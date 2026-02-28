Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, organizat la Bălți. Accent pe implicarea vârstnicilor în viața comunității
TV Nord, 28 februarie 2026 15:20
Forumul Civic Național al Seniorilor 2026 a avut loc la Bălți, reunind persoane vârstnice din mai multe raioane ale țării, alături de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor societății civile. Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească CASMED, în cadrul proiectului „Inspiră Moldova" finanțat de Uniunea Europeană. Forumul a reprezentat evenimentul central al proiectului
Acum 30 minute
15:20
Forumul Civic Național al Seniorilor 2026, organizat la Bălți. Accent pe implicarea vârstnicilor în viața comunității # TV Nord
Forumul Civic Național al Seniorilor 2026 a avut loc la Bălți, reunind persoane vârstnice din mai multe raioane ale țării, alături de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor societății civile. Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească CASMED, în cadrul proiectului „Inspiră Moldova" finanțat de Uniunea Europeană. Forumul a reprezentat evenimentul central al proiectului
Acum 6 ore
11:10
/ANALIZĂ/ Între două Mitropolii. Credința, la granița dintre Moscova și București – Grinăuți, Răuțel, Dereneu # TV Nord
Oameni scoși cu forța din lăcașuri sfinte, preoți baricadați, politicieni la altar conflictul dintre cele două Mitropolii din Republica Moldova a ieșit din sferele religioase și a ajuns în stradă. Trei sate, același conflict Grinăuți, raionul Rîșcani, vara 2025. Preotul Constantin Turtureanu anunță că trece cu parohia sa de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei.
10:10
SUA și Israelul au atacat Iranul: mai multe explozii au avut loc la Teheran. Ayatollahul Khamenei a fost dus la un loc sigur # TV Nord
Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv" asupra Iranului. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în
Acum 8 ore
09:10
Pe 28 februarie, vom avea parte de cer variabil pe întreg teritoriu al țării. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații esențiale. Vântul va sufla slab. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +9 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul din termometre va coborî până la -2 grade. În nordul țării, maximele
Acum 24 ore
16:30
/VIDEO/ Drumul Ghindești – Cuhureștii de Sus, un calvar pentru șoferi. Ce spun autoritățile # TV Nord
Drumul dintre localitățile Ghindești și Cuhureștii de Sus, raionul Florești, continuă să le dea bătăi de cap șoferilor. Gropile, denivelările și porțiunile impracticabile transformă fiecare deplasare într-un adevărat test de rezistență. Locuitorii spun că își repară mașinile aproape lunar din cauza stării carosabilului. „Of, Doamne Ferește, of, nici nu mă întreba, deja mă doare inima
Ieri
15:10
Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare. Și complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat # TV Nord
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în primă instanță, potrivit zdg.md. Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales
13:50
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, pe 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. La testare pot participa atât persoanele adulte, cât și elevii din clasele a X-a – a XII-a. Pentru obținerea certificatului, candidații vor susține probe care evaluează patru
13:10
Tinerii boxeri ai Școlii Sportive Specializate nr. 1 au obținut patru medalii de aur la turneul internațional de box desfășurat în perioada 19–21 februarie 2026, în orașul Hmelnițki, Ucraina. Competiția, dedicată memoriei arbitrului internațional Evgheni Karimovici Azimov, a reunit aproximativ 80 de sportivi din diverse regiuni, inclusiv elevi ai școlii sportive din Bălți. Meciurile s-au
