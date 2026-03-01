Horoscop 1 martie – SCORPION – o surpriză plăcută din partea cuiva
HotNews, 1 martie 2026 07:00
Horoscop 1 martie – e sărbătoarea primăverii și avem o stare bună, avem un gând bun, un gest de dragoste, de prietenie, de omenie față de cei din jurul nostru, să întâmpinăm cu bucurie acest anotimp. PEȘTI O să vă dați întâlnire cu rude și prieteni ca să trageți un chef de ziua voastră, de […]
Acum 30 minute
07:00
Horoscop 1 martie – e sărbătoarea primăverii și avem o stare bună, avem un gând bun, un gest de dragoste, de prietenie, de omenie față de cei din jurul nostru, să întâmpinăm cu bucurie acest anotimp. PEȘTI O să vă dați întâlnire cu rude și prieteni ca să trageți un chef de ziua voastră, de […]
Acum 24 ore
16:40
VIDEO | Ion Ceban a prezentat retrospectiva principalelor: drumuri reparate, grădinițe modernizate și noi proiecte de parcare # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat retrospectiva principalelor acțiuni și proiecte derulate în această săptămână de administrația locală, care vizează modernizarea infrastructurii, extinderea parcărilor, investiții în educație și consolidarea cooperării externe. Retrospectiva săptămânii: 1. Reparația drumurilor în toate sectoarele Capitalei Sute de muncitori intervin zilnic în toate sectoarele Chișinău pentru repararea drumurilor […]
08:50
Victoria Furtună salută reluarea dialogului Chișinău–Tiraspol și face apel la implicarea partenerilor internaționali: „Orice dialog este util dacă produce rezultate” # HotNews
Președinta Partidului Politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, a salutat reluarea dialogului direct dintre Chișinău și Tiraspol, după o pauză de peste un an, subliniind că discuțiile sunt binevenite doar dacă sunt orientate spre rezultate concrete și interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Președinta Partidului Politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, a declarat că reluarea […]
Ieri
07:10
Horoscop 28 februarie – o zi cu surprize plăcute. O să știm cum să ne luăm porția de fericire chiar din lucrurile mărunte și o să-i facem și pe cei din jurul nostru să se bucure de starea de bine. PEȘTI O să vă bucurați de prezența unor oameni de care v-a fost dor și […]
27 februarie 2026
11:30
VIDEO | Constantin Cuiumju: Există riscul ca datoria Moldovagaz față de Gazprom să fie pusă din nou pe seama consumatorilor # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, membru al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Constantin Cuiumju, a declarat că în jurul auditului datoriei SA „Moldovagaz" față de „Gazprom" persistă numeroase semne de întrebare. La postul de televiziune Exclusiv TV, acesta și-a exprimat îngrijorarea că deciziile financiare adoptate ar putea fi, în final, puse din nou pe umerii cetățenilor. […]
11:10
VIDEO | Irina Vlah avertizează: „Importul forței de muncă poate genera riscuri majore dacă nu este reglementat” # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", spune că „în Republica Moldova vin tot mai mulți muncitori străini. Mediul de afaceri obține anumite beneficii, însă societatea se poate confrunta și cu riscuri serioase". Astfel, ea s-a adresat conducerii țării cu apelul de a elabora reguli clare și de a asigura reglementarea de stat a acestui […]
11:00
Primăria Chișinău invită locuitorii la Târguri de „Mărțișor” și iarmaroace tematice în sectoarele Capitalei # HotNews
Primăria Chișinău informează că în weekendul 28 februarie – 1 martie, în sectoarele Capitalei vor fi organizate iarmaroace și târguri cu produse autohtone, menite să susțină producătorii locali și să promoveze mărfurile tradiționale în contextul sărbătorilor de primăvară. Târguri de primăvară în perioada 10 februarie – 10 martie În perioada 10 februarie – 10 martie, […]
08:50
BREAKING NEWS | Fondul Proprietatea contestă în instanță majorarea de capital pentru achiziția Portului Giurgiulești # HotNews
Fondul Proprietatea a contestat în instanță decizia privind finanțarea achiziției operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, în contextul în care Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM) intenționează să atragă 281,6 milioane de lei de la acționari pentru acoperirea costurilor tranzacției. Majorare de capital pentru finanțarea achiziției Potrivit surselor din Ministerul Transporturilor citate de Profit.ro, APM […]
08:20
„CNA-ul” din Franța a blocat 35 de site-uri rusești și accesul la televiziuni sancționate pe platforme de streaming # HotNews
