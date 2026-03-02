MIA Plăți Instant este disponibil pentru întreprinderi
Logos-Press, 2 martie 2026 13:00
Începând de astăzi, 2 martie 2026, sistemul MIA Plăți Instant poate fi utilizat pentru transferuri Business to Business (B2B) între persoane juridice. Taxa este de 0,7% din valoarea transferului, dar nu depășește 40 de lei pe tranzacție, asigurând costuri clare și previzibile pentru companii.
Acum 15 minute
13:00
Acum o oră
12:30
Jurnalul pilotului de la bombardamentul de la Hiroshima, evaluat la 950 de mii de dolari. # Logos-Press
De vânzare în California (SUA) este jurnalul lui Robert Lewis, unul dintre piloții bombardierului B-29 „Enola Gay” care a lansat bomba atomică asupra Hiroshimei (Japonia) la 6 august 1945.
12:15
Oamenii de știință moldoveni au făcut progrese importante în domeniul nanotehnologiei. Potrivit lui Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, nanotehnologiile sunt acum utilizate literalmente peste tot – de la smartphone-uri la creme cosmetice anti-îmbătrânire. Dar acestea sunt deosebit de importante pentru îngrijirea sănătății.
Acum 2 ore
12:00
Premier Energy Group a raportat o creștere operațională și financiară puternică în 2025, pe fondul extinderii capacității de producție a energiei regenerabile, al creșterii aprovizionării cu energie și al continuării investițiilor în rețelele de distribuție din România și Republica Moldova.
11:45
În 2025, investițiile în proprietăți rezidențiale în Moldova rămân o prioritate, în ciuda semnalelor contradictorii ale pieței. Populația încă vede aceste investiții ca un instrument de protecție a capitalului pe termen lung, deși piața se îndreaptă spre transformare din cauza capacității limitate a gospodăriilor de a finanța achizițiile.
11:30
Bitcoin a revenit la 66 700 de dolari în timp ce piețele tradiționale s-au deschis cu prima ocazie de a reacționa la escaladarea militară din weekend, petrolul urcând la 77 de dolari, iar acțiunile asiatice scăzând cu 1,4 %.
11:15
Contractele futures la petrol au crescut brusc cu peste 8% în primele ședințe de tranzacționare de luni, atingând un maxim al mai multor luni. În primele tranzacții după atacurile asupra Iranului, petrolul Brent, referința internațională, a crescut cu 13%, ajungând la 82,37 dolari pe baril. Cu toate acestea, ulterior s-a corectat ușor și a crescut cu încă 7 % la Londra.
Acum 4 ore
10:30
Donald Trump a declarat pentru Daily Mail că este deschis la noi discuții cu Iranul, dar nu a putut spune dacă acestea vor avea loc „cât de curând”. Președintele SUA s-a adresat poporului american pentru a doua oară în 48 de ore.
09:45
Piețele financiare din EAU și-au suspendat temporar operațiunile, pe fondul deteriorării accentuate a situației din regiune. Decizia a fost luată pentru a proteja investitorii și a stabiliza sistemul financiar.
09:15
La 1 martie, a intrat în vigoare o hotărâre de guvern privind o nouă metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de călători pe rute regulate în comunicațiile interdistrictuale și districtuale.
Acum 6 ore
08:45
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, susține că Coridorul Vertical ar putea aduce companiilor românești profituri suplimentare de până la 250 de milioane de euro pe an.
08:15
Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care modifică și completează o serie de reglementări pentru prevenirea și combaterea atacurilor asupra sistemelor informatice.
Acum 24 ore
19:15
Echipa feminină a Moldovei a cucerit medaliile de aur la Campionatul European de Tir cu Arcul în Sală, care s-a încheiat la Plovdiv (Bulgaria), informează Logos Press.
19:00
Azerbaidjanul a devenit un important centru regional de evacuare umanitară pentru cetățenii străini și misiunile diplomatice care părăsesc Iranul. Printre cei evacuați predomină cetățenii chinezi.
