în instanță majorarea de capital pentru achiziția Portului Giurgiulești # HotNews
Fondul Proprietatea a contestat în instanță decizia privind finanțarea achiziției operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, în contextul în care Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM) intenționează să atragă 281,6 milioane de lei de la acționari pentru acoperirea costurilor tranzacției. Majorare de capital pentru finanțarea achiziției Potrivit surselor din Ministerul Transporturilor citate de Profit.ro, APM […] The post BREAKING NEWS | Fondul Proprietatea contestă în instanță majorarea de capital pentru achiziția Portului Giurgiulești first appeared on HotNews.md.
08:20
„CNA-ul” din Franța a blocat 35 de site-uri rusești și accesul la televiziuni sancționate pe platforme de streaming # HotNews
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului (ARCOM) a dispus blocarea a 35 de site-uri ale unor publicaţii ruseşti şi accesul la televiziuni şi radiouri ruseşti pe platforme de streaming, scrie AFP. ”În urma unui avertisment adresat editoriilor serviciilor, Arcom le cere, în acest cadru, furnizorilor de acces la Internet, furnizorilor de sisteme de rezoluţie de […] The post „CNA-ul” din Franța a blocat 35 de site-uri rusești și accesul la televiziuni sancționate pe platforme de streaming first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 27 februarie – o zi cu de toate. Avem și treabă, și program de voie și o să avem grijă să nu le lipsească nimic alor noștri, că le-om fi promis diverse lucruri și e bine să ne ținem de cuvânt. PEȘTI Poate amânați o decizie legată de un contract ca să analizați în […] The post Horoscop 27 februarie – TAUR – sunteți pe punctul de a face o mare investiție first appeared on HotNews.md.
26 februarie 2026
21:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a oferit diplome de onoare pentru 117 angajați ai S.A. Apă-Canal Chișinău, cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, apreciind contribuția acestora la asigurarea serviciilor esențiale pentru Capitală. Recunoaștere pentru activitatea angajaților Potrivit edilului, angajații întreprinderii asigură, zi și noapte, funcționarea unui serviciu […] The post VIDEO | Ion Ceban a oferit diplome de onoare pentru 117 angajați ai „Apă-Canal Chișinău” first appeared on HotNews.md.
21:10
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, declară că problema drogurilor a ajuns la cote alarmante. Este nevoie de pedepse mai dure # HotNews
Problema drogurilor a ajuns la cote alarmante, atrage atenția deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, membru al Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Tinerii sunt tot mai afectați, iar copiii cresc martori ai acestei realități. În opinia deputatului, este nevoie de pedepse mai dure, de programe reale pentru dependenți și de protecție reală a copiilor. Deputatul […] The post Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, declară că problema drogurilor a ajuns la cote alarmante. Este nevoie de pedepse mai dure first appeared on HotNews.md.
17:50
HotNews: Ucraina pregătește embargoul asupra vinurilor moldovenești în contextul tensiunilor comerciale # HotNews
Guvernul de la Kiev ia în calcul un proiect de rezoluție prin care ar putea impune un embargo asupra importurilor de vin, alcool și struguri moldovenești, ca măsură de răspuns la restricțiile impuse de Chișinău la importul de carne de pasăre din Ucraina. Măsura, discutată la nivel oficial, are potențialul de a afecta semnificativ relațiile […] The post HotNews: Ucraina pregătește embargoul asupra vinurilor moldovenești în contextul tensiunilor comerciale first appeared on HotNews.md.
16:50
Ion Ceban: Chișinăul își consolidează relațiile cu parteneri din SUA: dialog despre valori familiale și coeziune socială # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu David Kubal, președinte și CEO al Intercessors for America, și cu Geoff Eckart, președintele Consiliului National Day of Prayer Task Force din Statele Unite ale Americii, discuțiile vizând cooperarea instituțională și inițiativele cu impact social și comunitar. În cadrul întâlnirii, am discutat despre […] The post Ion Ceban: Chișinăul își consolidează relațiile cu parteneri din SUA: dialog despre valori familiale și coeziune socială first appeared on HotNews.md.