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului (ARCOM) a dispus blocarea a 35 de site-uri ale unor publicaţii ruseşti şi accesul la televiziuni şi radiouri ruseşti pe platforme de streaming, scrie AFP. "În urma unui avertisment adresat editoriilor serviciilor, Arcom le cere, în acest cadru, furnizorilor de acces la Internet, furnizorilor de sisteme de rezoluţie de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Horoscop 27 februarie – o zi cu de toate. Avem și treabă, și program de voie și o să avem grijă să nu le lipsească nimic alor noștri, că le-om fi promis diverse lucruri și e bine să ne ținem de cuvânt. PEȘTI Poate amânați o decizie legată de un contract ca să analizați în […]
26 februarie 2026
21:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a oferit diplome de onoare pentru 117 angajați ai S.A. Apă-Canal Chișinău, cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, apreciind contribuția acestora la asigurarea serviciilor esențiale pentru Capitală. Recunoaștere pentru activitatea angajaților Potrivit edilului, angajații întreprinderii asigură, zi și noapte, funcționarea unui serviciu […]
21:10
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, declară că problema drogurilor a ajuns la cote alarmante. Este nevoie de pedepse mai dure # HotNews
Problema drogurilor a ajuns la cote alarmante, atrage atenția deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, membru al Comisiei protecție socială, sănătate și familie. Tinerii sunt tot mai afectați, iar copiii cresc martori ai acestei realități. În opinia deputatului, este nevoie de pedepse mai dure, de programe reale pentru dependenți și de protecție reală a copiilor. Deputatul […]
17:50
HotNews: Ucraina pregătește embargoul asupra vinurilor moldovenești în contextul tensiunilor comerciale # HotNews
Guvernul de la Kiev ia în calcul un proiect de rezoluție prin care ar putea impune un embargo asupra importurilor de vin, alcool și struguri moldovenești, ca măsură de răspuns la restricțiile impuse de Chișinău la importul de carne de pasăre din Ucraina. Măsura, discutată la nivel oficial, are potențialul de a afecta semnificativ relațiile […]
16:50
Ion Ceban: Chișinăul își consolidează relațiile cu parteneri din SUA: dialog despre valori familiale și coeziune socială # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu David Kubal, președinte și CEO al Intercessors for America, și cu Geoff Eckart, președintele Consiliului National Day of Prayer Task Force din Statele Unite ale Americii, discuțiile vizând cooperarea instituțională și inițiativele cu impact social și comunitar. În cadrul întâlnirii, am discutat despre […]
16:40
Elena Grițco, către PAS: Parlamentul este ales de cetățeni și trebuie să fie transparent, nu să se ascundă de oameni! # HotNews
Parlamentul, ales de cetățenii Moldovei, are obligația de a promova transparența în activitatea sa. Însă Comisia juridică, numiri și imunități prezidată de PAS, a anunțat că ședința privind candidatura lui Hermann von Hebеl va fi închisă. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, a criticat dur acest fapt, menționând că decizia de a secretiza ședința nu […]
16:00
Olga Ursu: „Nu poți conduce o comisie atât de importantă, fiind rupt de realitățile oamenilor” # HotNews
Deputata MAN Olga Ursu, susține că Herman vor Hebel este rupt de realitățile sociale din Republica Moldova și că, prin comportamentul său, a înjosit mii de familii afectate de migrație. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor publice privind activitatea și componența Comisiei de vetting. Potrivit deputatei MAN, comportamentul manifestat în cadrul activității Comisiei de […]
15:40
VIDEO | Igor Dodon – cu acuzații către Maia Sandu și PAS: „Se creează impresia că, dacă nu ar fi existat războiul, ar fi fost nevoiți să-l inventeze” # HotNews
Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc războiul din Ucraina ca instrument politic. Politicianul a subliniat că, pe parcursul ultimilor patru ani, ei justifică prin război toate eșecurile din politica internă, economie și domeniul social, precum și presiunile asupra opoziției, cenzura în mass-media și tergiversarea procesului […]
15:20
Alexandru Munteanu: Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu # HotNews
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni. Au fost discutate necesitățile curente ale locuitorilor și beneficiile proiectelor deja realizate în comunități. Până în prezent, Guvernul a investit peste 173 de milioane de lei în raion, pentru modernizarea infrastructurii locale, extinderea rețelelor […]
