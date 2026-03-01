Lecții britanice despre declinul Americii
Logos-Press, 1 martie 2026 18:00
Atunci când lansează avertismente cu privire la „dispariția civilizației occidentale”, președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance fac adesea referire la Regatul Unit, și în special la Londra, pentru a-și susține opiniile.
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
17:15
Sistemele internaționale de plată Visa și Mastercard, care domină piața cardurilor bancare, s-ar putea confrunta cu o nouă problemă. Este vorba despre AI-agenți autonomi – asistenți digitali capabili să selecteze în mod independent bunuri, să compare prețuri și să plătească achizițiile fără intervenție umană, potrivit Logos Press.
16:45
După noile lovituri militare ale SUA și Israelului pe teritoriul Iranului, dolarul american va primi sprijin pe termen scurt. Acest lucru a fost declarat de analiștii marilor bănci, informează Logos Press.
Acum 4 ore
16:15
Ca urmare a războiului dintre Rusia și Ucraina, mai mult de 600 000 de hectare de teren deținute de societățile agroalimentare din TOP-100 se află în teritoriile controlate de armata rusă. În general, banca de terenuri a companiilor din TOP-100 este de aproximativ 5,3 milioane de hectare: aceasta reprezintă un sfert din toate suprafețele însămânțate din Ucraina, care sunt estimate la 23 de milioane de hectare. Cele mai mari pierderi au fost suferite de Ukrlandfarming, Agroton și HarvEast.
16:00
Sectorul energetic mondial se pregătește pentru cea mai importantă perturbare din ultimii patru ani. Pe măsură ce conflictul din Iran se intensifică, Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă arteră de transport din lume pentru gazele naturale lichefiate (GNL), este practic blocată. Iranul a declarat că această cale navigabilă este „practic închisă”, blocând efectiv 20 % din aprovizionarea mondială cu GNL.
15:30
Ilon Musk pregătește SpaceX pentru IPO: capitalizarea companiei ar putea ajunge la 1,7 trilioane de dolari # Logos-Press
SpaceX a început pregătirile pentru o depunere confidențială la U.S. Securities and Exchange Commission pentru o ofertă publică inițială.
15:00
Preferințele pentru metodele de plată în țările UE variază semnificativ în funcție de regiune. Plățile în numerar rămân cea mai populară metodă în Germania și Austria, unde sunt preferate de aproape două treimi dintre respondenți. Cardurile bancare domină în țările scandinave (Suedia, Danemarca, Norvegia).
14:30
Programul „Capitala Tineretului” își sărbătorește cea de-a 15-a aniversare. În 2026, câștigător al concursului a fost municipiul Bălți. Bugetul din acest an este unul record de 4 milioane de lei. Acesta va include un calendar extins de evenimente dedicate tinerilor.
Acum 6 ore
14:00
Purcari Wineries a raportat venituri consolidate de 437,2 milioane RON (1,73 miliarde RM) pentru 2025, în creștere cu 14,3% de la an la an, datorită creșterii vânzărilor pe piețele cheie și unui trimestru al patrulea record cu venituri de 136,5 milioane RON.
13:30
Curtea Supremă de Justiție a Moldovei (CSJ) a obligat Primăria Comrat să autorizeze „GagauzCOOP” să opereze o piață în capitala UTA Găgăuzia.
13:00
Astăzi, 1 martie 2026, la Chișinău se deschide oficial festivalul internațional de muzică „Mărcisor 2026”, care va fi principalul eveniment cultural al țării primăverii și va dura până pe 12 martie. Organizatorii promit un program bogat de 26 de evenimente doar în capitală și zeci de evenimente în toată Moldova, unite de tema întâlnirii primăverii și a comunității culturilor.
Acum 8 ore
12:15
„Calculating hawk” și rolul înspăimântător al AI-ului lui Claude în războiul împotriva Iranului # Logos-Press
În războiul dintre Israel și SUA împotriva Iranului, pe care Washingtonul l-a numit „Epic Fury”, analiștii se concentrează asupra rolului absurd și înspăimântător jucat în aceste evenimente tragice de inteligența artificială Anthropic Claude.