16:40
Elena Grițco, către PAS: Parlamentul este ales de cetățeni și trebuie să fie transparent, nu să se ascundă de oameni! # HotNews
Parlamentul, ales de cetățenii Moldovei, are obligația de a promova transparența în activitatea sa. Însă Comisia juridică, numiri și imunități prezidată de PAS, a anunțat că ședința privind candidatura lui Hermann von Hebеl va fi închisă. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, a criticat dur acest fapt, menționând că decizia de a secretiza ședința nu […] The post Elena Grițco, către PAS: Parlamentul este ales de cetățeni și trebuie să fie transparent, nu să se ascundă de oameni! first appeared on HotNews.md.
16:00
Olga Ursu: „Nu poți conduce o comisie atât de importantă, fiind rupt de realitățile oamenilor” # HotNews
Deputata MAN Olga Ursu, susține că Herman vor Hebel este rupt de realitățile sociale din Republica Moldova și că, prin comportamentul său, a înjosit mii de familii afectate de migrație. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor publice privind activitatea și componența Comisiei de vetting. Potrivit deputatei MAN, comportamentul manifestat în cadrul activității Comisiei de […] The post Olga Ursu: „Nu poți conduce o comisie atât de importantă, fiind rupt de realitățile oamenilor” first appeared on HotNews.md.
15:40
VIDEO | Igor Dodon – cu acuzații către Maia Sandu și PAS: „Se creează impresia că, dacă nu ar fi existat războiul, ar fi fost nevoiți să-l inventeze” # HotNews
Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc războiul din Ucraina ca instrument politic. Politicianul a subliniat că, pe parcursul ultimilor patru ani, ei justifică prin război toate eșecurile din politica internă, economie și domeniul social, precum și presiunile asupra opoziției, cenzura în mass-media și tergiversarea procesului […] The post VIDEO | Igor Dodon – cu acuzații către Maia Sandu și PAS: „Se creează impresia că, dacă nu ar fi existat războiul, ar fi fost nevoiți să-l inventeze” first appeared on HotNews.md.
15:20
Alexandru Munteanu: Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu # HotNews
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni. Au fost discutate necesitățile curente ale locuitorilor și beneficiile proiectelor deja realizate în comunități. Până în prezent, Guvernul a investit peste 173 de milioane de lei în raion, pentru modernizarea infrastructurii locale, extinderea rețelelor […] The post Alexandru Munteanu: Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu first appeared on HotNews.md.
14:10
VIDEO: Victoria Furtună cere măsuri radicale după scandalul grațierii traficanților de droguri: sesizare la Curtea Constituțională și moratoriu de 25 de ani # HotNews
Victoria Furtună cere intervenții legislative și constituționale dure după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de droguri. Lidera Partidului Moldova Mare solicită, între altele, contestarea decretelor de grațiere la Curtea Constituțională și instituirea unui moratoriu de 25 de ani pentru astfel de cazuri. Potrivit Victoriei Furtună, aceste idei ar fi îndreptate către apărarea […] The post VIDEO: Victoria Furtună cere măsuri radicale după scandalul grațierii traficanților de droguri: sesizare la Curtea Constituțională și moratoriu de 25 de ani first appeared on HotNews.md.
12:00
VIDEO | Ion Ceban anunță lansarea parcărilor de tip „captură” la intrările în Chișinău: primele proiecte demarează în acest an # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat proiectele privind amenajarea parcărilor de tip „captură” la intrările în oraș, care urmează să fie realizate etapizat, începând cu anul curent. Primele locații sunt deja pregătite din punct de vedere tehnic și documentar. Parcări de tip captură la principalele intrări în oraș Potrivit edilului, primele proiecte […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță lansarea parcărilor de tip „captură” la intrările în Chișinău: primele proiecte demarează în acest an first appeared on HotNews.md.
11:50
VIDEO | Partidul Nostru se opune confirmării lui Herman von Hebel la Comisia de vetting a procurorilor # HotNews
Fracțiunea Partidul Nostru și-a reiterat opoziția față de confirmarea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de vetting a procurorilor și solicită ca cei doi candidați pentru funcțiile vacante să fie supuși votului prin hotărâri distincte ale Parlamentului. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 […] The post VIDEO | Partidul Nostru se opune confirmării lui Herman von Hebel la Comisia de vetting a procurorilor first appeared on HotNews.md.
