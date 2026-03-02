Germania anunță că este imposibil să-și evacueze cetățenii din Golf. Emiratele Arabe Unite cer hotelurilor să prelungească șederea turiștilor

17:50

Oficialii ruși analizează tot mai serios posibilitatea de a opri negocierile de pace mediate de SUA dacă Ucraina nu este dispusă să cedeze teritorii pentru a ajunge la un acord, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Două persoane apropiate Kremlinului au declarat că runda de negocieri planificată pentru săptămâna viitoare ar putea […] Articolul Bloomberg: Rusia ar putea abandona negocierile de pace dacă Ucraina nu acceptă cedări teritoriale apare prima dată în ZIUA.md.