11:50
Biroul pentru Reintegrare confirmă moartea fostului vicepremier Nicolae Andronati. Serviciul de presă al Instituției a precizat că despre infracțiune a fost informat Inspectoratul de Poliție Bender, potrivit realitatea.md. „Pe acest caz a fost sesizat Inspectoratul de poliție Bender, care întreprinde măsurile legale necesare", se arată în declarația transmisă redacție Realitatea. Ex-oficialul a fost omorât pe
11:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Instituția a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată a anchetei
10:50
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității. În cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al
10:10
Industria globală a tutunului și „reducerea riscurilor”: între concept de sănătate publică și strategie de business # TV Nord
Datele științifice arată că asumarea conceptului de „reducere a riscurilor" de către industria globală a tutunului nu reprezintă o inovație în sănătate publică, potrivit sanatateinfo.md. De la filtrele pentru țigarete, din anii 1950, până la IQOS și discursul actual despre „lumea fără fum", reducerea riscurilor a fost utilizată de structurile corporative globale ale industriei tutunului
10:10
Turcia rămâne una dintre destinațiile favorite pentru turiștii din întreaga lume, datorită celebrului sistem „all inclusive", ospitalității legendare și peisajelor variate. Fie că ești în căutarea unor munți spectaculoși care se oglindesc în mare, a unei vieți de noapte vibrante sau a unor vestigii istorice milenare, coasta turcească oferă opțiuni pentru orice buget. Alegerea stațiunii
08:40
Pe 27 februarie, vremea va fi predominant norosă pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații esențiale, însă local se va forma ghețuș pe drumuri, ceea ce ar putea crea dificultăți în trafic. Vântul va sufla slab. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +6 grade Celsius, iar pe timp de
08:40
Explozii la Kabul după schimburi de lovituri între Pakistan și Afganistan. Islamabadul vorbește despre „război deschis” # TV Nord
Mai multe explozii au zguduit Kabulul în primele ore ale zilei de 27 februarie 2026, la scurt timp după ce Afganistanul și Pakistanul au făcut schimb de lovituri în regiunea montană de la frontieră, scrie romania.europalibera.org Surse locale au declarat pentru Radio Mashaal (RFE/RL) că patru locații din capitala afgană au fost vizate, precum și
26 februarie 2026
22:10
Un bărbat de 53 de ani, domiciliat în satul Elizaveta, municipiul Bălți, a fost lovit mortal de un tren în această seară. Potrivit informațiilor preliminare, oamenii legii au fost alertați despre incidentul produs pe calea ferată din apropierea localității. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru a documenta cazul. În urma impactului, bărbatul a suferit
18:10
Boți, bloggeri cumpărați și politicieni proruși — dezinformarea din Moldova nu e întâmplătoare, e o industrie. Experții explică cine produce dezinformarea în Moldova, cât costă și de ce funcționează atât de bine pe telefon. Cine produce falsurile online în Moldova? ANDREI RUSU, expert WatchDog.md: „Rețele de socializare au devenit instrumentul principal de propagarea dezinformării în
17:00
/VIDEO/ Un milion de lei care nu se regăsește în venituri. Povestea consilierului din Telenești vizat de două acte ANI # TV Nord
În raionul Telenești, un consilier local și raional este vizat de două acte de constatare ale Autorității Naționale de Integritate, una pentru conflict de interese și alta pentru avere cu caracter nejustificat. Inspectorii ANI leagă situația conflictului de interese de un vot privind abrogarea unei decizii și un teren unde apare și socrul alesului local.
