VIDEO | Partidul Nostru se opune confirmării lui Herman von Hebel la Comisia de vetting a procurorilor
HotNews, 26 februarie 2026 11:50
Fracțiunea Partidul Nostru și-a reiterat opoziția față de confirmarea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de vetting a procurorilor și solicită ca cei doi candidați pentru funcțiile vacante să fie supuși votului prin hotărâri distincte ale Parlamentului. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 […]
Acum 10 minute
12:00
VIDEO | Ion Ceban anunță lansarea parcărilor de tip „captură” la intrările în Chișinău: primele proiecte demarează în acest an # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat proiectele privind amenajarea parcărilor de tip „captură" la intrările în oraș, care urmează să fie realizate etapizat, începând cu anul curent. Primele locații sunt deja pregătite din punct de vedere tehnic și documentar. Parcări de tip captură la principalele intrări în oraș Potrivit edilului, primele proiecte […]
Acum 30 minute
11:50
VIDEO | Partidul Nostru se opune confirmării lui Herman von Hebel la Comisia de vetting a procurorilor # HotNews
Fracțiunea Partidul Nostru și-a reiterat opoziția față de confirmarea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de vetting a procurorilor și solicită ca cei doi candidați pentru funcțiile vacante să fie supuși votului prin hotărâri distincte ale Parlamentului. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 […]
Acum o oră
11:10
Relațiile comerciale externe dintre Moldova și Ucraina au devenit în ultimii ani subiectul unor discuții economice aprinse. Și aceasta în contextul în care Chișinăul subliniază constant sprijinul necondiționat al Kievului în războiul cu Rusia, pretinde "legături frățești" cu vecinii săi și unitatea aspirațiilor de integrare europeană. Motivul disputei este asimetria în comerț. Și ambele țări […]
Acum 4 ore
09:20
Compania de cercetare sociologică IMAS organizează o conferință de presă cu genericul: Prezentarea rezultatelor studiului „Barometrul Socio-Politic – Februarie 2026".
09:10
Țara apropiată oferă 13.000 de euro celor care vor să cumpere o casă cu teren la sat. Banii sunt nerambursabili # HotNews
Statul sârb acordă până la 1,5 milioane de dinari (aproximativ 13.000 de euro) sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară. Programul guvernamental își propunea revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural. Întoarcere la sat, cu un ajutor de 13.000 de euro În timp ce agitația marilor orașe devine tot mai […]
08:40
VIDEO | Ion Ceban: Se va lucra inclusiv noaptea și în weekend, de aceea, ne cerem scuze și vă îndemnăm la înțelegere # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, anunță intervenții ample în Capitală, cu sute de muncitori mobilizați zilnic, inclusiv pe timp de noapte și în weekend. Totodată, edilul a precizat că astăzi, la ora 9:30, vor fi prezentate proiectele privind parcările de tip „captură". Primarul general Ion Ceban a […]
08:30
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali. Agenda mai include vizite la câteva proiecte realizate cu sprijinul financiar […]
08:10
La împlinirea vârstei de 52 de ani, Irina Vlah afirmă că traversează o perioadă de energie și determinare sporită. Într-un mesaj public, aceasta a vorbit despre un an „intens și uneori dur", dar care i-a consolidat încrederea în direcția aleasă. Irina Vlah a transmis un mesaj public în care vorbește despre bilanțul personal și profesional […]
Acum 6 ore
07:00
Horoscop 26 februarie – o zi cu retușuri. O să avem prilejul să reparăm niște greșeli, cu ajutorul lui Mercur, pentru că este retrograd până pe 3 martie. O să primim o a doua șansă. PEȘTI Vă dați întâlnire cu niște oameni care vă propun de multă vreme ceva, dar n-ați avut timp, n-ați fost […]
Acum 24 ore
16:30
VIDEO | Alexandr Berlinschii critică rotația acelorași persoane în sistemul de vetting: Decizia trebuie să aparțină Parlamentului! # HotNews
Deputatul Alexandr Berlinschii (Partidul Nostru), membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a comentat revenirea lui Herman von Hebel în sistemul de vetting din Republica Moldova și numirea acestuia pentru evaluarea procurorilor. „Da, acel Herman von Hebel asupră căruia planează suspiciuni de integritate", a specificat deputatul. Berlinschii a remarcat că decizia majorității PAS în comisia […]
14:50