11:10
Relațiile comerciale externe dintre Moldova și Ucraina au devenit în ultimii ani subiectul unor discuții economice aprinse. Și aceasta în contextul în care Chișinăul subliniază constant sprijinul necondiționat al Kievului în războiul cu Rusia, pretinde “legături frățești” cu vecinii săi și unitatea aspirațiilor de integrare europeană. Motivul disputei este asimetria în comerț. Și ambele țări […] The post Moldova – Ucraina: „legături frățești” și asimetrie comercială first appeared on HotNews.md.
09:20
Compania de cercetare sociologică IMAS organizează o conferință de presă cu genericul: Prezentarea rezultatelor studiului „Barometrul Socio-Politic – Februarie 2026”. The post LIVE: IMAS prezintă „Barometrul Socio-Politic – Februarie 2026” first appeared on HotNews.md.
09:10
Țara apropiată oferă 13.000 de euro celor care vor să cumpere o casă cu teren la sat. Banii sunt nerambursabili # HotNews
Statul sârb acordă până la 1,5 milioane de dinari (aproximativ 13.000 de euro) sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară. Programul guvernamental își propunea revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural. Întoarcere la sat, cu un ajutor de 13.000 de euro În timp ce agitația marilor orașe devine tot mai […] The post Țara apropiată oferă 13.000 de euro celor care vor să cumpere o casă cu teren la sat. Banii sunt nerambursabili first appeared on HotNews.md.
08:40
VIDEO | Ion Ceban: Se va lucra inclusiv noaptea și în weekend, de aceea, ne cerem scuze și vă îndemnăm la înțelegere # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, anunță intervenții ample în Capitală, cu sute de muncitori mobilizați zilnic, inclusiv pe timp de noapte și în weekend. Totodată, edilul a precizat că astăzi, la ora 9:30, vor fi prezentate proiectele privind parcările de tip „captură”. Primarul general Ion Ceban a […] The post VIDEO | Ion Ceban: Se va lucra inclusiv noaptea și în weekend, de aceea, ne cerem scuze și vă îndemnăm la înțelegere first appeared on HotNews.md.
08:30
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali. Agenda mai include vizite la câteva proiecte realizate cu sprijinul financiar […] The post Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Nisporeni first appeared on HotNews.md.
08:10
La împlinirea vârstei de 52 de ani, Irina Vlah afirmă că traversează o perioadă de energie și determinare sporită. Într-un mesaj public, aceasta a vorbit despre un an „intens și uneori dur”, dar care i-a consolidat încrederea în direcția aleasă. Irina Vlah a transmis un mesaj public în care vorbește despre bilanțul personal și profesional […] The post Irina Vlah: „Nu mă opresc. Ce este mai important abia urmează” first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 26 februarie – o zi cu retușuri. O să avem prilejul să reparăm niște greșeli, cu ajutorul lui Mercur, pentru că este retrograd până pe 3 martie. O să primim o a doua șansă. PEȘTI Vă dați întâlnire cu niște oameni care vă propun de multă vreme ceva, dar n-ați avut timp, n-ați fost […] The post Horoscop 26 februarie – LEU – se poate să fiți în negocieri pentru un business first appeared on HotNews.md.
25 februarie 2026
16:30
VIDEO | Alexandr Berlinschii critică rotația acelorași persoane în sistemul de vetting: Decizia trebuie să aparțină Parlamentului! # HotNews
Deputatul Alexandr Berlinschii (Partidul Nostru), membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a comentat revenirea lui Herman von Hebel în sistemul de vetting din Republica Moldova și numirea acestuia pentru evaluarea procurorilor. „Da, acel Herman von Hebel asupră căruia planează suspiciuni de integritate”, a specificat deputatul. Berlinschii a remarcat că decizia majorității PAS în comisia […] The post VIDEO | Alexandr Berlinschii critică rotația acelorași persoane în sistemul de vetting: Decizia trebuie să aparțină Parlamentului! first appeared on HotNews.md.
14:50
Mai mulți cetățeni din diferite localități ale Republicii Moldova s-au adunat în fața Guvernului, la inițiativa Mișcării Alternativa Națională (MAN), pentru a protesta față de nivelul facturilor la energie. Liderul formațiunii, Ion Ceban, susține că oamenii au venit cu facturile în mână pentru a cere explicații și soluții din partea autorităților. Primarul general al municipiului […] The post Ion Ceban: Oamenii au venit cu facturile în fața Guvernului pentru a cere dreptate first appeared on HotNews.md.