17:00
Poliția de Frontieră anunță că, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, a fost declanșată o alertă de minare. Potrivit informațiilor oficiale, polițiștii de frontieră au intervenit prompt pentru evacuarea pasagerilor și a personalului din incinta aeroportului. La fața locului se află subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care efectuează verificări conform procedurilor. În context,
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Agricultura nu e doar o ocupație. E despre rădăcini, onoare și dragoste nemărginită pentru pământ. Doar un agricultor știe câtă muncă și răbdare se cere în câmp, ca să ai un an bun, cu roade bogate. Din tată în fiu, generații întregi de agricultori cresc grâu, porumb, legume, livezi, se dedică în totalitate muncilor în
15:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii cu privire la circulația unor documente false care folosesc ilegal identitatea instituției. Potrivit SFS, mai mulți contribuabili au recepționat notificări false privind reținerea temporară a mijloacelor financiare, pretins semnate de directoarea instituției, Olga Golban. Mesajele sunt transmise prin aplicația WhatsApp de către o persoană care se prezintă drept
14:50
Circa 1.100 de elevi din municipiul Bălți vor beneficia direct de finalizarea lucrărilor de renovare și amenajare a Gimnaziului nr. 6, susținute financiar de Guvernul Republicii Moldova. De infrastructura educațională modernizată vor beneficia, direct și indirect, aproximativ 17.800 de locuitori din regiunea Gării de Nord și din întreg municipiul. Contractul de antrepriză, în valoare de
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a prevenit comercializarea unui lot de biscuiți de import care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans. În urma acțiunilor de monitorizare și control, inspectorii au dispus retragerea de pe piață a întregului lot, în cantitate totală de 519,6 kilograme, pentru a elimina orice risc potențial pentru sănătatea
14:30
/VIDEO/ Prima întâlnire în formatul „1+1” după 15 luni de pauză: Imagini filmate de TV8 la Tiraspol # TV Nord
Astăzi are loc prima întâlnire în formatul de negocieri „1+1" între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, după o pauză de 15 luni. Evenimentul se desfășoară la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, transmite tv8.md La întrevedere participă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, și așa numitul reprezentant politic al regiunii transnistrene, Vitalie Ignatiev. În cadrul discuțiilor
13:50
Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 26 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Soroca, de pe strada Toamnei. Flăcările mocneau de mai mult timp, iar pompierii ajunși la fața locului au descoperit victimele carbonizate într-una dintre odăi. Primele cercetări indică drept cauză probabilă imprudența în
11:40
Parlamentul reconfirmă sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, la patru ani de la declanșarea invaziei militare ruse la scară largă # TV Nord
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate", a fost votat de 65 de
11:40
/FOTO/ Atelier organizat la Tekwill Bălți în cadrul proiectului european TRAILS4SOIL, dedicat sănătății solului # TV Nord
La Tekwill Bălți a fost organizat atelierul de implicare a părților interesate în cadrul Proiectului European TRAILS4SOIL, implementat de Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și finanțat prin Programul Horizon Europe, principalul program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare. TRAILS4SOIL este un proiect european care are drept obiectiv promovarea agriculturii conservative și
10:40
Un bărbat de 55 de ani din Briceni este suspectat că păstra și comercializa produse din tutun fără acte de proveniență și
10:40
„Iaca așa trăim noi, da de la oraș stau cu gazul, dacă aș fi tânără aș pleca și eu la oraș”. LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „TV Nord te invită la o nouă Ediție din seria „Descoperă Nordul” – așa cum deja v-am obișnuit, înainte de a porni la drum, o oprire la McDonald’s pentru […] Acest articol /VIDEO/ Descoperă iarnă din nordul Republicii Moldova // Țîra a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
25 februarie 2026
19:20
/VIDEO/ Arest preventiv pentru patru persoane în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură # TV Nord