Mai mulți cetățeni din diferite localități ale Republicii Moldova s-au adunat în fața Guvernului, la inițiativa Mișcării Alternativa Națională (MAN), pentru a protesta față de nivelul facturilor la energie. Liderul formațiunii, Ion Ceban, susține că oamenii au venit cu facturile în mână pentru a cere explicații și soluții din partea autorităților. Primarul general al municipiului […]
14:40
Olesea Stamate cere transparență totală în cazurile de grațiere: „Publicați toate materialele” # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate solicită autorităților să asigure transparență deplină în cazurile de grațiere a persoanelor condamnate pentru trafic de droguri. Ea susține că lipsa unei comunicări rapide și complete creează spațiu pentru speculații și teorii ale conspirației. Fosta deputată Olesea Stamate afirmă că orice guvernare trebuie să înțeleagă importanța comunicării eficiente și la timp […]
Ieri
11:50
VIDEO | Victoria Furtună propune eliminarea articolului 142 din Constituție: „Suveranitatea trebuie să fie intangibilă” # HotNews
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat inițierea unei proceduri legislative pentru eliminarea articolului 142 din Constituția Republicii Moldova, pe care îl consideră o amenințare la adresa suveranității și neutralității statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe dedicate temelor păcii și statalității. Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, propune modificarea Constituției Republicii […]
11:30
Ion Ceban: 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic printr-un proiect de peste 600 de milioane de lei # HotNews
Un nou proiect de anvergură pentru infrastructura educațională din Capitală a fost anunțat de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit edilului, 52 de grădinițe din toate sectoarele orașului vor beneficia de lucrări complexe de modernizare și eficientizare energetică. „Prima etapă vizează 30 de instituții. Directorii grădinițelor și părinții prezenți la prezentarea proiectului sunt […]
09:20
Alexandru Berlinschii vine cu noi acuzații la adresa Guvernului: „Statul a ajuns să fie condus prin rețele de ONG-uri” # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, critică Guvernul pentru semnarea unor memorandumuri cu un ONG condus de fosta prim-ministră Natalia Gavrilița, acuzând „externalizarea guvernării". Parlamentarul susține că reformele trebuie realizate prin instituțiile statului, nu prin structuri asociate foștilor demnitari. Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a declarat că actuala guvernare a ajuns să se „reformeze" prin intermediul […]
09:00
VIDEO | Armand Goșu: Dacă România scapă cu viață, fără mari pierderi teritoriale e o mare victorie. Poate ia România Republica Moldova # HotNews
Armand Goșu susține că în acest moment, țara noastră este într-o situație "mai proastă decât în 1940", atunci când România a pierdut Basarabia și Ardealul de Nord. Potrivit analistului politic, există riscul cedări de teritorii pe fondul schimbărilor de strategie de la Washington și al presiunilor constante venite de la Moscova. Armand Goșu spune că […]
08:40
VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău: „Vor fi lucrări în toate sectoarele” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat începerea intervențiilor masive pe drumurile din Capitală, afectate de condițiile meteorologice din această iarnă. Edilul a precizat că lucrările sunt temporare și a cerut înțelegere din partea șoferilor pentru eventualele restricții de trafic. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj locuitorilor Capitalei, […]
07:10
Horoscop 25 februarie – TAUR – e posibil să luați mai mulți bani, poate e o mărire de salariu # HotNews
Horoscop 25 februarie – o zi condimentată. Sunteți prinși cu tot felul de treburi acaparatoare și o să încercați să faceți ceva și pentru sufletul vostru. PEȘTI E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși. O să […]
24 februarie 2026
18:50
În Japonia, numeroase locuințe abandonate din zonele rurale sunt scoase la vânzare la prețuri simbolice, unele chiar și cu 0 euro sau 10 dolari. Autoritățile locale încearcă astfel să combată depopularea satelor și orașelor mici, însă achiziția unei case nu garantează automat dreptul de ședere în țară. Fenomenul locuințelor abandonate a devenit o problemă majoră […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu: „Pe 24 februarie 2022 m-au trezit exploziile la Kiev” # HotNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că începutul războiului din Ucraina l-a surprins la Kiev, unde s-a trezit în dimineața de 24 februarie 2022 odată cu primele explozii. La patru ani de la declanșarea invaziei ruse, șeful Guvernului a reiterat condamnarea fermă a agresiunii și sprijinul pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional. […]
