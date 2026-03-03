3 martie – Ziua mondială privind protecția sănătății urechii și auzului
TV Nord, 3 martie 2026 09:10
În fiecare an, la data de 3 martie, este marcată Ziua mondială privind protecția sănătății urechii și auzului. Evenimentul are scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la prevenirea pierderii auzului și importanța îngrijirii sănătății urechii. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că problemele de auz pot afecta persoane de toate vârstele, iar depistarea […] Acest articol 3 martie – Ziua mondială privind protecția sănătății urechii și auzului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
09:10
În fiecare an, la data de 3 martie, este marcată Ziua mondială privind protecția sănătății urechii și auzului. Evenimentul are scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la prevenirea pierderii auzului și importanța îngrijirii sănătății urechii. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că problemele de auz pot afecta persoane de toate vârstele, iar depistarea […] Acest articol 3 martie – Ziua mondială privind protecția sănătății urechii și auzului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum o oră
08:50
Pe 3 martie vom avea parte de cer variabil în toată țara. Pe parcursul zilei sunt prognozate ploi, iar noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +12 grade Celsius în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la -3 grade. La Nord, […] Acest articol Cer variabil și ploi pe 3 martie. Temperaturile urcă până la +12 grade a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
17:40
Guvernul Republicii Moldova avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă care utilizează ilegal identitatea platformelor MPay și EVO. Potrivit autorităților, mai multe persoane au primit mesaje SMS privind o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndemnate să acceseze linkuri suspecte, precum conveniencemd.sbs/md. Reprezentanții Guvernului precizează că acest link nu aparține autorităților publice și […] Acest articol ATENȚIE FALS: Tentativă de fraudă în numele MPay și EVO. Guvernul avertizează cetățenii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/P/ Microinvest a semnat un acord de împrumut cu DFC pentru susținerea creșterii IMM-urilor din Moldova # TV Nord
Microinvest a semnat un acord direct de împrumut cu Corporația pentru Finanțarea Dezvoltării din SUA (DFC), destinat consolidării și modernizării finanțării afacerilor în Republica Moldova. Acesta reprezintă cel mai mare împrumut contractat până în prezent de Microinvest, lider în creditarea nebancară în Moldova. Fondurile vor fi utilizate pentru extinderea portofoliului de credite al Microinvest, cu […] Acest articol /P/ Microinvest a semnat un acord de împrumut cu DFC pentru susținerea creșterii IMM-urilor din Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Lucrări de întreținere pe mai multe drumuri naționale din țară. Șoferii, îndemnați la prudență # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor (AND) continuă, în această săptămână, lucrările de întreținere pe drumurile publice naționale, cu scopul de a îmbunătăți infrastructura rutieră și de a spori siguranța tuturor participanților la trafic. Potrivit instituției, echipele de intervenție desfășoară lucrări pe mai multe sectoare de drum, conform planificării săptămânale. Printre traseele vizate se numără: – R13, […] Acest articol Lucrări de întreținere pe mai multe drumuri naționale din țară. Șoferii, îndemnați la prudență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică (AGE) au anunțat, pe 2 martie, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o soluție digitală care modernizează integral procesul de constatare a incapacității temporare de muncă și eliberare a certificatelor medicale. Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv […] Acest articol Certificatul de concediu medical, eliberat exclusiv digital din 1 martie 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe informează despre evoluțiile de securitate din Republica Libaneză, Republica Islamică Iran și Republica Azerbaidjan, în contextul escaladării tensiunilor din regiune. Potrivit comunicatelor oficiale, atacurile aeriene israeliene au avut loc în contextul lansărilor de rachete din sudul Libanului către nordul Israelului. Loviturile au vizat mai multe zone din sudul țării, dar și zone […] Acest articol Alerte de călătorie pentru Liban, Iran și Azerbaidjan: recomandările MAE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Ministerul Sănătății iranian a anunțat luni un nou bilanț, de 180 de morți, al atacului asupra unei școli din Minab, în timpul campaniei de bombardamente lansate sâmbătă de Israel și Statele Unite, transmite EFE, potrivit agerpres.ro. Sâmbătă, ambasadorul iranian la ONU, Amir-Saeid Iravani, a declarat, în fața Consiliului de Securitate al ONU convocat de urgență, că […] Acest articol Iran: 180 de morți în atacul de sâmbătă asupra unei școli a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Inspectorii de mediu din Ocnița au desfășurat razii în teritoriu pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. În urma controalelor, au fost constatate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Un caz de tăiere ilicită a fost depistat pe traseul R11 Briceni–Ocnița–Otaci, în perimetrul localității Bîrnova. Potrivit inspectorilor, au fost tăiați ilegal doi arbori […] Acest articol /FOTO/ Tăieri ilegale de nuc depistate de inspectorii de mediu din Ocnița a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