Patru persoane învinuite în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Bălți, în cadrul unei ședințe închise. „Vă rog să părăsiți sala, ședința este închisă. Vă rugăm să […] Acest articol /VIDEO/ Arest preventiv pentru patru persoane în dosarul privind delapidarea fondurilor pentru infrastructură a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au documentat două tentative distincte de scoatere ilicită din țară a unor bunuri de valoare, depistate în cadrul controalelor efectuate asupra pasagerilor curselor internaționale. Primul caz a fost înregistrat la cursa Chișinău–Baku. În urma controlului vamal, asupra unei femei de 42 de ani, […] Acest articol /FOTO/ Două tentative de scoatere ilicită din țară, dejucate la Aeroportul Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea situației epidemiologice prin infecțiile respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 16–22 februarie 2026 (săptămâna 8/2026), au fost înregistrate 4.117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Cifra este în descreștere cu 6% comparativ […] Acest articol ANSP: 4.117 cazuri de infecții respiratorii și 180 de cazuri de gripă, săptămâna trecută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
/VIDEO/Percheziții la Drochia: droguri sintetice și 864 de pachete de țigări, ridicate de polițiști # TV Nord
Polițiștii din Drochia au desfășurat mai multe percheziții în baza informațiilor operative privind consumul, păstrarea și comercializarea drogurilor, precum și vânzarea ilegală a produselor de tutungerie. Acțiunile procesual-penale au avut loc la domiciliile a șase persoane din raion, cu vârste cuprinse între 28 și 50 de ani. În urma descinderilor, oamenii legii au depistat și […] Acest articol /VIDEO/Percheziții la Drochia: droguri sintetice și 864 de pachete de țigări, ridicate de polițiști a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord # TV Nord
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene. Conform serviciilor de informații, Kim Ju-ae deține funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord”, scrie digi24.ro. În acest rol, ea […] Acest articol Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Intervenții mai rapide în situații de urgență. Guvernul schimbă regulile de dotare pentru structurile MAI # TV Nord
Polițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară, ceea ce va permite intervenții mai eficiente în situații de urgență. Guvernul a modificat modul de asigurare cu resurse materiale a autorităților din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit noilor prevederi, procesul de echipare va fi simplificat, iar subdiviziunile MAI […] Acest articol Intervenții mai rapide în situații de urgență. Guvernul schimbă regulile de dotare pentru structurile MAI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
/P/ „Pentru a dărui flori nu trebuie un motiv special” – Serafima Vlas, antreprenoare, clientă Microinvest # TV Nord
Să revii din străinătate și să începi o afacere proprie în Moldova – sună curajos, nu-i așa? Clienții Microinvest, Igor și Serafima Vlas, au luat această decizie în 2019. Așa a luat viață compania „Flori Sud Vis SRL”, care astăzi administrează deja patru sere mari și dezvoltă activ o afacere în domeniul florilor. Ce flori sunt […] Acest articol /P/ „Pentru a dărui flori nu trebuie un motiv special” – Serafima Vlas, antreprenoare, clientă Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, precum și către companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special din statele CSI, în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica […] Acest articol Ministerul Culturii solicită informare prealabilă pentru invitarea artiștilor din CSI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru 25 februarie 2026 pe întreg teritoriul Republicii Moldova ploi slabe și cer noros. În regiunea de Nord, maximele diurne vor atinge +2 grade, în timp ce noaptea mercurul din termometre va coborî până la -1 grad. În Centru, valorile termice vor urca până la +4 grade pe timp de […] Acest articol /METEO/ Ploi slabe și cer noros în nordul țării. Prognoza meteo pentru 25 februarie 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
24 februarie 2026
20:10
Dimineața de 24 februarie 2022 are o altă greutate pentru Anghelina și Victoria. E ziua în care viața lor s-a împărțit în „înainte” și „după”. Una care a început în zgomot de explozii. Au ajuns în Republica Moldova, cu două rucsacuri și o teamă care nu încăpea în niciun bagaj. La frontiera moldovenească, totul mișuna […] Acest articol /VIDEO/ Patru ani de război. Patru ani de viață între două lumi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:40
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Factor Decizional. Astăzi discutăm despre incendiile din sezonul rece – tragedii care se repetă an de an în gospodăriile din Republica Moldova. De ce continuă să se producă aceste cazuri și cât de eficiente sunt măsurile de prevenție? Invitata noastră este Antoci Lilia, șef adjunct interimar […] Acest articol /FACTOR DECIZIONAL/ PREVENȚIA INCENDIILOR, ÎNTRE TEORIE ȘI REALITATE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Alocațiile pentru Partidul „Viitorul Moldovei”, suspendate până la restituirea fondurilor utilizate ilegal # TV Nord
Partidul Politic „Viitorul Moldovei” nu va mai beneficia de alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie, după ce Comisia Electorală Centrală a decis suspendarea acestora până la recuperarea unei sume de aproximativ 587 de mii de lei. Decizia a fost aprobată marți, în cadrul ședinței CEC, transmite IPN Potrivit autorității electorale, suma […] Acest articol Alocațiile pentru Partidul „Viitorul Moldovei”, suspendate până la restituirea fondurilor utilizate ilegal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