10:00
Ion Ceban: „Reforma APL propusă de PAS vine să lichideze 600 de primării. O asemenea decizie trebuie supusă unui REFERENDUM național” # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) se pronunță împotriva planului guvernării PAS de reorganizare administrativ-teritorială, care duce la lichidarea a circa 600 de primării din Republica Moldova. Declarația a fost făcută, în cadrul unei conferințe de presă, de către președintele partidului MAN, Ion Ceban, care a atras atenția asupra riscurilor majore pe care această reformă le […]
09:50
Președintele Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a transmis un mesaj la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, subliniind contrastul dintre semnificația zilei de 24 februarie și realitatea conflictului. Lidera politică a lansat un apel public pentru transformarea acestei date într-un simbol al păcii și solidarității. Președintele Partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, […]
09:10
VIDEO | Maia Sandu: Mulțumim că ați ținut Rusia departe de țara noastră și ați protejat Europa # HotNews
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la invazia declanșată de Rusia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de X, unde […]
08:30
Ion Ceban, la patru ani de război, Chișinăul a fost și rămâne un oraș al solidarității: Peste 54.000 de refugiați ucraineni se află în Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, reiterând condamnarea agresiunii și subliniind rolul Capitalei în gestionarea crizei refugiaților. Potrivit edilului, peste 54.000 de cetățeni ucraineni cu statut de protecție temporară se află în prezent în Chișinău. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, […]
07:00
Horoscop 24 februarie – TAUR – o să vă asociați cu niște oameni ca să mai câștigați niște bani # HotNews
Horoscop 24 februarie – O zi frumoasă. O să ne vedem de treburile noastre și o să empatizăm cu cei din jur și poate le dăm și lor o mână de ajutor. PEȘTI O agendă încărcată în perioada asta, v-ați propus mai multe de făcut și o să păstrați ritmul până le dați de capăt […] The post Horoscop 24 februarie – TAUR – o să vă asociați cu niște oameni ca să mai câștigați niște bani first appeared on HotNews.md.
23 februarie 2026
14:20
Alexei Paniș: Grațierea traficanților de droguri a devenit o practică sistemică. Este nevoie de o comisie de anchetă! # HotNews
Juristul Alexei Paniș a declarat, în cadrul unei conferințe, că grațierea recentă a unui condamnat pentru trafic de droguri nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un șir mai lung de decizii similare. „Grațierea cetățeanului Șepeli este doar un episod dintr-un lung șir de grațieri a persoanelor condamnate pentru comiterea infracțiunilor de trafic de […]
12:20
Un nou proiect de anvergură pentru infrastructura educațională din Capitală a fost anunțat de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit edilului, 52 de grădinițe din toate sectoarele orașului vor beneficia de lucrări complexe de modernizare și eficientizare energetică. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion […]
12:10
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că suveranitatea Republicii Moldova nu se rezumă la un principiu constituțional, ci reprezintă „o emoție vie a unității pentru țară". Mesajul a fost transmis în cadrul conferinței naționale „Să stăm strajă la hotare, să păzim acest pământ", unde lidera formațiunii a pledat pentru echilibru
11:50
Irina Vlah solicită alocarea a 1,5% din PIB pentru drumuri și redistribuirea fondurilor din bugetele ministerelor: „Oamenii plătesc pentru o decizie greșită” # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „adevărata cauză a drumurilor distruse nu este deloc iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea pentru drumuri cu 800 de milioane de lei. Pentru această decizie nechibzuită plătesc acum oamenii – cu mașini avariate, accidente și riscuri zilnice pentru viață”. În context, ea lansat un […] The post Irina Vlah solicită alocarea a 1,5% din PIB pentru drumuri și redistribuirea fondurilor din bugetele ministerelor: „Oamenii plătesc pentru o decizie greșită” first appeared on HotNews.md.