14:10
VIDEO: Victoria Furtună cere măsuri radicale după scandalul grațierii traficanților de droguri: sesizare la Curtea Constituțională și moratoriu de 25 de ani # HotNews
Victoria Furtună cere intervenții legislative și constituționale dure după scandalul legat de grațierea unui condamnat pentru trafic de droguri. Lidera Partidului Moldova Mare solicită, între altele, contestarea decretelor de grațiere la Curtea Constituțională și instituirea unui moratoriu de 25 de ani pentru astfel de cazuri. Potrivit Victoriei Furtună, aceste idei ar fi îndreptate către apărarea […]
12:00
VIDEO | Ion Ceban anunță lansarea parcărilor de tip „captură” la intrările în Chișinău: primele proiecte demarează în acest an # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat proiectele privind amenajarea parcărilor de tip „captură" la intrările în oraș, care urmează să fie realizate etapizat, începând cu anul curent. Primele locații sunt deja pregătite din punct de vedere tehnic și documentar. Parcări de tip captură la principalele intrări în oraș Potrivit edilului, primele proiecte […]
11:50
VIDEO | Partidul Nostru se opune confirmării lui Herman von Hebel la Comisia de vetting a procurorilor # HotNews
Fracțiunea Partidul Nostru și-a reiterat opoziția față de confirmarea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de vetting a procurorilor și solicită ca cei doi candidați pentru funcțiile vacante să fie supuși votului prin hotărâri distincte ale Parlamentului. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 […]
11:10
Relațiile comerciale externe dintre Moldova și Ucraina au devenit în ultimii ani subiectul unor discuții economice aprinse. Și aceasta în contextul în care Chișinăul subliniază constant sprijinul necondiționat al Kievului în războiul cu Rusia, pretinde "legături frățești" cu vecinii săi și unitatea aspirațiilor de integrare europeană. Motivul disputei este asimetria în comerț. Și ambele țări […]
09:20
Compania de cercetare sociologică IMAS organizează o conferință de presă cu genericul: Prezentarea rezultatelor studiului „Barometrul Socio-Politic – Februarie 2026".
09:10
Țara apropiată oferă 13.000 de euro celor care vor să cumpere o casă cu teren la sat. Banii sunt nerambursabili # HotNews
Statul sârb acordă până la 1,5 milioane de dinari (aproximativ 13.000 de euro) sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară. Programul guvernamental își propunea revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural. Întoarcere la sat, cu un ajutor de 13.000 de euro În timp ce agitația marilor orașe devine tot mai […]
08:40
VIDEO | Ion Ceban: Se va lucra inclusiv noaptea și în weekend, de aceea, ne cerem scuze și vă îndemnăm la înțelegere # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, anunță intervenții ample în Capitală, cu sute de muncitori mobilizați zilnic, inclusiv pe timp de noapte și în weekend. Totodată, edilul a precizat că astăzi, la ora 9:30, vor fi prezentate proiectele privind parcările de tip „captură". Primarul general Ion Ceban a […]
08:30
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali. Agenda mai include vizite la câteva proiecte realizate cu sprijinul financiar […]
08:10
La împlinirea vârstei de 52 de ani, Irina Vlah afirmă că traversează o perioadă de energie și determinare sporită. Într-un mesaj public, aceasta a vorbit despre un an „intens și uneori dur", dar care i-a consolidat încrederea în direcția aleasă. Irina Vlah a transmis un mesaj public în care vorbește despre bilanțul personal și profesional […]
07:00
Horoscop 26 februarie – o zi cu retușuri. O să avem prilejul să reparăm niște greșeli, cu ajutorul lui Mercur, pentru că este retrograd până pe
25 februarie 2026
16:30
VIDEO | Alexandr Berlinschii critică rotația acelorași persoane în sistemul de vetting: Decizia trebuie să aparțină Parlamentului! # HotNews
Deputatul Alexandr Berlinschii (Partidul Nostru), membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a comentat revenirea lui Herman von Hebel în sistemul de vetting din Republica Moldova și numirea acestuia pentru evaluarea procurorilor. „Da, acel Herman von Hebel asupră căruia planează suspiciuni de integritate”, a specificat deputatul. Berlinschii a remarcat că decizia majorității PAS în comisia […] The post VIDEO | Alexandr Berlinschii critică rotația acelorași persoane în sistemul de vetting: Decizia trebuie să aparțină Parlamentului! first appeared on HotNews.md.
