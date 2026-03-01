/VIDEO/ Călăuze şi cetăţeni străini depistaţi ca urmare a unei acțiuni comune între poliţiştii de frontieră şi omologii din România

15:10

Platon Samoienko are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Soroca. A ajuns în Republica Moldova din Kiev, împreună cu părinții și fratele său mai mic, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina, fiind nevoit să lase în urmă casa, prietenii și rutina de zi cu […] Acest articol /FOTO/ Povestea lui Platon, elev refugiat din Kiev, integrat cu succes la un liceu din Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.