11:30
VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău, afectate de vremea din ultimele luni # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, începând din această săptămână, serviciile municipale vor interveni masiv pentru repararea drumurilor deteriorate în urma condițiilor climatice din ultimele două luni. Edilul face apel la înțelegerea și atenția locuitorilor, întrucât lucrările vor avea loc simultan în toate sectoarele Capitalei. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău, afectate de vremea din ultimele luni first appeared on HotNews.md.
11:20
Domnica Manole a transmis un mesaj cu prilejul a 31 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Moldova # HotNews
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost înființată oficial pe 23 februarie 1995, la Chișinău, ca unică autoritate de jurisdicție constituțională, independentă de orice altă autoritate publică. Aceasta a fost creată în baza Constituției și a Legii cu privire la Curtea Constituțională, având rolul de a garanta supremația Constituției. Domnica Manole, Președinta Curții Constituționale, a […] The post Domnica Manole a transmis un mesaj cu prilejul a 31 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
11:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină din țară. Cazul a avut loc pe ruta Chișinău – Dubai, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificat un nerezident, în vârstă […] The post Un nerezident, a încercat să scoată ilicit din țară mijloace financiare first appeared on HotNews.md.
09:40
BREAKING NEWS! Acțiuni de urmărire penală privind delapidarea fondurilor europene prin proiecte de infrastructură # HotNews
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții și ridicări de acte, în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la un operator economic, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor naționale și externe destinate infrastructurii drumurilor și construcției rețelelor de apeduct și canalizare. Potrivit informațiilor oficiale, dosarul vizează acte […] The post BREAKING NEWS! Acțiuni de urmărire penală privind delapidarea fondurilor europene prin proiecte de infrastructură first appeared on HotNews.md.
08:40
ULTIMA ORĂ | Instituția prezidențială: În baza acestei recomandări și în conformitate cu atribuțiile legale, Decretul privind acordarea unei grațieri a fost semnat # HotNews
În legătură cu grațierea condamnatului Șepeli Nicolai Andrei, respectiv a revocării ulterioare a decretului de grațiere, comunicăm următoarele: În luna martie 2021, Procuratura Generală a Republicii Moldova a înaintat în adresa Președinției Republicii Moldova solicitarea de a examina, conform competenței, cererile de acordare a grațierii în privința a 6 persoane condamnate în Federația Rusă, inclusiv […] The post ULTIMA ORĂ | Instituția prezidențială: În baza acestei recomandări și în conformitate cu atribuțiile legale, Decretul privind acordarea unei grațieri a fost semnat first appeared on HotNews.md.
08:20
Mediul de afaceri din Ucraina cere măsuri de răspuns la decizia Chişinăului de a interzice produse ucrainene # HotNews
Federația Angajatorilor din Ucraina propune introducerea unor măsuri reciproce împotriva importului de vinuri din Republica Moldova, după ce autorităţile de la Chişinău au închis piața pentru produsele avicole ucrainene, transmite EKONOMICINA PRAVDA, citată de Rador. Într-o adresă oficială, federaţia acuză o presiune sistemică și, în opinia mediului de afaceri, nejustificată din partea Agenției Naționale pentru […] The post Mediul de afaceri din Ucraina cere măsuri de răspuns la decizia Chişinăului de a interzice produse ucrainene first appeared on HotNews.md.