14:50
Mai mulți cetățeni din diferite localități ale Republicii Moldova s-au adunat în fața Guvernului, la inițiativa Mișcării Alternativa Națională (MAN), pentru a protesta față de nivelul facturilor la energie. Liderul formațiunii, Ion Ceban, susține că oamenii au venit cu facturile în mână pentru a cere explicații și soluții din partea autorităților. Primarul general al municipiului […] The post Ion Ceban: Oamenii au venit cu facturile în fața Guvernului pentru a cere dreptate first appeared on HotNews.md.
14:40
Olesea Stamate cere transparență totală în cazurile de grațiere: „Publicați toate materialele” # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate solicită autorităților să asigure transparență deplină în cazurile de grațiere a persoanelor condamnate pentru trafic de droguri. Ea susține că lipsa unei comunicări rapide și complete creează spațiu pentru speculații și teorii ale conspirației. Fosta deputată Olesea Stamate afirmă că orice guvernare trebuie să înțeleagă importanța comunicării eficiente și la timp […] The post Olesea Stamate cere transparență totală în cazurile de grațiere: „Publicați toate materialele” first appeared on HotNews.md.
11:50
VIDEO | Victoria Furtună propune eliminarea articolului 142 din Constituție: „Suveranitatea trebuie să fie intangibilă” # HotNews
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat inițierea unei proceduri legislative pentru eliminarea articolului 142 din Constituția Republicii Moldova, pe care îl consideră o amenințare la adresa suveranității și neutralității statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe dedicate temelor păcii și statalității. Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, propune modificarea Constituției Republicii […] The post VIDEO | Victoria Furtună propune eliminarea articolului 142 din Constituție: „Suveranitatea trebuie să fie intangibilă” first appeared on HotNews.md.
11:30
Ion Ceban: 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic printr-un proiect de peste 600 de milioane de lei # HotNews
Un nou proiect de anvergură pentru infrastructura educațională din Capitală a fost anunțat de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Potrivit edilului, 52 de grădinițe din toate sectoarele orașului vor beneficia de lucrări complexe de modernizare și eficientizare energetică. „Prima etapă vizează 30 de instituții. Directorii grădinițelor și părinții prezenți la prezentarea proiectului sunt […] The post Ion Ceban: 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic printr-un proiect de peste 600 de milioane de lei first appeared on HotNews.md.
09:20
Alexandru Berlinschii vine cu noi acuzații la adresa Guvernului: „Statul a ajuns să fie condus prin rețele de ONG-uri” # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, critică Guvernul pentru semnarea unor memorandumuri cu un ONG condus de fosta prim-ministră Natalia Gavrilița, acuzând „externalizarea guvernării”. Parlamentarul susține că reformele trebuie realizate prin instituțiile statului, nu prin structuri asociate foștilor demnitari. Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a declarat că actuala guvernare a ajuns să se „reformeze” prin intermediul […] The post Alexandru Berlinschii vine cu noi acuzații la adresa Guvernului: „Statul a ajuns să fie condus prin rețele de ONG-uri” first appeared on HotNews.md.