11:50
/VIDEO/ Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră şi omologii din România # TV Nord
În urma unei acțiuni comune între polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră Frăsinești și Valea Mare de comun cu autoritățile de frontieră din România au fost depistate patru persoane implicate în trafic de migranţi. Incidentul s-a produs în zorii zilei de 28 februarie curent, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni. O patrulă […] Acest articol /VIDEO/ Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră şi omologii din România a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
În Republica Moldova este sărbătorit Mărțișorul, una dintre cele mai îndrăgite tradiții care marchează începutul primăverii. Simbol al renașterii naturii, al speranței și al norocului, mărțișorul este oferit în dar celor dragi, ca semn al aprecierii și al gândurilor bune. Șnurul împletit din fire alb și roșu reprezintă dualitatea vieții iarna și primăvara, frigul și […] Acest articol 1 Martie – Mărțișorul, simbolul primăverii și al speranței a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă # TV Nord
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf. Operațiunile Epic Fury a SUA și Roaring Lion […] Acest articol Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
În prima zi de primăvară meteorologii anunță cer predominant senin, fără precipitații. Umiditatea aerului va fi de 55%, iar vântul va sufla din sud-vest și va avea o viteză de 9 km/h. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +15 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până […] Acest articol /METEO/ Cer predominant senin în prima zi de primăvară. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
28 februarie 2026
18:00
Bălți a dat startul unui an în care vocea tinerilor va conta mai mult ca niciodată. Pe 28 februarie 2026, Casa de Cultură Polivalentă s-a transformat într-un spațiu al ideilor, energiei și entuziasmului, odată cu lansarea oficială a programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026”. Fiind partener media al evenimentului, TV Nord le-a oferit tinerilor ocazia […] Acest articol /VIDEO/ Municipiul Bălți devine Capitala Tineretului 2026: Cu TINEri, orașul e ALTFEL a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
/FOTO/ Lucrări de reparație la podul peste Răut și pasajul feroviar din ocolirea Bălți. Investiții de aproape 65 milioane lei # TV Nord
Lucrările de reparație la podul peste râul Răut (km 136,450) și la pasajul peste calea ferată (km 136,200), situate în zona ocolirii municipiului Bălți, sunt în plină desfășurare. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, la podul peste Răut se execută lucrări de consolidare și ranforsare a infrastructurii existente, precum și […] Acest articol /FOTO/ Lucrări de reparație la podul peste Răut și pasajul feroviar din ocolirea Bălți. Investiții de aproape 65 milioane lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, organizat la Bălți. Accent pe implicarea vârstnicilor în viața comunității # TV Nord
Forumul Civic Național al Seniorilor 2026 a avut loc la Bălți, reunind persoane vârstnice din mai multe raioane ale țării, alături de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor societății civile. Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească CASMED, în cadrul proiectului „Inspiră Moldova” finanțat de Uniunea Europeană. Forumul a reprezentat evenimentul central al proiectului […] Acest articol Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, organizat la Bălți. Accent pe implicarea vârstnicilor în viața comunității a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
/ANALIZĂ/ Între două Mitropolii. Credința, la granița dintre Moscova și București – Grinăuți, Răuțel, Dereneu # TV Nord
Oameni scoși cu forța din lăcașuri sfinte, preoți baricadați, politicieni la altar conflictul dintre cele două Mitropolii din Republica Moldova a ieșit din sferele religioase și a ajuns în stradă. Trei sate, același conflict Grinăuți, raionul Rîșcani, vara 2025. Preotul Constantin Turtureanu anunță că trece cu parohia sa de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. […] Acest articol /ANALIZĂ/ Între două Mitropolii. Credința, la granița dintre Moscova și București – Grinăuți, Răuțel, Dereneu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
SUA și Israelul au atacat Iranul: mai multe explozii au avut loc la Teheran. Ayatollahul Khamenei a fost dus la un loc sigur # TV Nord
Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în […] Acest articol SUA și Israelul au atacat Iranul: mai multe explozii au avut loc la Teheran. Ayatollahul Khamenei a fost dus la un loc sigur a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Pe 28 februarie, vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriu al țării. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații esențiale. Vântul va sufla slab. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +9 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la -2 grade. În nordul țării, maximele […] Acest articol /METEO/ Cer variabil în toată țara. Câte grade vor fi în ultima zi de iarnă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
