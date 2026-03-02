(video) Mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit. Intervenție în forță pentru salvarea echipajelor

07:40

Războiul din Orientul Mijlociu nu afectează doar strategiile militare și politica internațională, ci și viața turiștilor prinși în mijlocul tensiunilor. Mărturiile unor britanici blocați în Qatar și Malaezia arată cum escaladarea conflictului a transformat călătoriile de rutină în experiențe stresante și periculoase. „Dronele explodau pe cer, deasupra noastră”, mărturisesc membrii unei familii britanice, care acum nu pot pleca din Doha. Iar un turist din Anglia, care urma să ajungă cu avionul în Dubai, recunoaște că dacă s-ar redeschide aeroporturile din Emiratele Arabe Unite, el s-ar teme să ajungă acolo, scrie digi24.ro.