09:00
VIDEO | Armand Goșu: Dacă România scapă cu viață, fără mari pierderi teritoriale e o mare victorie. Poate ia România Republica Moldova # HotNews
Armand Goșu susține că în acest moment, țara noastră este într-o situație “mai proastă decât în 1940”, atunci când România a pierdut Basarabia și Ardealul de Nord. Potrivit analistului politic, există riscul cedări de teritorii pe fondul schimbărilor de strategie de la Washington și al presiunilor constante venite de la Moscova. Armand Goșu spune că […] The post VIDEO | Armand Goșu: Dacă România scapă cu viață, fără mari pierderi teritoriale e o mare victorie. Poate ia România Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
08:40
VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău: „Vor fi lucrări în toate sectoarele” # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat începerea intervențiilor masive pe drumurile din Capitală, afectate de condițiile meteorologice din această iarnă. Edilul a precizat că lucrările sunt temporare și a cerut înțelegere din partea șoferilor pentru eventualele restricții de trafic. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj locuitorilor Capitalei, […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău: „Vor fi lucrări în toate sectoarele” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 25 februarie – TAUR – e posibil să luați mai mulți bani, poate e o mărire de salariu # HotNews
Horoscop 25 februarie – o zi condimentată. Sunteți prinși cu tot felul de treburi acaparatoare și o să încercați să faceți ceva și pentru sufletul vostru. PEȘTI E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși. O să […] The post Horoscop 25 februarie – TAUR – e posibil să luați mai mulți bani, poate e o mărire de salariu first appeared on HotNews.md.
24 februarie 2026
18:50
În Japonia, numeroase locuințe abandonate din zonele rurale sunt scoase la vânzare la prețuri simbolice, unele chiar și cu 0 euro sau 10 dolari. Autoritățile locale încearcă astfel să combată depopularea satelor și orașelor mici, însă achiziția unei case nu garantează automat dreptul de ședere în țară. Fenomenul locuințelor abandonate a devenit o problemă majoră […] The post Japonia scoate la vânzare case abandonate chiar și la prețul de 0 euro first appeared on HotNews.md.
11:40
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu: „Pe 24 februarie 2022 m-au trezit exploziile la Kiev” # HotNews
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că începutul războiului din Ucraina l-a surprins la Kiev, unde s-a trezit în dimineața de 24 februarie 2022 odată cu primele explozii. La patru ani de la declanșarea invaziei ruse, șeful Guvernului a reiterat condamnarea fermă a agresiunii și sprijinul pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional. […] The post VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu: „Pe 24 februarie 2022 m-au trezit exploziile la Kiev” first appeared on HotNews.md.
10:00
Ion Ceban: „Reforma APL propusă de PAS vine să lichideze 600 de primării. O asemenea decizie trebuie supusă unui REFERENDUM național” # HotNews
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) se pronunță împotriva planului guvernării PAS de reorganizare administrativ-teritorială, care duce la lichidarea a circa 600 de primării din Republica Moldova. Declarația a fost făcută, în cadrul unei conferințe de presă, de către președintele partidului MAN, Ion Ceban, care a atras atenția asupra riscurilor majore pe care această reformă le […] The post Ion Ceban: „Reforma APL propusă de PAS vine să lichideze 600 de primării. O asemenea decizie trebuie supusă unui REFERENDUM național” first appeared on HotNews.md.
09:50
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a transmis un mesaj la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, subliniind contrastul dintre semnificația zilei de 24 februarie și realitatea conflictului. Lidera politică a lansat un apel public pentru transformarea acestei date într-un simbol al păcii și solidarității. Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, […] The post Victoria Furtună: „24 februarie poate deveni Ziua Păcii, nu doar începutul războiului” first appeared on HotNews.md.
09:10
VIDEO | Maia Sandu: Mulțumim că ați ținut Rusia departe de țara noastră și ați protejat Europa # HotNews
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la invazia declanșată de Rusia. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marți un mesaj de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia. Mesajul a fost publicat pe pagina sa de X, unde […] The post VIDEO | Maia Sandu: Mulțumim că ați ținut Rusia departe de țara noastră și ați protejat Europa first appeared on HotNews.md.