08:00
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra filială a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru Moldpres vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru. Noua instituție științifică care va funcționa la Chișinău […] The post La Chișinău va fi creată o filială a Academiei Române first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 23 februarie – o zi reușită. O să ne vină gândul cel bun și vom face alegerile potrivite, ca să scurtăm drumul spre succes. PEȘTI O să dați drumul proiectelor noi ca să vă puneți planurile în aplicare și să vă bucurați de beneficiile unei munci pe care o faceți cu drag. Se observă […] The post Horoscop 23 februarie – VĂRSĂTOR – o nouă afacere la orizont first appeared on HotNews.md.
22 februarie 2026
12:10
Donald Trump a găzduit guvernatorii la Casa Albă: discurs despre economie și un recital spectaculos a violonistei moldoveană Rusanda Panfili # HotNews
Președintele SUA, Donald Trump, o urmărește pe violonista moldoveană Rusanda Panfili interpretând în timpul cinei guvernatorilor din Salonul de Est al Casei Albe, sâmbătă, 21 februarie 2026, la Washington Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a organizat sâmbătă seara o cină oficială pentru guvernatorii americani în East Room a Casa Albă, eveniment la care au participat […] The post Donald Trump a găzduit guvernatorii la Casa Albă: discurs despre economie și un recital spectaculos a violonistei moldoveană Rusanda Panfili first appeared on HotNews.md.
09:40
A crezut că a câștigat un iPhone 17 Pro Max, dar în cutie a găsit dulciuri: farsa de la petrecerea firmei # HotNews
Un angajat din sudul Chinei a trăit un adevărat carusel de emoții după ce a fost anunțat drept câștigătorul unui iPhone 17 Pro Max la petrecerea de final de an a companiei. Ajuns acasă, bărbatul a descoperit că în cutia care părea autentică se aflau doar dulciuri și câteva obiecte fără valoare, într-o farsă pusă […] The post A crezut că a câștigat un iPhone 17 Pro Max, dar în cutie a găsit dulciuri: farsa de la petrecerea firmei first appeared on HotNews.md.
08:50
Noua lege a freelancerilor creează confuzii: experții avertizează asupra capcanelor fiscale # HotNews
La aproape două luni de la intrarea în vigoare a regimului fiscal cu rată unică de 15% pentru antreprenorii independenți, apar tot mai multe blocaje în aplicarea Legii privind liber-profesioniștii. Experții semnalează probleme legate de plățile prin platforme internaționale și riscuri de taxare incorectă, care pot genera atât pierderi bugetare, cât și costuri suplimentare pentru […] The post Noua lege a freelancerilor creează confuzii: experții avertizează asupra capcanelor fiscale first appeared on HotNews.md.
08:30
O procedură estetică, populară în rândul femeilor, ar putea fi interzisă într-o ţară din Europa # HotNews
Parlamentarii britanici cer guvernului interdicția imediată a liftingului brazilian al feselor (BBL), o procedură estetică considerată periculoasă și legată de decese. Comisia pentru Femei și Egalitate de Șanse (WEC) acuză autoritățile că nu acționează suficient de rapid pentru a introduce reglementări clare în privința procedurilor cosmetice nechirurgicale, susținând că lipsa autorizării duce la periclitarea siguranței […] The post O procedură estetică, populară în rândul femeilor, ar putea fi interzisă într-o ţară din Europa first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 22 februarie – o zi cu vibe pozitiv. E de profitat de timpul liber ca să ne refacem forțele, să ne vedem și cu prietenii, cu rudele, ca să consolidăm relațiile și să ne fie bine împreună. PEȘTI Pareți mai comunicativi și o să puteți repara o relație care înghețase, dacă stați de vorbă […] The post Horoscop 22 februarie – o să apelați la resursele financiare first appeared on HotNews.md.