/VIDEO/ Antreprenorii din regiunile de nord, informați despre finanțare, export și protecția datelor # TV Nord
Antreprenorii din regiunile de nord, au avut ocazia să afle informații practice despre finanțare, export și protecția datelor, în cadrul unui eveniment dedicat mediului de afaceri. Specialiști din diferite domenii au vorbit despre soluții concrete pentru dezvoltarea afacerilor și adaptarea la noile realități economice. MIHAIL CAZAC, co-fondatorul unei companii: „Pentru că a fost așa în […] Acest articol /VIDEO/ Antreprenorii din regiunile de nord, informați despre finanțare, export și protecția datelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Tânăr de 19 ani, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și pornografie infantilă # TV Nord
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani. Inițial, acesta a comis acte sexuale în privința […] Acest articol Tânăr de 19 ani, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și pornografie infantilă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
/FOTO/ Povestea lui Platon, elev refugiat din Kiev, integrat cu succes la un liceu din Soroca # TV Nord
Platon Samoienko are 14 ani și este elev în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Soroca. A ajuns în Republica Moldova din Kiev, împreună cu părinții și fratele său mai mic, la scurt timp după izbucnirea războiului din Ucraina, fiind nevoit să lase în urmă casa, prietenii și rutina de zi cu […] Acest articol /FOTO/ Povestea lui Platon, elev refugiat din Kiev, integrat cu succes la un liceu din Soroca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
/FOTO/ Trei șoferi, documentați după ce au încercat să introducă mărfuri nedeclarate în țară # TV Nord
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în Republica Moldova mărfuri în cantități comerciale, fără a le declara autorității vamale. În primul caz, funcționarii vamali, în comun cu angajații Direcției integritate și supraveghere, au supus verificărilor un microbuz de model Mercedes Sprinter, care se deplasa […] Acest articol /FOTO/ Trei șoferi, documentați după ce au încercat să introducă mărfuri nedeclarate în țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Rețeaua Seniorilor Activi din Moldova în parteneriat cu Asociația obștească „CASMED” a organizat 10 mese rotunde consultative cu autoritățile publice locale și vârstnici, pentru un dialog real cu autoritățile. În Republica Moldova, persoanele vârstnice sunt adesea privite exclusiv prin prisma vulnerabilității: ca beneficiari ai ajutorului social, ai serviciilor medicale sau ai programelor de asistență. Proiectul […] Acest articol /FOTO/ Vârstnicii – parteneri, nu doar beneficiari a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Întreținerea unei gospodării vine la pachet cu multe satisfacții, dar și cu provocări constante. Fie că vorbim despre tăierea pomilor fructiferi, curățarea arbuștilor ornamentali sau igienizarea grădinii primăvara și toamna, resturile vegetale se adună rapid. Crengile tăiate ocupă spațiu, sunt greu de depozitat și, de cele mai multe ori, devin o problemă logistică. În acest […] Acest articol /P/ De ce ai nevoie de un tocător de crengi în gospodăria ta? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
O casă de locuit din orașul Cantemir a fost salvată de pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie de pe strada Tamara Ciobanu. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în seara zilei de 23 februarie 2026, la ora 21:41. Potrivit primelor informații, flăcările au izbucnit […] Acest articol /FOTO/ Pompierii au prevenit o explozie la Cantemir a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a venit cu precizări în contextul semnării, la 19 februarie 2026, a contractului de antrepriză nr. 355/L cu operatorul economic SC „Foremcons” SRL, pentru executarea lucrărilor de finalizare și punere în funcțiune a sistemului de apeduct Prut–Fălești. Instituția menționează că atribuirea contractului a avut loc în urma unei […] Acest articol ADR Nord explică semnarea contractului cu Foremcons, în contextul perchezițiilor CNA a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din Bălți va fi modernizat cu sprijinul People in Need Moldova # TV Nord
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) va fi modernizat cu sprijinul financiar al organizației People in Need Moldova. Anunțul a fost făcut pe 24 februarie, în contextul comemorării a patru ani de la declanșarea războiului pe scară largă din Ucraina, ca un gest de solidaritate […] Acest articol Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană din Bălți va fi modernizat cu sprijinul People in Need Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