08:30
Ion Ceban, la patru ani de război, Chișinăul a fost și rămâne un oraș al solidarității: Peste 54.000 de refugiați ucraineni se află în Chișinău # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a marcat împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, reiterând condamnarea agresiunii și subliniind rolul Capitalei în gestionarea crizei refugiaților. Potrivit edilului, peste 54.000 de cetățeni ucraineni cu statut de protecție temporară se află în prezent în Chișinău. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, […] The post Ion Ceban, la patru ani de război, Chișinăul a fost și rămâne un oraș al solidarității: Peste 54.000 de refugiați ucraineni se află în Chișinău first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 24 februarie – TAUR – o să vă asociați cu niște oameni ca să mai câștigați niște bani # HotNews
Horoscop 24 februarie – O zi frumoasă. O să ne vedem de treburile noastre și o să empatizăm cu cei din jur și poate le dăm și lor o mână de ajutor. PEȘTI O agendă încărcată în perioada asta, v-ați propus mai multe de făcut și o să păstrați ritmul până le dați de capăt […] The post Horoscop 24 februarie – TAUR – o să vă asociați cu niște oameni ca să mai câștigați niște bani first appeared on HotNews.md.
23 februarie 2026
14:20
Alexei Paniș: Grațierea traficanților de droguri a devenit o practică sistemică. Este nevoie de o comisie de anchetă! # HotNews
Juristul Alexei Paniș a declarat, în cadrul unei conferințe, că grațierea recentă a unui condamnat pentru trafic de droguri nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un șir mai lung de decizii similare. „Grațierea cetățeanului Șepeli este doar un episod dintr-un lung șir de grațieri a persoanelor condamnate pentru comiterea infracțiunilor de trafic de […] The post Alexei Paniș: Grațierea traficanților de droguri a devenit o practică sistemică. Este nevoie de o comisie de anchetă! first appeared on HotNews.md.
12:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, critică decizia președintelui Republicii Moldova de a grația persoane despre care susține că ar fi coordonat scheme de amploare legate de droguri. Edilul acuză existența unei „verticale a puterii” care trebuie să-și asume responsabilitatea și solicită inițierea unei comisii parlamentare de anchetă. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion […] The post VIDEO | Ion Ceban critică grațierile prezidențiale: „Este grav să pasezi vina pe comisii” first appeared on HotNews.md.
12:10
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că suveranitatea Republicii Moldova nu se rezumă la un principiu constituțional, ci reprezintă „o emoție vie a unității pentru țară”. Mesajul a fost transmis în cadrul conferinței naționale „Să stăm strajă la hotare, să păzim acest pământ”, unde lidera formațiunii a pledat pentru echilibru politic și consolidarea […] The post VIDEO | Victoria Furtună: Suveranitatea aparține poporului, nu liderilor sau partidelor first appeared on HotNews.md.
11:50
Irina Vlah solicită alocarea a 1,5% din PIB pentru drumuri și redistribuirea fondurilor din bugetele ministerelor: „Oamenii plătesc pentru o decizie greșită” # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „adevărata cauză a drumurilor distruse nu este deloc iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea pentru drumuri cu 800 de milioane de lei. Pentru această decizie nechibzuită plătesc acum oamenii – cu mașini avariate, accidente și riscuri zilnice pentru viață”. În context, ea lansat un […] The post Irina Vlah solicită alocarea a 1,5% din PIB pentru drumuri și redistribuirea fondurilor din bugetele ministerelor: „Oamenii plătesc pentru o decizie greșită” first appeared on HotNews.md.
11:30
VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău, afectate de vremea din ultimele luni # HotNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că, începând din această săptămână, serviciile municipale vor interveni masiv pentru repararea drumurilor deteriorate în urma condițiilor climatice din ultimele două luni. Edilul face apel la înțelegerea și atenția locuitorilor, întrucât lucrările vor avea loc simultan în toate sectoarele Capitalei. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, […] The post VIDEO | Ion Ceban anunță intervenții masive pe drumurile din Chișinău, afectate de vremea din ultimele luni first appeared on HotNews.md.
11:20
Domnica Manole a transmis un mesaj cu prilejul a 31 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Moldova # HotNews
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost înființată oficial pe 23 februarie 1995, la Chișinău, ca unică autoritate de jurisdicție constituțională, independentă de orice altă autoritate publică. Aceasta a fost creată în baza Constituției și a Legii cu privire la Curtea Constituțională, având rolul de a garanta supremația Constituției. Domnica Manole, Președinta Curții Constituționale, a […] The post Domnica Manole a transmis un mesaj cu prilejul a 31 de ani de la înființarea Curții Constituționale a Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