14:40
Olesea Stamate cere transparență totală în cazurile de grațiere: „Publicați toate materialele” # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate solicită autorităților să asigure transparență deplină în cazurile de grațiere a persoanelor condamnate pentru trafic de droguri. Ea susține că lipsa unei comunicări rapide și complete creează spațiu pentru speculații și teorii ale conspirației. Fosta deputată Olesea Stamate afirmă că orice guvernare trebuie să înțeleagă importanța comunicării eficiente și la timp […] The post Olesea Stamate cere transparență totală în cazurile de grațiere: „Publicați toate materialele” first appeared on HotNews.md.
11:50
VIDEO | Victoria Furtună propune eliminarea articolului 142 din Constituție: „Suveranitatea trebuie să fie intangibilă” # HotNews
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat inițierea unei proceduri legislative pentru eliminarea articolului 142 din Constituția Republicii Moldova, pe care îl consideră o amenințare la adresa suveranității și neutralității statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe dedicate temelor păcii și statalității. Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, propune modificarea Constituției Republicii […] The post VIDEO | Victoria Furtună propune eliminarea articolului 142 din Constituție: „Suveranitatea trebuie să fie intangibilă” first appeared on HotNews.md.
11:30
Ion Ceban: 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic printr-un proiect de peste 600 de milioane de lei # HotNews
Un nou proiect de anvergură pentru infrastructura educațională din Capitală a fost anunțat de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit edilului, 52 de grădinițe din toate sectoarele orașului vor beneficia de lucrări complexe de modernizare și eficientizare energetică. „Prima etapă vizează 30 de instituții. Directorii grădinițelor și părinții prezenți la prezentarea proiectului sunt […] The post Ion Ceban: 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic printr-un proiect de peste 600 de milioane de lei first appeared on HotNews.md.
09:20
Alexandru Berlinschii vine cu noi acuzații la adresa Guvernului: „Statul a ajuns să fie condus prin rețele de ONG-uri” # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, critică Guvernul pentru semnarea unor memorandumuri cu un ONG condus de fosta prim-ministră Natalia Gavrilița, acuzând „externalizarea guvernării”. Parlamentarul susține că reformele trebuie realizate prin instituțiile statului, nu prin structuri asociate foștilor demnitari. Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a declarat că actuala guvernare a ajuns să se „reformeze” prin intermediul […] The post Alexandru Berlinschii vine cu noi acuzații la adresa Guvernului: „Statul a ajuns să fie condus prin rețele de ONG-uri” first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO | Armand Goșu: Dacă România scapă cu viață, fără mari pierderi teritoriale e o mare victorie. Poate ia România Republica Moldova # HotNews
Armand Goșu susține că în acest moment, țara noastră este într-o situație “mai proastă decât în 1940”, atunci când România a pierdut Basarabia și Ardealul de Nord. Potrivit analistului politic, există riscul cedări de teritorii pe fondul schimbărilor de strategie de la Washington și al presiunilor constante venite de la Moscova. Armand Goșu spune că […] The post VIDEO | Armand Goșu: Dacă România scapă cu viață, fără mari pierderi teritoriale e o mare victorie. Poate ia România Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
08:40
VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău: „Vor fi lucrări în toate sectoarele” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat începerea intervențiilor masive pe drumurile din Capitală, afectate de condițiile meteorologice din această iarnă. Edilul a precizat că lucrările sunt temporare și a cerut înțelegere din partea șoferilor pentru eventualele restricții de trafic. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj locuitorilor Capitalei, […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău: „Vor fi lucrări în toate sectoarele” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 25 februarie – TAUR – e posibil să luați mai mulți bani, poate e o mărire de salariu # HotNews
Horoscop 25 februarie – o zi condimentată. Sunteți prinși cu tot felul de treburi acaparatoare și o să încercați să faceți ceva și pentru sufletul vostru. PEȘTI E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși. O să […] The post Horoscop 25 februarie – TAUR – e posibil să luați mai mulți bani, poate e o mărire de salariu first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.