11:15
Conform previziunilor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), creșterea prețurilor la produsele alimentare în Moldova în 2026 va fi de 4,9%, ceea ce plasează țara noastră pe locul 43 în lume la acest indicator din 160 de state.
10:45
Iranul a anunțat represalii împotriva SUA și Israelului pentru Khamenei. Trump a răspuns cu o amenințare # Logos-Press
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Republica Islamică timp de peste trei decenii, a murit la 28 februarie în urma loviturilor aeriene americane și israeliene asupra Teheranului. El avea 86 de ani. Mass-media iraniană a confirmat decesul său la locul de muncă și a declarat o perioadă de doliu de 40 de zile.
Acum 12 ore
09:45
Un sens giratoriu va fi construit în Chișinău pentru a decongestiona traficul și a îmbunătăți siguranța pe drumurile din sectorul Botanica. De asemenea, este planificată construirea unei platforme pentru pasageri în acest cartier aglomerat al Chișinăului.
09:15
Comisia Europeană ar putea sancționa România pentru ajutor de stat în sectorul energetic # Logos-Press
La 27 februarie, autoritățile de la Bruxelles au anunțat lansarea unei investigații aprofundate privind complexul energetic Oltenia din România. Motivul a fost existența unor îndoieli cu privire la faptul dacă Bucureștiul a respectat condițiile UE în procesul de restructurare a complexului sau a abuzat de ajutorul de stat și a încălcat normele de concurență pe piața internă.
08:45
Cel puțin 20 de persoane au fost ucise în urma prăbușirii, vineri, a unui avion militar care transporta bancnote în orașul bolivian El Alto.
08:15
Aproape jumătate din echipamentele de pompieri și de salvare aflate în serviciul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (GES) sunt vehicule moștenite din era sovietică.
Acum 24 ore
18:30
La cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, norvegienii au devenit din nou lideri incontestabili. Mai mult, ei au reușit să câștige un număr record de medalii de aur – 18 din 116 posibile. Dominația vikingilor ucide intriga în multe evenimente din program, iar discuțiile nefondate despre posibila utilizare a tehnicilor interzise îi lipsesc în cele din urmă pe fanii sportului de dorința de a urmări principalele competiții din sporturile de iarnă.
Ieri
18:00
Campania militară a Israelului și Statelor Unite împotriva Iranului, care a început la 28 februarie, crește riscurile de întrerupere a aprovizionării și contribuie la creșterea prețului petrolului. În acest sens, OPEC+ va lua în considerare mâine, 1 martie, o creștere mai mare a ofertei începând chiar din al doilea trimestru al anului 2026, transmite Bloomberg citând un delegat.
17:45
În luna ianuarie a acestui an, veniturile administrate de Serviciul Vamal au fost înregistrate la nivelul de 2.637,7 milioane de lei. Anul trecut, în perioada analizată, acest indicator a fost de 2.736,2 milioane de lei. Potrivit datelor din raportul Ministerului Finanțelor privind execuția bugetului de stat la data de 31 ianuarie 2026, diferența a ajuns la 98,5 milioane de lei.
16:45
În 2025, Agenția Arhivelor Naționale a investit 7,05 milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de microclimat și de protecție împotriva incendiilor din depozitele sale, astfel încât documentele istorice să fie păstrate în condiții optime.
16:30
FMI: țara este împiedicată de piața muncii și de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor # Logos-Press
Interacțiunea cu FMI va fi o condiție esențială pentru susținerea țării în procesul de aderare la UE. Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI) a făcut un astfel de apel către autoritățile moldovenești la reuniunea din 27 februarie.
