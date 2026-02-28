/METEO/ Cer variabil în toată țara. Câte grade vor fi în ultima zi de iarnă

17:00

În raionul Telenești, un consilier local și raional este vizat de două acte de constatare ale Autorității Naționale de Integritate, una pentru conflict de interese și alta pentru avere cu caracter nejustificat. Inspectorii ANI leagă situația conflictului de interese de un vot privind abrogarea unei decizii și un teren unde apare și socrul alesului local.