27 februarie 2026
16:30
/VIDEO/ Drumul Ghindești – Cuhureștii de Sus, un calvar pentru șoferi. Ce spun autoritățile # TV Nord
Drumul dintre localitățile Ghindești și Cuhureștii de Sus, raionul Florești, continuă să le dea bătăi de cap șoferilor. Gropile, denivelările și porțiunile impracticabile transformă fiecare deplasare într-un adevărat test de rezistență. Locuitorii spun că își repară mașinile aproape lunar din cauza stării carosabilului. „Of, Doamne Ferește, of, nici nu mă întreba, deja mă doare inima […] Acest articol /VIDEO/ Drumul Ghindești – Cuhureștii de Sus, un calvar pentru șoferi. Ce spun autoritățile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare. Și complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat # TV Nord
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în primă instanță, potrivit zdg.md. Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales […] Acest articol Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare. Și complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, pe 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. La testare pot participa atât persoanele adulte, cât și elevii din clasele a X-a – a XII-a. Pentru obținerea certificatului, candidații vor susține probe care evaluează patru […] Acest articol 900 de cereri pentru noul examen de română a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Tinerii boxeri ai Școlii Sportive Specializate nr. 1 au obținut patru medalii de aur la turneul internațional de box desfășurat în perioada 19–21 februarie 2026, în orașul Hmelnițki, Ucraina. Competiția, dedicată memoriei arbitrului internațional Evgheni Karimovici Azimov, a reunit aproximativ 80 de sportivi din diverse regiuni, inclusiv elevi ai școlii sportive din Bălți. Meciurile s-au […] Acest articol /FOTO/ Patru medalii de aur pentru boxerii din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati. Serviciul de presă al Instituției a precizat că despre infracțiune a fost informat Inspectoratul de Poliție Bender, potrivit realitatea.md. „Pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare”, se arată în declarația transmisă redacție Realitatea. Ex-oficialul a fost omorât pe […] Acest articol Nicolae Andronati a fost omorât. Poliția investighează cazul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Instituția a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată a anchetei […] Acest articol Profesor din nordul țării, vizat într-un presupus caz de abuz sexual asupra unei eleve a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. În cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al […] Acest articol Primarul și viceprimarul din Durlești, vizați într-un dosar CNA a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Industria globală a tutunului și „reducerea riscurilor”: între concept de sănătate publică și strategie de business # TV Nord
Datele științifice arată că asumarea conceptului de „reducere a riscurilor” de către industria globală a tutunului nu reprezintă o inovație în sănătate publică, potrivit sanatateinfo.md. De la filtrele pentru țigarete, din anii 1950, până la IQOS și discursul actual despre „lumea fără fum”, reducerea riscurilor a fost utilizată de structurile corporative globale ale industriei tutunului […] Acest articol Industria globală a tutunului și „reducerea riscurilor”: între concept de sănătate publică și strategie de business a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Turcia rămâne una dintre destinațiile favorite pentru turiștii din întreaga lume, datorită celebrului sistem „all inclusive”, ospitalității legendare și peisajelor variate. Fie că ești în căutarea unor munți spectaculoși care se oglindesc în mare, a unei vieți de noapte vibrante sau a unor vestigii istorice milenare, coasta turcească oferă opțiuni pentru orice buget. Alegerea stațiunii […] Acest articol Top 5 stațiuni din Turcia pentru o vacanță perfectă în 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Pe 27 februarie, vremea va fi predominant norosă pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații esențiale, însă local se va forma ghețuș pe drumuri, ceea ce ar putea crea dificultăți în trafic. Vântul va sufla slab. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +6 grade Celsius, iar pe timp de […] Acest articol /METEO/ Cer noros și temperaturi de până la +6 grade, pe 27 februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Explozii la Kabul după schimburi de lovituri între Pakistan și Afganistan. Islamabadul vorbește despre „război deschis” # TV Nord
Mai multe explozii au zguduit Kabulul în primele ore ale zilei de 27 februarie 2026, la scurt timp după ce Afganistanul și Pakistanul au făcut schimb de lovituri în regiunea montană de la frontieră, scrie romania.europalibera.org Surse locale au declarat pentru Radio Mashaal (RFE/RL) că patru locații din capitala afgană au fost vizate, precum și […] Acest articol Explozii la Kabul după schimburi de lovituri între Pakistan și Afganistan. Islamabadul vorbește despre „război deschis” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