16:30
Jumătate din fermele de porci din România și-ar putea suspenda activitatea pe termen scurt # Logos-Press
Industria cărnii de porc din România trece prin cea mai acută criză din ultimul deceniu. De cinci luni, mulți producători români de carne de porc funcționează în afara zonei de rentabilitate. Piața țării este supusă unei presiuni intense din cauza livrărilor masive de carne de porc din Uniunea Europeană, care își epuizează rezervele de produse din cauza amenințării unei epidemii extinse de pestă porcină africană care afectează Spania. Perspectivele pe termen scurt ale industriei sunt extrem de nefavorabile.
15:45
În Moldova, cunoștințele de limbă rusă continuă să joace un rol important în accesul la informații, în comunicarea interculturală și pe piața muncii. Limba rusă este solicitată în sectorul serviciilor, tehnologia informației, medicină, logistică, turism și cooperare internațională.
14:30
La o lună de la lansarea platformei cu rezultatele evaluării și reevaluării în masă a bunurilor imobile, Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) și Agenția de Stat de Cadastru Imobiliar au prezentat primele rezultate ale procesului de familiarizare a cetățenilor cu acestea. Acestea se referă la clasificarea plângerilor, modul de depunere a acestora, termenele de examinare și alte etape ale procedurii.
14:00
Pe cer, între o jumătate de oră și o oră după apusul soarelui, pe 28 februarie, va fi posibil să se observe un fenomen astronomic rar – o paradă a șase planete.
13:30
Fotbalistul portughez, de cinci ori câștigător al „Balonului de Aur”, Cristiano Ronaldo, a devenit proprietarul a 25% din acțiunile clubului „Almeria”, care joacă în liga a doua din Spania, informează Logos Press.
13:15
În a doua jumătate a lunii februarie, pe piața moldovenească a nucilor s-a înregistrat o creștere puternică a cererii și a prețurilor pentru cantități mari de nuci în coajă. Rezultatul a fost o serie de tranzacții pentru sute de tone de acest produs.
11:30
Ministerul Afacerilor Externe emite recomandări pentru cetățenii moldoveni aflați în Israel # Logos-Press
Ministerul Afacerilor Externe informează că a fost declarată stare de urgență imediată pe întreg teritoriul Israelului din cauza operațiunilor militare împotriva Iranului. MAE recomandă cetățenilor moldoveni să urmeze cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului de Interne și să reducă la minimum deplasările.
11:15
Bitcoin se apropie de 63.000 de dolari pe fondul atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului # Logos-Press
Bitcoin s-a apropiat de pragul de 63.000 de dolari în tranzacțiile de sâmbătă, după ce SUA și Israelul au efectuat atacuri militare asupra Iranului, făcând ca cea mai mare criptomonedă să scadă cu aproximativ 3% în câteva ore și agravând un weekend deja dificil pentru activele riscante.
11:15
Într-o ordine globală tensionată, lupta pentru controlul resurselor energetice și minerale este considerată din ce în ce mai mult o problemă de securitate națională. Din Venezuela și Groenlanda până în Republica Democrată Congo (RDC) și Ucraina, concurența pentru resursele strategice modelează dinamica puterii, alianțele și conflictele globale.
10:45
În dimineața zilei de 28 februarie, Israelul a anunțat o „lovitură preventivă” împotriva Iranului. Ulterior, o serie de mass-media americane au afirmat că forțele armate americane efectuau, de asemenea, zeci de lovituri împotriva Iranului cu ajutorul avioanelor de atac americane aflate în baze din Orientul Mijlociu, precum și de pe portavioane.
10:45
Acțiunile companiei americane Duolingo Inc. dezvoltatorul unei aplicații populare de învățare a limbilor străine, au scăzut brusc după ce a publicat previziunile sale pentru 2026, a raportat Logos Press.
10:15
Beneficiile pentru malul stâng al râului Nistru vor fi anulate
09:45
Acțiunile holdingului tehnologic VK (VKCO) au accelerat creșterea după vestea blocării Telegram în primele zile ale lunii aprilie, a raportat Logos Press citând RBC.