18:30
Helsinki reduce semnificativ numărul de preparate din carne în școli și grădinițe. Consiliul municipal a decis să reducă la jumătate utilizarea cărnii și a produselor lactate în serviciile alimentare din capitală până în 2030.
18:00
Atunci când lansează avertismente cu privire la „dispariția civilizației occidentale”, președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance fac adesea referire la Regatul Unit, și în special la Londra, pentru a-și susține opiniile.
17:15
Sistemele internaționale de plată Visa și Mastercard, care domină piața cardurilor bancare, s-ar putea confrunta cu o nouă problemă. Este vorba despre AI-agenți autonomi – asistenți digitali capabili să selecteze în mod independent bunuri, să compare prețuri și să plătească achizițiile fără intervenție umană, potrivit Logos Press.
16:45
După noile lovituri militare ale SUA și Israelului pe teritoriul Iranului, dolarul american va primi sprijin pe termen scurt. Acest lucru a fost declarat de analiștii marilor bănci, informează Logos Press.
16:15
Ca urmare a războiului dintre Rusia și Ucraina, mai mult de 600 000 de hectare de teren deținute de societățile agroalimentare din TOP-100 se află în teritoriile controlate de armata rusă. În general, banca de terenuri a companiilor din TOP-100 este de aproximativ 5,3 milioane de hectare: aceasta reprezintă un sfert din toate suprafețele însămânțate din Ucraina, care sunt estimate la 23 de milioane de hectare. Cele mai mari pierderi au fost suferite de Ukrlandfarming, Agroton și HarvEast.
16:00
Sectorul energetic mondial se pregătește pentru cea mai importantă perturbare din ultimii patru ani. Pe măsură ce conflictul din Iran se intensifică, Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă arteră de transport din lume pentru gazele naturale lichefiate (GNL), este practic blocată. Iranul a declarat că această cale navigabilă este „practic închisă”, blocând efectiv 20 % din aprovizionarea mondială cu GNL.
15:30
Ilon Musk pregătește SpaceX pentru IPO: capitalizarea companiei ar putea ajunge la 1,7 trilioane de dolari # Logos-Press
SpaceX a început pregătirile pentru o depunere confidențială la U.S. Securities and Exchange Commission pentru o ofertă publică inițială.
15:00
Preferințele pentru metodele de plată în țările UE variază semnificativ în funcție de regiune. Plățile în numerar rămân cea mai populară metodă în Germania și Austria, unde sunt preferate de aproape două treimi dintre respondenți. Cardurile bancare domină în țările scandinave (Suedia, Danemarca, Norvegia).
14:30
Programul „Capitala Tineretului” își sărbătorește cea de-a 15-a aniversare. În 2026, câștigător al concursului a fost municipiul Bălți. Bugetul din acest an este unul record de 4 milioane de lei. Acesta va include un calendar extins de evenimente dedicate tinerilor.
14:00
Purcari Wineries a raportat venituri consolidate de 437,2 milioane RON (1,73 miliarde RM) pentru 2025, în creștere cu 14,3% de la an la an, datorită creșterii vânzărilor pe piețele cheie și unui trimestru al patrulea record cu venituri de 136,5 milioane RON.
13:30
Curtea Supremă de Justiție a Moldovei (CSJ) a obligat Primăria Comrat să autorizeze „GagauzCOOP” să opereze o piață în capitala UTA Găgăuzia.
Ieri
13:00
Astăzi, 1 martie 2026, la Chișinău se deschide oficial festivalul internațional de muzică „Mărcisor 2026”, care va fi principalul eveniment cultural al țării primăverii și va dura până pe 12 martie. Organizatorii promit un program bogat de 26 de evenimente doar în capitală și zeci de evenimente în toată Moldova, unite de tema întâlnirii primăverii și a comunității culturilor.
