Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, organizat la Bălți. Accent pe implicarea vârstnicilor în viața comunității

13:10

Întreținerea unei gospodării vine la pachet cu multe satisfacții, dar și cu provocări constante. Fie că vorbim despre tăierea pomilor fructiferi, curățarea arbuștilor ornamentali sau igienizarea grădinii primăvara și toamna, resturile vegetale se adună rapid. Crengile tăiate ocupă spațiu, sunt greu de depozitat și, de cele mai multe ori, devin o problemă logistică. În acest […] Acest articol /P/ De ce ai nevoie de un tocător de crengi în gospodăria ta? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.