21 februarie 2026
21:00
VIDEO | Ion Ceban prezintă bilanțul săptămânii: buget majorat și investiții de miliarde pentru Chișinău # HotNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva săptămânii curente, anunțând intervenții pe străzile afectate de condițiile meteo și detalii despre bugetul majorat al municipiului pentru anul în curs. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva săptămânii curente, anunțând o serie de măsuri și proiecte care vizează infrastructura, bugetul municipal și […] The post VIDEO | Ion Ceban prezintă bilanțul săptămânii: buget majorat și investiții de miliarde pentru Chișinău first appeared on HotNews.md.
12:20
Un bărbat a cumpărat o casă cu 3.500 de euro. Nu se aștepta însă să găsească o adevărată comoară într-unul din sertare # HotNews
Dženan Ćišić, originar din Bosnia și Herțegovina, a plecat în Germania cu gândul să rămână doar trei luni, să câștige niște bani pe șantier și să se întoarcă acasă. Planul inițial nu a avut însă legătură cu ce avea să urmeze, scrie blic.rs. După inundațiile devastatoare din 2014 care au lovit centrul Bosniei, fostul acordeonist […] The post Un bărbat a cumpărat o casă cu 3.500 de euro. Nu se aștepta însă să găsească o adevărată comoară într-unul din sertare first appeared on HotNews.md.
11:00
Spațiul renovat al Clubului Veteranilor din municipiul Bălți a fost inaugurat oficial, oferind seniorilor un loc modern și confortabil pentru întâlniri, comunicare și inițiative comunitare. La eveniment a participat și primarul Alexandr Petkov. În cadrul ceremoniei, edilul a subliniat importanța investiției în generația vârstnică și rolul activ pe care seniorii îl au în viața orașului. […] The post La Bălți a fost reparat şi inaugurat spațiul pentru Clubul Veteranilor first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 21 februarie – VĂRSĂTOR – solicitări vin din toate direcțiile să vă duceți la întruniri # HotNews
Horoscop 21 februarie – o zi de acțiune. O să facem mai tot ce am tot amânat ca să obținem beneficiile pentru care ne-am zbătut pe parcursul timpului, ca să ne bucurăm de ele. PEȘTI E animație, poate plecați pe undeva să vă sărbătoriți, că aveți o destinație pe care o vizitați de ceva vreme […] The post Horoscop 21 februarie – VĂRSĂTOR – solicitări vin din toate direcțiile să vă duceți la întruniri first appeared on HotNews.md.
20 februarie 2026
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare, […] The post Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București first appeared on HotNews.md.
17:20
Domnica Manole: Justiția constituțională trebuie să rămână independentă, consecventă și ancorată în principii pentru a garanta drepturile cetățenilor # HotNews
Președinta Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Domnica Manole, a declarat că justiția constituțională trebuie să rămână independentă și consecventă, pentru a garanta drepturile cetățenilor și stabilitatea ordinii constituționale. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a marcat vineri, 20 februarie 2026, deschiderea oficială a Anului judiciar 2026, în cadrul unei ceremonii solemne organizate în ajunul Zilei Curții […] The post Domnica Manole: Justiția constituțională trebuie să rămână independentă, consecventă și ancorată în principii pentru a garanta drepturile cetățenilor first appeared on HotNews.md.
15:40
Ion Ceban a discutat cu ambasadorul Germaniei despre proiecte strategice pentru Chișinău și raioanele Călărași și Strășeni # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S. Hubert Knirsch, în cadrul căreia au fost abordate proiecte de dezvoltare cu impact major asupra capitalei și regiunilor învecinate. Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Republicii Federale […] The post Ion Ceban a discutat cu ambasadorul Germaniei despre proiecte strategice pentru Chișinău și raioanele Călărași și Strășeni first appeared on HotNews.md.
13:30
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului său, Rem. Cei doi au fost în centrul atenției publice în ultimii ani, atât din cauza relației lor „ascunse”, cât și a controverselor din jurul omului de afaceri. The post VIDEO Natalia Morari anunță că s-a despărțit de Veaceslav Platon first appeared on HotNews.md.