12:15
„Calculating hawk” și rolul înspăimântător al AI-ului lui Claude în războiul împotriva Iranului # Logos-Press
În războiul dintre Israel și SUA împotriva Iranului, pe care Washingtonul l-a numit „Epic Fury”, analiștii se concentrează asupra rolului absurd și înspăimântător jucat în aceste evenimente tragice de inteligența artificială Anthropic Claude.
11:15
Conform previziunilor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), creșterea prețurilor la produsele alimentare în Moldova în 2026 va fi de 4,9%, ceea ce plasează țara noastră pe locul 43 în lume la acest indicator din 160 de state.
10:45
Iranul a anunțat represalii împotriva SUA și Israelului pentru Khamenei. Trump a răspuns cu o amenințare # Logos-Press
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Republica Islamică timp de peste trei decenii, a murit la 28 februarie în urma loviturilor aeriene americane și israeliene asupra Teheranului. El avea 86 de ani. Mass-media iraniană a confirmat decesul său la locul de muncă și a declarat o perioadă de doliu de 40 de zile.
09:45
Un sens giratoriu va fi construit în Chișinău pentru a decongestiona traficul și a îmbunătăți siguranța pe drumurile din sectorul Botanica. De asemenea, este planificată construirea unei platforme pentru pasageri în acest cartier aglomerat al Chișinăului.
09:15
Comisia Europeană ar putea sancționa România pentru ajutor de stat în sectorul energetic # Logos-Press
La 27 februarie, autoritățile de la Bruxelles au anunțat lansarea unei investigații aprofundate privind complexul energetic Oltenia din România. Motivul a fost existența unor îndoieli cu privire la faptul dacă Bucureștiul a respectat condițiile UE în procesul de restructurare a complexului sau a abuzat de ajutorul de stat și a încălcat normele de concurență pe piața internă.
08:45
Cel puțin 20 de persoane au fost ucise în urma prăbușirii, vineri, a unui avion militar care transporta bancnote în orașul bolivian El Alto.
08:15
Aproape jumătate din echipamentele de pompieri și de salvare aflate în serviciul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (GES) sunt vehicule moștenite din era sovietică.
28 februarie 2026
18:30
La cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, norvegienii au devenit din nou lideri incontestabili. Mai mult, ei au reușit să câștige un număr record de medalii de aur – 18 din 116 posibile. Dominația vikingilor ucide intriga în multe evenimente din program, iar discuțiile nefondate despre posibila utilizare a tehnicilor interzise îi lipsesc în cele din urmă pe fanii sportului de dorința de a urmări principalele competiții din sporturile de iarnă.
18:00
Campania militară a Israelului și Statelor Unite împotriva Iranului, care a început la 28 februarie, crește riscurile de întrerupere a aprovizionării și contribuie la creșterea prețului petrolului. În acest sens, OPEC+ va lua în considerare mâine, 1 martie, o creștere mai mare a ofertei începând chiar din al doilea trimestru al anului 2026, transmite Bloomberg citând un delegat.
17:45
În luna ianuarie a acestui an, veniturile administrate de Serviciul Vamal au fost înregistrate la nivelul de 2.637,7 milioane de lei. Anul trecut, în perioada analizată, acest indicator a fost de 2.736,2 milioane de lei. Potrivit datelor din raportul Ministerului Finanțelor privind execuția bugetului de stat la data de 31 ianuarie 2026, diferența a ajuns la 98,5 milioane de lei.
16:45
În 2025, Agenția Arhivelor Naționale a investit 7,05 milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de microclimat și de protecție împotriva incendiilor din depozitele sale, astfel încât documentele istorice să fie păstrate în condiții optime.
16:30
FMI: țara este împiedicată de piața muncii și de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor # Logos-Press
Interacțiunea cu FMI va fi o condiție esențială pentru susținerea țării în procesul de aderare la UE. Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI) a făcut un astfel de apel către autoritățile moldovenești la reuniunea din 27 februarie.
