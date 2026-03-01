Cele mai populare metode de plată în țările UE

16:30

Industria cărnii de porc din România trece prin cea mai acută criză din ultimul deceniu. De cinci luni, mulți producători români de carne de porc funcționează în afara zonei de rentabilitate. Piața țării este supusă unei presiuni intense din cauza livrărilor masive de carne de porc din Uniunea Europeană, care își epuizează rezervele de produse din cauza amenințării unei epidemii extinse de pestă porcină africană care afectează Spania. Perspectivele pe termen scurt ale industriei sunt extrem de nefavorabile.