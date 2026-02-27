Fost adjunct al SIS, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare. Ar fi încercat să transmită secrete de stat către KGB din Belarus
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), a fost trimis în judecată pe 25 februarie de procurorii DIICOT, fiind acuzat de tentativă de trădare prin transmitere de informații secrete de stat către KGB. Dosarul a fost înaintat spre examinare Curtea de Apel București.Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT pe 27 februarie, Alexandru Bălan este acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum și de divulgarea secretului care periclitează securitatea națională.Conform procurorilor, în perioada în care a ocupat funcția de șef al Direcției Generale de Contraspionaj din cadrul SIS, iar ulterior pe cea de director adjunct, Bălan ar fi intrat în posesia unor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse.Anchetatorii susțin că, după plecarea din instituție, acesta ar fi deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României.DIICOT mai arată că, începând cu anul 2024, inculpatul ar fi intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul KGB din Belarus, întâlnindu-se cu aceștia de două ori, la Budapesta. La respectivele întâlniri, ar fi adoptat măsuri de protecție contrainformativă și ar fi folosit inclusiv poșta electronică pentru a transmite date și informații clasificate.Procurorii susțin că Bălan ar fi încercat să furnizeze rapoarte informative ce conțineau informații secrete de stat, solicitând în schimb sume de bani.De asemenea, în urma unei percheziții domiciliare efectuate în luna septembrie 2025, anchetatorii au descoperit asupra sa două documente care conțineau informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată ar pune în pericol securitatea națională a României.Cazul urmează să fie judecat de Curtea de Apel București.