16:30
Jumătate din fermele de porci din România și-ar putea suspenda activitatea pe termen scurt # Logos-Press
Industria cărnii de porc din România trece prin cea mai acută criză din ultimul deceniu. De cinci luni, mulți producători români de carne de porc funcționează în afara zonei de rentabilitate. Piața țării este supusă unei presiuni intense din cauza livrărilor masive de carne de porc din Uniunea Europeană, care își epuizează rezervele de produse din cauza amenințării unei epidemii extinse de pestă porcină africană care afectează Spania. Perspectivele pe termen scurt ale industriei sunt extrem de nefavorabile.
15:45
În Moldova, cunoștințele de limbă rusă continuă să joace un rol important în accesul la informații, în comunicarea interculturală și pe piața muncii. Limba rusă este solicitată în sectorul serviciilor, tehnologia informației, medicină, logistică, turism și cooperare internațională.
14:30
La o lună de la lansarea platformei cu rezultatele evaluării și reevaluării în masă a bunurilor imobile, Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) și Agenția de Stat de Cadastru Imobiliar au prezentat primele rezultate ale procesului de familiarizare a cetățenilor cu acestea. Acestea se referă la clasificarea plângerilor, modul de depunere a acestora, termenele de examinare și alte etape ale procedurii.
14:00
Pe cer, între o jumătate de oră și o oră după apusul soarelui, pe 28 februarie, va fi posibil să se observe un fenomen astronomic rar – o paradă a șase planete.
13:30
Fotbalistul portughez, de cinci ori câștigător al „Balonului de Aur”, Cristiano Ronaldo, a devenit proprietarul a 25% din acțiunile clubului „Almeria”, care joacă în liga a doua din Spania, informează Logos Press.
13:15
În a doua jumătate a lunii februarie, pe piața moldovenească a nucilor s-a înregistrat o creștere puternică a cererii și a prețurilor pentru cantități mari de nuci în coajă. Rezultatul a fost o serie de tranzacții pentru sute de tone de acest produs.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Ministerul Afacerilor Externe emite recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în Israel # Logos-Press
Ministerul Afacerilor Externe informează că a fost declarată stare de urgență imediată pe întreg teritoriul Israelului din cauza operațiunilor militare împotriva Iranului. MAE recomandă cetățenilor moldoveni să urmeze cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului de Interne și să reducă la minimum deplasările.
11:15
Bitcoin se apropie de 63.000 de dolari pe fondul atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului # Logos-Press
Bitcoin s-a apropiat de pragul de 63.000 de dolari în tranzacțiile de sâmbătă, după ce SUA și Israelul au efectuat atacuri militare asupra Iranului, făcând ca cea mai mare criptomonedă să scadă cu aproximativ 3% în câteva ore și agravând un weekend deja dificil pentru activele riscante.
11:15
Într-o ordine globală tensionată, lupta pentru controlul resurselor energetice și minerale este considerată din ce în ce mai mult o problemă de securitate națională. Din Venezuela și Groenlanda până în Republica Democrată Congo (RDC) și Ucraina, concurența pentru resursele strategice modelează dinamica puterii, alianțele și conflictele globale.
10:45
În dimineața zilei de 28 februarie, Israelul a anunțat o „lovitură preventivă” împotriva Iranului. Ulterior, o serie de mass-media americane au afirmat că forțele armate americane efectuau, de asemenea, zeci de lovituri împotriva Iranului cu ajutorul avioanelor de atac americane aflate în baze din Orientul Mijlociu, precum și de pe portavioane.
10:45
Acțiunile companiei americane Duolingo Inc. dezvoltatorul unei aplicații populare de învățare a limbilor străine, au scăzut brusc după ce a publicat previziunile sale pentru 2026, a raportat Logos Press.
10:15
Beneficiile pentru malul stâng al râului Nistru vor fi anulate