26 februarie 2026
22:10
Un bărbat de 53 de ani, domiciliat în satul Elizaveta, municipiul Bălți, a fost lovit mortal de un tren în această seară. Potrivit informațiilor preliminare, oamenii legii au fost alertați despre incidentul produs pe calea ferată din apropierea localității. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru a documenta cazul. În urma impactului, bărbatul a suferit […] Acest articol Tragedie la Elizaveta. Un bărbat de 53 de ani a fost lovit de tren a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Boți, bloggeri cumpărați și politicieni proruși — dezinformarea din Moldova nu e întâmplătoare, e o industrie. Experții explică cine produce dezinformarea în Moldova, cât costă și de ce funcționează atât de bine pe telefon. Cine produce falsurile online în Moldova? ANDREI RUSU, expert WatchDog.md: „Rețele de socializare au devenit instrumentul principal de propagarea dezinformării în […] Acest articol /INTERVIU/ Boți, influenceri și politicieni: mecanismul dezinformării explicat de experți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
/VIDEO/ Un milion de lei care nu se regăsește în venituri. Povestea consilierului din Telenești vizat de două acte ANI # TV Nord
În raionul Telenești, un consilier local și raional este vizat de două acte de constatare ale Autorității Naționale de Integritate, una pentru conflict de interese și alta pentru avere cu caracter nejustificat. Inspectorii ANI leagă situația conflictului de interese de un vot privind abrogarea unei decizii și un teren unde apare și socrul alesului local. […] Acest articol /VIDEO/ Un milion de lei care nu se regăsește în venituri. Povestea consilierului din Telenești vizat de două acte ANI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Poliția de Frontieră anunță că, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, a fost declanșată o alertă de minare. Potrivit informațiilor oficiale, polițiștii de frontieră au intervenit prompt pentru evacuarea pasagerilor și a personalului din incinta aeroportului. La fața locului se află subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care efectuează verificări conform procedurilor. În context, […] Acest articol Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Pasagerii, evacuați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Agricultura nu e doar o ocupație. E despre rădăcini, onoare și dragoste nemărginită pentru pământ. Doar un agricultor știe câtă muncă și răbdare se cere în câmp, ca să ai un an bun, cu roade bogate. Din tată în fiu, generații întregi de agricultori cresc grâu, porumb, legume, livezi, se dedică în totalitate muncilor în […] Acest articol /P/Microinvest alături de agricultorii harnici din Moldova în noul sezon agricol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii cu privire la circulația unor documente false care folosesc ilegal identitatea instituției. Potrivit SFS, mai mulți contribuabili au recepționat notificări false privind reținerea temporară a mijloacelor financiare, pretins semnate de directoarea instituției, Olga Golban. Mesajele sunt transmise prin aplicația WhatsApp de către o persoană care se prezintă drept […] Acest articol STOP FALS! SFS avertizează despre notificări false transmise contribuabililor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Circa 1.100 de elevi din municipiul Bălți vor beneficia direct de finalizarea lucrărilor de renovare și amenajare a Gimnaziului nr. 6, susținute financiar de Guvernul Republicii Moldova. De infrastructura educațională modernizată vor beneficia, direct și indirect, aproximativ 17.800 de locuitori din regiunea Gării de Nord și din întreg municipiul. Contractul de antrepriză, în valoare de […] Acest articol 1.100 de elevi din Bălți vor învăța într-un gimnaziu modernizat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prevenit comercializarea unui lot de biscuiți de import care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans. În urma acțiunilor de monitorizare și control, inspectorii au dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în cantitate totală de 519,6 kilograme, pentru a elimina orice risc potențial pentru sănătatea […] Acest articol /FOTO/ ANSA a retras de pe piață un lot neconform de biscuiți de import a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
/VIDEO/ Prima întâlnire în formatul „1+1” după 15 luni de pauză: Imagini filmate de TV8 la Tiraspol # TV Nord
Astăzi are loc prima întâlnire în formatul de negocieri „1+1” între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, după o pauză de 15 luni. Evenimentul se desfășoară la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, transmite tv8.md La întrevedere participă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, și așa numitul reprezentant politic al regiunii transnistrene, Vitalie Ignatiev. În cadrul discuțiilor […] Acest articol /VIDEO/ Prima întâlnire în formatul „1+1” după 15 luni de pauză: Imagini filmate de TV8 la Tiraspol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 26 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Soroca, de pe strada Toamnei. Flăcările mocneau de mai mult timp, iar pompierii ajunși la fața locului au descoperit victimele carbonizate într-una dintre odăi. Primele cercetări indică drept cauză probabilă imprudența în […] Acest articol Două persoane și-au pierdut viața într-un incendiu la Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Parlamentul reconfirmă sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, la patru ani de la declanșarea invaziei militare ruse la scară largă # TV Nord