09:15
Rata criminalității continuă să scadă. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 23,1 mii de infracțiuni au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în 2025, ceea ce reprezintă cu 6% mai puțin în comparație cu 2024 și cu 14,9% mai puțin în comparație cu 2021.
08:30
Hoteluri evaluate de investitori: Top 5 lanțuri hoteliere în funcție de creșterea cotei # Logos-Press
Compania de analiză Bernstein a publicat o nouă analiză a celor mai mari lanțuri hoteliere din lume și a numit acțiunile care au cel mai mare potențial de creștere. Estimările se bazează pe previziunile până în 2027 și pe indicatorii financiari ai companiilor.
08:15
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a prezentat un rating al celor mai buni angajatori # Logos-Press
Angajatori din toate regiunile țării – de la Găgăuzia la Fălești, inclusiv companii create de persoane din Ucraina, au fost incluse în topul celor mai buni angajatori în 2025, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
27 februarie 2026
19:15
La Chișinău, în perioada 6-7 martie 2026, va avea loc un turneu pe cele mai neobișnuite și imprevizibile reguli de șah – „șahul lui Fischer”.
19:00
Începând de luni, 2 martie 2026, Centrul Relații cu Consumatorii al SA „Moldovagaz”, cu sediul în Chișinău, strada Pușkin 64, își va suspenda activitatea.
18:45
Piața mondială a pesticidelor ecologice a fost estimată de comunitatea experților la 5,3 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025. Până în 2033, se preconizează că aceasta va crește la 13,1 miliarde de dolari, cu o rată medie anuală de creștere de 9,7%.
18:30
Operând în China de un an și jumătate, echipamentul Lovere demonstrează modul în care tehnologia monetizează fluxurile de deșeuri, ajutând la trecerea de la o abordare pasivă a reciclării la participarea activă a oamenilor în procesele economiei circulare.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Guvernul Kazahstanului a aprobat un plan ambițios de dezvoltare a creșterii animalelor domestice pentru perioada 2026-30. Acesta prevede o creștere de două treimi până la două ori a performanței în majoritatea ramurilor acestui sector.
17:45
OpenAI, dezvoltator american de inteligență artificială, a anunțat o extindere majoră în Regatul Unit, Londra urmând să devină cel mai mare centru de cercetare al companiei din afara SUA.
17:15
Statul schimbă regulile de calculare a remunerației pentru drepturile de autor pentru o mai mare transparență # Logos-Press
Mecanismul de calculare și armonizare a remunerației pentru drepturile de autor va fi revizuit. Guvernul intenționează să modifice Legea privind dreptul de autor. Inițiativa a fost pregătită de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și vizează creșterea transparenței pentru întreprinderi și asigurarea unor venituri mai stabile pentru titularii de drepturi.
17:00
Atunci când președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru crearea unei rezerve strategice de bitcoin în 2025, companiile private, băncile de investiții și experții au început imediat să îndemne principalele bănci centrale ale lumii să ia în considerare o măsură similară. Kevin Warsh, nominalizat de Trump pentru funcția de președinte al Rezervei Federale a SUA, a susținut ideea într-un interviu acordat anul trecut, numind bitcoin „noul aur”.
16:30
După o lungă pauză de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, implementarea proiectelor din cadrul programului „Yard european” va continua. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a organizat astăzi consultări cu antreprenorii implicați în implementarea acestora.
16:15
Petrolul brut pe piețele mondiale s-a tranzacționat în cotații multidirecționale toată săptămâna, dar menținând prețuri destul de ridicate și reacționând nervos la provocările geopolitice. Înainte de sfârșitul săptămânii, prețul mărcii principale Brent s-a consolidat peste 71 de dolari pe baril și a indicat intenții clare de creștere în continuare.
16:00
Statistici privind producția agricolă în 2025: creștere a producției vegetale, scădere a producției animale # Logos-Press
Produsul agrar brut (în prețuri comparabile) pentru anul 2025 a crescut cu 13,8 la sută față de indicatorul corespunzător al anului precedent, a anunțat Biroul Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova.