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 de […] Acest articol Parlamentul reconfirmă sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, la patru ani de la declanșarea invaziei militare ruse la scară largă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/FOTO/ Atelier organizat la Tekwill Bălți în cadrul proiectului european TRAILS4SOIL, dedicat sănătății solului # TV Nord
La Tekwill Bălți a fost organizat atelierul de implicare a părților interesate în cadrul Proiectului European TRAILS4SOIL, implementat de Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și finanțat prin Programul Horizon Europe, principalul program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. TRAILS4SOIL este un proiect european care are drept obiectiv promovarea agriculturii conservative și […] Acest articol /FOTO/ Atelier organizat la Tekwill Bălți în cadrul proiectului european TRAILS4SOIL, dedicat sănătății solului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Un bărbat de 55 de ani din Briceni este suspectat că păstra și comercializa produse din tutun fără acte de proveniență și fără autorizație legală. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat 1500 de pachete de țigări, în valoare de aproximativ 70 500 de lei. Produsele nu aveau acte […] Acest articol /VIDEO/ 1500 de pachete de țigări fără acte, ridicate la Lipcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
„Iaca așa trăim noi, da de la oraș stau cu gazul, dacă aș fi tânără aș pleca și eu la oraș”. LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „TV Nord te invită la o nouă Ediție din seria „Descoperă Nordul” – așa cum deja v-am obișnuit, înainte de a porni la drum, o oprire la McDonald’s pentru […] Acest articol /VIDEO/ Descoperă iarnă din nordul Republicii Moldova // Țîra a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
25 februarie 2026
19:20
/VIDEO/ Arest preventiv pentru patru persoane în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură # TV Nord
Patru persoane învinuite în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Bălți, în cadrul unei ședințe închise. „Vă rog să părăsiți sala, ședința este închisă. Vă rugăm să […] Acest articol /VIDEO/ Arest preventiv pentru patru persoane în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au documentat două tentative distincte de scoatere ilicită din țară a unor bunuri de valoare, depistate în cadrul controalelor efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale. Primul caz a fost înregistrat la cursa Chișinău–Baku. În urma controlului vamal, asupra unei femei de 42 de ani, […] Acest articol /FOTO/ Două tentative de scoatere ilicită din țară, dejucate la Aeroportul Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea situației epidemiologice prin infecțiile respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 16–22 februarie 2026 (săptămâna 8/2026), au fost înregistrate 4.117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Cifra este în descreștere cu 6% comparativ […] Acest articol ANSP: 4.117 cazuri de infecții respiratorii și 180 de cazuri de gripă, săptămâna trecută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
/VIDEO/Percheziții la Drochia: droguri sintetice și 864 de pachete de țigări, ridicate de polițiști # TV Nord
Polițiștii din Drochia au desfășurat mai multe percheziții în baza informațiilor operative privind consumul, păstrarea și comercializarea drogurilor, precum și vânzarea ilegală a produselor de tutungerie. Acțiunile procesual-penale au avut loc la domiciliile a șase persoane din raion, cu vârste cuprinse între 28 și 50 de ani. În urma descinderilor, oamenii legii au depistat și […] Acest articol /VIDEO/Percheziții la Drochia: droguri sintetice și 864 de pachete de țigări, ridicate de polițiști a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord # TV Nord
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene. Conform serviciilor de informații, Kim Ju-ae deține funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord”, scrie digi24.ro. În acest rol, ea […] Acest articol Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Intervenții mai rapide în situații de urgență. Guvernul schimbă regulile de dotare pentru structurile MAI # TV Nord
Polițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară, ceea ce va permite intervenții mai eficiente în situații de urgență. Guvernul a modificat modul de asigurare cu resurse materiale a autorităților din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit noilor prevederi, procesul de echipare va fi simplificat, iar subdiviziunile MAI […] Acest articol Intervenții mai rapide în situații de urgență. Guvernul schimbă regulile de dotare pentru structurile MAI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.